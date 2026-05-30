Русия удари Полтава и Запорожие, има разрушения и ранени

През нощта срещу 30 май Русия проведе нови въздушни атаки с дронове и ракети срещу Украйна, като същевременно украинските власти и президентът Володимир Зеленски предупредиха за подготовката на още по-мащабен руски удар в следващите часове.
Късно вечерта на 29 май и през нощта руски дронове нанесоха щети по редица цивилни обекти в района на Полтава. Поразени и повредени са частни къщи, медицинска амбулатория, стопански постройки, автомобили и електропроводи. По данни на местната администрация двама души са ранени и е оказана спешна медицинска помощ.
Снощи при руска атака срещу град Запорожие бяха ранени трима души, включително възрастна жена. Поражения има по жилищни сгради и цивилна инфраструктура.
В рамките на последното денонощие руските сили изстреляха масиран рояк от безпилотни летателни апарати и балистични ракети. Украинската ПВО успя да прихване и неутрализира 217 дрона от общо изстреляните над 230 апарата над различни региони в страната.
Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната след тежкия въздушен удар от уикенда на 24 май, при който Москва използва новата балистична ракета „Орешник“. Опасенията се засилиха и след като руски дрон инцидентно падна и се взриви в жилищна сграда в румънския град Галац, което предизвика остра реакция от НАТО и международната общност.
На 29 и 30 май украинското разузнаване регистрира сериозна активност, сочеща, че Русия подготвя нова вълна от масирани систематични удари срещу критичната инфраструктура и градовете. Гражданите са призовани да следят денонощно сигналите за въздушна тревога и незабавно да търсят убежище при опасност.
1 стоян георгиев- стъки
06:13 30.05.2026
2 СТИГА
06:14 30.05.2026
3 хъ хъ хъ
Коментиран от #6, #8, #9
06:14 30.05.2026
4 Павел
Украйна лека полека се прибира у дома.
Вчера нови 4 населени пункта бяха освободени от украинските нацисти, а град Константиновка е вече обкръжен и вътре отново ще бъдат ликвидирани няколко хиляди отпадъка, както се случи в Покровск , Мирноград и Авдеевка.
Коментиран от #11
06:16 30.05.2026
5 С ДВЕ ДУМИ
Коментиран от #7
06:19 30.05.2026
6 Бум Тряс
До коментар #3 от "хъ хъ хъ":Само в сънищата си са прихванали толкова...
06:31 30.05.2026
7 Оня
До коментар #5 от "С ДВЕ ДУМИ":Ааа не няма да е в Сибир, в московската зоологическа градина клетката му е готова той е специална порода зельоная обезяна!
06:35 30.05.2026
8 Оги
До коментар #3 от "хъ хъ хъ":Да, това е 94%! Укрите свалят почти всичко! Не мога да повярвам, че руснаците са толкова безсилни и укрите всеки ден им трепят хора и им гърмят рафинерии, когато и където си поискат. Просто ги направиха за посмешище. Няма нормален, който не би размазал Киев при това положение ако можеше. Явно руснаците просто не могат. Зельо си обикаля нагоре-надолу и не му дреме въобще. Дои еврозаблуденяците и си свирка.
06:36 30.05.2026
9 Хъ хъ хъ
До коментар #3 от "хъ хъ хъ":35 000 вати в чували през май месец.Представяте ли си какви нищожества са ватенките?
Коментиран от #10
06:40 30.05.2026
10 Оня
До коментар #9 от "Хъ хъ хъ":Абе ти можеш да броиш до 20 ( щото нямаш повече пръсти) как ги докара до 35000?
06:49 30.05.2026
11 Превзехме ли Покровск вече ?
До коментар #4 от "Павел":Айде дано, че свърших маята вече да меся питки и да чакам на Дунав мост!
ОТ НОЕМВРИ 2023 Г. го превземаме !
06:54 30.05.2026
12 име
Коментиран от #13
06:55 30.05.2026
13 Тихо πръдляяк!
До коментар #12 от "име":Некомпетентен си.
07:01 30.05.2026
14 Никой
07:22 30.05.2026
15 Стамат
07:24 30.05.2026
16 Никой
07:25 30.05.2026
17 Факти
07:25 30.05.2026
18 Ако не беше Истина щеше да е Смешно🤔
"Току — що се обадих на полицията в парка на победата... чух руската песен" Барбарики"", написа
😱🇺🇦Харковчанката Ирина Водомерова на страницата си в социалната мрежа.
Според жител на града тя чула песен на руски език, която тийнейджърите включили в колоната си в парка. Помолила да изключат музиката, тъй като в Украйна е забранено включването на песни на руски език, особено на обществени места, жената получи отказ. Пазачите на парка подкрепиха тийнейджърите и заявиха, че момчетата просто се забавляват и не правят нищо лошо.
Харковчанката също беше възмутена от факта, че в градския парк имаше много хора, но никой не направи коментари на децата с колона. Пристигналата полиция проведе разговор с тийнейджърите, но заяви, че се съмнява в ефективността на този вид диалог.
07:28 30.05.2026
19 Артилерист
07:29 30.05.2026