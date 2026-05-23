РЗИ: Негодна за пиене е водата за част от Добрич

23 Май, 2026 09:36 479 4

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Регионалната здравна инспекция в Добрич издаде предписание за спиране на водоподаването и използването на вода за питейно-битови цели в района на кв. "Петър Сарийски" (Режията) след установени отклонения в качеството на водата, пише БНР.

Повод за проверката е постъпил на 19 май 2026 г. сигнал за вода с неспецифичен мирис в квартала. След извършено пробонабиране и лабораторни изследвания е установено, че водата не отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели – наличие на несъответствия при ентерококи и микробно число при 22°С.

Допълнително изисканите лабораторни анализи от водоснабдителното дружество потвърждават отклонения и по физико-химични показатели съгласно изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Според РЗИ водата в засегнатите райони представлява потенциална опасност за здравето на потребителите, поради което днес, 22 май, е издадено предписание, потвърдено със заповед на директора на инспекцията.

От РЗИ уточняват, че в останалата част на град Добрич водата отговаря на здравните изисквания и може да се използва без ограничения за питейно-битови нужди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Койсра в чешмата бе?

    09:42 23.05.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    А данъци и такси в Добрич негодни ли са за негодната вода, или скубят хората по мутренски?!

    09:45 23.05.2026

  • 3 толбухин

    2 0 Отговор
    За 3 евро на кубик , толкова .

    09:55 23.05.2026

  • 4 Ама то и в голямата част на бегето

    2 0 Отговор
    Е негодна изобщо за живот🤣🤣🤣🤣

    10:04 23.05.2026

