Лавров към Запада: Няма да има милост, ако провалите Деня на победата
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 12:21, обновена 8 Май, 2026 12:29

Според външния министър на Русия, "врагът се опитва да съсипе празник, свещен за руснаците"

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Сергей Лавров предупреди западните страни, че ако те провалят Деня на победата чрез действията на Киев, няма да има милост.

Според министъра, "врагът се опитва да съсипе празник, свещен за руснаците".

„Искам да кажа с цялата си откровеност и отговорност: ако се случи това, което възраждащите се нацисти на Запад правят чрез Украйна, няма да има милост“, каза Лавров на церемония по полагане на венци пред паметни плочи в сградата на Министерството на външните работи.

Той подчерта, че Русия трябва да елиминира всякакви заплахи за сигурността, идващи от украинска територия.

В понеделник, при откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, Володимир Зеленски заяви, че дронове на украинските въоръжени сили могат да долетят до Москва по време на парада на 9 май.

От Министерството на отбраната взеха предвид тези думи и предупредиха, че военните ще отговорят на всеки опит за нарушаване на церемониите с масивен ракетен удар по Киев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВИЖУХАТА

    83 85 Отговор
    Ало санитарите...стареца пак избяга от старческия дом !!!

    Коментиран от #13, #149

    12:30 08.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    66 75 Отговор
    Утре 9 часа на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк.

    Коментиран от #5, #19, #46, #57, #129, #165

    12:30 08.05.2026

  • 3 Лавров

    57 12 Отговор
    Дела трябват ,а не Думи е казано

    Коментиран от #16, #133

    12:31 08.05.2026

  • 4 пак ли червените линии

    71 76 Отговор
    смешен монголоиден кон

    Коментиран от #77

    12:31 08.05.2026

  • 5 коко от Карлуково

    38 21 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ние ще сме там,идвайте,!

    12:33 08.05.2026

  • 6 Северозападняк

    56 62 Отговор
    Само заплашвате, вместо да изравните Киев със земята.

    Коментиран от #9, #24, #26, #107

    12:33 08.05.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    75 39 Отговор
    Тия заплахи вече ПЯТЬ года ги слушаме, а Русия си катастрофира. На кой му дреме ?

    Коментиран от #138

    12:33 08.05.2026

  • 8 Пич

    57 50 Отговор
    Мисля че ще бъде добре укрофашистите да ударят парада, за да дават на Русия основание, да ги приключи!!!

    Коментиран от #14, #25

    12:33 08.05.2026

  • 9 Руснак без крак...

    59 49 Отговор

    До коментар #6 от "Северозападняк":

    Нищо няма спаси Русия от загубена война и катастрофа ☝️

    12:34 08.05.2026

  • 10 Пръцко

    58 43 Отговор
    Много обичам да слушам жалното конско цвилене от обора :)))

    12:34 08.05.2026

  • 11 Малииии

    56 42 Отговор
    Тия ватенки само да трепят могат. Да започват да строят мавзолея за Путин, че времето напредва. Но и да не забравят, че във Втората световна са загинали два пъти по малко руснаци, отколкото в лагерите на Сталин.

    12:35 08.05.2026

  • 12 Фураж

    49 26 Отговор
    Дайте му една бала с овес!

    12:36 08.05.2026

  • 13 хаха

    52 36 Отговор

    До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":

    Ъ? Външен министър на държава прави изказване, което при неговия пост е равно на изказване на позиция и предупреждение от страна на държавата. Какво точно говориш за санитари? Русия открито предупреждава, че при засичане на дронове и ракети откъм Украйна пуска свои ракети към центъра на Киев. Захарова открито вчера за пореден път повтори официалното предупреждение към гражданите на Киев и чужденците да се изнесат от града. Руснаците не искат да има рев, че били убити Х цивилни. Който стои, да си носи отговорността за решението. Ако стои насила като жив щит, то Зеленски и сие да си отговарят за смъртта му.
    И такива изказвания руснаците правят рядко и винаги стоят зад тях и ги изпълняват. Не са като Тръмп, дето днес реве "Утре ще ви вкарам в каменната ера!" и на другия ден "Помолиха ме да не удрям и няма да ударя." при 0 разговори с врага и от там да казват, че само са чакали да подпукат и те.

    Коментиран от #17, #27, #28, #128

    12:37 08.05.2026

  • 14 Една пуйка мислила,мислила

    17 20 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Па умрела.

    Коментиран от #47

    12:37 08.05.2026

  • 15 хаха

    39 28 Отговор
    ХАХАХА!

    Я марш бе конска мутро!

    12:38 08.05.2026

  • 16 Лавров

    24 18 Отговор

    До коментар #3 от "Лавров":

    не можем, шефът е мишок

    Коментиран от #32

    12:38 08.05.2026

  • 17 Мдаа

    31 26 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #51

    12:38 08.05.2026

  • 18 Офффф

    44 28 Отговор
    А вие спряхте ли огъня на Великден? Не! Сега пак ревете. Много сте нагли бре!

    12:38 08.05.2026

  • 19 Миролюб Войнов, историк

    35 39 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само ми припомни какво общо имате вие рушляците със Съветската армия и Безсмъртния полк ? Дядото на Зеленски, милиони украинци, белоруси, грузинци, американци направиха много повече за Победата от страхливите руснаци криещи се зад гърба им в Москва, Владивосток и София. На какво са неспособни русняците вече ПЯТЬ года наблюдаваме и се смеем ☝️

    Коментиран от #99

    12:39 08.05.2026

  • 20 Григор

    42 20 Отговор
    Има декларация на министерството на отбраната на Русия от 4 май в която се призовават гражданите на Киев и дипломатическите мисии да напуснат града. Декларацията е в отговор на заплахата на Зеленски от предния ден, че украински дронове може да се появят над Червения площад. Подобна декларация беше прочетена на 7 май от говорителя на външното министерство на Русия, Мария Захарова. Много ми се иска здравия разум да надделее и всичко в двете столици да е мирно и тихо. Ако обаче последва удар по Червения площад, никой не трябва да се съмнява какво ще става в Киев. Москва наистина има дълбоко ешелонирана отбрана, но тук говорим за неколкостотин дрона изстреляни едновременно. Все някой би могъл да премине и да отвори адът на земята. Защото в Киев ще се случи именно това. Да се надяваме на здравия разум.

    Коментиран от #71

    12:39 08.05.2026

  • 21 Хахахахаха

    27 31 Отговор
    Мале от Нато ли се усеща тази ужасна миризма на фека..., мале каква смрад идва оттам, франсетата, английските и полските управници масово днеска си поръчах памперси, в момента въздуха в страните от Европа е силно замърсен от миризмата на фека.... Хахахахаха

    12:39 08.05.2026

  • 22 Сталин

    20 30 Отговор
    Вчера Путин е издал заповед , шахтите с ядрени ракети да са в бойна готовност

    Коментиран от #30, #79

    12:39 08.05.2026

  • 23 хаха 🤣

    32 21 Отговор
    Кон бе, кон..не сте ли виждали 🤣

    12:39 08.05.2026

  • 24 Путин

    15 14 Отговор

    До коментар #6 от "Северозападняк":

    Сорос ни нареди да сме многоходови

    12:39 08.05.2026

  • 25 Питам

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Едноклетъчен ли си или двуклетъчеен?

    Коментиран от #42

    12:39 08.05.2026

  • 26 хихи

    24 17 Отговор

    До коментар #6 от "Северозападняк":

    то не е до желание, а до възможности. Русия е прекалено слаба

    12:40 08.05.2026

  • 27 Само че

    24 18 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Това е 948795985-та червена линия на кл0уните в Кремъл

    12:40 08.05.2026

  • 28 ДВИЖУХАТА

    29 25 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

     "...Русия пуска свои ракети към центъра на Киев..."

    И какво ще промени това в тъжната картинка ?
    Русия бруталално загуби, а последните и издихания само будят усмивки в победителите ☝️

    Коментиран от #132

    12:41 08.05.2026

  • 29 Сергей Конярин

    29 17 Отговор
    Много интересно какво пък толкова ще последва от блатняците, че нямало да има милост.. Бей!

    12:41 08.05.2026

  • 30 Пуслера

    19 7 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Ще гърми по русия

    12:41 08.05.2026

  • 31 Сложихте ли мрежите за парада?

    32 17 Отговор
    Блатари мръсни.

    Коментиран от #37

    12:42 08.05.2026

  • 32 да питам

    22 13 Отговор

    До коментар #16 от "Лавров":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    12:42 08.05.2026

  • 33 Хвърлям боб

    24 3 Отговор
    Каквото и да стане на 9-ти май - ще стане, за което руснаците направиха всичко по силите си за да се реализира.
    ... Отивам да си купя пуканки.

    12:42 08.05.2026

  • 34 Сталин

    23 26 Отговор
    Запада още не могат да простят на Русия че ги избавиха от фашизма

    Коментиран от #43, #44

    12:43 08.05.2026

  • 35 Юуп

    14 16 Отговор
    Ореха с атоми прекрасно

    12:44 08.05.2026

  • 36 На това му се вика

    25 18 Отговор
    Типична Руска АРОГАНТНОСТ!

    12:44 08.05.2026

  • 37 0001

    22 9 Отговор

    До коментар #31 от "Сложихте ли мрежите за парада?":

    Сложихме ги, готови сме за парада 😂

    12:45 08.05.2026

  • 38 Каруцар

    20 14 Отговор
    ""Путин губи контрол, руснаците вече виждат бъдеще без него": Говори бивш служител по високите етажи в Русия"" Лош шадь, требе се преориентираш на когу да са кланяш!

    12:45 08.05.2026

  • 39 От кога чакам

    20 16 Отговор
    тържествена заря над Киев. Много я отлагат.

    12:46 08.05.2026

  • 40 Факти

    22 19 Отговор
    Русия е най-смешната империя.

    12:46 08.05.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    16 14 Отговор
    Кво ша напрайш на Запада бе...ако ви удари парада.
    Така викаше и преди да почнат да ви бомбят

    12:46 08.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Миролюб Войнов, историк

    14 19 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    Русия още не може да прости на Украйна и Грузия че спечелиха Втората Световна, въпреки нея !!! ☝️

    Коментиран от #94, #123

    12:46 08.05.2026

  • 44 Ленин🍌🍌

    16 14 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    А какво направиха маскалските НЕМОЖАЧИ с победата???

    и няколко десетилетия не успяха да изкарат в стабилност и се разпаднаха повличайки ни и нас и още много други

    Асоциацията ми с каманизма винаги ще са думите

    оскъдност
    сивота
    пропаганда
    неудовлетворение

    Коментиран от #56

    12:47 08.05.2026

  • 45 ИЗВИНИТЕ

    3 3 Отговор
    МОЛЯ ДА ПОПИТАМ
    ОТ ФРОНТА ЩЕ МОЖЕЛИ
    ДА ПИШЕМ ПИСМА ДО ДОМА..БЛГ. ...

    12:47 08.05.2026

  • 46 Червеното знаме

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще гледам руската и парада, после концерта и филми. Няма да се навирам при бухалките на нацитата от агитките, да чакат гладни и да се трепят помежду си. По-добре с приятели на маса с китара и песни за победата.

    Коментиран от #62

    12:47 08.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Факти

    24 11 Отговор
    Всяка година празнуват как САЩ ги спаси от Хитлер 🤣

    Коментиран от #53, #59, #78

    12:48 08.05.2026

  • 49 Тръмплин

    6 12 Отговор
    - Ами, ние като пак си нямаме ден на победата, гледаме да провалим вашият.

    12:50 08.05.2026

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 9 Отговор
    ЩОМ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ
    .....
    НЯМАТ ОПРАВДАНИЯ ЧЕ НЕ СА РАЗБРАЛИ :)

    12:50 08.05.2026

  • 51 хаха

    18 20 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Аха. Нека си припомним фактите от 2022. Руска колона от 70-80000 човека плюс над 1000 танка и артилерия стигна на май беше 70км от Киев. В града Кличко беше организирал няколко хиляди основно доброволци с карабини и каквото оръжие има и построил барикади, нямаше танкове, да е имало няколко бронетранспортьора. Според теб кой би издържал при подобно съотношение? В този момент почнаха преговорите в Истанбул и Русия държеше колоната в изчакване да натиска с нея украинците. Джонсън си изигра номера и руснаците се изтеглиха. Ето тогава Киев падаше за часове, ако Русия беше решила да атакува. Или ще спреш сам с пушка 50 войника плюс танк, ако те атакуват?
    Оказа се, че Русия има и ЯДРЕНИ ракети, конвенционални ракети, дето една ядрена с 10-20 бойни глави е достатъчна да унищожи Лондон с предградията. Изстреля две- неуловими за системите на НАТО, с празни глави(изстрел с халостен патрон на учение все едно) поломили най-голямата фабрика за ракети в Европа и унищожили 30-40м под земята съоръжения....
    Та я пак дай за двата дни. Щото Русия наистина може да го направи, но Киев ще стане паркинг като Газа. Тактиката на хлапето пред батката "Той не ме осакати, значи е слаб" някак не минава.

    Коментиран от #60, #75, #84

    12:50 08.05.2026

  • 52 гост

    15 10 Отговор
    Плашипу....в,,,,той е на такава възраст че му е все едно какво ще стане след него...Като мислите за празника,да не бяхте нападали Украйна...

    12:50 08.05.2026

  • 53 Тръмплин

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    - Ха, ха, ха, ха. Забавен си. Дори сам не знаеш колко.

    12:50 08.05.2026

  • 54 По този начин

    15 8 Отговор
    Лавров направо си изпроси дрончета над Кремля!

    ВСУ най обича някой колхозник да им се репчи и заплашва!

    12:51 08.05.2026

  • 55 кътърнян

    9 3 Отговор
    няма милос !ще се изфъскам!

    12:51 08.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахаха

    11 5 Отговор
    Кого се опитват да плашат тия слабаци?

    12:52 08.05.2026

  • 59 май май

    9 10 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    На Райхстага се развя знамето на победата, но нямаше на него звездички и райета, а беше червено. Що ли?

    Коментиран от #81, #85, #86

    12:52 08.05.2026

  • 60 Кривоверен алкаш

    14 7 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Нещо криво се усмихваш,да припомниш на аудиторията какво стана с тази колона дълга 50 км...припомни или ти е къса паметта...

    12:52 08.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Косо

    1 2 Отговор
    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    12:53 08.05.2026

  • 64 Само вижте какво се случва ДНЕС

    18 5 Отговор
    над и във Русийката- удари навсякъде, всички летища затворени, поредната рафинерия гори, заводи , складове горят...

    Кого плаши Лавров... гаргите!

    12:53 08.05.2026

  • 65 Гост

    19 2 Отговор
    Не разбирам, как можеш да празнуваш победа във война довела до над 60 млн. жертви от които над 20 млн. руснаци и която сам си започнал???

    12:53 08.05.2026

  • 66 Как Путин ще оправдае спирането

    14 2 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    12:53 08.05.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    5 12 Отговор
    Към 12.13ч. са фиксирани 1630 случая на нарушаване на примирието от страна на Киев.

    Коментиран от #73, #76

    12:53 08.05.2026

  • 68 Християнин

    14 4 Отговор
    Ще се срине джамията Кремъл, и ще се построи православна църква, където КГБ - ейците да целуват кръста и Библията, а не Корана!

    12:53 08.05.2026

  • 69 Урсулите:

    4 17 Отговор
    Сакън г-н Лавров, когато ударите УкроФашистите,
    да им пазите Златните тоалетни, че без тях са загинали!

    12:54 08.05.2026

  • 70 Факти

    16 4 Отговор
    Германия подписва пълната си капитулация на 7-ми май във Франция. Сталин бил бесен и настоявал за тържествено подписване на другия ден в Берлин. Палячо.

    12:54 08.05.2026

  • 71 гъргъргор

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Григор":

    кара матор и прави гъъъъъъъъъъъъъъъъъъ

    Коментиран от #125

    12:54 08.05.2026

  • 72 Добре, че на Шипка

    16 6 Отговор
    имахме българи и украинци!

    Инак двете турски армии щяха да се съединят при Плевен и отиде още един век!

    Коментиран от #127

    12:55 08.05.2026

  • 73 Кирило Буданов, разведчик

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 81":

    "...Към 12.13ч. са фиксирани 1630 случая на нарушаване..."

    Победителите не ги съдят, пишат Историята ☝️

    12:56 08.05.2026

  • 74 Да бе,

    5 1 Отговор
    То защото сега има милост.

    12:56 08.05.2026

  • 75 варна

    11 7 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    от тази руска колона нищо не остана, само леш и скраб

    12:56 08.05.2026

  • 76 Ол1гофрен,

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 81":

    А Рождество Христово?

    12:56 08.05.2026

  • 77 ИСТИНАТА

    14 11 Отговор

    До коментар #4 от "пак ли червените линии":

    Ако не бяха Англия и САЩ, днес руснаците щяха да говорят на немски

    Коментиран от #82, #143, #168

    12:56 08.05.2026

  • 78 хаха

    7 13 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    Фактите са съвсем други.
    1. САЩ и Великобритания се борят с най-слабите части на Германия, почти никаква на брой техника. Хитлер насочва май беше 2/3 от армията си и най-обучените части към Русия.
    2. САЩ и Великобритания вярно воюват срещу Хитлер, но това е след атаката срещу Полша. Преди това СПОНСОРИРАТ ХИТЛЕР ДА СЕ ВЪОРЪЖИ СРЕЩУ РУСИЯ. Те са му най-големите кредитори, правят нацистки фестивали(Тръмп нали беше нацист, че направил събитие в Голдън Скуер Гардън, дето е ползвана за нацистка конференция?), братът на Елизабет е изгонен с началото на войната и слагат нея кралица, защото е отявлен нацист...
    3. Заради съотношението на силите, къде Германия е укрепила фронтови линии Русия губи в пъти повече хора и техника от САЩ и УК.
    Обори тези факти, ако можеш, и кажи тогава кой на кого помогнал да победи.

    Коментиран от #83, #89, #131

    12:57 08.05.2026

  • 79 По точно

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    А дядя Вова е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала.

    12:57 08.05.2026

  • 80 пак ли

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тизе":

    шта zaбременяат

    12:57 08.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Това е

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "ИСТИНАТА":

    Безспорен факт.

    12:59 08.05.2026

  • 83 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "хаха":

    Само нещо интересно за Великобритания. Лорд Чембърлейн след навлизането на нацистите в Полша пътува до Германия. Връща се с "Преговаряхме с Германия и по-добре да сме в мир с нея.". Преди това и той е в кликата, дето мислят Хитлер за спасител на демокрацията от Русия като днешното със Зеленски. Тогава набързо го сменят с Чърчил и Великобритания влиза във войната.

    12:59 08.05.2026

  • 84 От Кремъл

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Кретень! Децата,капиталите и олигарсите са ни в Лондон и по цяла З.Европа.

    Коментиран от #90

    12:59 08.05.2026

  • 85 Факти

    13 1 Отговор

    До коментар #59 от "май май":

    Документиран тост от Сталин на Техеранската конференция:
    „Искам да ви кажа какво, от съветска гледна точка, са направили президентът и Съединените щати за победата във войната. Най-важните неща в тази война са машините... Съединените щати са страна на машините. Без тези машини, получени чрез Lend-Lease, ние щяхме да загубим войната.“

    13:00 08.05.2026

  • 86 Факти

    13 3 Отговор

    До коментар #59 от "май май":

    Цитат от мемоарите на Никита Хрушчов:
    „Той Сталин каза директно, че ако Съединените щати не ни бяха помогнали, нямаше да спечелим войната. Ако трябваше да се бием с Нацистка Германия един на един, нямаше да издържим на нейния натиск и щяхме да загубим.“

    Коментиран от #161

    13:01 08.05.2026

  • 87 ОГЪНЬ!

    9 6 Отговор
    Хората им ги колят на фронта във съдбовна война, а тея ша си праат купонь на площада! Поне да пуснат някаква фатална погребална музика!

    Коментиран от #97

    13:01 08.05.2026

  • 88 хахаха

    13 3 Отговор
    а че ви съсипаха рафинериите не пречи ама празника не може

    13:02 08.05.2026

  • 89 Миролюб Войнов, историк

    10 8 Отговор

    До коментар #78 от "хаха":

    "...Фактите са съвсем други..."

    Фактите са че С.А.Щ и Великобринания щяха да приключат сфХитлер още 1941г, ако не бяха нелепите руски стинания за помощ, храни и медицински материали ☝️ Пусия направи всичко възможно да улесни Хитлер и затрудни американците ☝️

    13:03 08.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Пияна сган

    6 3 Отговор
    Иди.отиз.ирана от сам.огон кра.нта

    13:06 08.05.2026

  • 92 Салвадор

    4 0 Отговор
    Цирк Буш, как объйчно.

    13:07 08.05.2026

  • 93 Така ми

    6 6 Отговор
    Никаква милост за хахлите и подкрепящите ги мишки от ес!

    13:07 08.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Факти

    8 8 Отговор
    В Европа имаше три големи войни - ПСВ, ВСВ и Студената Война. САЩ спечелиха и трите в своя полза. Русия загуби две от тях, защото САЩ не бяха на нейна страна. Русия спечели само тази, в която САЩ я спаси като й изсипа 200 милиарда долара днешни пари в оръжие и техника. Големите войни в Европа ги печелят САЩ. Те решават кой е победител и кой губещ. От Русия нищо не зависи. Ако не бяха САЩ днес Русия нямаше да съществува. Германия и Япония щяха да си я разделят. САЩ спаси Русия защото реши, че тя е по-малкото зло в сравнение с Германия. Германия е била много по-силна от Русия и Хитлер е бил на една крачка от атомната бомба. Русия затова оцеля - защото беше по-слаба и по-удобна на САЩ като бъдещ конкурент. То конкуренция реално нямаше. САЩ мачкаха Русия през цялата Студена Война и накрая СССР рухна.

    13:10 08.05.2026

  • 96 az СВО Победа 81

    2 7 Отговор
    Гръцки рибари "заловиха" БЕК на ВСУ, плаващ безцелно в близост до гръцкото крайбрежие.
    Чакаме подробности за точното място, но очевидно някаде в Средиземно море, където Киев от либийска територия атакува с БЕК-ове плавателни съдове.

    Коментиран от #130

    13:12 08.05.2026

  • 97 хаха

    7 8 Отговор

    До коментар #87 от "ОГЪНЬ!":

    Войната в Украйна грам не е съдбовна за Русия и затова Киев още не е сринат. И руснаците, и НАТО, знаят, че е война на изтощение през прокси и да се търси повод НАТО да нападне без населението да се вдигне срещу политиците защо са вкарани във война. Затова и Русия така действа полека. Ако беше "съдбоносна война", щеше да свърши за 10-15 мин с една ракета с ядрени бойни глави и 0 руски войници загинали.
    Според теб кой в Русия вижда тази война като сериозна? Ако имаше такова мнозинство, досега Путин да е пребит на улицата като Кадафи. Има критики, че е прекалено мек, и дотам. Явно за руснаците си е "Показваме зъби и не даваме на НАТО да си вихри плановете в Украйна, ама не е още истинска война.".

    Коментиран от #111, #114

    13:12 08.05.2026

  • 98 В каменната ера

    8 7 Отговор
    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    13:12 08.05.2026

  • 99 хахахахха

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, историк":

    Пятый год наблюдаваме как мижавия ес и нато се пробват да спрат Русия,но нищо не постигат,срам срам

    Коментиран от #140, #144, #157

    13:13 08.05.2026

  • 100 Хахахаха

    10 9 Отговор
    Рашите провалиха много празници на украинците. Пък сега се оплакват? Удрииииии Зеленски.

    13:13 08.05.2026

  • 101 Факти

    8 5 Отговор

    До коментар #94 от "Дърт Вейдър":

    Най-много жертви във ВСВ като % от населението им дават Беларус и Украйна. Русия дава % жертвни по-нисък от средния за СССР. Пред нея по % жертви са поне 5-6 съветски (поробени) държави. Можеш сам да го провериш, че не ми се занимава да ти снасям наготово.

    Коментиран от #153

    13:14 08.05.2026

  • 102 Куку

    8 7 Отговор
    Лошия запад който спасява на няколко пъти от гладомор руснаците!!!

    13:16 08.05.2026

  • 103 Бла бла бла

    11 9 Отговор
    Стига се пеняви бе Кон, даже Украйна не може да уплашите вече. Какво ще направите дето не сте го направили досега? Ще ги нападнете с ракети и дронове? Айде не ставайте смешни. Празнувайте си карнавала, никой не се вълнува от "пабедата" дето я нямате от 1945 насам (и то с помощта на САЩ, Англия и Франция).

    Коментиран от #120

    13:16 08.05.2026

  • 104 az СВО Победа 81

    9 9 Отговор
    Накратко:

    1. Победителите във ВСВ празнуват на 09.05.

    2. Загубилите ВСВ се опитват да попречат на празника, чрез ръцете на Киев.

    13:17 08.05.2026

  • 105 Истински българин

    3 5 Отговор
    На голяма дистанция от Киев и Брюксел

    13:17 08.05.2026

  • 106 Факт

    8 4 Отговор
    Долни варвари! Вие можете да убивате и рушот и да казвате, кой къде и как да живее, а другите не могат?!! Давайте! Краят ви е близо...

    Коментиран от #148

    13:17 08.05.2026

  • 107 Вече 6 години го изравняват

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Северозападняк":

    И накрая няма карнавал в москва
    Хахаха

    Коментиран от #113

    13:17 08.05.2026

  • 108 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #94 от "Дърт Вейдър":

    Те четат,ама четат пропагандите на dw и isw,затова са толкова промити,а другата част са купени😉

    13:18 08.05.2026

  • 109 Рашистите се гневят

    7 4 Отговор
    Министърът на външните работи Сергей Лавров предупреди западните страни, че ако те провалят Деня на победата чрез действията на Киев, няма да има милост.
    -;-
    Коня изцвили раздразнено от Конюшната.
    Нека бандерите да ударят поредното НПЗ- това не е свещено нещо за Рашистите!
    Това са прорадналине путлеристи и ще видим кога Боташа ще отиде на работно посещение при Фюрера!

    13:19 08.05.2026

  • 110 Патоанатом

    6 2 Отговор
    Тоа ни ми мяса да а славянин! Да не е ариец?

    Коментиран от #142

    13:19 08.05.2026

  • 111 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #97 от "хаха":

    За Русия това не е прокси война. Дала е милион жертви. Рафинериите горят. Икономиката е съсипана. Прокси война е само за Запада, който отделя нищожен дял от бюджета си за нея. Тоя заем от 90 милиарда евро за 2 години е 0,2% от БВП на ЕС + нито един мобилизиран. Ето това е прокси война, а не безброй жертви, разрушени обекти и брутални разходи.

    13:20 08.05.2026

  • 112 Мобилизация идва

    9 3 Отговор
    Очевидно е, че тия заплахи са, защото Московският режим подготвя провокация, за да обяви мобилизация.

    13:20 08.05.2026

  • 113 Путлеристите ще празнуват на Майдана

    5 3 Отговор

    До коментар #107 от "Вече 6 години го изравняват":

    Вече 6 години го изравняват
    01ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Северозападняк":

    И накрая няма карнавал в москва
    Хахаха
    -;-
    Ах , как им се искаше на Путлеристите да освободят Киев, ама нещо не става за 3 зни!

    13:21 08.05.2026

  • 114 Много грешиш

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "хаха":

    Путин казва точно обратното. Сравнява войната в Украйна с ТСВ и я нарича Отечествена война.

    Коментиран от #145

    13:21 08.05.2026

  • 115 СВО и Импортозамещението въздига Райха

    5 3 Отговор
    Факти
    00ОТГОВОР
    До коментар 97 от "хаха":

    За Русия това не е прокси война. Дала е милион жертви. Рафинериите горят. Икономиката е съсипана.
    ...
    -;-
    Нали Фюрера твърди че СВО-то и Импортозцамещенето ще оправи и стабилизира Райха!
    Движуха ще имали!

    Коментиран от #119

    13:23 08.05.2026

  • 116 Жълтопаветник

    2 7 Отговор
    Защо се плашункат за парадя! Има ли неква причинноследствена връзка? Да не са настъпили мотичката или лъва по опашката! Ако е тъй, нема ги мисла! Да си берат гайлето!

    Коментиран от #139

    13:24 08.05.2026

  • 117 Българин

    6 5 Отговор
    Колкото се може по-далеко от Украйна! Новото правителство ще разреши ли да даряваме един милиард и 200 милиона евро за златните тоалетни на Киев пари от българския данъкоплатец!

    13:25 08.05.2026

  • 118 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Дърт Вейдър":

    ...Май ти не четеш, в Германия тогава е на власт Национал-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА германска РАБОТНИЧЕСКА партия.

    13:25 08.05.2026

  • 119 Косо

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "СВО и Импортозамещението въздига Райха":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    Коментиран от #126

    13:26 08.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 фашистки рашастан в изолация

    5 5 Отговор
    И какво ще направите по въпроса бе мижитурски смешки 😂😂

    Коментиран от #124

    13:26 08.05.2026

  • 122 Косо

    1 3 Отговор

    До коментар #120 от "Путлеристите не са изстреляли ЯО":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    13:26 08.05.2026

  • 123 Моряка

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Миролюб Войнов, историк":

    Що за тъпотия?На банкета след парада на Победата Сталин вдига специален тост за руския народ с най голям принос за Победата.Сталин не е бил бърборко като Хитлер,всяка дума е тежала.

    13:27 08.05.2026

  • 124 Косо

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "фашистки рашастан в изолация":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    Коментиран от #150

    13:27 08.05.2026

  • 125 Не знам за Григор,какво правел...?!

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "гъргъргор":

    Ама ти гледай ,,Орешника" да не направи...- ,,гъъъъъъ..." на площада в Кiif...!

    Коментиран от #134, #136

    13:28 08.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Коста

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "Добре, че на Шипка":

    Те някои не са знаели тогава, че са укри.

    13:31 08.05.2026

  • 128 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Аха. Е па от украинска страна, директно Зеленски каза, че ако рашите нарушат примирието което той дава, ще получат ответни мерки. Рашите не спазиха примирието, така че какво очакват сега?

    13:31 08.05.2026

  • 129 Колко ли Памперси ще има на Паметника

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    4552ОТГОВОР
    Утре 9 часа на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк.
    -;-
    Колко ли пампетри и старчоци ще има ана ПАМЕТНИКА И КОЙ Червен бугарски червен лидер ще излезе да прочете листчето!
    Едно време Стрината от Крушовица - Врачанско ги организираше на площада при БНБ-то, ама я отлюспиха!

    13:32 08.05.2026

  • 130 Би ли дал инфо...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "az СВО Победа 81":

    Какво е това...,,БЕК"...?!?!

    13:33 08.05.2026

  • 131 ВСВ е между Съюзниците

    8 2 Отговор

    До коментар #78 от "хаха":

    (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #170

    13:34 08.05.2026

  • 132 Жокер

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "ДВИЖУХАТА":

    Един папагал има повече мозък от теб.

    13:35 08.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Не могат да им помогнат

    5 2 Отговор

    До коментар #125 от "Не знам за Григор,какво правел...?!":

    Орешниците, иначе руснаците щяха да ги използват отдавна за да превземат властта в Киев, още 2022 и да си спестят фалита и униженията на Русия, както и почти 2 милиона убити руски войници.

    13:35 08.05.2026

  • 135 Хахахаха

    6 2 Отговор
    Рашите маршируват като победители, но живеят като загубили!

    Коментиран от #162

    13:36 08.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Смешник

    3 2 Отговор
    .. е този този, както и и всичките от бандата на Цар-Плъх в Кремъл!

    13:38 08.05.2026

  • 138 Жокер

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Човече пипаш маслото
    Вземи мерки.

    13:38 08.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Миролюб Войнов, историк

    6 1 Отговор

    До коментар #99 от "хахахахха":

    "...Пятый год наблюдаваме..."

    Пета година наблюдаваме руската КАТАСТРОФА и близо 700 000 ватенки преселили се в Руския Мир ☝️ Или от дивана това е "нещо друго" и без стратегическо значение ?

    13:41 08.05.2026

  • 141 Нервите в кремля

    4 2 Отговор
    Са опънати на макс.
    Пълен крах и резил за режима.

    13:41 08.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "ИСТИНАТА":

    Руснаците уважават европейците, затова от време на време идват на гости в столиците им.

    13:42 08.05.2026

  • 144 ...

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "хахахахха":

    Русия се самоунищожи сама в тази война, пострада от собствената си глупост. САЩ и Запада, помогнаха за финансовия фалит на Русия, но първопричината за руската трагедия си е в самата Русия.

    13:43 08.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 мдааа

    2 1 Отговор
    За русбака иху аху в чест на джуджето е повече от човешкия живот. Налоумна пап лач.

    13:44 08.05.2026

  • 147 Алекс

    4 1 Отговор
    Пета година руснаците в лицето на Путин чертаят червени линии и само плашат гаргите. Може би затова вече никой не се страхува от тях. Разочарованието от Путин е огромно, дори от собствения му народ, заради тази бавна, мудна окопна война като през Първата Световна. Ако продължават така може и да изгубят битката с Украйна и запада.

    13:44 08.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Нещо става

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":

    На стратегическия руски полигон, който се нарича по български "Кокошка" ще бъде извършен някакъв опит. Очакваме Върховния Главнокомандващ да съобщи на 9 май какво се случва.

    13:45 08.05.2026

  • 150 Косе -босе много се вдлъбнато

    2 0 Отговор

    До коментар #124 от "Косо":

    Къде са победите на Рашмахта, та да има нещо за радост от поредния Парад на Червения площад!!!

    А нашите червенушки на какво се радват!

    13:47 08.05.2026

  • 151 Кого

    3 0 Отговор
    сте победили бре,руски изроде,а?Че нъразбрах.

    13:47 08.05.2026

  • 152 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    От киев за три дена до не разваляйте парада...колко трябва да си глупав че да го докараш до тук?

    13:47 08.05.2026

  • 153 Миролюб Войнов, историк

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    "...Русия дава най-нисък % от средния за СССР..."

    Нещо повече, което все още е тайна в секретните архиви. В периода 1941-1945г СССР дава 30млн жертви, най-вече заради руския месар Жуков. Германия минава с 4млн и внимание - Русия отчита едвам 100 000 загинали !!! Толкоз за руския "принос" във Втората Световна ☝️

    Коментиран от #154

    13:47 08.05.2026

  • 154 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #153 от "Миролюб Войнов, историк":

    Да се хвалиш с победа на несъществуваща страна е меко казано нахално.

    Коментиран от #159

    13:48 08.05.2026

  • 155 Ало -Ало!

    2 3 Отговор
    Украинците винаги са симпатизирали на нацистка Германия. Скоро Киев ще е необитаем за много дълъг период от време.

    Коментиран от #158

    13:49 08.05.2026

  • 156 Бей,

    2 0 Отговор
    голям страшник. :)

    13:49 08.05.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ало -Ало!":

    И що така? Нали в Киев са рускоговорящите, които уж путлера асвабаждава?

    Коментиран от #164

    13:52 08.05.2026

  • 159 Миролюб Войнов, историк

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "стоян георгиев":

    "..Да се хвалиш с победа на несъществуваща страна е меко казано нахално...."

    Не просто нахално, а ПОЗОРНО ☝️
    Русия няма никакво право да празнува, нейното участие във Втората Световна е по-малко от символично !!! Под сурдинка се говори че 90% от шпионите на Хитлер са били руснаци, тоест руснаците са били срещу победата !

    13:53 08.05.2026

  • 160 Честито

    3 3 Отговор
    Скоро раша ще е напълно необитаема,става големия каньон 2

    13:54 08.05.2026

  • 161 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Факти":

    И като САЩ са толкова корави, защо помагат на заклетия си враг СССР, а не е оставила Германия да го довърши? И без това са симпатизирали на мустакатия.

    13:54 08.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 !!!?

    2 2 Отговор
    Унижението за Кремълската фашистка хунта е непоносимо...кой можеше да си представи това само преди няколко години !!!?

    13:55 08.05.2026

  • 164 Ало -Ало!

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Хахахаха":

    Чети малко история на ВСВ преди да се излагаш публично!

    13:57 08.05.2026

  • 165 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ама тоя паметник го няма вече.

    13:57 08.05.2026

  • 166 СССР

    3 1 Отговор
    Руските фашисти, подобно на немските си колеги и подкрепяни от най-тъпата част на българското население - БКП/БСП, няма какво да покажат, освен жалкия ни живот, когато бяхме в концлагера на СССР-сателитите, продължават да бранят скапания соц. строй, просто защото народа, като цяло е много зле, но върхушката трупа милиони и децата им живеят на запад

    13:58 08.05.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Това е

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "ИСТИНАТА":

    Абсолютна лъжа!

    13:59 08.05.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "ВСВ е между Съюзниците":

    Я пак. Официално войната почва, когато Хитлер навлиза в Полша. Преди това той напада Чехословакия и всъщност е имало договор, по който Великобритания и САЩ е трябвало да помогнат на чехите, но не са го направили, защото е вървял към Русия. Как реагират Западните Сили, когато Хитлер завзема Судетите и Австрия? Сталин прави пакта Рибентроф-Молотов след това с цел да изиграе САЩ и Великобритания и да си осигури време да се подготви за атаката на Хитлер. Така си поделят Полша, Хитлер поема на Запад и временно дава въздух на СССР.
    Иначе години преди това има прокси войни, дето са си част от ВСВ. Хитлер и Мусолини навлизат в Северна Африка, а в Испания Хитлер си тества оръжията през Мусолини, докато СССР прави същото през комунистите.
    САЩ и Великобритания разчитат, че Германия ще атакува на изток. Правят с французите линията Мажино да спре атаки на запад, но подкрепят немците да вървят на изток. Врагът им е СССР- населението почва да залита по комунизма и се боят да не скочи на революции. Не съм фен на соца, но това са фактите.

    14:01 08.05.2026

  • 171 Факт

    0 0 Отговор
    Буш никога не каза,защо прати 6ти флот с замразени бутчета,и 2 самолета тъпкани с долари в раша,от хуманност...винаги отговаряше уклончиво...имал петролни кладенци фамилия Буш ,много пари и решили да помогнат на бедните руснаци

    14:02 08.05.2026

  • 172 оня с коня

    0 0 Отговор
    Нещата са елементарни - Русия иска да нанася Удари,но не иска да получава такива.Най-логичният и нормален начин за това е ако Украйна няма съответните Оръжия и Муниции да отвърне,затова и както Москва,така и Русофилстващите в БГ да се възмушават от западната помощ за Украйна и призивите им тя моментално да секне.Да обаче помощта не само че не спира,ами се и Увеличава въпреки оттеглянето на САЩ от Процеса за подпомагане на Украйна,като одобрените 90МИЛИАРДА Европ. помощ /военна и икономическа/ вече са утвърдени.Това хич не се харесва на русия но тя е безсилна да направи нещо съществено по въпроса видно от последните 4 години и се ориентира единствено към "Плашене" на Запада и Украйна чрез влизане в комичната роля на "раздавач на Милост".И тук Куриозът е следният:МНОГО ДОБРЕ знае и прилежно е пресметнала Русия КОЛКО ИЗТРЕБЕН руски Аскер ще предизвикат тия 90 Милиарда предоставени на Украйна,но въпреки това...ще Празнуват?!

    14:02 08.05.2026

