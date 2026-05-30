Новини
Свят »
Русия »
Трима цивилни загинаха при атака на ВСУ срещу руската Белгородска област
  Тема: Украйна

Трима цивилни загинаха при атака на ВСУ срещу руската Белгородска област

30 Май, 2026 05:18, обновена 30 Май, 2026 05:27 727 3

  • русия-
  • белгродска област-
  • атаки-
  • дронове-
  • загинали-
  • всу

Двама ранени са настанени в болница в областния център

Трима цивилни загинаха при атака на ВСУ срещу руската Белгородска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с FPV дрон в село Октябрский, Белгородска област, загинаха двама мирни жители, а други двама бяха ранени.

Украинският безпилотен апарат е атакувал директно цивилен автомобил. Двама мъже са починали на място от получените рани. Други двама души са ранени и транспортирани към градската болница №2 в град Белгород.

Още новини от Украйна

Пострадалите са с диагноза акубаротравма (глухота от експлозия) и осколочно рани в областта на врата.

В резултат на детонацията на дрона превозното средство се е възпламенило и е изгоряло.

Час по-късно ТАСС съобщи за още една жертва в селото - цивилен е загинал в резултат на детонация на дрон в село Октябрски в Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група по канала Max.

„Село Октябрски в Белгородска област беше подложено на поредна атака от украинските въоръжени сили. Мъж загина в резултат на детонация на дрон. Изказваме искрените си съболезнования на семейството на жертвата. Информация за щетите се изяснява“, се казва в изявлението.

Атаката е част от зачестилите трансгранични удари в региона през последната седмица. По данни на оперативния щаб и местните власти, през предходните дни бяха регистрирани десетки нападения, включително артилерийски обстрели и масирани рейдове с безпилотни апарати, които нанесоха щети по местната енергийна инфраструктура и доведоха до цивилни жертви в Шебекински и Валуйски район.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симеон

    3 4 Отговор
    Страшното за Русия тепърва предстои

    05:41 30.05.2026

  • 2 Гробар

    4 5 Отговор
    Удри Зеленски! Удри всеки ден и всяка нощ по тази първобитна сган! 5 години рашистка мъка! 5 години рашистки позор и 2 милиона орки при кобзон!

    05:54 30.05.2026

  • 3 Ми ми ми цивилни,ама друг пъ

    0 0 Отговор
    Удри!

    06:36 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания