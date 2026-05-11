Нетаняху: Никой не знаеше със сигурност какво ще стане в Иран. Искам да намаля до нула военната ни подкрепа от САЩ

11 Май, 2026 04:45, обновена 11 Май, 2026 05:46 1 844 15

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че Израел и Съединените щати не са осъзнали напълно сериозните последици от ситуацията в Ормузкия проток, преди да започнат войната срещу Иран.

"Не мисля, че бихме могли да го изчислим точно, но мисля, че въпросът с Ормузкия проток беше осъзнат с напредването на боевете“, заяви Нетаняху в интервю за CBS News, коментирайки медийни съобщения, че преди военната операция срещу Иран е твърдял в разговори с американците, че ръководството на страната ще бъде толкова отслабено, че няма да може да затвори Ормузкия проток.

„Не съм сигурен, че сме разбрали погрешно ситуацията“, заяви Нетаняху, твърдейки, че настоящото състояние на нещата представлява „огромни рискове за Иран“. „Не твърдя, че мога да предсказвам събитията перфектно и никой не може. Нито пък иранците могат“, каза той.

Израелският премиер заяви, че по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в средата на февруари не е гарантирал на американския лидер, че съвместна военна операция между двете страни срещу Иран ще доведе до радикална промяна на властта в Ислямската република.

През април The New York Times съобщи, че по време на закрита среща между лидерите на САЩ и Израел на 11 февруари Нетаняху е изразил убеждението си, че война срещу Иран ще „сложи край на Ислямската република“. Според главата на еврейската държава той, напротив, е посочил несигурността на резултата от операцията. „Не само че посочих това, но и двамата се съгласихме, че има не само несигурност, но и рискове“, каза израелският премиер.

Нетаняху добави обаче, че по време на дискусиите си с Белия дом за военни действия е изразил мнение, че бездействието „носи по-голяма опасност“ от военните действия.

Израел няма да се съгласи на прекратяване на военните действия срещу шиитската милиция Хизбула в Ливан, за да се сложи край на американско-израелската война срещу Иран, декларира Нетаняху.

На въпроса дали еврейската държава би се съгласила да прекрати военните действия срещу Хизбула като част от сделката с Иран, Нетаняху отговори с „не“, но избегна отговора дали Израел би се съгласил да прекрати борбата с Хизбула, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп го поиска.

В същото време израелският премиер изрази убеждението си, че ако Иран бъде значително отслабен или ако има радикална промяна на властта в него, това би означавало крах на Хизбула, Хамас и йеменските хуси.

Израел очаква да намали военната си подкрепа от Съединените щати.

„Абсолютно. И казах това на президента Доналд Тръмп“, заяви Нетаняху.

„Искам да намаля американската финансова подкрепа, финансовия компонент на нашето военно сътрудничество, до нула. Защото получаваме 3,8 милиарда долара годишно. И мисля, че е време да премахнем постепенно останалата военна подкрепа“, каза израелският премиер, отбелязвайки, че би искал да започне този процес незабавно и да го завърши в рамките на десет години.

Настоящото споразумение, което изтича през 2028 г., предвижда годишно отпускане на гореспоменатата сума от Съединените щати на Израел. Според проекта „Цената на войната“ в университета Браун обаче, между нахлуването на бойци на Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г. и октомври 2025 г., американската военна подкрепа за Израел е възлизала на над 21,7 милиарда долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 ООрана държава

    25 4 Отговор
    Биби с 6-те пръста, подкукороса дядо дони, а сега дърпа заднешката

    05:27 11.05.2026

  • 2 Смотрич

    19 4 Отговор
    А тебе светът иска да те види на колене как целуваш палестинското знаме и крещиш: "Да живее Палестина".

    05:57 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Летящата годзила Ерато

    14 2 Отговор
    С прическата, пръстите във въздуха и ценностите на Хитлер се е взел много насериозно. Но да не забравяме как свърши Хитлер.

    06:04 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здраво

    10 2 Отговор
    му хлопа дъската и на този.
    Хвърли света в дълбока криза и война, с потенциал да се задълбочи в голям и неконтролиран регионален конфликт. Нанесе непоправима вреда на Израел и еврейския народ.

    Коментиран от #10

    06:44 11.05.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    6 3 Отговор
    Този подсъдим , съсипа не само Израел като държава , но и целия свят!!!

    Важно е да знаем, че "Малък Путин" има руско потекло!!!

    06:50 11.05.2026

  • 9 Тръмп и Путин са аматьори,

    2 4 Отговор
    в сравнение с Нетаняху!

    През 1972 г. четирима арабски терористи от Черния септември, клон на ООП, отвличат самолет на САБЕНА и го принуждават да кацне в Израел. Пътниците са заложници срещу искане за освобождаване на над 300 палестинци затворници.
    Младият Нетаняху е член на антитерористичен екип на Израел. Екипът се доближава до самолета с униформи на техници и за 60 секунди нахлуват, убиват двама терористи, а другите двама залавят. Нетаняху е ранен.
    Нетаняху е трениран военен от специалните служби Сайерет Маткал.
    А Сайерет Маткал / Поделението / е най- добрта специална част в света.

    06:50 11.05.2026

  • 10 Какви ги дрънкаш

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Здраво":

    Прид урак?!? Фашиста в кремля, ХАМАС, ХИЗБУЛА, камиларите, чаршафите и оджите АЯТОЛАСИ започнаха войната срещу Израел!
    Онези 1200 ЗАЛОЖНИЦИ, 1000 убити цивилни граждани на Израел и т.н.
    Хубавото е ,че монгольята и братушките амуджи са...обречени!

    06:51 11.05.2026

  • 11 Заю Баю

    5 0 Отговор
    Защо в България се публикуват статии за сатанисти?

    06:54 11.05.2026

  • 12 Някой

    6 0 Отговор
    Убиеца на 52 000 жени и деца палестинци военно престъпника САТАНЯХУ.

    06:59 11.05.2026

  • 13 Ушат Израелски Прилеп

    4 0 Отговор
    Искал да намали финансовата подкрепа от САЩ??? А защо тогава Израелското лоби купува Американски политици в несвяст? За да може САЩ пак да ви води войните в Близкия Изток нали!!!

    06:59 11.05.2026

  • 14 Обаче

    2 0 Отговор
    бая бебета изби, не може да му се отрече. Тесен специалист по геноциди.
    Дори християн-ционистите започнаха да се дистанцират лекичко невярващи на очите си.

    07:00 11.05.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Типично за евреин е да лъже ,без фащ и дядовците им от великон@@@@@@@нямаше да ви има вас и държавата ви

    07:08 11.05.2026