Украйна атакува руския град Таганрог, има ранени. Пожарите в пристанището обхванаха танкер
30 Май, 2026 05:32, обновена 30 Май, 2026 05:39 1 898 34

Обявена е въздушна тревога и в Татарстан

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският град Таганрог в Ростовска област бе атакуван тази сутрин с безпилотни летателни апарати, като според съобщения на местните власти и медиите има пострадали цивилни граждани и материални щети.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди, че двама мирни жители са пострадали. Те са ранени в резултат на директно попадане на дрон в частна жилищна сграда.

На територията на пристанището в Таганрог в резултат на ударите са избухнали пожари, обхванали танкер, резервоари с гориво и административна сграда.

Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.

Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.

Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.

В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.


  • 1 Соломон

    19 21 Отговор
    Страшното за Русия тепърва предстои.

    Коментиран от #33

    05:45 30.05.2026

  • 2 ВВ Путин

    22 4 Отговор
    Няма страшно. Специалната военна операцийка върви по план.

    Коментиран от #10

    05:47 30.05.2026

  • 3 голям смях

    15 5 Отговор
    чакаме брадясалия зелен наркоман на червения площад скоро

    Коментиран от #4

    05:49 30.05.2026

  • 4 Соломон

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "голям смях":

    Повярвай ми и това ще стане някой ден

    Коментиран от #6, #8

    05:51 30.05.2026

  • 5 Путин

    14 14 Отговор
    Мишленцв съм. Русия с мен начело стана за посмешище.

    05:55 30.05.2026

  • 6 Содом

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Какви хапчета пиеш за вяра?

    05:56 30.05.2026

  • 7 Свободен

    10 12 Отговор
    Както се казва, Украйна "дает прикурить"!
    Във въздуха се носи дим, а ехото разнася трясъци от взривове на руските полета!

    05:56 30.05.2026

  • 8 Петър

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Моля ви, не бъдете като леля Тодорка Тагарева и леля Евгения Дайнова, те не са добър пример за подражание!

    05:56 30.05.2026

  • 9 А за Украйна

    12 6 Отговор
    Само цветя и рози. Върху ковчега и.

    05:56 30.05.2026

  • 10 Путин

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "ВВ Путин":

    Важното е дето откраднах милиарди и си вдигнах с тях палати и дворци, то да е добре. Вати има. Копейки също. И струват по-малко от роботите на запада.

    05:56 30.05.2026

  • 11 Путин за конверсията

    8 13 Отговор
    1 млн копейки струват по-малко от един робот. Когато умряха 120 руски войници на подводницата Курск, аз казах на майките че са "куви за по $10", които са се продали на запада защото ми търсеха сметка.

    05:59 30.05.2026

  • 12 Оня

    13 7 Отговор
    Абе що не показвате едни много готини кратерчета в 404 дето имало отгоре некви гаражи пък то кво излезе отдолу??????? А где сирски?

    06:01 30.05.2026

  • 13 Червен кхмер

    9 14 Отговор
    След Спец.АбАсрация бомбят Рашистан.
    Путлер върви по пътя на Хитлер

    06:02 30.05.2026

  • 14 Ти да видиш

    18 8 Отговор
    Хаха.... руснаците тази нощ отново попиляха укронацистите с ракети и дронове....Киев, Днепропетровск, Полтава....ама пропагандата ще ви го каже чак когато започне утре зеленият наркоман отново да проси оръжия и пари.

    Коментиран от #16, #18

    06:02 30.05.2026

  • 15 Пак ебн на

    4 10 Отговор
    Вата!

    06:22 30.05.2026

  • 16 Ти да видиш

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ти да видиш":

    Па къде го виде бе?

    06:23 30.05.2026

  • 17 Агресорът Зеленски

    3 10 Отговор
    Зад мен стои Европа и заедно сме непобедими!

    Няма да спра . докато Путин не падне на колене да ме моли за мир!

    06:25 30.05.2026

  • 18 Ами видяхме

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Ти да видиш":

    Белгород , Таган рог, Брянск, танкери.....в пламъци.
    Един комедиен актьор без никакъв опит направи за смях и опозори цялата Кремълска банда.
    А това, че рашистката пропаганда постоянно рИве, че е наркоман е още по голям поZор за Путлер как един наркоман ги бомби и Пуся му се моли за 9 май и кичозното му парадче да не ги започне с дроновете.
    Браво Украйна, браво ВСУ с кеф си пия кафето след такива новини за нацистка Проссия..
    В добавка за май месец нови 35 000 ушанки при Кабзон .Это хорошо, очень хорошо.
    Чакам Митя водката заедно с Маша алкаша да почнат да Фърлят атома хи хи

    06:26 30.05.2026

  • 19 Сега става ясно

    10 8 Отговор
    защо СССР спечели ВСВ:

    1. Поради коравите украинци , които изнесоха най- трудните фронтове.
    2. Поради помощта на Запада.

    Коментиран от #28

    06:28 30.05.2026

  • 20 Няма край руският поzор

    8 7 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #23

    06:28 30.05.2026

  • 21 Добре, че на Шипка

    5 8 Отговор
    бяха българи и украинци, инак Сюлейман щеше да се обедини с Осман в Плевен и отиде още един век!

    06:31 30.05.2026

  • 22 Започна ли работа заводът за

    2 6 Отговор
    В А Т А ?

    06:32 30.05.2026

  • 23 Сесесере

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Няма край руският поzор":

    Няма и да има!

    06:40 30.05.2026

  • 24 Първо ни нападнаха

    1 1 Отговор
    После обявихме тревога. Някой ден ще направим укрития.

    06:41 30.05.2026

  • 25 Сеирсандък

    4 4 Отговор
    Путин плаши и се кани, а Зеления си гърми....Освен един голям сеир, друго не виждаме

    06:41 30.05.2026

  • 26 СВобода

    4 2 Отговор
    за Волжска България!

    Свобода за братовчедите от Северен Кавказ!

    06:44 30.05.2026

  • 27 Хаха

    4 6 Отговор
    Ватенките си учат урока по трудния начин

    06:47 30.05.2026

  • 28 Същото

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сега става ясно":

    И за войната между Руската империя и Османската империя, пак там бяха коравите украинци.

    07:05 30.05.2026

  • 29 А Мала Токмачка?

    1 0 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #30

    07:06 30.05.2026

  • 30 РуZнак с магаре

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":

    Не бе още сме пред Купянск, ама казваме, че сме го превзели иначе няма да ни дават дневната дажба самагон.
    За бутилка самагон ронину продам.

    07:18 30.05.2026

  • 31 Йовко

    0 1 Отговор
    За украйна само едно и това е пълно унищожение! Някой я беше нарекъл уклайна ...и това е много точно като се има предвид играта с думи от немския език - "клайн" - малка, малко...но уклайна звучи добре и на български

    07:19 30.05.2026

  • 32 Факти

    0 0 Отговор
    Путин им вдигна данъците и пенсионната възраст, а Зеленски ги бомби. Не е лесно да си мирен гражданин на Русия.

    07:19 30.05.2026

  • 33 Няма нищо страшно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Русия изобщо не е страшна.
    Имат най-много ядрени оръжия в света. Но Путин нямало да ги използва. Бил обещал. Нали? Украйона ще пали руските градове, а ръката армия няма да отвърне. Нали?
    Ние пък сме далеч от тия работи. Не сме застрашени. Нали?

    07:21 30.05.2026

  • 34 Каквото търсили ,това намерили

    0 0 Отговор
    Монголите! 3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел защо скимти?!?

    07:31 30.05.2026

