Иран предупреди: Ситуацията в Ормузкия проток никога повече няма да е същата

31 Май, 2026 06:58, обновена 31 Май, 2026 07:03 1 142 6

Няма да има връщане към предвоенните условия за корабоплаване, декларира депутатът Ебрахим Азизи

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Връщане към предвоенните условия за корабоплаване в Ормузкия проток е изключено, заяви пред РИА Новости Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Връщане към предвоенната ситуация в Ормузкия проток – тоест към условията, при които враждебни държави, техните военни кораби или други неприятелски плавателни съдове можеха свободно да преминават през пролива, да влизат в Персийския залив и да предприемат действия срещу нас – е изключено“, каза той.

Ормузкият проток е един от ключовите маршрути в световната търговия с петрол. Техеран блокира този воден път след американско-израелската операция срещу Иран. В резултат на това повечето страни по света се сблъскаха с покачващи се цени на горивата и промишлените продукти.

Отварянето на пролива е една от точките, обсъждани в евентуално споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    10 0 Отговор
    Бутнаха финансовата колиба на монархиите от залива

    07:11 31.05.2026

  • 2 Ддд

    1 2 Отговор
    Са като ви опукат пак Usa друга песен че запеете...руски ммаангали такива

    Коментиран от #5

    07:35 31.05.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Когато си гост на нечия територия, е добре да не правиш заговори срещу онези, които са те приели!

    07:35 31.05.2026

  • 4 Що ми трябваше

    3 0 Отговор
    на рижавото на баир лозе…
    Кой го караше да се вре между шамарите?

    07:41 31.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 С памперс

    1 0 Отговор
    Сега остава рижия да го ошамарят отново в Куба и той сам ще иска да спре с политиката и да се пенсионира.

    07:58 31.05.2026

