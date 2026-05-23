Ограничено е движението в наводнен участък на пътя Велико Търново – Габрово

23 Май, 2026 09:30, обновена 23 Май, 2026 09:35

Снимка: Фейсбук/LOVEstyle
Временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново – Габрово поради наводнен участък, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

Обходният маршрут е по път I-5 през квартал "Чолаковци", Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Във Велико Търново и общината е обявено бедствено положение заради проливния дъжд, съобщи снощи кметът Даниел Панов.

В Габрово река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" през нощта заради проливния дъжд.

Временно ограничение има и на движението по път III-609 Трявна – Царева ливада поради почистване на свлякла се земна маса. Обходният маршрут е по направлението Трявна – Черновръх – Радовци – Царева ливада и обратно. Трафикът е сигнализиран с пътни знаци и се контролира от „Пътна полиция“.
Река Видима, в близост до „Черния паметник“, където за днес са предвидени чествания на 150-та годишнина от Априлското въстание, е преляла, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. По думите му водата вече се е върнала в речното корито, така че полека-лека ситуацията се нормализира.

Една от най-критичните точки остава районът преди училището в кв. Ново село, където водата е довлякла сухи дървета и клони, запушил се е водосток и водата е преляла през пътя, като е отнесла част от пътното платно, каза още той.

Сериозна е била ситуацията и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до под мишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.

Според кмета причината за рязкото покачване на водите е големият водосборен район в планината и интензивните валежи през последните часове.

На място продължава наблюдението на обстановката, а местните власти се надяват до вечерта ситуацията да бъде овладяна и движението в засегнатите участъци да бъде възстановено.

Дъждът от тази нощ препълни речното корито и река Черни Осъм е излязла от коритото си на отделни места в Орешак и Черни Осъм, най-вече в района на махала „Миленча“, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Техника на общинско предприятие „Комунални услуги” вече е в проблемните участъци, като общината има е готовност за включване на още техника, заяви кметът. Няма пострадали хора и животни.

Наводнени са отделни части от улици, мазета и дворове в Орешак и Черни Осъм. Залят е обходният път в Орешак, който се ползва по време на Орешашкия панаир. Има изнесена земна маса от дерета на републиканския път в района на Шипково, където вече работи техника на Агенция пътна инфраструктура и отделни проблеми в с. Терзийско и махала „Зеленика” на Бели Осъм. Останалата улична и пътна мрежа в общината е без проблеми за преминаване. В по-голямата част от общината продължава да вали.


  • 1 Сталин

    5 0 Отговор
    И на лято язовирите пак ще бъдат празни и няма да има вода

    Коментиран от #4

    09:43 23.05.2026

  • 2 Сийка

    2 0 Отговор
    Красиво е.Нещо като на Босфора.

    09:52 23.05.2026

  • 3 Знайко

    2 0 Отговор
    Само да вметна ,защото институциите още спинкат.Водохващанията над Габрово и Априлци:Видима,Росица и Багарещица ще подават кална вода към ПСПВ Стоките.Така ,че в Севлиево и селата до Търново и самото В Търново водата ще е замътнена за няколко дни.Не я пиите.Вземете бутилирана за пиене и готвене.

    09:57 23.05.2026

  • 4 Баро

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ти с кво мислиш,че ми работи ВЕЦа??Да не би ромчетата колело да въртят??А тази водица е за точене.Друг е въпроса ,че кинтите влизат само в един джоб.

    10:00 23.05.2026

