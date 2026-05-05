Foreign Policy: Киев няма да издържи и ден без помощ отвън. Идеята на Тръмп Европа да плаща за оръжието, е брилянтна

Американски представители смятат, че Украйна не може да продължи военните операции дълго без външна подкрепа, пише списание Foreign Policy, позовавайки се на източници.
„Когато разговарям с американски представители, те възприемат Украйна като държава, която не би могла да оцелее дори ден-два без международна подкрепа“, каза неназован дипломат от страна, участваща в инициативата на НАТО PURL.
Според списанието, позовавайки се на европейски представители, програмата на НАТО PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна е получила положителен отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп. И въпреки фокуса на САЩ върху конфликта в Иран, европейците смятат, че е малко вероятно Тръмп да се откаже от тази инициатива.
„Мисля, че президентът Тръмп харесва PURL. Той излезе с брилянтна идея да накара европейците да плащат за доставките на американско оръжие за Украйна“, каза европейски представител пред Foreign Policy.
Междувременно други европейски дипломати се опасяват, че конфликтът в Близкия изток може да повлияе на военната помощ на САЩ, по-специално на системите за противовъздушна отбрана Patriot. Въпреки че американският лидер увери европейските партньори, че оръжията, платени по PURL, ще бъдат доставени, „все още няма голяма сигурност“ относно бъдещите доставки.
Инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна) беше стартирана от Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 14 юли 2025 г. Съюзниците от НАТО купуват оръжия за Украйна от американски запаси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето ги уродите
06:39 05.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПеПедофил
Коментиран от #14
06:45 05.05.2026
4 мда
06:50 05.05.2026
5 Георгиев
06:51 05.05.2026
6 Захватчик
Коментиран от #13
06:56 05.05.2026
7 Гейополитически анализ
Очевидно от ЕС нямат вариант за оттегляне от конфликта, докато САЩ ясно показаха, че единствената част от НАТО, която има значение за сигурността на САЩ е базата в Гренландия. Европа много бързо може да се превърне в нещо подобно на бивша Югославия.
06:58 05.05.2026
8 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
06:59 05.05.2026
9 Парите на Запада
Е вече европейска покрайнина. М. Карни , още колко време ще трябва да живеем в лъжи?
07:08 05.05.2026
10 Някой си
07:09 05.05.2026
11 Тити
07:16 05.05.2026
12 лека полека си признавате всичко
07:17 05.05.2026
13 редно е за вас
До коментар #6 от "Захватчик":подлогите защото после шефовете ви ще ви дирят сметка защо не сте се изхождали под статията …
07:18 05.05.2026
14 точка
До коментар #3 от "ПеПедофил":Точно това казват. Преди много време лорд СЕСИЛ оформи колонизаторската политика на Лондон. Тя накратко гласи че при всичи обстоятелства и на всички места Лондон трябва да доминира като използва всички средства без Морални ограничения. Основа на поведението е Маакиавели. тази колониална политика се усъвършенства повече от 200 г. Най голям опит е натрупан в Индия и САЩ. Индия се се управлява с около 70 000 души администрация. При онова равнище на съобщенията. Разработените тогава стратегий и сега вършат добра работа. Сами се убеждаваме в това с историята с Украина.
07:24 05.05.2026