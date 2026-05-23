РЗИ: Негодна за пиене е водата за част от Добрич

Регионалната здравна инспекция в Добрич издаде предписание за спиране на водоподаването и използването на вода за питейно-битови цели в района на кв. "Петър Сарийски" (Режията) след установени отклонения в качеството на водата, пише БНР.

Повод за проверката е постъпил на 19 май 2026 г. сигнал за вода с неспецифичен мирис в квартала. След извършено пробонабиране и лабораторни изследвания е установено, че водата не отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели – наличие на несъответствия при ентерококи и микробно число при 22°С.

Допълнително изисканите лабораторни анализи от водоснабдителното дружество потвърждават отклонения и по физико-химични показатели съгласно изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Според РЗИ водата в засегнатите райони представлява потенциална опасност за здравето на потребителите, поради което днес, 22 май, е издадено предписание, потвърдено със заповед на директора на инспекцията.

От РЗИ уточняват, че в останалата част на град Добрич водата отговаря на здравните изисквания и може да се използва без ограничения за питейно-битови нужди.