Новини
Любопитно »
Откривателят на Уитни Хюстън Клайв Дейвис влезе в болница на 94

Откривателят на Уитни Хюстън Клайв Дейвис влезе в болница на 94

30 Май, 2026 06:52, обновена 30 Май, 2026 06:58 881 3

  • клайв дейвис-
  • болница-
  • музика-
  • продуцент

Продуцентът се смята за ключова фигура в музикалната индустрия

Откривателят на Уитни Хюстън Клайв Дейвис влезе в болница на 94 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Музикалният продуцент и магнат Клайв Дейвис, изиграл ключова роля в кариерата на Уитни Хюстън, Арета Франклин и Кели Кларксън, бе хоспитализиран в Ню Йорк, предаде TMZ, позовавайки се на представител на Дейвис.

Според източника, Дейвис е бил хоспитализиран поради инфекция на горните дихателни пътища.

TMZ отбеляза, че това е направено като предпазна мярка и се очаква той да бъде изписан в рамките на следващите 24 часа.

Дейвис е имал здравословни проблеми преди това; през 2021 г. му е поставена диагноза парализа на Бел.

94-годишният Клайв Дейвис се смята за ключова фигура в музикалната индустрия. Освен че е начело на кариерата на Уитни Хюстън, Дейвис е работил и с изпълнители като Джанис Джоплин и Били Джоел.

Дейвис е съосновател на Bad Boy Records заедно със Шон „Диди“ Комбс, бивш президент е на Columbia Records и главен креативен директор на Sony Music Entertainment от 2018 г.

През 2000 г. продуцентът е въведен в Залата на славата на рокендрола в категорията „неизпълнителни“, а театър с 200 места в музея „Грами“ е кръстен в негова чест.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се Радва !

    0 0 Отговор
    Че е Изкарал !

    И Толкова !

    Не всеки може да Изкара !

    104 ! или 124 !

    07:50 30.05.2026

  • 2 А й е съсипал живота

    2 1 Отговор
    Уитни Хюстън е олицетворение на американската мечта в шоубизнеса.

    Цветнокожа, талантлива, упорита от дете, много красива, я правят най-популярната. После наркотици, даланери, вероятно (само)убийство, после на единственото й дете. Накрая печалба за бизнеса сред смъртта й.

    Както е казала Мадона - трябва да ти е изгнил мозъкът за да оцелееш жив, защото яко останеш нопмален не издържаш и умираш.

    Коментиран от #3

    08:51 30.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А й е съсипал живота":

    Няколко пъти четох , това което Мадона била рекла и нищо не схванах. Или тя е много умна или аз съм много глупав.

    09:05 30.05.2026