Любен Дилов-син излезе от кома

22 Май, 2026 20:08 1 374 22

Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов ще бъде транспортиран в България след претърпян тежък инфаркт по време на престоя си в Рим, съобщават от "24 часа". Състоянието на политика вече е стабилизирано, но остава рисково, като рехабилитацията му ще продължи под наблюдението на родните специалисти.

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", сподели председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев, потвърждавайки информацията за здравословната криза на своя колега.

Сърдечният удар е покосил публициста в италианската столица по време на ваканция с децата му, на която заминават непосредствено след парламентарните избори на 19 април. Инфарктът се е оказал изключително тежък, в резултат на което Дилов изпада в кома.

Лекарите в италианската клиника успяват да го събудят преди три седмици, а ден преди официалния старт на 52-ото Народно събрание близките му получават новината, че той вече е контактен.

"Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах оттам. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент", написа Захариев в социалните мрежи.

Заради сериозния здравословен проблем Любен Дилов пропусна клетвата на депутатите при откриването на новия парламент на 30 април. Това временно остави парламентарната група на ГЕРБ с един народен представител по-малко – 38 души. Въпреки физическото му отсъствие, името му фигурира в регистрите на Народното събрание, тъй като Централната избирателна комисия официално го е обявила за избран.

Дилов традиционно е част от листите на партията в Бургас. Законът позволява полагане на клетва на по-късен етап, какъвто прецедент вече имаше при конституирането на предишното 51-во Народно събрание, когато той и още петима негови колеги отсъстваха в първия ден.

Ако процесът на възстановяване изисква дълго време и Любен Дилов реши да се оттегли от парламентарния живот, ЦИК ще трябва да обяви за избран следващия кандидат в листата на ГЕРБ в Бургас, който да заеме мястото му и да положи клетва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 историк

    13 2 Отговор
    Няма смисъл

    20:10 22.05.2026

  • 2 дпс-гроб

    20 2 Отговор
    нашите кражби носят проклятие

    20:10 22.05.2026

  • 3 марийче мари

    18 3 Отговор
    тоз човечец за кво ни го курдисваш пак
    я кажи за бащицата му трепери ли без пазачи в зайчарника

    20:12 22.05.2026

  • 4 гражданин

    8 3 Отговор
    Четах ,че няма да има депутат на неговото място за да си покрива разходите по болестта !

    20:12 22.05.2026

  • 5 ШЕФА

    25 4 Отговор
    Този нито е писател,нито е журналист,той цял живот живее на гърба на името на баща си ! Един празнодумец,най обикновен некадърник и нищо правещ и нищо можещ индивид.

    20:14 22.05.2026

  • 6 Парпърляк

    18 4 Отговор
    Сега ще фъфли още повече

    20:16 22.05.2026

  • 7 А50

    15 3 Отговор
    Този като е научил резултата от изборите и е събрал границите

    20:20 22.05.2026

  • 8 Станев

    2 1 Отговор
    И защо ?

    20:22 22.05.2026

  • 9 Варна

    11 3 Отговор
    Фъфлещият плю по другарят Б.Б докато не го направи Депутат ! Е това не е ли един най пр.ст мизерник,жалък и достоен за презрение ?

    20:22 22.05.2026

  • 10 Дедо

    2 5 Отговор
    Че как се възстановяваш от тежък инфаркт ? Би трябвало да има трансплантация на сърце.

    20:23 22.05.2026

  • 11 Отец Петка

    3 3 Отговор
    дано се оправи чиляка

    20:23 22.05.2026

  • 12 НЯКОЙ ПОЛУУМРЯЛ ОКРАИНСКИ ВОЙНИК

    4 2 Отговор
    Ще му дали сърце.

    20:25 22.05.2026

  • 13 Столична община

    7 3 Отговор
    Има възмездие за мизерниците,които само смучат Депутатска заплата,а с нищо,нищо,ама абсолютно нищо не допринесъл за България. Една пиявица пиеща кръвта на народа.

    20:26 22.05.2026

  • 14 Какво

    2 2 Отговор
    било , било.....

    20:27 22.05.2026

  • 15 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Аз мислех, че вече е умрел! Жалко 😂

    20:27 22.05.2026

  • 16 Мдаа

    3 0 Отговор
    Най-добрите доктори, това не е ли субесктивно, или го пише в дипломите им?

    20:28 22.05.2026

  • 17 Децата му

    6 3 Отговор
    са доста глуповати , колкото и да ги буташе тук - там ! Може би затова са били с тате на ваканция , нищо , че вече са го направили дядо .

    20:30 22.05.2026

  • 18 Бат Венце Сикаджията

    6 2 Отговор
    Този не може да излезе от кома. Той е във вертикална такава.

    20:31 22.05.2026

  • 19 Кой има

    4 2 Отговор
    наглостта да дава оценка кои доктори или лекари в Рим са най - добрите ? Срам и гавра с медиците и с гражданите !

    20:32 22.05.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Доктор Слаф Трифонсон го е излекувал!
    💋🌈🦍🥳🤣👍

    20:38 22.05.2026

  • 21 Учителка

    0 0 Отговор
    Що за злоба и хейт?
    Хора, опомнете се!
    Дано тази негативна енергия не се върне към вас или ваши близки.
    Бъдете човеци!

    20:56 22.05.2026

  • 22 Никой

    0 0 Отговор
    Не е хубаво да се говори така - но той много стана неприятен - прегърнал се с Мутрата Бойко Борисов и ни убеждаваше колко е приятно при ГЕРБ - очевидно се е продал за парички.

    20:57 22.05.2026

