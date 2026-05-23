Никола Цолов се изстрелва на първа линия след наказания за конкуренцията в Монреал

Българският ас Никола Цолов ще застане на първа редица в основното състезание в Монреал, след като поредица от наказания разтърсиха стартовата решетка. Първоначално Цолов финишира четвърти в квалификацията, но санкции срещу двама от фаворитите – Рафаел Камара и Алекс Дън – го изстреляха директно на втора позиция. Така младият пилот на "Кампос" ще стартира рамо до рамо с Лорънс ван Хьопен, което отваря златна възможност за силно представяне.
Причината за драматичните промени е проста, но решаваща – Камара и Дън получиха по три места наказание назад, както за спринта, така и за основното състезание. Причината? Задържане и блокиране на други състезатели по време на квалификационната сесия. Първо Камара бе санкциониран за инцидент с Дън, а малко по-късно и самият ирландец бе наказан за блокиране на Рафа Виягомес. Тези решения на стюардите разчистиха пътя на Цолов към челото и пренаредиха цялата стартова решетка.
Не само челото претърпя промени. Оливър Гьоте загуби най-добрата си обиколка след тежка катастрофа на четвъртия завой, която предизвика червен флаг и го изпрати от 19-о на 21-о място. Подобна съдба сполетя и Тасанапол Интрапувашак – след като сам предизвика червен флаг, той остана без най-силната си обиколка и се смъкна от 15-а на 20-а позиция за двете надпревари в Канада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
09:37 23.05.2026
2 22222
Коментиран от #4
09:41 23.05.2026
3 123
09:44 23.05.2026
4 Айде бе
До коментар #2 от "22222":Реално ако санкционираните не са задържали другите пилоти умишлено зад тях, не се знае дали самите те щяха да са начело на решетката. Има правила които се спазват, за не спазване има наказания. Цолов се представя страхотно до момента без за нарушава праливата. Желая му успех!
10:24 23.05.2026
5 Българки лъв
10:25 23.05.2026