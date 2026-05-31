Vsquare: Виктор Орбан може да получи висок пост в ООН

31 Май, 2026 07:10, обновена 31 Май, 2026 07:17 791 9

Активисти на MAGA целят да защитят политика от преследване за корупционни престъпления в родината му

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан може да получи висок пост в ООН. Тази инициатива се промотира от про-Тръмп движението MAGA в Съединените щати, с цел да защити проруския политик от преследване за корупционни престъпления в родината му, пише УНИАН.

Според проекта за разследваща журналистика Vsquare, няколко източника в дипломатически кръгове – както чуждестранни, така и унгарски – съобщават за възможността за подобен сценарий. Ключовият елемент на тази опция е не толкова конкретната позиция, колкото нивото на защита, което тя би могла да осигури на Орбан. Авторите подчертават, че в системата на ООН различните нива на длъжност осигуряват различни нива на имунитет – от ограничен функционален имунитет до практически пълна дипломатическа защита за висши служители.

Журналистите отбелязват, че според Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите от 1946 г. само висшите служители на организацията се ползват с пълен дипломатически имунитет. Техният статут е на практика еквивалентен на този на чуждестранните посланици, което включва защита от наказателно преследване за самите тях и членовете на техните семейства. Длъжностните лица на по-ниско ниво се ползват само с функционален имунитет – в рамките на служебните си задължения.

Според Vsquare, потенциални поддръжници на този сценарий, освен настоящото ръководство на САЩ, биха могли да включват и аржентинския президент Хавиер Милей, който подкрепяше Орбан преди изборите.

Отбелязва се също, че подготовката за избирането на нов генерален секретар на ООН вече е фактически започнала. Досега водещият претендент е аржентинецът Рафаел Гроси, който в момента ръководи МААЕ.

Отбелязва се обаче, че този сценарий все още е в ранен етап на обсъждане и може да не се осъществи.

Виктор Орбан обяви през април, че се отказва от депутатското си място след загубата на парламентарните избори. Журналистът Саболч Пани твърди, че Орбан може да замине за Съединените щати, където вече живеят негови роднини и където "може да разчита на политическа защита".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    5 1 Отговор
    Хайде пак фантастика.
    Не можело човек с толкова опит и топки да бъде на отговорна позиция заради качествата му.
    Да ги попитам тези философчета, а на образи с Магнитски дават ли имунитет?
    Щото имаме тук един кандидат, без качества, но като ви разкеши ще пеете песни колко бил велик.

    07:27 31.05.2026

  • 2 Маринов

    6 3 Отговор
    Факти, вие и на украинско финансиране ли сте? Ако има такава вероятност за Орбан, чия е интерпретацията? Досега да сте чули за корупция при него? Това не е Боко или Шиши. Това е политик, който се бореше за всичко хубаво на своя народ.
    Успех му желая, където и да е!

    07:31 31.05.2026

  • 3 ГЕРБ

    1 0 Отговор
    А нашият лидер кога? Забравихте ли го, неблагодарници? На всичко беше готов за вашите интереси! И сега ало погнат за стрижа във Варна? А? Кво правим? Нямате ли нещо и за него?

    07:44 31.05.2026

  • 4 Орбан го гласят

    2 1 Отговор
    за мястото на Урсула. Затова и се отказа от депутатското си място.
    Не се ловете на всяка подхвърлена ви от УНИАН партенка!

    Коментиран от #6

    07:45 31.05.2026

  • 5 То беше ясно

    1 0 Отговор
    Че ще бяга В САЩ .

    Какво да прави Орбан

    В Руската Кочина ?

    Да не забравяме кой се появи
    Преди Изборите
    В Унгария да го подкрепя ....

    И защо МАГА ?

    НЕ Е МАГА

    А ЛИЧНО ТРЪМП

    ЩЕ НАБУТА ОРБАН В ООН.

    Коментиран от #7

    07:47 31.05.2026

  • 6 Двамата с Мадяр

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан го гласят":

    здраво преметнаха Урсула.

    07:48 31.05.2026

  • 7 Тръмп

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "То беше ясно":

    Никакво ООН, глася го за мястото на Урсула.

    07:51 31.05.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Вместо осъден в затвора за корупция , те му сервират по -добра служба в ООН ,
    с тези " приоми" корупцията ще бъде е жива химера !!!

    07:52 31.05.2026

  • 9 Дъщерята на Орбан

    1 0 Отговор
    Още преди изборите се изнесе в САЩ .
    Жената е била сигурна
    Че краят на Диктатурата на Орбан
    Приключва
    И предварително се изнесе от Унгария.
    Нормално е Сега и ОРБАН
    да офейка към САЩ.
    Орбан не иска да бъде Съквартирант
    На Янукович и Асад .

    Във Външния Кенеф Русия
    Да вземе някой Украински дрон
    Да падне на Дебелия му Зад...Ник ли ?

    РА РА РА

    07:53 31.05.2026