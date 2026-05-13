Зеленски предупреждава за засилени дневни атаки с дронове от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможни нови вълни от руски атаки с дронове през деня, съобщава Ройтерс. По думите му над сто безпилотни апарата са се намирали във въздушното пространство на Украйна, на фона на промяна в тактиката на Русия и все по-чести удари през светлата част на деня, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски заяви, че руските сили продължават да нанасят удари, насочени срещу железопътната инфраструктура и цивилни обекти в украинските градове, като определи действията като безотговорни и умишлено насочени срещу населението.

Според него през първите години на конфликта основните атаки с дронове и ракети са били извършвани през нощта, но през последните седмици Русия все по-често провежда масирани удари и през деня. Той посочи, че на 24 март е бил регистриран най-мащабният удар с използвани средства досега.

Зеленски подчерта, че дневните атаки оказват по-силно въздействие върху ежедневния живот на гражданите, като затрудняват нормалното функциониране на обществото.

„Важно е всяка атака да бъде отблъсната. Важно е Украйна да получава подкрепа и за случващото се да не се мълчи“, заяви още той.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при последната атака Русия е изстреляла 139 дрона в периода от 18:00 часа вчера, като 111 от тях са били прехванати.

Москва отхвърля обвиненията, че умишлено атакува цивилни цели, но през хода на войната са загинали хиляди цивилни. От своя страна руските власти твърдят, че ударите са насочени към военни цели и имат за цел да отслабят военния капацитет на Украйна.

В същото време Украйна засилва собствените си удари с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура, макар и в по-ограничен мащаб, посочва агенцията.