Седем загинали и 30 ранени в автобусна катастрофа на пътя Измир-Анталия ВИДЕО

31 Май, 2026 06:49, обновена 31 Май, 2026 06:56 1 136 1

Превозното средство се е ударило в мантинелата и се е запалило

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души загинаха и 30 бяха ранени при катастрофа с междуградски автобус в провинция Денизли, Южна Турция, предаде TRT Haber.

Автобусът е пътувал от Измир за Анталия. Инцидентът е станал на магистралата Денизли-Айдън близо до село Саракьой, където по все още неизвестни причини автобусът се е ударил в мантинела и се е запалил.

На мястото на инцидента са изпратени линейки, спасителни екипи и пожарникари. Полицията разследва причината и обстоятелствата около инцидента.

В автобуса е имало 37 турски граждани.


