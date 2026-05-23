Икономистът Никола Филипов: Цената е справедлива, когато търсенето и предлагането се срещнат

Тази седмица стана ясно, че властта е договорила с търговските вериги доброволни пакети с продукти от малката потребителска кошница, които да бъдат на ниски цени. Идеята е това да е поне за половин година напред.
„Единствената цена, която е справедлива, е тогава когато търсенето и предлагането се срещнат. Всичко друго води до намеса в пазарни феномени, които винаги имат негативни и дългосрочни ефекти върху икономиката“, обясни икономистът Никола Филипов.
„Това е декоративна намеса. Не мисля, че тази мярка ще произведе нещо реално. По-скоро властта се опитва да покаже, че се грижи за хората и че прави някакви стъпки в нормализирането на цените“, коментира той.
По думите му обаче проблемът с инфлацията у нас е друг.
„Те са два и първият е държавата. Години наред дефицитно харчене, повишаване на заплатите в публичния сектор – това води до повишаване на цените за производителите и бизнеса“, обясни икономистът.
Според него в рамките на тази година няма да видим особен ефект от мерките, но поне се правят опити за стабилизация на публичните финанси, което е позитивно.
„Тези пакети са нещо ново като практика. По-същественият проблем, който имаме в нашия сектор, е, че производството на плодове и зеленчуци у нас изключително много намаля“, каза от своя страна Мариана Милтенова, председател на УС на Ненационалния съюз на градинарите в България.
Статистиката показва, че около 80% от потреблението на плодове и зеленчуци в България е вносно, допълни тя.
„В супермаркетите се предлагат домати на клонка от Унгария – страна, която ние сме учили на производство на плодове и зеленчуци преди много години. Явно, че там са създадени по-добри условия за производство на зеленчуци, отколкото в България, за да внасяме от там“, коментира Милтенова.
По думите ѝ причината за високите цени на плодовете и зеленчуците у нас е цялостната политика, която се води през последните 20 години в сектора.
„Само България и Дания имат равна ставка на ДДС. Всички други страни са предвидили някакви по-ниски тарифи за храните. Най-вероятно имат някакви аргументи. Дайте да видим и да обсъдим“, каза Богомил Николов от „Активни потребители“.
„Ние нямаме единство по въпроса с инфлацията. Всеки ден се чуват противоречиви мнения. Това трябва да се изчисти“, на мнение е той.
Николов заяви и че е важно политиците да знаят, че има дългосрочни мерки, защото винаги ги пренебрегват.
„Всеки иска бързите решения. Нещо, което да предложи днес и утре да свали цените. Не става така, малко по-сложно е“, каза още Богомил Николов.
09:41 23.05.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Пич":Собственикът на Фантастико отказа да прехвърли половината верига на Делян Пеевски и внезапно почина.
12 Комуняго,
До коментар #7 от "Пич":Какво е "Изавам Фетва" ... нещо руско ли е ??? Ако петте водки вече са ти се изпарили - преведа, та да те разберем
09:55 23.05.2026
13 Сталин
До коментар #7 от "Пич":Много вярно Пич аз отдавна правя така
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "ужас":Брюксел унищожи селското стопанство и всичко е внос.Транспорта оскъпява храните.А и ДДС в България е 20 процента а в другите страни от ЕС е 5 процента.
09:56 23.05.2026
15 Ама
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Тази - от твоята партия, Нора Ананиева още е жива...
09:57 23.05.2026
16 ???
До коментар #13 от "Сталин":Че мумиите пазаруват ли ???
Ето нещо ново, което научих !
09:59 23.05.2026
19 Тъп
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Проблема е във високите заплати на нищоправците, държавната сган харчи всичко до края на месеца
10:26 23.05.2026