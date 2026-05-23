DEEP ZONE Project представи новия сингъл „Огън и вода“

DEEP ZONE Project представи новия си авторски сингъл „Огън и вода“ - проект, който комбинира съвременно поп денс звучене с елементи от българския фолклор.

Песента впечатлява още от първите секунди със силен ритъм, тъпани, женски фолклорен хор и народни инструменти, вплетени в модерна музикална продукция и характерния стил на групата.

Видеоклипът към „Огън и вода“ допълва атмосферата със зрелищна визуална концепция, вдъхновена от древни ритуали, нестинарски мотиви и противопоставянето между двете стихии. Клипът съчетава кинематографични кадри и специално изработени сценични костюми.

Новият сингъл вече е част от концертната програма на групата, която наред със своите хитове изпълнява на живо и модерни денс версии на популярни български класики.

Премиерата на „Огън и вода“ се състоя в YouTube канала на групата, както и във всички дигитални музикални платформи и българския радио и телевизионен ефир.