Никола Цолов се изстрелва на първа линия след наказания за конкуренцията в Монреал

Българският ас Никола Цолов ще застане на първа редица в основното състезание в Монреал, след като поредица от наказания разтърсиха стартовата решетка. Първоначално Цолов финишира четвърти в квалификацията, но санкции срещу двама от фаворитите – Рафаел Камара и Алекс Дън – го изстреляха директно на втора позиция. Така младият пилот на "Кампос" ще стартира рамо до рамо с Лорънс ван Хьопен, което отваря златна възможност за силно представяне.

Причината за драматичните промени е проста, но решаваща – Камара и Дън получиха по три места наказание назад, както за спринта, така и за основното състезание. Причината? Задържане и блокиране на други състезатели по време на квалификационната сесия. Първо Камара бе санкциониран за инцидент с Дън, а малко по-късно и самият ирландец бе наказан за блокиране на Рафа Виягомес. Тези решения на стюардите разчистиха пътя на Цолов към челото и пренаредиха цялата стартова решетка.

Не само челото претърпя промени. Оливър Гьоте загуби най-добрата си обиколка след тежка катастрофа на четвъртия завой, която предизвика червен флаг и го изпрати от 19-о на 21-о място. Подобна съдба сполетя и Тасанапол Интрапувашак – след като сам предизвика червен флаг, той остана без най-силната си обиколка и се смъкна от 15-а на 20-а позиция за двете надпревари в Канада.