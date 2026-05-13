Марко Рубио ще придружава Тръмп в Китай въпреки наложените му санкции от Пекин

13 Май, 2026 12:25 2 289 27

Дипломатически обход на ограниченията позволява посещението на американския държавен секретар

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио ще придружи президента Доналд Тръмп при посещението му в Китай, въпреки че остава под санкции, наложени от Пекин, съобщава изданието Wion, предава News.bg.

Според информацията това е възможно благодарение на дипломатическо решение, свързано с начина на изписване на фамилията на Рубио с китайски йероглифи.

Рубио посещава Китай за първи път, като санкциите срещу него са наложени по време на предишната му дейност като американски сенатор. Те са свързани с критики към ситуацията с човешките права в Китай и с подкрепа за мерки срещу предполагаем принудителен труд, включително в региона на Синцзян, където живее уйгурското население. Санкциите включват и забрана за влизане на територията на страната.

Според дипломати китайските власти са намерили начин да заобиколят ограниченията, след като Тръмп е назначил Рубио за държавен секретар. Малко преди встъпването му в длъжност през януари 2025 г. китайските държавни медии и институции започват да използват различен йероглиф при транслитерацията на сричката от фамилията му.

Дипломати твърдят, че промяната вероятно цели да избегне административни и политически затруднения, свързани със санкциите и начина на изписване на името.

Китайските власти заявиха, че няма да възпрепятстват посещението на Рубио, въпреки предишните му критики към Пекин. Говорител на китайското посолство Лиу Пенгю подчерта, че санкциите се отнасят до действията му в периода, когато е бил сенатор.

От Kитайското външно министерство говорителката Мао Нин коментира, че не е забелязала промяна в транслитерацията, но ще провери случая, като добави, че английското име остава основният ориентир.

Тя отбеляза още, че изписването на чужди имена с китайски йероглифи не е строго стандартизирано и често има различни варианти, включително и за други западни лидери.

Очаква се Тръмп да пристигне в Пекин на 13 май за разговори с китайския президент Си Цзинпин, като сред основните теми ще бъдат търговията, Тайван и изкуственият интелект.

От американска страна беше потвърдено, че Рубио ще бъде част от делегацията, като той е бил видян да се качва на борда на президентския самолет Air Force One във военновъздушната база „Андрюс“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще бъде изритан от СИ...

    38 3 Отговор
    както изрита Мърсулина, която се натресе в Китай без покана и СИ я прати културно и възпитано да си ходи с пътническия самолет. Служебен не заслужавала.

    12:30 13.05.2026

  • 2 Овчар

    32 1 Отговор
    Всички знаем и виждаме че величието на вампирите е към своя край но някой слепи мозъци още вярват на лъжата..!

    12:32 13.05.2026

  • 3 Сатана Z

    34 4 Отговор
    Направо от летището и на стрелбището.Няма кво да го бавят.

    12:32 13.05.2026

  • 4 Бай Пешо моториста

    27 4 Отговор
    Каква работа имат Марко Рубио и Доналт Тръмп в Китай????????

    Коментиран от #7, #9, #21

    12:34 13.05.2026

  • 5 САЩ не е Тръмп

    6 36 Отговор
    Няма друга сила като САЩ и всички се съобразяват с американците!

    12:35 13.05.2026

  • 6 Гост

    27 2 Отговор
    Носи куфарите, а за прислугата санкциите не важат, м!

    12:35 13.05.2026

  • 7 пешо с ИЖето

    8 25 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":

    Карай си руския матор бай Пешо и не се напъвай!

    12:36 13.05.2026

  • 8 Коста

    31 3 Отговор
    Марко е син на кубински дезертьори и предатели. Скоро време ще пасе патките на Кастро.

    Коментиран от #11

    12:39 13.05.2026

  • 9 Овчар

    26 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":

    Електрониката на бомбите изисква редки метали които имат само китайците, и затова е заложен капана и сополите вампири сами ще си го набият и накрая ще страда американския народ заради шепа измамници..!

    12:48 13.05.2026

  • 10 Иван

    28 2 Отговор
    Гнусните евреи получават репарации от германските нацисти, въпреки че и те са нацисти.

    12:50 13.05.2026

  • 11 Иван

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Нарко е син на гнусни коварни хазарски евреи.

    12:52 13.05.2026

  • 12 Иван

    9 3 Отговор
    ........това е възможно, благодарение на ротшилдите рептили.

    12:58 13.05.2026

  • 13 Иван

    20 3 Отговор
    Гнусния евреин Нарко Рубио може да се представя и под името Соломон Каган......или Соломон Паша, или Гад Нюланд, или Нарко Килъри, или Хазар Олбрайт, или Моше Ешкинази.

    13:03 13.05.2026

  • 14 Иван

    19 2 Отговор
    Сложете един йероглив и на името на Адолф Хитлер и не го закачайте вече.

    13:07 13.05.2026

  • 15 Този наистина

    16 4 Отговор
    трябва да остане на стълбичките на самолета. Голям срам за китайците ще е, ако допуснат да стъпне на тяхна територия.

    13:11 13.05.2026

  • 16 Иван

    12 1 Отговор
    Гнусните еврейски са.танински нацистки хазарски коварни нацистки психопати са много загрижени за човешките права.

    13:15 13.05.2026

  • 17 ха ха ха

    11 3 Отговор
    Китай ди плюе на име и достойнство. Начина на изписване на името. Те санкции срещу името имали, не срещу човека. Смешници.

    13:17 13.05.2026

  • 18 Смотаняху

    10 1 Отговор
    На китайски името не звучало добре но са се разбрали да ползват Тъп Член вместопървоналалния вариант

    13:19 13.05.2026

  • 19 Анонимен

    12 2 Отговор
    Ще стои в безмитната зона и после обратно

    Коментиран от #20, #26

    13:25 13.05.2026

  • 20 абе рублофили

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Само заглавието ли четете?
    "Китайските власти заявиха, че няма да възпрепятстват посещението на Рубио"

    13:30 13.05.2026

  • 21 На килимчето,

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":

    такава им е работата на просяците! Отиват на крака да просят,и от това колко ще им е наведена позата,ще се разбере дали ще стане работата!

    Коментиран от #22

    13:33 13.05.2026

  • 22 така е

    5 13 Отговор

    До коментар #21 от "На килимчето,":

    Друго си е да целуваш кОрана на Кадиров или да режеш лентички ба джамии и то пред вратите на Кремъл. Някак си по-достойно е, нищо че стойш час на килимчето на колене в посока Мека.

    13:39 13.05.2026

  • 23 Мдаа

    7 1 Отговор
    Американските средства за масова информация:
    Във войната с Иран ние загубихме 39 самолета!

    Коментиран от #25

    14:44 13.05.2026

  • 24 Дойче зеле

    0 0 Отговор
    Радост за китайците

    15:27 13.05.2026

  • 25 а стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    дай цитат, че това дето си написал не го намираме дори в блогърски сайт, да не говорим за Американските средства за масова информация. ха ха ха ха... какви средства използваш за подмасова халюцинация - гъби или все още лепило Кале?

    Коментиран от #27

    15:51 13.05.2026

  • 26 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Интересно ли р

    22:46 13.05.2026

  • 27 123454321

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "а стига бе":

    Американският конгресмен от Демократическата партия Ед Кейс заяви във вторник, че Съединените щати са загубили 39 самолета от началото на войната с Иран на 28 февруари, позовавайки се на доклад от американско издание за отбрана.
    US Democratic Congressman Ed Case said Tuesday that the United States has lost 39 aircraft since the start of the war with Iran on Feb. 28, citing a report from a US defense publication.

    11:37 14.05.2026

