Украйна атакува руския град Таганрог, има ранени. Пожарите в пристанището обхванаха танкер

Руският град Таганрог в Ростовска област бе атакуван тази сутрин с безпилотни летателни апарати, като според съобщения на местните власти и медиите има пострадали цивилни граждани и материални щети.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди, че двама мирни жители са пострадали. Те са ранени в резултат на директно попадане на дрон в частна жилищна сграда.

На територията на пристанището в Таганрог в резултат на ударите са избухнали пожари, обхванали танкер, резервоари с гориво и административна сграда.

Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.

Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.

Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.

В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.