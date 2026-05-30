Норвегия планира да разположи ударни оръжия в северната част на страната и да ги насочи към полуостров Кола, съобщиха от руското посолство в Осло пред РИА Новости.
„Норвегия също планира да разположи ударни оръжия в северните си райони, включително южнокорейски реактивни системи със залпов огън с обхват до 500 километра, които ще бъдат насочени към руски обекти на полуостров Кола“, съобщиха от дипломатическата мисия пред агенцията.
През последните години Русия отбеляза "безпрецедентна активност" на НАТО по западните си граници.
Норвежкото правителство официално одобри мащабна сделка на стойност около 2 милиарда долара за закупуването на южнокорейски реактивни системи за залпов огън K239 Chunmoo от компанията Hanwha Aerospace.Тази придобивка има за цел да осигури дългосрочно възпиране на руската заплаха в Арктика.
Южнокорейската система Chunmoo беше избрана в оспорвана конкуренция пред американската система M142 HIMARS и европейски алтернативи. Основните причини за избора бяха по-бързите срокове за доставка и способността на системата да използва муниции с по-голям обхват. Сделката включва доставката на 16 пускови установки и значително количество високоточни ракети. Сред тях са далекобойните балистични ракети от ново поколение (като CTM-X), които имат оперативен обхват до 500 километра.
Самите пускови установки и оборудването за обучение ще бъдат доставени в периода 2028–2029 г., а ракетните муниции ще последват през 2030–2031 г. За да се гарантира сигурността на доставките, ракетите за норвежката армия ще се произвеждат в Полша, където Hanwha вече изгради съвместни производствени линии с местната отбранителна индустрия.
Покупката на тези оръжия представлява фундаментална промяна в отбранителната доктрина на Норвегия, която до момента не разполагаше с подобни сухопътни способности за дълбок удар. Обхватът от 500 км позволява на норвежката армия от собствена територия да държи под директен прицел руската военна инфраструктура на Колския полуостров.
Това включва стратегическия за Русия регион на Мурманск, основните бази на Северния руски флот (където е разположен ядреният арсенал от подводници на Кремъл) и ключови военновъздушни бази като "Оленя", откъдето излитат руските стратегически бомбардировачи.
