Икономистът Никола Филипов: Цената е справедлива, когато търсенето и предлагането се срещнат

23 Май, 2026 10:29, обновена 23 Май, 2026 09:40 531 19

80% от плодовете и зеленчуци в България са внос, подчерта Мариана Милтенова, председател на УС на Ненационалния съюз на градинарите в България

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази седмица стана ясно, че властта е договорила с търговските вериги доброволни пакети с продукти от малката потребителска кошница, които да бъдат на ниски цени. Идеята е това да е поне за половин година напред.

„Единствената цена, която е справедлива, е тогава когато търсенето и предлагането се срещнат. Всичко друго води до намеса в пазарни феномени, които винаги имат негативни и дългосрочни ефекти върху икономиката“, обясни икономистът Никола Филипов.

„Това е декоративна намеса. Не мисля, че тази мярка ще произведе нещо реално. По-скоро властта се опитва да покаже, че се грижи за хората и че прави някакви стъпки в нормализирането на цените“, коментира той.

По думите му обаче проблемът с инфлацията у нас е друг.

„Те са два и първият е държавата. Години наред дефицитно харчене, повишаване на заплатите в публичния сектор – това води до повишаване на цените за производителите и бизнеса“, обясни икономистът.

Според него в рамките на тази година няма да видим особен ефект от мерките, но поне се правят опити за стабилизация на публичните финанси, което е позитивно.

„Тези пакети са нещо ново като практика. По-същественият проблем, който имаме в нашия сектор, е, че производството на плодове и зеленчуци у нас изключително много намаля“, каза от своя страна Мариана Милтенова, председател на УС на Ненационалния съюз на градинарите в България.

Статистиката показва, че около 80% от потреблението на плодове и зеленчуци в България е вносно, допълни тя.

„В супермаркетите се предлагат домати на клонка от Унгария – страна, която ние сме учили на производство на плодове и зеленчуци преди много години. Явно, че там са създадени по-добри условия за производство на зеленчуци, отколкото в България, за да внасяме от там“, коментира Милтенова.

По думите ѝ причината за високите цени на плодовете и зеленчуците у нас е цялостната политика, която се води през последните 20 години в сектора.

„Само България и Дания имат равна ставка на ДДС. Всички други страни са предвидили някакви по-ниски тарифи за храните. Най-вероятно имат някакви аргументи. Дайте да видим и да обсъдим“, каза Богомил Николов от „Активни потребители“.

„Ние нямаме единство по въпроса с инфлацията. Всеки ден се чуват противоречиви мнения. Това трябва да се изчисти“, на мнение е той.

Николов заяви и че е важно политиците да знаят, че има дългосрочни мерки, защото винаги ги пренебрегват.

„Всеки иска бързите решения. Нещо, което да предложи днес и утре да свали цените. Не става така, малко по-сложно е“, каза още Богомил Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Проблема не е в цените а в ниските заплати.

    Коментиран от #19

    09:41 23.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    или ганчу кат нема избор

    09:42 23.05.2026

  • 3 1488

    1 1 Отговор
    аз пък искам всичко да е без пари

    09:43 23.05.2026

  • 4 Сталин

    3 1 Отговор
    Още един професор експерт по нищо,абе хайванин цените в България са справедливи когато картелите ги договорят

    09:45 23.05.2026

  • 5 Кръгъл като топка

    2 1 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    09:45 23.05.2026

  • 6 Стас

    3 0 Отговор
    когато търсенето и предлагането се срещнат,аз й търся спалня

    09:46 23.05.2026

  • 7 Пич

    4 2 Отговор
    Изавам Фетва - никакво пазаруване в Кауфланд и Лидъл за един месец!!! Купувайте от български вериги - като Фантастико и Фреш !!! Не че е по евтино, но парите поне остават в нашата икономика!!!

    Коментиран от #10, #12, #13

    09:49 23.05.2026

  • 8 Капитан Крийч

    0 1 Отговор
    Който има акъл бега да си среща търсенето с предлагането извън райската евроатлантическа кочина.

    09:49 23.05.2026

  • 9 Питане

    2 0 Отговор
    А срещата им любовна ли е и кой кого ще ...
    На другия - ЧЕСТИТО !

    09:49 23.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Собственикът на Фантастико отказа да прехвърли половината верига на Делян Пеевски и внезапно почина.

    Коментиран от #15

    09:51 23.05.2026

  • 11 ужас

    2 0 Отговор
    Тези защо се правят на ударени, че не разбират за какво иде реч. иде реч за това, че стоката излиза от производителя за 1 пара, а от супера излиза за 3 пари. За какви инфлации, петроли и какви 5 лева ми говорят

    Коментиран от #14

    09:52 23.05.2026

  • 12 Комуняго,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Какво е "Изавам Фетва" ... нещо руско ли е ??? Ако петте водки вече са ти се изпарили - преведа, та да те разберем

    09:55 23.05.2026

  • 13 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Много вярно Пич аз отдавна правя така

    Коментиран от #16

    09:55 23.05.2026

  • 14 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "ужас":

    Брюксел унищожи селското стопанство и всичко е внос.Транспорта оскъпява храните.А и ДДС в България е 20 процента а в другите страни от ЕС е 5 процента.

    09:56 23.05.2026

  • 15 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Тази - от твоята партия, Нора Ананиева още е жива...

    09:57 23.05.2026

  • 16 ???

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Че мумиите пазаруват ли ???
    Ето нещо ново, което научих !

    09:59 23.05.2026

  • 17 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Ало балалайки, високите заплати вдигали инфлацията ами като нямаш пари какво ще търсиш освен нещо от кофите за боклук. Пазарната цена е понятие/лост/ гарантиращо печалбата на крупния капитал. Няма полза от празнодумци предварително платени с определена цел.

    10:10 23.05.2026

  • 18 Градинар

    1 1 Отговор
    що не се фане за палците този "разбирач" Филипов и после....знаете!Справедлива цена ще ми говори,а къде да пазарят хората от големите градове?Не знае ли,че малки квартални магазини почти не останаха,но важно за него е да си прави вятър на устата?!

    10:12 23.05.2026

  • 19 Тъп

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Проблема е във високите заплати на нищоправците, държавната сган харчи всичко до края на месеца

    10:26 23.05.2026

