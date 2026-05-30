Военни делегации от Израел и Ливан проведоха среща в Пентагона ВИДЕО

30 Май, 2026 04:29, обновена 30 Май, 2026 07:18 1 240 2

Хизбула носи пълна отговорност за продължаващите боеве, категоричен е държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военни делегации от Израел и Ливан обсъдиха въпроси, свързани с регионалната сигурност, в Пентагона на 29 май, съобщиха от Министерството на отбраната на САЩ.

„Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби прие военни делегации от Държавата Израел и Република Ливан, за да започне работа по пътя на сигурността, за да се улеснят текущите преговори между двете страни“, се отбелязва в изявлението. „Делегациите проведоха продуктивни военни разговори, насочени към установяване на практически механизми за гарантиране на сигурността в региона. Конкретните резултати от тези разговори ще окажат пряко влияние върху водената от Държавния департамент политическа линия, която е планирана да се възобнови следващата седмица.“

Както се подчертава в изявлението, Пентагонът „високо цени стратегическото партньорство“ с военните на двете страни и „подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Ливан, както и неговата свобода от въоръжени неправителствени субекти“. САЩ очакват подобни военни контакти да продължат скоро.

В телефонен разговор с ливанския президент Джоузеф Аун, държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта мнението на Вашингтон, че шиитската организация Хизбула трябва да прекрати атаките срещу Израел, за да намали напрежението.

Това беше посочено в писмено изявление на говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.

Според него Рубио е похвалил готовността на ливанските власти да „водят директни преговори с Израел, въпреки продължаващите опити на Хизбула да ги провали в ущърб на ливанския народ“.

„Той повтори, че Хизбула носи пълна отговорност за продължаващите боеве и подчерта, че деескалацията изисква незабавно прекратяване на атаките и провокациите на Хизбула“, добави Пигот.

„Както държавният секретар повтори, Съединените щати напълно подкрепят ливанското правителство в усилията му да се възползва от тази историческа възможност, за да осигури мир, възстановяване и по-добро бъдеще за своя народ.“

От 17 април е в сила официално прекратяване на огъня между Хизбула и Израел, но двете страни продължават редовно да разменят изолирани удари в райони по ливанско-израелската граница.

На 25 май израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил засилване на ударите срещу цели на Хизбула в отговор на зачестилите атаки с дронове на израелска територия.

По време на среща с туркменския външен министър Рашид Мередов на 29 май, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон подкрепя диверсификацията на износа на природен газ от Туркменистан.

Рубио „е изразил силна подкрепа на САЩ за диверсификацията на износа на природен газ от Туркменистан по транскаспийските маршрути“. „Той изрази благодарност към външния министър Мередов за напредъка по последните търговски сделки. Министър Мередов и секретар Рубио обсъдиха и начини за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, сигурността и търговията“, добави Пигот.

Туркменистан е основен износител на природен газ, като Китай е основният му клиент. Мередов заяви през април, че един от ключовите въпроси в енергийния дневен ред на Туркменистан е доставката на природен газ за страните от ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Левски и Ботев също носеха подобна отговорност, защото си обичаха родината и я бранеха, но за евреите ционисти опитващи се да завладеят, командват и подчинят целия свят, това е без значение, както е без значение за тях човешкият живот на всички останали не богоизбрани хора.

    Нагли и алчни психопати и убийци!

    04:50 30.05.2026

  • 2 име

    1 0 Отговор
    Да, отговорни са хората и мислят за бъдещето. С ФПВ дронове с оптични влакна прочистват Ливан и северен Израел от ционисткия окупатор.

    06:59 30.05.2026