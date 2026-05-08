Андрей Клинцевич, ръководител на Центъра за изследване на военни и политически конфликти, посочи пред Ura.ru къде според него чуждестранните дипломати, работещи в Киев, биха могли да потърсят убежище, ако Русия отговори на украински провокации в Деня на победата.

Той заяви, че чуждестранните дипломатически мисии ще се вслушат в съвета на Мария Захарова да се евакуират, в противен случай поемат голяма част от от последиците. Клинцевич смята, че дипломатите ще „избягат“ от Киев през този период, за да се скрият някъде в покрайнините, например в почивни бази.

Ден преди това говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова за евакуация на дипломатическите мисии и чуждестранните представителства от Киев. Говорителката добави, че властите в Киев трябва да осигурят и евакуацията на цивилното население поради неизбежността на ответен удар от руската армия срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения.

Захарова подчерта, че ответен удар ще бъде предприет, ако „киевският режим осъществи своите престъпни терористични планове по време на честванията на Деня на победата“.