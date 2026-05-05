Foreign Policy: Киев няма да издържи и ден без помощ отвън. Идеята на Тръмп Европа да плаща за оръжието, е брилянтна
5 Май, 2026 06:26, обновена 5 Май, 2026 06:35 1 237 14

Програмата на НАТО PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна е получила положителен отговор от президента на САЩ, пише изданието

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски представители смятат, че Украйна не може да продължи военните операции дълго без външна подкрепа, пише списание Foreign Policy, позовавайки се на източници.

„Когато разговарям с американски представители, те възприемат Украйна като държава, която не би могла да оцелее дори ден-два без международна подкрепа“, каза неназован дипломат от страна, участваща в инициативата на НАТО PURL.

Според списанието, позовавайки се на европейски представители, програмата на НАТО PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна е получила положителен отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп. И въпреки фокуса на САЩ върху конфликта в Иран, европейците смятат, че е малко вероятно Тръмп да се откаже от тази инициатива.

„Мисля, че президентът Тръмп харесва PURL. Той излезе с брилянтна идея да накара европейците да плащат за доставките на американско оръжие за Украйна“, каза европейски представител пред Foreign Policy.

Междувременно други европейски дипломати се опасяват, че конфликтът в Близкия изток може да повлияе на военната помощ на САЩ, по-специално на системите за противовъздушна отбрана Patriot. Въпреки че американският лидер увери европейските партньори, че оръжията, платени по PURL, ще бъдат доставени, „все още няма голяма сигурност“ относно бъдещите доставки.

Инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна) беше стартирана от Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 14 юли 2025 г. Съюзниците от НАТО купуват оръжия за Украйна от американски запаси.


  • 1 Ето ги уродите

    13 2 Отговор
    Денят започва.

    06:39 05.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПеПедофил

    18 2 Отговор
    Да не искате да кажете, че едни хора правят пари и водят война на гърба на загиващите и украинци и плащащите сметката европейци?!

    Коментиран от #14

    06:45 05.05.2026

  • 4 мда

    17 1 Отговор
    Европа плаща за американско оръжие. Няма по-голяма набутвация за ЕС от това.

    06:50 05.05.2026

  • 5 Георгиев

    17 1 Отговор
    Съвсем ясно в статията пише, че Европа воюва с Русия на украинския фронт, с войски на Киев. На всички ни е ясно, че уж окраинските дронове всъщност са английски разработки, произвеждани там и в уж окрсински фабрики на запад, като целеуказването, воденето към цели в Русия става с техни космически обекти. И ако Русия гласно каже"стига", както иска народът й, до ТСВ е една крачка. То ще се види на 09.05. Ако зеленият атакува Москва, както казва, ще стане мазало и ще последва бърза евакуация на държавен апарат и посолства от Киев. Ще видим.

    06:51 05.05.2026

  • 6 Захватчик

    1 9 Отговор
    Редно е да кажем същото и за русия!

    Коментиран от #13

    06:56 05.05.2026

  • 7 Гейополитически анализ

    12 1 Отговор
    Използването на тъпите украински цървули като пушечно месо за прокси война срещу РФ, може и да е изглеждало много хитра идея на запад, преди 20 години, обаче в момента ескалацията би могла да доведе до световна война и глобална ядрена криза.
    Очевидно от ЕС нямат вариант за оттегляне от конфликта, докато САЩ ясно показаха, че единствената част от НАТО, която има значение за сигурността на САЩ е базата в Гренландия. Европа много бързо може да се превърне в нещо подобно на бивша Югославия.

    06:58 05.05.2026

  • 8 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    6 2 Отговор
    На един чин седяхме с другаря Доналд Борисович Тръмп. Европа да плаща масрафа е гениално. Особено новопостъпилите в клуба на богатите. Благодаря.

    06:59 05.05.2026

  • 9 Парите на Запада

    7 0 Отговор
    Когато целият Западен свят солидарно воюва срещу Русия , няма как да няма стотици хиляди убити и ранени . Лицемерно предоставяме оръжие за стотици милиарди , но нямаме дипломация която да разреши конфликта. "Ние не воюваме с Русия , Русия воюва срещу нас" , твърди пропагандната машина . От кога руската западна покрайнина УССР
    Е вече европейска покрайнина. М. Карни , още колко време ще трябва да живеем в лъжи?

    07:08 05.05.2026

  • 10 Някой си

    3 0 Отговор
    А добрутро! Казахте си го! Бравос! Само дето ако продължава така една чалга песньовка ще стане много актуална: И хиляди слънца ще засветят на този свят!( Не че съм фен на чалгата)

    07:09 05.05.2026

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Ма то Европа от две години на сам плаща оръжието на Украйна. Само че когато Украйна искаше да продава храни на 3 пъти по ниска цена от колкото са у нас и забраниха много пазарно.

    07:16 05.05.2026

  • 12 лека полека си признавате всичко

    3 0 Отговор
    че това го знаят и децата без европейските пари крайна потъва на секундата

    07:17 05.05.2026

  • 13 редно е за вас

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Захватчик":

    подлогите защото после шефовете ви ще ви дирят сметка защо не сте се изхождали под статията …

    07:18 05.05.2026

  • 14 точка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПеПедофил":

    Точно това казват. Преди много време лорд СЕСИЛ оформи колонизаторската политика на Лондон. Тя накратко гласи че при всичи обстоятелства и на всички места Лондон трябва да доминира като използва всички средства без Морални ограничения. Основа на поведението е Маакиавели. тази колониална политика се усъвършенства повече от 200 г. Най голям опит е натрупан в Индия и САЩ. Индия се се управлява с около 70 000 души администрация. При онова равнище на съобщенията. Разработените тогава стратегий и сега вършат добра работа. Сами се убеждаваме в това с историята с Украина.

    07:24 05.05.2026