Vsquare: Виктор Орбан може да получи висок пост в ООН

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан може да получи висок пост в ООН. Тази инициатива се промотира от про-Тръмп движението MAGA в Съединените щати, с цел да защити проруския политик от преследване за корупционни престъпления в родината му, пише УНИАН.

Според проекта за разследваща журналистика Vsquare, няколко източника в дипломатически кръгове – както чуждестранни, така и унгарски – съобщават за възможността за подобен сценарий. Ключовият елемент на тази опция е не толкова конкретната позиция, колкото нивото на защита, което тя би могла да осигури на Орбан. Авторите подчертават, че в системата на ООН различните нива на длъжност осигуряват различни нива на имунитет – от ограничен функционален имунитет до практически пълна дипломатическа защита за висши служители.

Журналистите отбелязват, че според Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите от 1946 г. само висшите служители на организацията се ползват с пълен дипломатически имунитет. Техният статут е на практика еквивалентен на този на чуждестранните посланици, което включва защита от наказателно преследване за самите тях и членовете на техните семейства. Длъжностните лица на по-ниско ниво се ползват само с функционален имунитет – в рамките на служебните си задължения.

Според Vsquare, потенциални поддръжници на този сценарий, освен настоящото ръководство на САЩ, биха могли да включват и аржентинския президент Хавиер Милей, който подкрепяше Орбан преди изборите.

Отбелязва се също, че подготовката за избирането на нов генерален секретар на ООН вече е фактически започнала. Досега водещият претендент е аржентинецът Рафаел Гроси, който в момента ръководи МААЕ.

Отбелязва се обаче, че този сценарий все още е в ранен етап на обсъждане и може да не се осъществи.

Виктор Орбан обяви през април, че се отказва от депутатското си място след загубата на парламентарните избори. Журналистът Саболч Пани твърди, че Орбан може да замине за Съединените щати, където вече живеят негови роднини и където "може да разчита на политическа защита".