The Wall Street Journal: ОАЕ извършили десетки тайни въздушни удари срещу Иран
The Wall Street Journal: ОАЕ извършили десетки тайни въздушни удари срещу Иран

30 Май, 2026 06:39, обновена 30 Май, 2026 06:45 1 010 7

Те били изпълнени в координация с Израел и САЩ

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са извършили десетки въздушни удари срещу Иран от първите дни на войната и през целия ден след обявяването на прекратяване на огъня през април, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според източници атаките са били координирани със САЩ и Израел, които са предоставили разузнавателна информация. Целите са включвали островите Кешм и Абу Муса в Ормузкия проток, град Бандар Абас, петролната рафинерия на остров Лаван в Персийския залив и нефтохимическия комплекс Асалуе, уточниха източниците.

Някои от тези удари са били насочени към ирански енергийни съоръжения в отговор на атаките на Техеран срещу нефтената и газова инфраструктура на ОАЕ. Ударът срещу Асалуе, извършен съвместно с Израел, е накарал САЩ да поискат от Израел да спре обстрела на енергийни съоръжения, съобщава вестникът.

В началото на април Саудитска Арабия се оплака на Съединените щати, че атаките на ОАЕ увеличават риска Иран да атакува енергийната инфраструктура в региона, което може да доведе до рязко покачване на цените на петрола и да разтърси световните пазари, според няколко източника. Рияд искаше Вашингтон да окаже натиск върху Абу Даби.

Според представители на Персийския залив, президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед е бил недоволен от действията на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в началото на войната, след като той отказа да участва в координирани военни действия срещу Иран.

ОАЕ обаче наскоро заеха по-сговорчива позиция, настоявайки за дипломатически решения на конфликта, който застраши енергийните им активи, съобщиха източниците. Лидерът на ОАЕ беше сред лидерите, които в телефонен разговор в началото на май призоваха президента Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение с Иран.

През май Wall Street Journal посочи рафинерия на иранския остров Лаван в Персийския залив като една от целите на тайните удари на ОАЕ срещу Иран. Там избухна голям пожар, който извади от строя по-голямата част от съоръжението за няколко месеца. След това Техеран заяви, че рафинерията е била атакувана от враг и отвърна с ракети и удари с дронове срещу ОАЕ и Кувейт. Иран предупреди за „смазващ отговор“ на всякакви действия от страна на ОАЕ.

Иран е изстрелял над 2 800 ракети и дронове по Емирствата – много повече от всяка друга страна, включително Израел, отбелязва вестникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Да де - под командата на евреите и сащисаните

    06:52 30.05.2026

  • 2 яздещ камила

    5 0 Отговор
    Ко ши праим ся, Иран на върна да броим пясъците!

    06:53 30.05.2026

  • 3 Шопо

    13 0 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    Коментиран от #7

    06:54 30.05.2026

  • 4 Ха ха

    2 0 Отговор
    Ей толкова тайни, че Факти ги знае предварително ха ха

    07:08 30.05.2026

  • 5 Най новата война, нанасят "тайни"удари!?

    2 0 Отговор
    Толкова тайни, че не се усещат от противника, и ефекта е нулев!?

    07:12 30.05.2026

  • 6 Институт за изследване на смръднята

    0 0 Отговор
    Тъпитецървули очевидно наистина искат да бъдат сринати със земята. А някои от фашисткото обкръжение на зеления гоблин, смятат че ще успеят да избягат с мангизите и да си построят някое кубче в индианските територии или още по на запад.

    07:24 30.05.2026

  • 7 Военни успехи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    И Афганистан победиха и Мъдуро хванаха.

    07:25 30.05.2026

