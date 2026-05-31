Седем загинали и 30 ранени в автобусна катастрофа на пътя Измир-Анталия ВИДЕО

Седем души загинаха и 30 бяха ранени при катастрофа с междуградски автобус в провинция Денизли, Южна Турция, предаде TRT Haber.

Автобусът е пътувал от Измир за Анталия. Инцидентът е станал на магистралата Денизли-Айдън близо до село Саракьой, където по все още неизвестни причини автобусът се е ударил в мантинела и се е запалил.

На мястото на инцидента са изпратени линейки, спасителни екипи и пожарникари. Полицията разследва причината и обстоятелствата около инцидента.

В автобуса е имало 37 турски граждани.