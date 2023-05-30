Кой има имен ден днес, 30 май 2026 г. Честито!

30 Май, 2023 05:00, обновена 28 Май, 2026 13:55 17 840 12

Църквата почита паметта на Света Емилия

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Църквата почита днес паметта на Света Емилия. Имен ден празнуват всички, които носят имената Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана, Ема и Емили, пише offnews.bg.

Името произлиза от латинската дума aemilius и означава "съперничка". Хората с това име празнуват и на 8 август, когато почитаме св. Емилиян изповедник.

Света Емилия произлиза от благороднически род и е майка на светците Василий Велики и Макрина, тя е имала още пет дъщери и трима синове. Двама от братята на светицата - епископите Григорий Нисийски и Петър Севастийски, също са канонизирани като православни християнски светци. След като отгледала децата си, повечето от тях напуснали дома ѝ, като останала само най-голямата дъщеря на светицата, която заедно с майка си основава първия девически манастир.

Още приживе Емилия разделя цялото си имущество на равни части, които разпределя на децата си, като освобождава всички роби и робини. Много от освободените приемат християнството и заживяват заедно със светицата и най-голямата ѝ дъщеря в манастира. Света Емилия е доживяла до дълбока старост, а след смъртта си е погребана в малък семеен параклис близо до съпруга и синовете си, каквото било и нейното желание.

На днешния ден традицията е хлябът на трапезата се раздели на равни части между близките, за да няма скандали между тях и всички да си припомнят милосърдието между хората.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Как кой

    13 9 Отговор
    Тротинетката

    06:06 30.05.2023

  • 2 Гаглей

    10 10 Отговор
    Днес е тротинектов ден

    06:59 30.05.2023

  • 3 Мъдрият

    18 3 Отговор
    Христос Воскресе!

    Поздравявам всички православни християни и с вчерашния голям православен християнски празник Преполовение, за който обаче не пуснахте статия! Защо?

    Честит имен ден на всички именици и особено жените нека си вземат поука от днес честваната свята майка Емилия, която е отгледала прекрасни и святи деца!

    Освен нея на днешния ден се отбелязва и паметта на преподобния наш отец Исаакий Изповедник

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #6, #8, #9

    08:36 30.05.2024

  • 4 Днес е

    2 7 Отговор
    свети тротинет, емилски.

    09:07 30.05.2024

  • 5 Един

    3 0 Отговор
    Ревизоро да почерпи

    07:31 30.05.2025

  • 6 Гост666

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Ама то велик ден мина . И не разбрали ,че Исус е човек не е бог и няма да бъде .

    08:42 30.05.2025

  • 7 🍺🍺🍺🍺🍺

    6 0 Отговор
    Наздраве за празнуващите .

    08:43 30.05.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мъдрец - Молар

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    То тоя измислен религиозен празник мина вече. . И исусчо е човек не бог .

    Коментиран от #11

    09:09 30.05.2025

  • 10 Име

    3 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    09:39 30.05.2025

  • 11 Аферим

    0 13 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрец - Молар":

    Има само един бог и Мохамед е неговия пророк ☪️

    Коментиран от #12

    10:00 30.05.2025

  • 12 Хаха,

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Аферим":

    и после що ви "обиждаха" по ислямските държави...

    13:07 30.05.2025