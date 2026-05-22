Любен Дилов-син излезе от кома

Писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов ще бъде транспортиран в България след претърпян тежък инфаркт по време на престоя си в Рим, съобщават от "24 часа". Състоянието на политика вече е стабилизирано, но остава рисково, като рехабилитацията му ще продължи под наблюдението на родните специалисти.
"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", сподели председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев, потвърждавайки информацията за здравословната криза на своя колега.
Сърдечният удар е покосил публициста в италианската столица по време на ваканция с децата му, на която заминават непосредствено след парламентарните избори на 19 април. Инфарктът се е оказал изключително тежък, в резултат на което Дилов изпада в кома.
Лекарите в италианската клиника успяват да го събудят преди три седмици, а ден преди официалния старт на 52-ото Народно събрание близките му получават новината, че той вече е контактен.
"Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах оттам. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент", написа Захариев в социалните мрежи.
Заради сериозния здравословен проблем Любен Дилов пропусна клетвата на депутатите при откриването на новия парламент на 30 април. Това временно остави парламентарната група на ГЕРБ с един народен представител по-малко – 38 души. Въпреки физическото му отсъствие, името му фигурира в регистрите на Народното събрание, тъй като Централната избирателна комисия официално го е обявила за избран.
Дилов традиционно е част от листите на партията в Бургас. Законът позволява полагане на клетва на по-късен етап, какъвто прецедент вече имаше при конституирането на предишното 51-во Народно събрание, когато той и още петима негови колеги отсъстваха в първия ден.
Ако процесът на възстановяване изисква дълго време и Любен Дилов реши да се оттегли от парламентарния живот, ЦИК ще трябва да обяви за избран следващия кандидат в листата на ГЕРБ в Бургас, който да заеме мястото му и да положи клетва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 историк
20:10 22.05.2026
2 дпс-гроб
20:10 22.05.2026
3 марийче мари
я кажи за бащицата му трепери ли без пазачи в зайчарника
20:12 22.05.2026
4 гражданин
20:12 22.05.2026
5 ШЕФА
20:14 22.05.2026
6 Парпърляк
20:16 22.05.2026
7 А50
20:20 22.05.2026
8 Станев
20:22 22.05.2026
9 Варна
20:22 22.05.2026
10 Дедо
20:23 22.05.2026
11 Отец Петка
20:23 22.05.2026
12 НЯКОЙ ПОЛУУМРЯЛ ОКРАИНСКИ ВОЙНИК
20:25 22.05.2026
13 Столична община
20:26 22.05.2026
14 Какво
20:27 22.05.2026
15 стоян георгиев
20:27 22.05.2026
16 Мдаа
20:28 22.05.2026
17 Децата му
20:30 22.05.2026
18 Бат Венце Сикаджията
20:31 22.05.2026
19 Кой има
20:32 22.05.2026
20 Mими Кучева🐕🦺
💋🌈🦍🥳🤣👍
20:38 22.05.2026
21 Учителка
Хора, опомнете се!
Дано тази негативна енергия не се върне към вас или ваши близки.
Бъдете човеци!
20:56 22.05.2026
22 Никой
20:57 22.05.2026