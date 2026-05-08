В Русия посочиха къде биха се укрили чуждите дипломати при ответен удар на Москва срещу Киев
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 08:59, обновена 8 Май, 2026 09:08 1 695 41

Според експерта Андрей Клинцевич, те ще се вслушат в призива на Мария Захарова за евакуация

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Андрей Клинцевич, ръководител на Центъра за изследване на военни и политически конфликти, посочи пред Ura.ru къде според него чуждестранните дипломати, работещи в Киев, биха могли да потърсят убежище, ако Русия отговори на украински провокации в Деня на победата.

Той заяви, че чуждестранните дипломатически мисии ще се вслушат в съвета на Мария Захарова да се евакуират, в противен случай поемат голяма част от от последиците. Клинцевич смята, че дипломатите ще „избягат“ от Киев през този период, за да се скрият някъде в покрайнините, например в почивни бази.

Ден преди това говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова за евакуация на дипломатическите мисии и чуждестранните представителства от Киев. Говорителката добави, че властите в Киев трябва да осигурят и евакуацията на цивилното население поради неизбежността на ответен удар от руската армия срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения.

Захарова подчерта, че ответен удар ще бъде предприет, ако „киевският режим осъществи своите престъпни терористични планове по време на честванията на Деня на победата“.

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 17 Отговор
    Аз не бих се крил!

    Коментиран от #16, #37

    09:12 08.05.2026

  • 2 Путлерова копейка

    7 35 Отговор
    Не можем да ударим Киев, понеже сме най-големите страхливци на света.

    Коментиран от #6, #9, #38

    09:12 08.05.2026

  • 3 Зелю

    30 4 Отговор
    - На на на на нана
    Аз не съм в Украйна
    Да трепат Будааанов

    09:12 08.05.2026

  • 4 Страахххххх копейки

    9 23 Отговор
    Русийчицата ги првдупреждава, защото няма гащи да удари посолството на Англия, нищо че английски огицери насочват украинските ракети по Москва.

    09:13 08.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "Путлерова копейка":

    Не сме страхливи, а слаби. Нигерия сме ве.

    Коментиран от #39

    09:14 08.05.2026

  • 7 Хаяско

    7 24 Отговор
    Аз ще съм дълбоко в бункера ,двойника Серьожа ще посреща парада

    09:14 08.05.2026

  • 8 Масово

    29 3 Отговор
    щяха ли дипломатите да се крият, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    09:14 08.05.2026

  • 9 Путлеровата ти родителка

    5 23 Отговор

    До коментар #2 от "Путлерова копейка":

    - Аз бих ударила копейка! Или двама трима копея! Или - гангбанг копейките да ми направят..... Да валят, валят....... копейки!

    Коментиран от #40

    09:15 08.05.2026

  • 10 Лада искра

    20 1 Отговор
    Зелю се скри в бункеру от страх, не смее да си покаже носа на вън

    09:15 08.05.2026

  • 11 Вторите в България

    4 17 Отговор
    Русия нямаше да може да превземе Бул га рист на поне 10 години. Сега завалиите щяха да между Карнобат и Сунгурларе.

    09:15 08.05.2026

  • 12 Свободен

    8 21 Отговор
    Паниката в Кремъл вече става забавна!😂

    Коментиран от #20

    09:15 08.05.2026

  • 13 Копейка

    5 17 Отговор
    В колко часа започва зарята в Масква

    09:16 08.05.2026

  • 14 Цунгцванг

    17 3 Отговор
    Kиeфф ще стане,като Дрезден през 1944г.Явно, някои от Брюксел много искат това.За какъв победен край,за каква война,колкото трябвало, все още говорят болни мозъци.

    Коментиран от #17

    09:17 08.05.2026

  • 15 Българин

    7 20 Отговор
    България с един ленд лийз от САЩ щеше да разгроми руската "армия".

    Коментиран от #19, #21

    09:17 08.05.2026

  • 16 Присъствие

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Няма смисъл да се криеш. Руските ракети и дронове ще те стигнат където и да си.

    09:17 08.05.2026

  • 17 Путин

    6 13 Отговор

    До коментар #14 от "Цунгцванг":

    Не можем, ние сме приятели на запада, където ак ат деца ни от откраднотото в Русия.

    09:18 08.05.2026

  • 18 Някой

    13 3 Отговор
    Да не станат много печени чуждите представители.
    За бандеровците Денят на победата над нацизма е траурен ден. Нищо че след ВСВ УССР (Украйна) получава западни територии като компенсация.

    09:21 08.05.2026

  • 19 Някай

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Ние имаме ли да поставим по 1 войник на километър от фронтовата линия?

    09:22 08.05.2026

  • 20 Сус бре,сеирджия такъв...!

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Свободен":

    На посланиците от ЕС,САЩ и Англия....никак не им е забавно...😮‍💨🙄😨😓🫢!

    09:25 08.05.2026

  • 21 Да те питам

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Много обичаш да правиш блиийз на ФАЩ, нали?

    09:25 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ден 1534 от затъването

    2 11 Отговор
    Важното е че се знае къде ще бъдат на 9ти събрани всички рашисти.

    09:28 08.05.2026

  • 24 Тити на Кака

    12 0 Отговор
    Уаууу, значи и дипломатическият корпус в Киев ще отпразнува Девети май?

    09:29 08.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян

    0 5 Отговор
    Децата избиват в Киев чекистите без предупреждение - детската болница гръмнаха 2025 гд ама предупреждавали дъртите дипломати дето си имат укрития

    Коментиран от #29

    09:36 08.05.2026

  • 27 Педя Човек Лакът Ракета

    2 9 Отговор
    Андрей Клинцевич, ръководител на Центъра за измишльотини на военни и политически конфликти. С какви неща се занимават руските мирни хора. Накрая спешно ще им се наложи да ядат партенки и гилзи. Защо всяко село в Украйна може да е военна цел а центъра на Масква не?

    09:37 08.05.2026

  • 28 Тик-Токърите от Ахмат

    2 6 Отговор
    са изяли тежките шамари. Подслушвали са им щаба и са ги чакали в засада. Последвало е клане. 250 козелюбци са отишли при Алах. АХМАТ-СЛАБИ.

    09:45 08.05.2026

  • 29 Стоянович

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    А бандерите предупредиха ли хората в профсъюзният дом на Одеса,че ще бъдат изгорени живи...?!
    Или за този случай си глух и ням...?!
    И само не ми повтаряй клишето,че това било измислица...!

    09:50 08.05.2026

  • 30 ганчоо,виждам те като манатарка...

    0 7 Отговор
    кого плашиш бе просиянско гове..до.Нали си много велик ,що не направиш парад в крим да видиш фламингото....В масква я има я няма парад ...Виж зеленски къде ходи по света и си виж недорасляка от кгб къде ходи....

    Коментиран от #32, #35

    09:55 08.05.2026

  • 31 Мишел

    4 0 Отговор
    Празникът на Победата ще мине без украински дронове и ракети. Украйна ще мине само със закани, защото закачките с "Орешници" излизат скъпо и не само през носа.

    10:08 08.05.2026

  • 32 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "ганчоо,виждам те като манатарка...":

    Боклук с 32 души от Ми 6 ходи наркомана.
    Построи най скъпият бункер в света за 1,2 млрд.д.в Ианово-Вознесенск

    10:09 08.05.2026

  • 33 Боко

    3 0 Отговор
    ТЕПАНЙЕ НА КРАДЛИВИТЕ НАРКОМАНИ ✡️💣🧨🔥🤮💩🪦🤬

    10:14 08.05.2026

  • 34 Цвете

    1 2 Отговор
    ТАКА Е, КОЙТО УБИВА И НЕ МИСЛИ СЕ КРИЕ. И ДО КОГА? ФАЛИРА ДЪРЖАВАТА И ДИКТАТОРА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ПРАВИ НА ВЕЛИК. ПОНЕ ИНТЕРНЕТА ДА ГО ПУСНАТ.

    10:14 08.05.2026

  • 35 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ганчоо,виждам те като манатарка...":

    Не знам тоя дали те плаши , ама аз направо ТЕПАМ! не плашим .

    10:17 08.05.2026

  • 36 Кирило Буданов, разведчик

    1 4 Отговор
    Въпроса е не къде да се крият чуждите дипломати !!! Въпроса е Путин къде да се скрие от Буданов ☝️ При всички положения 9-ти май остава най-интересния трилър, който цял Свят ще следи със затаен дъх, таваришчи...

    Коментиран от #41

    10:21 08.05.2026

  • 37 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    От какво става ,че да се криеш ? И с теб и без теб ,все тази .

    10:25 08.05.2026

  • 38 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путлерова копейка":

    А ти понеже си смел се криеш зад компа ,нали?

    10:25 08.05.2026

  • 39 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Като теб ,нали ?

    10:26 08.05.2026

  • 40 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путлеровата ти родителка":

    Ти? Що не си в Украйна ,страхливеца?

    10:27 08.05.2026

  • 41 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Той се е скрил вече ....при тази която е виновна да те има .

    10:27 08.05.2026

