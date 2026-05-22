Любен Дилов-син излезе от кома

Писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов ще бъде транспортиран в България след претърпян тежък инфаркт по време на престоя си в Рим, съобщават от "24 часа". Състоянието на политика вече е стабилизирано, но остава рисково, като рехабилитацията му ще продължи под наблюдението на родните специалисти.

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", сподели председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев, потвърждавайки информацията за здравословната криза на своя колега.

Сърдечният удар е покосил публициста в италианската столица по време на ваканция с децата му, на която заминават непосредствено след парламентарните избори на 19 април. Инфарктът се е оказал изключително тежък, в резултат на което Дилов изпада в кома.

Лекарите в италианската клиника успяват да го събудят преди три седмици, а ден преди официалния старт на 52-ото Народно събрание близките му получават новината, че той вече е контактен.

"Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах оттам. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент", написа Захариев в социалните мрежи.

Заради сериозния здравословен проблем Любен Дилов пропусна клетвата на депутатите при откриването на новия парламент на 30 април. Това временно остави парламентарната група на ГЕРБ с един народен представител по-малко – 38 души. Въпреки физическото му отсъствие, името му фигурира в регистрите на Народното събрание, тъй като Централната избирателна комисия официално го е обявила за избран.

Дилов традиционно е част от листите на партията в Бургас. Законът позволява полагане на клетва на по-късен етап, какъвто прецедент вече имаше при конституирането на предишното 51-во Народно събрание, когато той и още петима негови колеги отсъстваха в първия ден.

Ако процесът на възстановяване изисква дълго време и Любен Дилов реши да се оттегли от парламентарния живот, ЦИК ще трябва да обяви за избран следващия кандидат в листата на ГЕРБ в Бургас, който да заеме мястото му и да положи клетва.