Откривателят на Уитни Хюстън Клайв Дейвис влезе в болница на 94

Музикалният продуцент и магнат Клайв Дейвис, изиграл ключова роля в кариерата на Уитни Хюстън, Арета Франклин и Кели Кларксън, бе хоспитализиран в Ню Йорк, предаде TMZ, позовавайки се на представител на Дейвис.

Според източника, Дейвис е бил хоспитализиран поради инфекция на горните дихателни пътища.

TMZ отбеляза, че това е направено като предпазна мярка и се очаква той да бъде изписан в рамките на следващите 24 часа.

Дейвис е имал здравословни проблеми преди това; през 2021 г. му е поставена диагноза парализа на Бел.

94-годишният Клайв Дейвис се смята за ключова фигура в музикалната индустрия. Освен че е начело на кариерата на Уитни Хюстън, Дейвис е работил и с изпълнители като Джанис Джоплин и Били Джоел.

Дейвис е съосновател на Bad Boy Records заедно със Шон „Диди“ Комбс, бивш президент е на Columbia Records и главен креативен директор на Sony Music Entertainment от 2018 г.

През 2000 г. продуцентът е въведен в Залата на славата на рокендрола в категорията „неизпълнителни“, а театър с 200 места в музея „Грами“ е кръстен в негова чест.