Ръководителят на Военния комитет на НАТО: Алиансът не преживява фрагментация, а отдавна назряла промяна

НАТО не преживява фрагментация, а отдавна назряла промяна, заяви Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в кулоарите на международния форум за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“.
„Това, което виждаме в Алианса, не е фрагментация, а промяна – отдавна назряла, необходима и в крайна сметка полезна промяна“, каза той.
Според него тази промяна включва „по-сериозен подход към увеличаване на отговорността“ и „справедливо и реалистично споделяне на тежестта“. „Европейците поемат по-голяма отговорност в отбраната, инвестират в развитие на способности и са водещи в осигуряването на собствената си сигурност“, обясни председателят на Военния комитет на НАТО.
Западните наблюдатели вече изразиха загриженост относно позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на НАТО и неговите европейски партньори. Той остро критикува европейските съюзници за отказа им да се включат във войната с Иран, наричайки НАТО „хартиен тигър“. В интервю за Ройтерс, публикувано на 1 април, Тръмп заяви, че е "отвратен" от НАТО и че обмисля да напусне алианса.
САЩ, Великобритания и Австралия обявиха нов проект, AUKUS, за разработване на подводни дронове за защита на подводни интернет кабели, предаде The Guardian.
Австралийският министър на отбраната Ричард Марлес заяви, че „морското дъно се превръща в бойно поле“ и атаките срещу подводна инфраструктура се случват с „безпрецедентна честота“.
„През последните 18 месеца станахме свидетели на серия от атаки срещу критична подводна инфраструктура в мащаб, невиждан досега в историята“, каза той.
Според министъра Австралия е особено уязвима, защото приблизително 99% от интернет трафика на страната преминава през 15 подводни кабела.
Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че новият проект ще бъде първият голям проект във втория стълб на AUKUS и ще включва разработването на подводни дронове с модерни сензори и оръжия.
Австралия се съгласи да закупи три употребявани ядрени подводници клас Вирджиния от Съединените щати като част от AUKUS.
AUKUS е тристранен отбранителен съюз между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати в Индо-Тихоокеанския регион, създаден през септември 2021 г. Смята се, че съюзът е насочен към Китай, който увеличава военноморското си присъствие и инфраструктура в Южнокитайско море.
Миналия декември Китай изстреля подводния дрон „Син кит“, оборудван с изкуствен интелект. Той е проектиран да работи в трудните условия на тайфуни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има начин
07:34 31.05.2026
2 Урсула
Но за да мине номера си трябва някакво страшилище. А ако няма трябва да се създаде.
07:38 31.05.2026
3 ЗАКРИВАААЙ
07:44 31.05.2026
4 Артилерист
07:48 31.05.2026
5 Никой
Има и други като Наполеон.
08:01 31.05.2026