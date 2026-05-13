Марко Рубио ще придружава Тръмп в Китай въпреки наложените му санкции от Пекин

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио ще придружи президента Доналд Тръмп при посещението му в Китай, въпреки че остава под санкции, наложени от Пекин, съобщава изданието Wion, предава News.bg.

Според информацията това е възможно благодарение на дипломатическо решение, свързано с начина на изписване на фамилията на Рубио с китайски йероглифи.

Рубио посещава Китай за първи път, като санкциите срещу него са наложени по време на предишната му дейност като американски сенатор. Те са свързани с критики към ситуацията с човешките права в Китай и с подкрепа за мерки срещу предполагаем принудителен труд, включително в региона на Синцзян, където живее уйгурското население. Санкциите включват и забрана за влизане на територията на страната.

Според дипломати китайските власти са намерили начин да заобиколят ограниченията, след като Тръмп е назначил Рубио за държавен секретар. Малко преди встъпването му в длъжност през януари 2025 г. китайските държавни медии и институции започват да използват различен йероглиф при транслитерацията на сричката от фамилията му.

Дипломати твърдят, че промяната вероятно цели да избегне административни и политически затруднения, свързани със санкциите и начина на изписване на името.

Китайските власти заявиха, че няма да възпрепятстват посещението на Рубио, въпреки предишните му критики към Пекин. Говорител на китайското посолство Лиу Пенгю подчерта, че санкциите се отнасят до действията му в периода, когато е бил сенатор.

От Kитайското външно министерство говорителката Мао Нин коментира, че не е забелязала промяна в транслитерацията, но ще провери случая, като добави, че английското име остава основният ориентир.

Тя отбеляза още, че изписването на чужди имена с китайски йероглифи не е строго стандартизирано и често има различни варианти, включително и за други западни лидери.

Очаква се Тръмп да пристигне в Пекин на 13 май за разговори с китайския президент Си Цзинпин, като сред основните теми ще бъдат търговията, Тайван и изкуственият интелект.

От американска страна беше потвърдено, че Рубио ще бъде част от делегацията, като той е бил видян да се качва на борда на президентския самолет Air Force One във военновъздушната база „Андрюс“.