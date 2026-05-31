Ръководителят на Военния комитет на НАТО: Алиансът не преживява фрагментация, а отдавна назряла промяна

НАТО не преживява фрагментация, а отдавна назряла промяна, заяви Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в кулоарите на международния форум за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“.

„Това, което виждаме в Алианса, не е фрагментация, а промяна – отдавна назряла, необходима и в крайна сметка полезна промяна“, каза той.

Според него тази промяна включва „по-сериозен подход към увеличаване на отговорността“ и „справедливо и реалистично споделяне на тежестта“. „Европейците поемат по-голяма отговорност в отбраната, инвестират в развитие на способности и са водещи в осигуряването на собствената си сигурност“, обясни председателят на Военния комитет на НАТО.

Западните наблюдатели вече изразиха загриженост относно позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на НАТО и неговите европейски партньори. Той остро критикува европейските съюзници за отказа им да се включат във войната с Иран, наричайки НАТО „хартиен тигър“. В интервю за Ройтерс, публикувано на 1 април, Тръмп заяви, че е "отвратен" от НАТО и че обмисля да напусне алианса.

САЩ, Великобритания и Австралия обявиха нов проект, AUKUS, за разработване на подводни дронове за защита на подводни интернет кабели, предаде The ​​Guardian.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлес заяви, че „морското дъно се превръща в бойно поле“ и атаките срещу подводна инфраструктура се случват с „безпрецедентна честота“.

„През последните 18 месеца станахме свидетели на серия от атаки срещу критична подводна инфраструктура в мащаб, невиждан досега в историята“, каза той.

Според министъра Австралия е особено уязвима, защото приблизително 99% от интернет трафика на страната преминава през 15 подводни кабела.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че новият проект ще бъде първият голям проект във втория стълб на AUKUS и ще включва разработването на подводни дронове с модерни сензори и оръжия.

Австралия се съгласи да закупи три употребявани ядрени подводници клас Вирджиния от Съединените щати като част от AUKUS.

AUKUS е тристранен отбранителен съюз между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати в Индо-Тихоокеанския регион, създаден през септември 2021 г. Смята се, че съюзът е насочен към Китай, който увеличава военноморското си присъствие и инфраструктура в Южнокитайско море.

Миналия декември Китай изстреля подводния дрон „Син кит“, оборудван с изкуствен интелект. Той е проектиран да работи в трудните условия на тайфуни.