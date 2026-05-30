Русия удари Полтава и Запорожие, има разрушения и ранени
30 Май, 2026 06:01, обновена 30 Май, 2026 06:10 1 478 19

Володимир Зеленски предупреди за подготовката на още по-мащабен руски удар в следващите часове

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 30 май Русия проведе нови въздушни атаки с дронове и ракети срещу Украйна, като същевременно украинските власти и президентът Володимир Зеленски предупредиха за подготовката на още по-мащабен руски удар в следващите часове.

Късно вечерта на 29 май и през нощта руски дронове нанесоха щети по редица цивилни обекти в района на Полтава. Поразени и повредени са частни къщи, медицинска амбулатория, стопански постройки, автомобили и електропроводи. По данни на местната администрация двама души са ранени и е оказана спешна медицинска помощ.

Снощи при руска атака срещу град Запорожие бяха ранени трима души, включително възрастна жена. Поражения има по жилищни сгради и цивилна инфраструктура.

В рамките на последното денонощие руските сили изстреляха масиран рояк от безпилотни летателни апарати и балистични ракети. Украинската ПВО успя да прихване и неутрализира 217 дрона от общо изстреляните над 230 апарата над различни региони в страната.

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната след тежкия въздушен удар от уикенда на 24 май, при който Москва използва новата балистична ракета „Орешник“. Опасенията се засилиха и след като руски дрон инцидентно падна и се взриви в жилищна сграда в румънския град Галац, което предизвика остра реакция от НАТО и международната общност.

На 29 и 30 май украинското разузнаване регистрира сериозна активност, сочеща, че Русия подготвя нова вълна от масирани систематични удари срещу критичната инфраструктура и градовете. Гражданите са призовани да следят денонощно сигналите за въздушна тревога и незабавно да търсят убежище при опасност.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев- стъки

    26 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:13 30.05.2026

  • 2 СТИГА

    29 4 Отговор
    вече това лигавене с дронове, пердашете ги с Орешник !

    06:14 30.05.2026

  • 3 хъ хъ хъ

    18 2 Отговор
    Представяте ли си-217 от 230...🤣

    Коментиран от #6, #8, #9

    06:14 30.05.2026

  • 4 Павел

    28 5 Отговор
    Поредни добри новини!
    Украйна лека полека се прибира у дома.
    Вчера нови 4 населени пункта бяха освободени от украинските нацисти, а град Константиновка е вече обкръжен и вътре отново ще бъдат ликвидирани няколко хиляди отпадъка, както се случи в Покровск , Мирноград и Авдеевка.

    Коментиран от #11

    06:16 30.05.2026

  • 5 С ДВЕ ДУМИ

    28 3 Отговор
    дошло е време зеленото наркоманче да пътува за Сибир!

    Коментиран от #7

    06:19 30.05.2026

  • 6 Бум Тряс

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "хъ хъ хъ":

    Само в сънищата си са прихванали толкова...

    06:31 30.05.2026

  • 7 Оня

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Ааа не няма да е в Сибир, в московската зоологическа градина клетката му е готова той е специална порода зельоная обезяна!

    06:35 30.05.2026

  • 8 Оги

    8 16 Отговор

    До коментар #3 от "хъ хъ хъ":

    Да, това е 94%! Укрите свалят почти всичко! Не мога да повярвам, че руснаците са толкова безсилни и укрите всеки ден им трепят хора и им гърмят рафинерии, когато и където си поискат. Просто ги направиха за посмешище. Няма нормален, който не би размазал Киев при това положение ако можеше. Явно руснаците просто не могат. Зельо си обикаля нагоре-надолу и не му дреме въобще. Дои еврозаблуденяците и си свирка.

    06:36 30.05.2026

  • 9 Хъ хъ хъ

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "хъ хъ хъ":

    35 000 вати в чували през май месец.Представяте ли си какви нищожества са ватенките?

    Коментиран от #10

    06:40 30.05.2026

  • 10 Оня

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хъ хъ хъ":

    Абе ти можеш да броиш до 20 ( щото нямаш повече пръсти) как ги докара до 35000?

    06:49 30.05.2026

  • 11 Превзехме ли Покровск вече ?

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Павел":

    Айде дано, че свърших маята вече да меся питки и да чакам на Дунав мост!

    ОТ НОЕМВРИ 2023 Г. го превземаме !

    06:54 30.05.2026

  • 12 име

    11 1 Отговор
    Щом руснаците винаги удрят по цивилни обекти, а бандерите нямат ПВО, значи някой е краднал ракетите и установките. А познайте кой!

    Коментиран от #13

    06:55 30.05.2026

  • 13 Тихо πръдляяк!

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Некомпетентен си.

    07:01 30.05.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Трябва да имаме приятни преживявания.

    07:22 30.05.2026

  • 15 Стамат

    1 1 Отговор
    За украйна само едно и това е пълно унищожение! Някой я беше нарекъл уклайна ...и това е много точно като се има предвид играта с думи от немския език - "клайн" - малка, малко...но уклайна звучи добре и на български

    07:24 30.05.2026

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Тещо се скараха двата народа.

    07:25 30.05.2026

  • 17 Факти

    1 1 Отговор
    Путин е безпомощен.

    07:25 30.05.2026

  • 18 Ако не беше Истина щеше да е Смешно🤔

    0 0 Отговор
    🇺🇦😱Жителка на Харков се обадила в полицията, когато чула, че тийнейджъри в парка слушат песен от руския анимационен сериал "Лелик и Барбарики" и получила отказ в отговор на молба да изключи тази музика.

    "Току — що се обадих на полицията в парка на победата... чух руската песен" Барбарики"", написа
    😱🇺🇦Харковчанката Ирина Водомерова на страницата си в социалната мрежа.

    Според жител на града тя чула песен на руски език, която тийнейджърите включили в колоната си в парка. Помолила да изключат музиката, тъй като в Украйна е забранено включването на песни на руски език, особено на обществени места, жената получи отказ. Пазачите на парка подкрепиха тийнейджърите и заявиха, че момчетата просто се забавляват и не правят нищо лошо.

    Харковчанката също беше възмутена от факта, че в градския парк имаше много хора, но никой не направи коментари на децата с колона. Пристигналата полиция проведе разговор с тийнейджърите, но заяви, че се съмнява в ефективността на този вид диалог.

    07:28 30.05.2026

  • 19 Артилерист

    1 0 Отговор
    Според матряла излиза, че Русия има много излишни скъпи боеприпаси и може да ги хаби по помощни стопански постройки и прочие неважни цивилни обекти. Сега няма пострадало дете, ама е нацелена леко баба му. Ян Флеминг, в безбройните си книги за Джеймс Бонд, дава подробно описание на манипулативната технология на МИ-еди колко си. Това е мощна разузнавателна организация, в която работят видни цивилни експерти по всички области на човешката дейност. Шефът на МИ-то се гордее с информационната дезинформация и с удоволствие кани представители на медиите, за да се поддържа легендата за неограничения потенциал на организацията. Всичко това сега нагледно се прилага в Украйна. Вземете разхвърлените "трупове" в Буча, мащабните информационните кампании за болестите на Путин, за вероломните атаки на руснаците по цивилни, като за пример може да се посочи и последната истерия с "руския" дрон в цивилна сграда в Румъния. Снощи Обретенова по БНТ уплътни всичкото време на новинарската емисия да ни занимава с тоя зловещ дрон. Ето така непрекъснато и трайно се насажда омраза към Русия и всичко руско. А повечето от тези пропагандисти с плам и ентусиазъм довчера ни убеждаваха, че "кат Русия няма втора на света"! Е, сега посолствоТО и Урсула им поръчва музиката...

    07:29 30.05.2026

