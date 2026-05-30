Украйна атакува руския град Таганрог, има ранени. Пожарите в пристанището обхванаха танкер

Руският град Таганрог в Ростовска област бе атакуван тази сутрин с безпилотни летателни апарати, като според съобщения на местните власти и медиите има пострадали цивилни граждани и материални щети.
Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди, че двама мирни жители са пострадали. Те са ранени в резултат на директно попадане на дрон в частна жилищна сграда.
На територията на пристанището в Таганрог в резултат на ударите са избухнали пожари, обхванали танкер, резервоари с гориво и административна сграда.
Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.
Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.
Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.
В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.
05:45 30.05.2026
05:47 30.05.2026
3 голям смях
Коментиран от #4
05:49 30.05.2026
4 Соломон
До коментар #3 от "голям смях":Повярвай ми и това ще стане някой ден
Коментиран от #6, #8
05:51 30.05.2026
6 Содом
До коментар #4 от "Соломон":Какви хапчета пиеш за вяра?
05:56 30.05.2026
7 Свободен
Във въздуха се носи дим, а ехото разнася трясъци от взривове на руските полета!
05:56 30.05.2026
8 Петър
До коментар #4 от "Соломон":Моля ви, не бъдете като леля Тодорка Тагарева и леля Евгения Дайнова, те не са добър пример за подражание!
05:56 30.05.2026
10 Путин
До коментар #2 от "ВВ Путин":Важното е дето откраднах милиарди и си вдигнах с тях палати и дворци, то да е добре. Вати има. Копейки също. И струват по-малко от роботите на запада.
05:56 30.05.2026
13 Червен кхмер
Путлер върви по пътя на Хитлер
06:02 30.05.2026
14 Ти да видиш
Коментиран от #16, #18
06:02 30.05.2026
16 Ти да видиш
До коментар #14 от "Ти да видиш":Па къде го виде бе?
06:23 30.05.2026
17 Агресорът Зеленски
Няма да спра . докато Путин не падне на колене да ме моли за мир!
06:25 30.05.2026
18 Ами видяхме
До коментар #14 от "Ти да видиш":Белгород , Таган рог, Брянск, танкери.....в пламъци.
Един комедиен актьор без никакъв опит направи за смях и опозори цялата Кремълска банда.
А това, че рашистката пропаганда постоянно рИве, че е наркоман е още по голям поZор за Путлер как един наркоман ги бомби и Пуся му се моли за 9 май и кичозното му парадче да не ги започне с дроновете.
Браво Украйна, браво ВСУ с кеф си пия кафето след такива новини за нацистка Проссия..
В добавка за май месец нови 35 000 ушанки при Кабзон .Это хорошо, очень хорошо.
Чакам Митя водката заедно с Маша алкаша да почнат да Фърлят атома хи хи
06:26 30.05.2026
19 Сега става ясно
1. Поради коравите украинци , които изнесоха най- трудните фронтове.
2. Поради помощта на Запада.
Коментиран от #28
06:28 30.05.2026
20 Няма край руският поzор
Коментиран от #23
06:28 30.05.2026
23 Сесесере
До коментар #20 от "Няма край руският поzор":Няма и да има!
06:40 30.05.2026
26 СВобода
Свобода за братовчедите от Северен Кавказ!
06:44 30.05.2026
28 Същото
До коментар #19 от "Сега става ясно":И за войната между Руската империя и Османската империя, пак там бяха коравите украинци.
07:05 30.05.2026
29 А Мала Токмачка?
Коментиран от #30
07:06 30.05.2026
30 РуZнак с магаре
До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":Не бе още сме пред Купянск, ама казваме, че сме го превзели иначе няма да ни дават дневната дажба самагон.
За бутилка самагон ронину продам.
07:18 30.05.2026
33 Няма нищо страшно
До коментар #1 от "Соломон":Русия изобщо не е страшна.
Имат най-много ядрени оръжия в света. Но Путин нямало да ги използва. Бил обещал. Нали? Украйона ще пали руските градове, а ръката армия няма да отвърне. Нали?
Ние пък сме далеч от тия работи. Не сме застрашени. Нали?
07:21 30.05.2026
