Foreign Policy: Киев няма да издържи и ден без помощ отвън. Идеята на Тръмп Европа да плаща за оръжието, е брилянтна

Американски представители смятат, че Украйна не може да продължи военните операции дълго без външна подкрепа, пише списание Foreign Policy, позовавайки се на източници.

„Когато разговарям с американски представители, те възприемат Украйна като държава, която не би могла да оцелее дори ден-два без международна подкрепа“, каза неназован дипломат от страна, участваща в инициативата на НАТО PURL.

Според списанието, позовавайки се на европейски представители, програмата на НАТО PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна е получила положителен отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп. И въпреки фокуса на САЩ върху конфликта в Иран, европейците смятат, че е малко вероятно Тръмп да се откаже от тази инициатива.

„Мисля, че президентът Тръмп харесва PURL. Той излезе с брилянтна идея да накара европейците да плащат за доставките на американско оръжие за Украйна“, каза европейски представител пред Foreign Policy.

Междувременно други европейски дипломати се опасяват, че конфликтът в Близкия изток може да повлияе на военната помощ на САЩ, по-специално на системите за противовъздушна отбрана Patriot. Въпреки че американският лидер увери европейските партньори, че оръжията, платени по PURL, ще бъдат доставени, „все още няма голяма сигурност“ относно бъдещите доставки.

Инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна) беше стартирана от Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 14 юли 2025 г. Съюзниците от НАТО купуват оръжия за Украйна от американски запаси.