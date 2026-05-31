ООН обвини Израел, Хамас и Русия в сексуално насилие в зоните на бойни действия

Израел обмисля прекратяване на сътрудничеството с кабинета на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като израелските сили за сигурност бяха включени в годишния доклад на организацията за сексуалното насилие в конфликтни зони.
Това заяви постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон, според The New York Times.
Той каза, че Йерусалим е получил информация за включването на Израел и неговите сили за сигурност в съответния списък, който обхваща страни, заподозрени в извършване на сексуално насилие по време на въоръжен конфликт. Данон нарече решението „отклонение от реалността“ и неприемливо.
Той също така обвини ръководството на ООН в пристрастност и заяви, че организацията не е разследвала правилно твърденията. Израел не е съгласен силите му да бъдат вписани редом с бойците на Хамас.
От своя страна говорителят на ООН Стефан Дюжарик нарече изявлението на Израел „символично“ и отбеляза, че е малко вероятно то да повлияе на по-нататъшното сътрудничество между страните. Той подчерта, че ООН ще продължи да се ангажира с израелската мисия.
По-рано беше съобщено, че ООН е включила в черния списък както израелските сили за сигурност, така и руските въоръжени сили, както и Хамас, като част от годишния си доклад за сексуалното насилие в конфликтни зони.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че съответното решение се съдържа в нов доклад, обхващащ ситуацията до 2025 г. За първи път ООН включи руските и израелските сили за сигурност в годишния си списък на страните, замесени в сексуално насилие във въоръжени конфликти.
В документа се отбелязва също, че руските военни и сили за сигурност са включени в списъка поради документирани случаи на сексуално насилие срещу украински военнопленници и цивилни, държани под стража в окупираните територии или в Русия.
