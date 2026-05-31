ООН обвини Израел, Хамас и Русия в сексуално насилие в зоните на бойни действия

31 Май, 2026 06:40, обновена 31 Май, 2026 07:46

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел обмисля прекратяване на сътрудничеството с кабинета на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като израелските сили за сигурност бяха включени в годишния доклад на организацията за сексуалното насилие в конфликтни зони.

Това заяви постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон, според The New York Times.

Той каза, че Йерусалим е получил информация за включването на Израел и неговите сили за сигурност в съответния списък, който обхваща страни, заподозрени в извършване на сексуално насилие по време на въоръжен конфликт. Данон нарече решението „отклонение от реалността“ и неприемливо.

Той също така обвини ръководството на ООН в пристрастност и заяви, че организацията не е разследвала правилно твърденията. Израел не е съгласен силите му да бъдат вписани редом с бойците на Хамас.

От своя страна говорителят на ООН Стефан Дюжарик нарече изявлението на Израел „символично“ и отбеляза, че е малко вероятно то да повлияе на по-нататъшното сътрудничество между страните. Той подчерта, че ООН ще продължи да се ангажира с израелската мисия.

По-рано беше съобщено, че ООН е включила в черния списък както израелските сили за сигурност, така и руските въоръжени сили, както и Хамас, като част от годишния си доклад за сексуалното насилие в конфликтни зони.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че съответното решение се съдържа в нов доклад, обхващащ ситуацията до 2025 г. За първи път ООН включи руските и израелските сили за сигурност в годишния си списък на страните, замесени в сексуално насилие във въоръжени конфликти.

В документа се отбелязва също, че руските военни и сили за сигурност са включени в списъка поради документирани случаи на сексуално насилие срещу украински военнопленници и цивилни, държани под стража в окупираните територии или в Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    29 3 Отговор
    Обвинението в пълна степен важи за Израел!Русия и Хамас са прибавени за да не дразним великата сила...

    06:49 31.05.2026

  • 2 А Украйна?

    27 3 Отговор
    Не ми казвайте че Украинските военни не посягат сексуално на "врага" или помежду си! Ами че Украйна е с най много спинясали проститутки.

    Коментиран от #9

    06:51 31.05.2026

  • 3 Гацо Бацов

    2 19 Отговор
    Заболявамоста от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила 2 000 пъти.

    Коментиран от #6

    06:56 31.05.2026

  • 4 Данчо Сарматов

    31 2 Отговор
    Крайно време е някой да обясни, че ООН за никакъв yи не става

    06:56 31.05.2026

  • 5 С200

    2 4 Отговор
    Ракетите и дроновете почнаха отзад да им влизат вече.

    06:57 31.05.2026

  • 6 Кемтрейлс

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гацо Бацов":

    А във вашето село има кърлежи и други буболечки.

    06:59 31.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 21 Отговор
    Само вметна че за 80 години в ООН Русия е дала Нула долари хуманитарна и каквато и да било помощ за гладуващите !!! Запомнете го ☝️

    Коментиран от #10

    07:01 31.05.2026

  • 8 пешо

    10 1 Отговор
    а усрайнци нема ли

    07:06 31.05.2026

  • 9 Смятай за какво говорим,щом...

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "А Украйна?":

    ...посланикът на Украйна в БГ е...сексоложка...!

    07:10 31.05.2026

  • 10 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    А да си чул,или случайно прочел ,че Русия прати голям петролен танкер,в помощ на бедстваща Куба,който САЩ,пропуснаха ,с триста уговорки и голяма клизма...

    Коментиран от #11, #12, #14

    07:14 31.05.2026

  • 11 И кво?

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Куба цъфна,че и върза.😅😅😅

    07:33 31.05.2026

  • 12 Божидар Искренов, Гибона

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    За 80 години Русия е пратила 1 танкер развалена нефт !!! Това е забележително 😄

    07:36 31.05.2026

  • 13 Кухоглава копейка

    0 2 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    07:39 31.05.2026

  • 14 А ДА СИ РАЗБРАЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    че в Крим НЕМА БЕНДЗИН?
    🤣😄😂

    07:43 31.05.2026

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    При Ромсiа очастието е откъм двете страни! Ромсiйчеата са девици а кадировчеата са мужехедите кои си ги земат по четирийсе на кобзонскио концерт деа!

    07:48 31.05.2026

  • 16 123

    2 0 Отговор
    Сатанистите-педофили обвиняват в насилие на деца

    07:48 31.05.2026

  • 17 Механик

    2 1 Отговор
    ООН обвинява в сексуално насилие, а Гутериш, Урсула, Кая, Мерц, Макарон и най-вече баба му на Макарон, въздишат завиждайки...
    п.п.
    И А. Василев, и той завижда, горкинкото.

    Коментиран от #19

    07:52 31.05.2026

  • 18 Българин

    2 2 Отговор
    За Израел не знам, с какво се занимават, но като се знае, религиозния и етническия състав на Хамас и на Русия, не се очудвам, че след 5 години в окопите, боевиките им се занимават с прословутия гомосекс и зоофилия. Естествено е, човещинка е за тези култури.

    07:54 31.05.2026

  • 19 И ти кво направИ?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Фана ли сеза палците?

    07:56 31.05.2026

  • 20 Венци

    0 0 Отговор
    А Украйна и Америка кога?

    07:56 31.05.2026

  • 21 Насилието

    1 0 Отговор
    Във всичките й форми е продукт на международната политика.
    Войните, са плод на алчност и пораждат пороци.
    Най- агресивните са САЩ и Израел! Това е чумата на съвремието!

    07:57 31.05.2026

  • 22 Антонио Гутериш

    1 0 Отговор
    Включихме и Русия в списъка за да мине. Бандеровците обаче не смеем да бключим.

    07:57 31.05.2026

  • 23 Израел стигна дъното

    1 0 Отговор
    Време е да се в доклада да се включи геноцид и задържане на за деца за органи.

    07:57 31.05.2026

  • 24 Федира

    1 1 Отговор
    ЯО по украйна, без жал за тези уродливихохлинсцисти и изнасилвачи

    07:58 31.05.2026