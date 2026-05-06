Захарова: Не сме се отказали от преговори с Украйна, но посредниците са изцяло заети с Близкия изток

Русия е готова за ефективни и продуктивни преговори за Украйна и не се отказва от тях, заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова в интервю за РИА Новости.

„Ние със сигурност сме отворени, както руското ръководство винаги е подчертавало, за преговорния процес, за контакти, които ще имат реално въздействие, реален резултат“, каза тя.

Говорителят на ведомството добави още, че отговорните за украинските преговори от американска страна в момента са напълно ангажирани със ситуацията в Близкия изток.

„Но повтарям: от наша страна не сме се отказали от концепцията за преговорния процес, контактите и срещите, насочени към постигане на резултата, който обявихме“, заключи Захарова.