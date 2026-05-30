Русия удари Полтава и Запорожие, има разрушения и ранени

През нощта срещу 30 май Русия проведе нови въздушни атаки с дронове и ракети срещу Украйна, като същевременно украинските власти и президентът Володимир Зеленски предупредиха за подготовката на още по-мащабен руски удар в следващите часове.

Късно вечерта на 29 май и през нощта руски дронове нанесоха щети по редица цивилни обекти в района на Полтава. Поразени и повредени са частни къщи, медицинска амбулатория, стопански постройки, автомобили и електропроводи. По данни на местната администрация двама души са ранени и е оказана спешна медицинска помощ.

Още новини от Украйна

Снощи при руска атака срещу град Запорожие бяха ранени трима души, включително възрастна жена. Поражения има по жилищни сгради и цивилна инфраструктура.

В рамките на последното денонощие руските сили изстреляха масиран рояк от безпилотни летателни апарати и балистични ракети. Украинската ПВО успя да прихване и неутрализира 217 дрона от общо изстреляните над 230 апарата над различни региони в страната.

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната след тежкия въздушен удар от уикенда на 24 май, при който Москва използва новата балистична ракета „Орешник“. Опасенията се засилиха и след като руски дрон инцидентно падна и се взриви в жилищна сграда в румънския град Галац, което предизвика остра реакция от НАТО и международната общност.

На 29 и 30 май украинското разузнаване регистрира сериозна активност, сочеща, че Русия подготвя нова вълна от масирани систематични удари срещу критичната инфраструктура и градовете. Гражданите са призовани да следят денонощно сигналите за въздушна тревога и незабавно да търсят убежище при опасност.