ООН обвини Израел, Хамас и Русия в сексуално насилие в зоните на бойни действия

Израел обмисля прекратяване на сътрудничеството с кабинета на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като израелските сили за сигурност бяха включени в годишния доклад на организацията за сексуалното насилие в конфликтни зони.

Това заяви постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон, според The New York Times.

Той каза, че Йерусалим е получил информация за включването на Израел и неговите сили за сигурност в съответния списък, който обхваща страни, заподозрени в извършване на сексуално насилие по време на въоръжен конфликт. Данон нарече решението „отклонение от реалността“ и неприемливо.

Той също така обвини ръководството на ООН в пристрастност и заяви, че организацията не е разследвала правилно твърденията. Израел не е съгласен силите му да бъдат вписани редом с бойците на Хамас.

От своя страна говорителят на ООН Стефан Дюжарик нарече изявлението на Израел „символично“ и отбеляза, че е малко вероятно то да повлияе на по-нататъшното сътрудничество между страните. Той подчерта, че ООН ще продължи да се ангажира с израелската мисия.

По-рано беше съобщено, че ООН е включила в черния списък както израелските сили за сигурност, така и руските въоръжени сили, както и Хамас, като част от годишния си доклад за сексуалното насилие в конфликтни зони.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че съответното решение се съдържа в нов доклад, обхващащ ситуацията до 2025 г. За първи път ООН включи руските и израелските сили за сигурност в годишния си списък на страните, замесени в сексуално насилие във въоръжени конфликти.

В документа се отбелязва също, че руските военни и сили за сигурност са включени в списъка поради документирани случаи на сексуално насилие срещу украински военнопленници и цивилни, държани под стража в окупираните територии или в Русия.