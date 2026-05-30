Откривателят на Уитни Хюстън Клайв Дейвис влезе в болница на 94

Музикалният продуцент и магнат Клайв Дейвис, изиграл ключова роля в кариерата на Уитни Хюстън, Арета Франклин и Кели Кларксън, бе хоспитализиран в Ню Йорк, предаде TMZ, позовавайки се на представител на Дейвис.
Според източника, Дейвис е бил хоспитализиран поради инфекция на горните дихателни пътища.
TMZ отбеляза, че това е направено като предпазна мярка и се очаква той да бъде изписан в рамките на следващите 24 часа.
Дейвис е имал здравословни проблеми преди това; през 2021 г. му е поставена диагноза парализа на Бел.
94-годишният Клайв Дейвис се смята за ключова фигура в музикалната индустрия. Освен че е начело на кариерата на Уитни Хюстън, Дейвис е работил и с изпълнители като Джанис Джоплин и Били Джоел.
Дейвис е съосновател на Bad Boy Records заедно със Шон „Диди“ Комбс, бивш президент е на Columbia Records и главен креативен директор на Sony Music Entertainment от 2018 г.
През 2000 г. продуцентът е въведен в Залата на славата на рокендрола в категорията „неизпълнителни“, а театър с 200 места в музея „Грами“ е кръстен в негова чест.
1 Да се Радва !
И Толкова !
Не всеки може да Изкара !
104 ! или 124 !
07:50 30.05.2026
2 А й е съсипал живота
Цветнокожа, талантлива, упорита от дете, много красива, я правят най-популярната. После наркотици, даланери, вероятно (само)убийство, после на единственото й дете. Накрая печалба за бизнеса сред смъртта й.
Както е казала Мадона - трябва да ти е изгнил мозъкът за да оцелееш жив, защото яко останеш нопмален не издържаш и умираш.
Коментиран от #3
08:51 30.05.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "А й е съсипал живота":Няколко пъти четох , това което Мадона била рекла и нищо не схванах. Или тя е много умна или аз съм много глупав.
09:05 30.05.2026