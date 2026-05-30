Норвегия взема на прицел Мурманск с южнокорейски ракетни системи

30 Май, 2026 06:13, обновена 30 Май, 2026 06:21 1 289 54

Осло планира да разположи ударни оръжия в северната част на страната, насочени към руския Колски полуостров

Ракетна система K239 Chunmoo, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвегия планира да разположи ударни оръжия в северната част на страната и да ги насочи към полуостров Кола, съобщиха от руското посолство в Осло пред РИА Новости.

„Норвегия също планира да разположи ударни оръжия в северните си райони, включително южнокорейски реактивни системи със залпов огън с обхват до 500 километра, които ще бъдат насочени към руски обекти на полуостров Кола“, съобщиха от дипломатическата мисия пред агенцията.

През последните години Русия отбеляза "безпрецедентна активност" на НАТО по западните си граници.

Норвежкото правителство официално одобри мащабна сделка на стойност около 2 милиарда долара за закупуването на южнокорейски реактивни системи за залпов огън K239 Chunmoo от компанията Hanwha Aerospace.Тази придобивка има за цел да осигури дългосрочно възпиране на руската заплаха в Арктика.

Южнокорейската система Chunmoo беше избрана в оспорвана конкуренция пред американската система M142 HIMARS и европейски алтернативи. Основните причини за избора бяха по-бързите срокове за доставка и способността на системата да използва муниции с по-голям обхват. Сделката включва доставката на 16 пускови установки и значително количество високоточни ракети. Сред тях са далекобойните балистични ракети от ново поколение (като CTM-X), които имат оперативен обхват до 500 километра.

Самите пускови установки и оборудването за обучение ще бъдат доставени в периода 2028–2029 г., а ракетните муниции ще последват през 2030–2031 г. За да се гарантира сигурността на доставките, ракетите за норвежката армия ще се произвеждат в Полша, където Hanwha вече изгради съвместни производствени линии с местната отбранителна индустрия.

Покупката на тези оръжия представлява фундаментална промяна в отбранителната доктрина на Норвегия, която до момента не разполагаше с подобни сухопътни способности за дълбок удар. Обхватът от 500 км позволява на норвежката армия от собствена територия да държи под директен прицел руската военна инфраструктура на Колския полуостров.

Това включва стратегическия за Русия регион на Мурманск, основните бази на Северния руски флот (където е разположен ядреният арсенал от подводници на Кремъл) и ключови военновъздушни бази като "Оленя", откъдето излитат руските стратегически бомбардировачи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смехотворци

    25 2 Отговор
    Взели на прицел.......

    Коментиран от #3

    06:24 30.05.2026

  • 2 Нека

    28 4 Отговор
    по-добре Норвегия да си гледа сьомгата !

    Коментиран от #39

    06:26 30.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Смехотворци":

    И като отнесат два ореха, Русия ще е агресор, нали? Щото всички може да насочват ракетите към Русия, а тя трябва да трепери и да се чуди кога ще я обградят цялата! Атлантически ценности! Бълхата разположена отзад на мечока , насочила ракета към мечката!

    Коментиран от #4, #6

    06:29 30.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    пак ли ще удряте гаражи?

    Коментиран от #7, #45

    06:31 30.05.2026

  • 5 А бе

    24 4 Отговор
    И тия зорлем си търсят белята. Да видим кой първи ще го отнесе.

    06:32 30.05.2026

  • 6 Шопо

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    войната между Русия и НАТО ще бъде с ядрено оръжие и ще бъде кратка, за по малко от час яе приключи всичко.

    06:32 30.05.2026

  • 7 А ти

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пак ша мяучкаш за лебец

    Коментиран от #10

    06:33 30.05.2026

  • 8 Няма смисъл

    7 20 Отговор
    Там без никакъв прицел потъна геройски руската гордост самолетоносача Адмирал Кузя.Същия който "плашеше" англичани и французи като минаваше през Ламанша.Така димеше, че хората мислеха, че ще потъне там

    Коментиран от #9

    06:33 30.05.2026

  • 9 А бе

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Няма смисъл":

    протестърчето,я кажи от 100 томахавки как 96 уцелиха морето

    06:35 30.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор

    До коментар #7 от "А ти":

    няма , ще ти дам два ореха , изотзаде , за пържола

    06:35 30.05.2026

  • 11 жик так

    12 5 Отговор
    Норвегия и пиратите ще бъдат първите които ще го отнесат при една евентуална война .

    06:37 30.05.2026

  • 12 Викинг

    9 20 Отговор
    Ние им създадохме държавата, ама след нас дойде една алкохолизирана смесена биомаса съставена основно от славяно-монголски мусор .И ето днес живеят мизерни крепостни с поредния диктатор с псих.отклонения

    06:38 30.05.2026

  • 13 оня с коня

    5 15 Отговор
    Европа тепърва започва да се въоръжава с подходящи темпове,а не да чака САЩ да я охранява.

    Коментиран от #15

    06:39 30.05.2026

  • 14 Павел Пенев

    17 3 Отговор
    Русия може да си поръча Северно корейски ракети за баланс с Южно корейските., а Норвегия ще изяде хурката.

    Коментиран от #21, #22

    06:40 30.05.2026

  • 15 жик так

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Тя Европа няма кинти да си обслужва външния дълг , камоли за въоръжаване. В скоро време по един път на ден ще ядете .

    Коментиран от #16, #18, #20

    06:42 30.05.2026

  • 16 Умрел руснак

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "жик так":

    Норвегия има един ТРИЛИОН долара заделени за такива ситуации.

    Коментиран от #23

    06:46 30.05.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    6 15 Отговор
    Доброе утро таваришчи от топъл Казахстан.
    След ПЯТЬ года безостановъчни, неоспорими пабеди, Расия задмина и проби Марианската падина и вече официално е най-пропадлото място на планетата 😁

    06:46 30.05.2026

  • 18 оня с коня

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "жик так":

    Кои сме Ние дето ще ядем по веднъж на ден и кой си ти дето плюскаш непрекъснато,че даже си успял и да преброиш Европейските пари?:)

    Коментиран от #24, #30

    06:49 30.05.2026

  • 19 Руската кочина се управлява от

    4 13 Отговор
    Идиоти.

    06:49 30.05.2026

  • 20 Колективен руски крепостен

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "жик так":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #26

    06:50 30.05.2026

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #25

    06:52 30.05.2026

  • 22 Хм Хм

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    А севернокорейските ракети с чип от фритюрник или от тостер са?

    07:08 30.05.2026

  • 23 жик так

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Умрел руснак":

    Бравос брат . Държава с население 5 милиона и външен дълг 853,7 милиарда щатски долара ,
    Има заделени един трилион ?!!
    И къде точно са заделени ???!

    07:11 30.05.2026

  • 24 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Аз съм тоя дето е няколко умствени нива над тебе .

    Коментиран от #28

    07:13 30.05.2026

  • 25 Дупница град

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Остави.....
    Дори Рассията да се разпадне и изчезне от картата, за руZoфила все е паБеда и Божия роса.
    Колкото по-зле, толкоз за Русията е по-добре, поредната "пабеда" и изключително "хитър" ход след шест часа висене на опашката за хляб 😆

    Коментиран от #27

    07:14 30.05.2026

  • 26 Само питам

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Колективен руски крепостен":

    Ти па кога си бил в Русия ?!
    От село не си излизал ама знаеш как е там.
    Не съм виждал Руснаци да берат ягоди на полето , нито да гледат стари баби , ама Българи редовно са там.

    Коментиран от #32

    07:14 30.05.2026

  • 27 ха ха ха ...

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дупница град":

    То и бай Паси от 30 години чака Русия да се разпадне . Даже книга написа . Ама няма да го доживее.
    Ходи при него да чакате двамата ...ха ха ха ...

    Коментиран от #36

    07:15 30.05.2026

  • 28 Ти си един

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "жик так":

    0 ли Гофрен.

    Коментиран от #33

    07:16 30.05.2026

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    един орех и кралството им капут

    07:16 30.05.2026

  • 30 ще ми въоръжат д..... я

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Държавният дълг на Ес е приблизително 87-88% от БВП .
    В абсолютна стойност този дълг надхвърля 14 трилиона евро !!!

    Козляци , по една баничка на ден !!!!

    Коментиран от #43

    07:19 30.05.2026

  • 31 Някой си

    1 1 Отговор
    Абе да не им излезе крив мерника че не са много народ, един квартал на Москва! Урките от 40 милиона останаха 20 милиона тези няма да ги бавят много!

    07:19 30.05.2026

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Само питам":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?

    Коментиран от #34, #42

    07:20 30.05.2026

  • 33 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ти си един":

    Приятно ми е да се запознаем бе - 0 ли Гофрен.
    Как я караш , намери ли къде е тоалетната или пак в гащите ?

    07:21 30.05.2026

  • 34 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един клепар като тебе не замина за Украйна?

    Коментиран от #40, #41, #51

    07:22 30.05.2026

  • 35 Орките обосралис толко

    2 4 Отговор
    что сейчас всички се въоръжават около тях и по много, и то с работещи оръжия. Нефелни крепостници мусори.

    07:22 30.05.2026

  • 36 Бождар Искренов, Гибона

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "ха ха ха ...":

    Така казваха и за СеСеСеРе-то - союз нерушимый, вечна дружба, пък един козарски Афганистан го разтури. Кво остава за въоръжена до зъби Украйна да разсипе Русийката - банана взел се за тигър ☝️

    Коментиран от #44

    07:23 30.05.2026

  • 37 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    1 2 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    07:23 30.05.2026

  • 38 На норвежците ще им е първи и последен

    2 2 Отговор
    залп с тия пуцала. След това ги чака ядрена тишина.

    Коментиран от #47

    07:23 30.05.2026

  • 39 Тя и сьомтата им е

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нека":

    пълна с тения и червеи, като тях самите.

    07:24 30.05.2026

  • 40 Много питаш

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Ма кя ти заработи ли нощес за едно шкембе чорба?

    Коментиран от #50

    07:24 30.05.2026

  • 41 Защо, тук събирам дарения за дронове

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    и редовно се увеличав апубликата на Кобзон, просто тук съм по-полезен, докато ти пишеш от кофата, груз200 си върви, айде, хаирлия да е, клепарче.

    Коментиран от #48

    07:25 30.05.2026

  • 42 Йосиф Весериьнович

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Предполагам че не знаеш за съществуването на едно нещо наречено Тълковен речник, но все пак какво е според теб " клепар"?

    07:25 30.05.2026

  • 43 Оди у Въ.ш.кар.истан

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "ще ми въоръжат д..... я":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #46

    07:25 30.05.2026

  • 44 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бождар Искренов, Гибона":

    То за Афганистан не отваряй дума , че една коалиция от 37 държави ходи да се моли на козарите да ги пуснат да си ходят ....И бая народ вися по колесниците ...включително и нашия контингент ...

    07:25 30.05.2026

  • 45 Ама гаражите

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пълни с бомби, ракети, дронове, и натовски цървули съдрани. Просто малка подробност.

    07:26 30.05.2026

  • 46 не го крепя

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    Турил съм ти го в ауспуха ти да го крепиш .

    Коментиран от #49

    07:26 30.05.2026

  • 47 Ядрено унищожен мозъка на рускоробетата

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "На норвежците ще им е първи и последен":

    само, ама и на ядрено и на молекулно ниво. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☹️

    07:27 30.05.2026

  • 48 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Защо, тук събирам дарения за дронове":

    Кога първо ще се научиш да пишеш ??
    Тия с нисък коефициент на интелигентност не ме интересуват .

    Коментиран от #53

    07:28 30.05.2026

  • 49 Е как тоя увиснал спаружняк го слагаш

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "не го крепя":

    некъде, бе, вато, кого лъжеш? Айде, сваляй гащите че кадировчеттаа идват да ги обслужваш. 🤣🤣🤣😘😘😘

    Коментиран от #52

    07:28 30.05.2026

  • 50 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Много питаш":

    Тая сутрин пита ли твоята ? А сестра ти , дъщеря ти , жена ти .

    07:29 30.05.2026

  • 51 Да ти отговоря

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    В Несебър входа ни го чисти една рускиня и то от Петербург.
    Често пътувам и съм видял руснаци и на полето и бабички гледат на Запад и заплатите им са по ниски от нашите.
    Отделно съм живял в Москва в различни периоди около 10г.Знам ги отлично.Жалко, че имат цялата Менделеевска таблица, а са такава мизерници.
    Там корупцията в сравнение с нашата ние сме детската градинка Колосални размери.То го показа и войната.Армията им се оказа даже без зимни униформи.Тиловаците всичко бяха разпродали

    07:29 30.05.2026

  • 52 така е брат

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Е как тоя увиснал спаружняк го слагаш":

    Бит и е ван като тебе , никога не си признават !

    07:30 30.05.2026

  • 53 Абе, дебилии, не се оставя интервал

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Само питам":

    пред препинателен знак!. Коефициентът на интелигентност на фикуса ми е по-голям от на целия ти род... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:31 30.05.2026

  • 54 разкази под шипковия храст

    0 0 Отговор
    Тия мантри ги разправяй като се съберете да си лакирате ноктите !

    07:31 30.05.2026

