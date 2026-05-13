Зеленски предупреждава за засилени дневни атаки с дронове от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможни нови вълни от руски атаки с дронове през деня, съобщава Ройтерс. По думите му над сто безпилотни апарата са се намирали във въздушното пространство на Украйна, на фона на промяна в тактиката на Русия и все по-чести удари през светлата част на деня, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа X Зеленски заяви, че руските сили продължават да нанасят удари, насочени срещу железопътната инфраструктура и цивилни обекти в украинските градове, като определи действията като безотговорни и умишлено насочени срещу населението.
Според него през първите години на конфликта основните атаки с дронове и ракети са били извършвани през нощта, но през последните седмици Русия все по-често провежда масирани удари и през деня. Той посочи, че на 24 март е бил регистриран най-мащабният удар с използвани средства досега.
Зеленски подчерта, че дневните атаки оказват по-силно въздействие върху ежедневния живот на гражданите, като затрудняват нормалното функциониране на обществото.
„Важно е всяка атака да бъде отблъсната. Важно е Украйна да получава подкрепа и за случващото се да не се мълчи“, заяви още той.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при последната атака Русия е изстреляла 139 дрона в периода от 18:00 часа вчера, като 111 от тях са били прехванати.
Москва отхвърля обвиненията, че умишлено атакува цивилни цели, но през хода на войната са загинали хиляди цивилни. От своя страна руските власти твърдят, че ударите са насочени към военни цели и имат за цел да отслабят военния капацитет на Украйна.
В същото време Украйна засилва собствените си удари с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура, макар и в по-ограничен мащаб, посочва агенцията.
1 Путин многоходовия
11:32 13.05.2026
2 Избяга от готвача си
11:32 13.05.2026
3 отец Христофор Събев
11:33 13.05.2026
4 Интересно какво предупреждава
11:33 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Путин многоходовия":е...нали Зеленски ви съжали и издаде указ да не ви бомбят ,карай си таксито
11:33 13.05.2026
7 Путин
До коментар #3 от "отец Христофор Събев":Не можем, бавн0 ра 3 иващи сме
11:34 13.05.2026
8 Путин
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Благодаря и на Трумп и на господин Зеленски
11:34 13.05.2026
9 000
11:34 13.05.2026
10 Издадоха го че взима стимуланти
11:35 13.05.2026
11 Няма такъв смях
11:35 13.05.2026
12 az СВО Победа 81
Нали знаеш, тарикат мъж не писка! 🤣🤣🤣
11:36 13.05.2026
13 Путин ти каза
11:36 13.05.2026
14 Докато е време
До коментар #9 от "000":Смени дилъра
11:36 13.05.2026
15 лавров
11:38 13.05.2026
16 ДА ДА А ТИ СТОИШ
11:39 13.05.2026
17 Слава богу машала
Обаче понякога се притеснявам когато не му сложите снимката, или му сложите такава снимка, на която е състарен и приличащ на евреин. Няма ли някоя от творческия му период?
11:40 13.05.2026
18 ДрайвингПлежър
Ми че тя Русия отстъпва и се моли за преговори - евро-експертите така казаха, и Кайчето!
Свършили са пералните, и ВЕФове вече няма от де да намерят, карат на термостати от стари бойлери ама работата не им спори и шели да се предават рекоа! А Зеля кви ги разправя?
11:41 13.05.2026
19 Този нещастник все побеждава
11:42 13.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 провинциалист
До коментар #10 от "Издадоха го че взима стимуланти":"Просто комедиант от някакво ТВ шоу, кото американците сложиха да управлява Украйна." - даже за да им е по-забавно кръстиха партията му на фантастичен разказ от 50-те, в който извънземни идват при нас, за да служат на хората, а се оказа, че основният им наръчник "To Serve Man" било готварска книга (как да сервираме човека).
11:46 13.05.2026
22 Пригожин съм
До коментар #2 от "Избяга от готвача си":Готвачът на Путин мистериозно загина и сега си живее с мангизите, които беше взел за да сваля Путин. Всички се вързаха на добре изиграния бунт. Даже и мними жертви имаше, само и само да се вържат балъците, че има конфликт.
Резултатът какъв е - ЧВК Вагнер се вля в руската армия и сега е ннапълно управляема, което нямаше как да стане по естествен път.
Това го пиша за да се замисли заблуденият от пропагандата - да не вярва на правителствените медии.
11:47 13.05.2026
23 смешник
11:49 13.05.2026
24 Дивергент
11:53 13.05.2026
25 Кочо
11:54 13.05.2026
26 Овчар
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Кажи на брачед си Соломон Паси че величието на вампирите е към своя край..!
11:55 13.05.2026
27 Деций
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Така е,щото иначе ако падне дрон или ракета по време на парада,следва торално заличаване от лицето на земята със стратегически ядрени удари!За подобна наглост няма по лека мярка!
11:57 13.05.2026
28 ахааа
11:58 13.05.2026
29 Русия няма нужда от ЯО
До коментар #27 от "Деций":за да направи за няколко час от Украйна разорана нива! ЯО е за западният фашизъм, ако вземе да съгреши!
11:59 13.05.2026
30 Най-големият крадец на снимката
До коментар #17 от "Слава богу машала":Тоя ограби 1000 милиарда ей тъй на майтап. Байдън като се усети и почна да се прави на луд. Тръмп сега го следва в изкукуригването.
Браво Зеленски! Успя да одереш кожата на НАТО. За загиналите украинци не знам чий успех се водят. Ако ти е наредено да ги пращаш по окопите да мрат в някакви дупки - значи си вършиш работата и месомелачката си върви. При всички варианти става вееликият злодей антигерой, който богатее върху смъртта на народа си. У нас политиците са такива вече 36 години, обаче мащабите ни са много по-скромни.
11:59 13.05.2026
31 Бежко
Как е той , добре ли е?
Нещо говорят за него, че откраднал доста парички ,от европомощите за армията ти?
Ти , предполагам нямаш никаква представа за това, нали?
ХАХАХАХА - тези се оказаха обикновенни крадци !
12:05 13.05.2026
32 стоян георгиев
12:10 13.05.2026
33 БОИКО БОРИСОВ
12:13 13.05.2026
34 Путин
До коментар #27 от "Деций":Не можем 5 г да вземем 2 села в Украйна. Ялови сме
12:14 13.05.2026
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "Путин":недей така бе , човек...ще се оправят нещата!КИМ ще праща ли още корейци-командоси , или се отказа?
12:20 13.05.2026
36 ЗеленС0п0л
До коментар #34 от "Путин":Не можем 5 год. да си върнем Крим, Донбас, ЗАЕЦ, Азовско море.....Абе една керемида не можем да си върнем. Върнахме 1/4 от 404 на Русия. Все пак тя е изконна руска земя😂😂😂😂
12:20 13.05.2026
37 Рублевка
12:25 13.05.2026
38 Троли там
До коментар #35 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и не го мисли Ким! Важното е да показваш падението на запада и отчаянието му да опре до първият глупак за простотия.
12:28 13.05.2026
39 Зеления мухъл постави
12:32 13.05.2026
40 Тиква
12:32 13.05.2026
41 хахахахха
12:33 13.05.2026
42 До такава степен ще се засилят,че свят
12:35 13.05.2026
43 Бъркаш се
До коментар #1 от "Путин многоходовия":зеления клоун звъня на Тръмп да го моли да каже на Путин да не изравнява киев със земята
12:36 13.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Рублевка
12:40 13.05.2026
47 Концлагера Украйна
12:41 13.05.2026
48 Как пък веднъж не каза,
12:42 13.05.2026
49 За толкоз убийства
12:45 13.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Не е хуманно
12:50 13.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мишел
13:00 13.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Боко
13:03 13.05.2026
56 дядя дръмпирушка
Енгелс – В руския град Енгелс на Волга от 29 април е в сила извънредно положение. Отпадъчните води от канализационната система наводняват улиците, на някои места блатото достига до коленете. Първите жилищни сгради са под вода, съобщава опозиционната руска телевизия "Дожд". Според телевизията, местните медии дори говорят за "фекален апокалипсис".Докато Путин празнува: Големият град преживява "фекален апокалипсис"
Според доклада около 200 000 души в момента живеят без функциониращо водоснабдяване. Докато Владимир Путин провеждаше победния си парад в Москва на 9 май, жителите на Енгелс чакаха на опашка за питейна вода от цистерни. Един ден по-рано, на 8 май, властите вече бяха изключили доставката – първоначално за три дни.
"Днес се събудих и ми казаха по телефона, че вече са обяснили, че водата няма да се върне най-рано до 15 май, защото силният дъжд забавя работата," каза жител пред Дожд.
Така ситуацията се е превърнала в спешна ситуация с доставките. Един жител каза на станцията: "Хората естествено са неудовлетворени, защото дори не могат да задоволят основните си ежедневни нужди."
13:04 13.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 хахахахха
До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":с толкова пошла дезинформация няма да постигнеш нищо, освен да покажеш сл@б0умието си че за няколко цента бълваш пропаганда
13:16 13.05.2026
59 Къде е публикувана
До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":“статията” Телевизиите правят репортажи, не статии.
13:16 13.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хумористът наркоман
Зеленски се опита да измами и Президента Доналд Тръмп, но не му мина номера и сега трепери и не смее да се спре на едно място. Обикаля като разгонена кучка
13:31 13.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Механик
13:37 13.05.2026
64 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":Дядо Димитре ,вземи заобли тоягата ,мажи и хубаво върха с грес и се мърдай с нея яко по чешки у пъррррделкоу .А беше лесно ,можеше да продължиш да ходиш за гъби .....
13:40 13.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 А Малая Токмачка?
13:43 13.05.2026
67 А МОЧАТА?
13:48 13.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Последния софиянец
14:04 13.05.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ХА ХА
До коментар #70 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Лaпуркай бе тръбар ,кво ми се обясняваш селян дуррр- въшшш льоо !
14:06 13.05.2026
74 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
До коментар #67 от "А МОЧАТА?":Питай май касси за Мочата в пам перрса и.Моита бабичка от години се изтърва ,проблема е че носът и е запушен и не се усеща .
14:11 13.05.2026
75 хахахахха
До коментар #67 от "А МОЧАТА?":Всички съветски паметници ще ги възстановявате вие предателите,незачитащи историята,или ще лежите по затворите!
15:05 13.05.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Папуц
До коментар #67 от "А МОЧАТА?":а на теб химената възтановиха ли ти?
а шоколадовият център , дето ти го развалиха онези комунисти?
15:51 13.05.2026
78 хмммм
16:18 13.05.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Дики
08:58 14.05.2026