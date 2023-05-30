Кой има имен ден днес, 30 май 2026 г. Честито!

Църквата почита днес паметта на Света Емилия. Имен ден празнуват всички, които носят имената Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана, Ема и Емили, пише offnews.bg.
Името произлиза от латинската дума aemilius и означава "съперничка". Хората с това име празнуват и на 8 август, когато почитаме св. Емилиян изповедник.
Света Емилия произлиза от благороднически род и е майка на светците Василий Велики и Макрина, тя е имала още пет дъщери и трима синове. Двама от братята на светицата - епископите Григорий Нисийски и Петър Севастийски, също са канонизирани като православни християнски светци. След като отгледала децата си, повечето от тях напуснали дома ѝ, като останала само най-голямата дъщеря на светицата, която заедно с майка си основава първия девически манастир.
Още приживе Емилия разделя цялото си имущество на равни части, които разпределя на децата си, като освобождава всички роби и робини. Много от освободените приемат християнството и заживяват заедно със светицата и най-голямата ѝ дъщеря в манастира. Света Емилия е доживяла до дълбока старост, а след смъртта си е погребана в малък семеен параклис близо до съпруга и синовете си, каквото било и нейното желание.
На днешния ден традицията е хлябът на трапезата се раздели на равни части между близките, за да няма скандали между тях и всички да си припомнят милосърдието между хората.
3 Мъдрият
Поздравявам всички православни християни и с вчерашния голям православен християнски празник Преполовение, за който обаче не пуснахте статия! Защо?
Честит имен ден на всички именици и особено жените нека си вземат поука от днес честваната свята майка Емилия, която е отгледала прекрасни и святи деца!
Освен нея на днешния ден се отбелязва и паметта на преподобния наш отец Исаакий Изповедник
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
08:36 30.05.2024
До коментар #3 от "Мъдрият":Ама то велик ден мина . И не разбрали ,че Исус е човек не е бог и няма да бъде .
