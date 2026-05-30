Трима цивилни загинаха при атака на ВСУ срещу руската Белгородска област

При атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с FPV дрон в село Октябрский, Белгородска област, загинаха двама мирни жители, а други двама бяха ранени.

Украинският безпилотен апарат е атакувал директно цивилен автомобил. Двама мъже са починали на място от получените рани. Други двама души са ранени и транспортирани към градската болница №2 в град Белгород.

Пострадалите са с диагноза акубаротравма (глухота от експлозия) и осколочно рани в областта на врата.

В резултат на детонацията на дрона превозното средство се е възпламенило и е изгоряло.

Час по-късно ТАСС съобщи за още една жертва в селото - цивилен е загинал в резултат на детонация на дрон в село Октябрски в Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група по канала Max.

„Село Октябрски в Белгородска област беше подложено на поредна атака от украинските въоръжени сили. Мъж загина в резултат на детонация на дрон. Изказваме искрените си съболезнования на семейството на жертвата. Информация за щетите се изяснява“, се казва в изявлението.

Атаката е част от зачестилите трансгранични удари в региона през последната седмица. По данни на оперативния щаб и местните власти, през предходните дни бяха регистрирани десетки нападения, включително артилерийски обстрели и масирани рейдове с безпилотни апарати, които нанесоха щети по местната енергийна инфраструктура и доведоха до цивилни жертви в Шебекински и Валуйски район.