Зеленски предупреждава за засилени дневни атаки с дронове от Русия
13 Май, 2026 11:29

Над 100 дрона в украинското въздушно пространство на фона на промяна в руската тактика

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможни нови вълни от руски атаки с дронове през деня, съобщава Ройтерс. По думите му над сто безпилотни апарата са се намирали във въздушното пространство на Украйна, на фона на промяна в тактиката на Русия и все по-чести удари през светлата част на деня, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски заяви, че руските сили продължават да нанасят удари, насочени срещу железопътната инфраструктура и цивилни обекти в украинските градове, като определи действията като безотговорни и умишлено насочени срещу населението.

Според него през първите години на конфликта основните атаки с дронове и ракети са били извършвани през нощта, но през последните седмици Русия все по-често провежда масирани удари и през деня. Той посочи, че на 24 март е бил регистриран най-мащабният удар с използвани средства досега.

Зеленски подчерта, че дневните атаки оказват по-силно въздействие върху ежедневния живот на гражданите, като затрудняват нормалното функциониране на обществото.

„Важно е всяка атака да бъде отблъсната. Важно е Украйна да получава подкрепа и за случващото се да не се мълчи“, заяви още той.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при последната атака Русия е изстреляла 139 дрона в периода от 18:00 часа вчера, като 111 от тях са били прехванати.

Москва отхвърля обвиненията, че умишлено атакува цивилни цели, но през хода на войната са загинали хиляди цивилни. От своя страна руските власти твърдят, че ударите са насочени към военни цели и имат за цел да отслабят военния капацитет на Украйна.

В същото време Украйна засилва собствените си удари с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура, макар и в по-ограничен мащаб, посочва агенцията.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    4 60 Отговор
    наложи се да звъня на Тръмп да го моля да каже на Зеленски да не ни напада парада на 9ти. Бакшиши сме вееееее

    Коментиран от #6, #26, #27, #43, #45

    11:32 13.05.2026

  • 2 Избяга от готвача си

    4 62 Отговор
    Путлер - най-големият срам в човешката история

    Коментиран от #22

    11:32 13.05.2026

  • 3 отец Христофор Събев

    52 1 Отговор
    Давате братушки, изпържете мръвките на зелената чума в Украйна!

    Коментиран от #7

    11:33 13.05.2026

  • 4 Интересно какво предупреждава

    37 2 Отговор
    Да събира публика ли? Кога ще е зарята над Киев? Чакам информация. Вече съм се запасил с пуканки.

    11:33 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 44 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    е...нали Зеленски ви съжали и издаде указ да не ви бомбят ,карай си таксито

    Коментиран от #8

    11:33 13.05.2026

  • 7 Путин

    2 25 Отговор

    До коментар #3 от "отец Христофор Събев":

    Не можем, бавн0 ра 3 иващи сме

    11:34 13.05.2026

  • 8 Путин

    3 29 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Благодаря и на Трумп и на господин Зеленски

    11:34 13.05.2026

  • 9 000

    36 1 Отговор
    Държавно образувание украйна не съществува поне от 3 години.

    Коментиран от #14

    11:34 13.05.2026

  • 10 Издадоха го че взима стимуланти

    43 1 Отговор
    Наркотици взимал човекът, какво очаквате от него? Просто комедиант от някакво ТВ шоу, кото американците сложиха да управлява Украйна. Видя се до какво доведе това. Ама на него не му дреме докато си има дозички. Населението на държавата му веече е 50% по-малко - ОФИЦИАЛНО!

    Коментиран от #21

    11:35 13.05.2026

  • 11 Няма такъв смях

    3 39 Отговор
    Зеленски от "нацист" след 5 г руски срам и позор в Украйна стана "господин Зеленски" за клетия кремълски бакшиш

    11:35 13.05.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    31 0 Отговор
    Ами сваляй ги бе наркетазащо пискаш?

    Нали знаеш, тарикат мъж не писка! 🤣🤣🤣

    11:36 13.05.2026

  • 13 Путин ти каза

    36 1 Отговор
    Че войната е в края си. Малоумен наркоман!

    11:36 13.05.2026

  • 14 Докато е време

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    Смени дилъра

    11:36 13.05.2026

  • 15 лавров

    2 28 Отговор
    По-тъпи сме от. ивотни и се молим на САЩ да ни приемат обратно в семейството си.

    11:38 13.05.2026

  • 16 ДА ДА А ТИ СТОИШ

    25 1 Отговор
    Мирно и не бомбандираш дълбоко. Та чак и Литва дрончета твои отишли. И чуй що казва твоята БИВША СЕКРЕТАРКА. НАРКОМАН СИ БИЛ. В ТОАЛЕТНАТА (НО ТОГАВА НЕ ЗЛАТНА) И СЛЕД 10 МИНУТИ ИЗЛИЗАШ ВЕСЕЛ И НАХАКАН. ОПЪНИ ЕДНА ЛИНИЯ В БЕЛО И ГИ ГРАБВАЙ ТЕЗИ РУСИ.

    11:39 13.05.2026

  • 17 Слава богу машала

    33 0 Отговор
    Чудесна новина. Последните часове нямаше новини за Зеленски и си помислих да не е изчезнал пак от ефира. Зщото свикнах да чета за него на всеки кръгъл час. За неговите успехи, саможертва, твърдост на бойното поле, упоритост и отстояване на изистванията за съвместно финансиране на колективната договорка за осигуряване на средства за подпомагане на общо-европейските, както и евро-атлантическите, донякъде и американо-латинските отношения в Арфика. Всичко това разбира се за да може да съкруши стратегически агресивната Русия на Путин, която поведе пълномащабна и с нищо непредизвикана агресия срещу демократичните амбиции на новосъздадената украинска държава.

    Обаче понякога се притеснявам когато не му сложите снимката, или му сложите такава снимка, на която е състарен и приличащ на евреин. Няма ли някоя от творческия му период?

    Коментиран от #30

    11:40 13.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Не бе, тва не може да е истина и не може Зеля да го е казал!
    Ми че тя Русия отстъпва и се моли за преговори - евро-експертите така казаха, и Кайчето!
    Свършили са пералните, и ВЕФове вече няма от де да намерят, карат на термостати от стари бойлери ама работата не им спори и шели да се предават рекоа! А Зеля кви ги разправя?

    11:41 13.05.2026

  • 19 Този нещастник все побеждава

    23 0 Отговор
    и все реве и проси! Къде ли ще бягаш, като те погне собственият ти народ или господарите от МИ6 може да те дадат курбан преди това!

    11:42 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Издадоха го че взима стимуланти":

    "Просто комедиант от някакво ТВ шоу, кото американците сложиха да управлява Украйна." - даже за да им е по-забавно кръстиха партията му на фантастичен разказ от 50-те, в който извънземни идват при нас, за да служат на хората, а се оказа, че основният им наръчник "To Serve Man" било готварска книга (как да сервираме човека).

    11:46 13.05.2026

  • 22 Пригожин съм

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Избяга от готвача си":

    Готвачът на Путин мистериозно загина и сега си живее с мангизите, които беше взел за да сваля Путин. Всички се вързаха на добре изиграния бунт. Даже и мними жертви имаше, само и само да се вържат балъците, че има конфликт.

    Резултатът какъв е - ЧВК Вагнер се вля в руската армия и сега е ннапълно управляема, което нямаше как да стане по естествен път.

    Това го пиша за да се замисли заблуденият от пропагандата - да не вярва на правителствените медии.

    11:47 13.05.2026

  • 23 смешник

    28 0 Отговор
    Е, какво като предупреждава. Кой предупреждава? Такъв олигофрен не съм нито чувал, нито чел, нито виждал. Не иска да прекрати войната, иска да воюва, а след това непрекъснато се оплаква, че го бият. Изобщо не ми пука за неговите предупреждения - направо да го зануляват, че съсипа Европа и нашата страна заради дружките му от Брюксел.

    11:49 13.05.2026

  • 24 Дивергент

    21 0 Отговор
    Евтини изяви в социалните мрежи. Предупреждавал, посочвал, изказвал мнение, но не преговаря и не стои в Украйна.

    11:53 13.05.2026

  • 25 Кочо

    5 14 Отговор
    Тъкмо Путин да се капитулира, и тоя пак започна да хленче! 5 години издържахте героически! Не можете ли да изтърпите още пет и тя Русия сама ще се самоунощожи! Дръжте се!? Целият свят е с вас, с изключение на партия Възраждане - 12 келяви депутата! Няма нищо работа!

    11:54 13.05.2026

  • 26 Овчар

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Кажи на брачед си Соломон Паси че величието на вампирите е към своя край..!

    11:55 13.05.2026

  • 27 Деций

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Така е,щото иначе ако падне дрон или ракета по време на парада,следва торално заличаване от лицето на земята със стратегически ядрени удари!За подобна наглост няма по лека мярка!

    Коментиран от #29, #34

    11:57 13.05.2026

  • 28 ахааа

    19 0 Отговор
    само муцуната му вижте и няма какво да коментираме - напудрен мръсенбоклучец

    11:58 13.05.2026

  • 29 Русия няма нужда от ЯО

    22 1 Отговор

    До коментар #27 от "Деций":

    за да направи за няколко час от Украйна разорана нива! ЯО е за западният фашизъм, ако вземе да съгреши!

    11:59 13.05.2026

  • 30 Най-големият крадец на снимката

    20 0 Отговор

    До коментар #17 от "Слава богу машала":

    Тоя ограби 1000 милиарда ей тъй на майтап. Байдън като се усети и почна да се прави на луд. Тръмп сега го следва в изкукуригването.

    Браво Зеленски! Успя да одереш кожата на НАТО. За загиналите украинци не знам чий успех се водят. Ако ти е наредено да ги пращаш по окопите да мрат в някакви дупки - значи си вършиш работата и месомелачката си върви. При всички варианти става вееликият злодей антигерой, който богатее върху смъртта на народа си. У нас политиците са такива вече 36 години, обаче мащабите ни са много по-скромни.

    11:59 13.05.2026

  • 31 Бежко

    21 0 Отговор
    Зеленичко , ти остави тия дронове, ами кажи нещо за аверчето Ермак!
    Как е той , добре ли е?
    Нещо говорят за него, че откраднал доста парички ,от европомощите за армията ти?
    Ти , предполагам нямаш никаква представа за това, нали?
    ХАХАХАХА - тези се оказаха обикновенни крадци !

    12:05 13.05.2026

  • 32 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂

    12:10 13.05.2026

  • 33 БОИКО БОРИСОВ

    13 0 Отговор
    тоя наркоман кои му давате значение на изказванията тъи ли не го затриха вече

    12:13 13.05.2026

  • 34 Путин

    2 17 Отговор

    До коментар #27 от "Деций":

    Не можем 5 г да вземем 2 села в Украйна. Ялови сме

    Коментиран от #35, #36

    12:14 13.05.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 14 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    недей така бе , човек...ще се оправят нещата!КИМ ще праща ли още корейци-командоси , или се отказа?

    Коментиран от #38

    12:20 13.05.2026

  • 36 ЗеленС0п0л

    19 0 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    Не можем 5 год. да си върнем Крим, Донбас, ЗАЕЦ, Азовско море.....Абе една керемида не можем да си върнем. Върнахме 1/4 от 404 на Русия. Все пак тя е изконна руска земя😂😂😂😂

    12:20 13.05.2026

  • 37 Рублевка

    17 0 Отговор
    Русия произвежда над 1000 дрона дневно. Складовете са пълни. Не ги използва сватбарската срещу мирни цели по хуманитарни причини.

    12:25 13.05.2026

  • 38 Троли там

    17 0 Отговор

    До коментар #35 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и не го мисли Ким! Важното е да показваш падението на запада и отчаянието му да опре до първият глупак за простотия.

    12:28 13.05.2026

  • 39 Зеления мухъл постави

    19 1 Отговор
    Световен рекорд по геноцид. Намали населението на покрайнината от 52 милиона на 18 милиона. Преди водеше Уругвай с половината население. Пиночет и Рол Пот са като майка Тереза по сравнение със зеления мухъл наркоман!

    12:32 13.05.2026

  • 40 Тиква

    13 1 Отговор
    Противен окрахиен.

    12:32 13.05.2026

  • 41 хахахахха

    18 0 Отговор
    Стига сте писали че е президент!Тоя клоун не е лигитимен!

    12:33 13.05.2026

  • 42 До такава степен ще се засилят,че свят

    17 0 Отговор
    ша ви се завие ,тъпи укронаzzисти. Руснаците тепърва започват да увеличават оборотите,до сега ви галеха и ви чакаха да ви доде тва дет го нямате. Сега започва бързото мачкане с руския експресен валяк.

    12:35 13.05.2026

  • 43 Бъркаш се

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    зеления клоун звъня на Тръмп да го моли да каже на Путин да не изравнява киев със земята

    12:36 13.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Рублевка

    17 1 Отговор
    Денонощно 60000 мутри ловят урки в покрайнината като овце за кладница. По 1500 урки минават под ножа на ден. Месокомбинат! Такова насилие и геноцид са непознати в новата история. Сякаш покрайнината е в средните векове.

    12:40 13.05.2026

  • 47 Концлагера Украйна

    16 0 Отговор
    Няколко стотин хиляди мутри в пагони охраняват границите на концлагера, инак там ще останат само куците.

    12:41 13.05.2026

  • 48 Как пък веднъж не каза,

    16 0 Отговор
    че важното е войната да спре.

    12:42 13.05.2026

  • 49 За толкоз убийства

    14 0 Отговор
    Господ такваз болест ще изпрати на зеления мухъл, че месата му ще окапят!

    12:45 13.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не е хуманно

    12 0 Отговор
    Но малко атом в Лвов и Ивано Франковск ще дойде добре. Там е гнездото на пепелянките! По 50 000 тона тротилов еквивалент два пъти на ден и подканване към капитулация по медиите.

    12:50 13.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мишел

    9 0 Отговор
    Над Украйна кръжат вече 300 Герани.

    13:00 13.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Боко

    6 0 Отговор
    Лепиларо , нали ги побеждаваше🤮💩🤪

    13:03 13.05.2026

  • 56 дядя дръмпирушка

    0 14 Отговор
    Докато се радвате на просиянските "Успехи" ще ви дам една статийка за четене не повече от 2 минути....толкоз русохили в бг ,а сал дядя дръмпирушка е със СЪВЕТСКА кола на 40г...та статийката.....Докато Путин празнува: Големият град преживява "фекален апокалипсис"Питейната вода мирише на хлор, улиците миришат на изпражнения. Западен руски град преживява криза.

    Енгелс – В руския град Енгелс на Волга от 29 април е в сила извънредно положение. Отпадъчните води от канализационната система наводняват улиците, на някои места блатото достига до коленете. Първите жилищни сгради са под вода, съобщава опозиционната руска телевизия "Дожд". Според телевизията, местните медии дори говорят за "фекален апокалипсис".Докато Путин празнува: Големият град преживява "фекален апокалипсис"
    Според доклада около 200 000 души в момента живеят без функциониращо водоснабдяване. Докато Владимир Путин провеждаше победния си парад в Москва на 9 май, жителите на Енгелс чакаха на опашка за питейна вода от цистерни. Един ден по-рано, на 8 май, властите вече бяха изключили доставката – първоначално за три дни.

    "Днес се събудих и ми казаха по телефона, че вече са обяснили, че водата няма да се върне най-рано до 15 май, защото силният дъжд забавя работата," каза жител пред Дожд.

    Така ситуацията се е превърнала в спешна ситуация с доставките. Един жител каза на станцията: "Хората естествено са неудовлетворени, защото дори не могат да задоволят основните си ежедневни нужди."

    Коментиран от #58, #59, #64

    13:04 13.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хахахахха

    11 0 Отговор

    До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":

    с толкова пошла дезинформация няма да постигнеш нищо, освен да покажеш сл@б0умието си че за няколко цента бълваш пропаганда

    13:16 13.05.2026

  • 59 Къде е публикувана

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":

    “статията” Телевизиите правят репортажи, не статии.

    13:16 13.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хумористът наркоман

    6 0 Отговор
    като на шега открадна 1000 милиарда от дедо Джо и Урсула. Дедо Джо като се усети се побърка. Синът на дядо Джо вземал подкупи от Украйна, но дядо Джо го помилва.
    Зеленски се опита да измами и Президента Доналд Тръмп, но не му мина номера и сега трепери и не смее да се спре на едно място. Обикаля като разгонена кучка

    13:31 13.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Механик

    3 0 Отговор
    Ууудрий !

    13:37 13.05.2026

  • 64 дядо дръмпир-стария прделко

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "дядя дръмпирушка":

    Дядо Димитре ,вземи заобли тоягата ,мажи и хубаво върха с грес и се мърдай с нея яко по чешки у пъррррделкоу .А беше лесно ,можеше да продължиш да ходиш за гъби .....

    13:40 13.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 А Малая Токмачка?

    0 5 Отговор
    Орките превзеха ли Малая Токмачка?А?

    Коментиран от #76

    13:43 13.05.2026

  • 67 А МОЧАТА?

    0 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #74, #75, #77

    13:48 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Последния софиянец

    7 0 Отговор
    Вчера руски СУ 57 от 300 км с ракета R37M свали над централна Украйна разузнавателен- един от двата Сааб 340 топ Ауакс разузнавателен самолет с натовски екипаж .Мен вместо да ми е тъжно танцувам ,танцувам 🕺 от кеф и просто не моаа се запраа.Наздраве🍷 по добрия повод и дай боже по често такива хубави поводи за празнуване, а мавруда реколта 2024 собствено производство все още прекрасно ди пасва с мезетата в началото на май !

    14:04 13.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Лaпуркай бе тръбар ,кво ми се обясняваш селян дуррр- въшшш льоо !

    14:06 13.05.2026

  • 74 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "А МОЧАТА?":

    Питай май касси за Мочата в пам перрса и.Моита бабичка от години се изтърва ,проблема е че носът и е запушен и не се усеща .

    14:11 13.05.2026

  • 75 хахахахха

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "А МОЧАТА?":

    Всички съветски паметници ще ги възстановявате вие предателите,незачитащи историята,или ще лежите по затворите!

    15:05 13.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Папуц

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "А МОЧАТА?":

    а на теб химената възтановиха ли ти?
    а шоколадовият център , дето ти го развалиха онези комунисти?

    15:51 13.05.2026

  • 78 хмммм

    4 0 Отговор
    Кога ще го махат тоя безполезник? Ти и да обявяваш това какво променя?

    16:18 13.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Дики

    1 0 Отговор
    Пълен малоумник...

    08:58 14.05.2026

