Министърът на външните работи Сергей Лавров предупреди западните страни, че ако те провалят Деня на победата чрез действията на Киев, няма да има милост.

Според министъра, "врагът се опитва да съсипе празник, свещен за руснаците".

„Искам да кажа с цялата си откровеност и отговорност: ако се случи това, което възраждащите се нацисти на Запад правят чрез Украйна, няма да има милост“, каза Лавров на церемония по полагане на венци пред паметни плочи в сградата на Министерството на външните работи.

Той подчерта, че Русия трябва да елиминира всякакви заплахи за сигурността, идващи от украинска територия.

В понеделник, при откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, Володимир Зеленски заяви, че дронове на украинските въоръжени сили могат да долетят до Москва по време на парада на 9 май.

От Министерството на отбраната взеха предвид тези думи и предупредиха, че военните ще отговорят на всеки опит за нарушаване на церемониите с масивен ракетен удар по Киев.