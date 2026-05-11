Нетаняху: Никой не знаеше със сигурност какво ще стане в Иран. Искам да намаля до нула военната ни подкрепа от САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че Израел и Съединените щати не са осъзнали напълно сериозните последици от ситуацията в Ормузкия проток, преди да започнат войната срещу Иран.

"Не мисля, че бихме могли да го изчислим точно, но мисля, че въпросът с Ормузкия проток беше осъзнат с напредването на боевете“, заяви Нетаняху в интервю за CBS News, коментирайки медийни съобщения, че преди военната операция срещу Иран е твърдял в разговори с американците, че ръководството на страната ще бъде толкова отслабено, че няма да може да затвори Ормузкия проток.

„Не съм сигурен, че сме разбрали погрешно ситуацията“, заяви Нетаняху, твърдейки, че настоящото състояние на нещата представлява „огромни рискове за Иран“. „Не твърдя, че мога да предсказвам събитията перфектно и никой не може. Нито пък иранците могат“, каза той.

Израелският премиер заяви, че по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в средата на февруари не е гарантирал на американския лидер, че съвместна военна операция между двете страни срещу Иран ще доведе до радикална промяна на властта в Ислямската република.

През април The New York Times съобщи, че по време на закрита среща между лидерите на САЩ и Израел на 11 февруари Нетаняху е изразил убеждението си, че война срещу Иран ще „сложи край на Ислямската република“. Според главата на еврейската държава той, напротив, е посочил несигурността на резултата от операцията. „Не само че посочих това, но и двамата се съгласихме, че има не само несигурност, но и рискове“, каза израелският премиер.

Нетаняху добави обаче, че по време на дискусиите си с Белия дом за военни действия е изразил мнение, че бездействието „носи по-голяма опасност“ от военните действия.

Израел няма да се съгласи на прекратяване на военните действия срещу шиитската милиция Хизбула в Ливан, за да се сложи край на американско-израелската война срещу Иран, декларира Нетаняху.

На въпроса дали еврейската държава би се съгласила да прекрати военните действия срещу Хизбула като част от сделката с Иран, Нетаняху отговори с „не“, но избегна отговора дали Израел би се съгласил да прекрати борбата с Хизбула, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп го поиска.

В същото време израелският премиер изрази убеждението си, че ако Иран бъде значително отслабен или ако има радикална промяна на властта в него, това би означавало крах на Хизбула, Хамас и йеменските хуси.

Израел очаква да намали военната си подкрепа от Съединените щати.

„Абсолютно. И казах това на президента Доналд Тръмп“, заяви Нетаняху.

„Искам да намаля американската финансова подкрепа, финансовия компонент на нашето военно сътрудничество, до нула. Защото получаваме 3,8 милиарда долара годишно. И мисля, че е време да премахнем постепенно останалата военна подкрепа“, каза израелският премиер, отбелязвайки, че би искал да започне този процес незабавно и да го завърши в рамките на десет години.

Настоящото споразумение, което изтича през 2028 г., предвижда годишно отпускане на гореспоменатата сума от Съединените щати на Израел. Според проекта „Цената на войната“ в университета Браун обаче, между нахлуването на бойци на Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г. и октомври 2025 г., американската военна подкрепа за Израел е възлизала на над 21,7 милиарда долара.