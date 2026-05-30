The Wall Street Journal: ОАЕ извършили десетки тайни въздушни удари срещу Иран

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са извършили десетки въздушни удари срещу Иран от първите дни на войната и през целия ден след обявяването на прекратяване на огъня през април, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според източници атаките са били координирани със САЩ и Израел, които са предоставили разузнавателна информация. Целите са включвали островите Кешм и Абу Муса в Ормузкия проток, град Бандар Абас, петролната рафинерия на остров Лаван в Персийския залив и нефтохимическия комплекс Асалуе, уточниха източниците.

Някои от тези удари са били насочени към ирански енергийни съоръжения в отговор на атаките на Техеран срещу нефтената и газова инфраструктура на ОАЕ. Ударът срещу Асалуе, извършен съвместно с Израел, е накарал САЩ да поискат от Израел да спре обстрела на енергийни съоръжения, съобщава вестникът.

В началото на април Саудитска Арабия се оплака на Съединените щати, че атаките на ОАЕ увеличават риска Иран да атакува енергийната инфраструктура в региона, което може да доведе до рязко покачване на цените на петрола и да разтърси световните пазари, според няколко източника. Рияд искаше Вашингтон да окаже натиск върху Абу Даби.

Според представители на Персийския залив, президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед е бил недоволен от действията на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в началото на войната, след като той отказа да участва в координирани военни действия срещу Иран.

ОАЕ обаче наскоро заеха по-сговорчива позиция, настоявайки за дипломатически решения на конфликта, който застраши енергийните им активи, съобщиха източниците. Лидерът на ОАЕ беше сред лидерите, които в телефонен разговор в началото на май призоваха президента Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение с Иран.

През май Wall Street Journal посочи рафинерия на иранския остров Лаван в Персийския залив като една от целите на тайните удари на ОАЕ срещу Иран. Там избухна голям пожар, който извади от строя по-голямата част от съоръжението за няколко месеца. След това Техеран заяви, че рафинерията е била атакувана от враг и отвърна с ракети и удари с дронове срещу ОАЕ и Кувейт. Иран предупреди за „смазващ отговор“ на всякакви действия от страна на ОАЕ.

Иран е изстрелял над 2 800 ракети и дронове по Емирствата – много повече от всяка друга страна, включително Израел, отбелязва вестникът.