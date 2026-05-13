Марко Рубио ще придружава Тръмп в Китай въпреки наложените му санкции от Пекин

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио ще придружи президента Доналд Тръмп при посещението му в Китай, въпреки че остава под санкции, наложени от Пекин, съобщава изданието Wion, предава News.bg.
Според информацията това е възможно благодарение на дипломатическо решение, свързано с начина на изписване на фамилията на Рубио с китайски йероглифи.
Рубио посещава Китай за първи път, като санкциите срещу него са наложени по време на предишната му дейност като американски сенатор. Те са свързани с критики към ситуацията с човешките права в Китай и с подкрепа за мерки срещу предполагаем принудителен труд, включително в региона на Синцзян, където живее уйгурското население. Санкциите включват и забрана за влизане на територията на страната.
Според дипломати китайските власти са намерили начин да заобиколят ограниченията, след като Тръмп е назначил Рубио за държавен секретар. Малко преди встъпването му в длъжност през януари 2025 г. китайските държавни медии и институции започват да използват различен йероглиф при транслитерацията на сричката от фамилията му.
Дипломати твърдят, че промяната вероятно цели да избегне административни и политически затруднения, свързани със санкциите и начина на изписване на името.
Китайските власти заявиха, че няма да възпрепятстват посещението на Рубио, въпреки предишните му критики към Пекин. Говорител на китайското посолство Лиу Пенгю подчерта, че санкциите се отнасят до действията му в периода, когато е бил сенатор.
От Kитайското външно министерство говорителката Мао Нин коментира, че не е забелязала промяна в транслитерацията, но ще провери случая, като добави, че английското име остава основният ориентир.
Тя отбеляза още, че изписването на чужди имена с китайски йероглифи не е строго стандартизирано и често има различни варианти, включително и за други западни лидери.
Очаква се Тръмп да пристигне в Пекин на 13 май за разговори с китайския президент Си Цзинпин, като сред основните теми ще бъдат търговията, Тайван и изкуственият интелект.
От американска страна беше потвърдено, че Рубио ще бъде част от делегацията, като той е бил видян да се качва на борда на президентския самолет Air Force One във военновъздушната база „Андрюс“.
4 Бай Пешо моториста
5 САЩ не е Тръмп
7 пешо с ИЖето
До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":Карай си руския матор бай Пешо и не се напъвай!
12:36 13.05.2026
9 Овчар
До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":Електрониката на бомбите изисква редки метали които имат само китайците, и затова е заложен капана и сополите вампири сами ще си го набият и накрая ще страда американския народ заради шепа измамници..!
12:48 13.05.2026
11 Иван
До коментар #8 от "Коста":Нарко е син на гнусни коварни хазарски евреи.
12:52 13.05.2026
20 абе рублофили
До коментар #19 от "Анонимен":Само заглавието ли четете?
"Китайските власти заявиха, че няма да възпрепятстват посещението на Рубио"
13:30 13.05.2026
21 На килимчето,
До коментар #4 от "Бай Пешо моториста":такава им е работата на просяците! Отиват на крака да просят,и от това колко ще им е наведена позата,ще се разбере дали ще стане работата!
22 така е
До коментар #21 от "На килимчето,":Друго си е да целуваш кОрана на Кадиров или да режеш лентички ба джамии и то пред вратите на Кремъл. Някак си по-достойно е, нищо че стойш час на килимчето на колене в посока Мека.
23 Мдаа
Във войната с Иран ние загубихме 39 самолета!
25 а стига бе
До коментар #23 от "Мдаа":дай цитат, че това дето си написал не го намираме дори в блогърски сайт, да не говорим за Американските средства за масова информация. ха ха ха ха... какви средства използваш за подмасова халюцинация - гъби или все още лепило Кале?
26 12345
До коментар #19 от "Анонимен":Интересно ли р
27 123454321
До коментар #25 от "а стига бе":Американският конгресмен от Демократическата партия Ед Кейс заяви във вторник, че Съединените щати са загубили 39 самолета от началото на войната с Иран на 28 февруари, позовавайки се на доклад от американско издание за отбрана.
US Democratic Congressman Ed Case said Tuesday that the United States has lost 39 aircraft since the start of the war with Iran on Feb. 28, citing a report from a US defense publication.
11:37 14.05.2026