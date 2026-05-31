Иран предупреди: Ситуацията в Ормузкия проток никога повече няма да е същата

Връщане към предвоенните условия за корабоплаване в Ормузкия проток е изключено, заяви пред РИА Новости Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Връщане към предвоенната ситуация в Ормузкия проток – тоест към условията, при които враждебни държави, техните военни кораби или други неприятелски плавателни съдове можеха свободно да преминават през пролива, да влизат в Персийския залив и да предприемат действия срещу нас – е изключено“, каза той.

Ормузкият проток е един от ключовите маршрути в световната търговия с петрол. Техеран блокира този воден път след американско-израелската операция срещу Иран. В резултат на това повечето страни по света се сблъскаха с покачващи се цени на горивата и промишлените продукти.

Отварянето на пролива е една от точките, обсъждани в евентуално споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.