Международната агенция по енергетика прогнозира спад в световното търсене на петрол през 2026 г.

Международна агенция по енергетика прогнозира, че глобалното търсене на петрол ще намалее с 418 000 барела дневно през 2026 г. на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава ТАСС, предава News.bg.

С тази оценка агенцията значително ревизира предишната си прогноза. През април тя очакваше спад от едва 84 000 барела дневно, което означава, че настоящата прогноза е по-негативна с 334 000 барела дневно.

Същевременно Международната агенция по енергетика отбелязва, че новата оценка е с 1,3 милиона барела дневно по-ниска в сравнение с прогнозата, изготвена преди избухването на конфликта в региона.

Според доклада военните действия променят потреблението на петрол както пряко, така и чрез по-широкото си отражение върху световната икономика. Допълнителен натиск върху търсенето оказва и рязкото поскъпване на петрола от началото на конфликта.

Най-сериозно свиване на потреблението се очаква през второто тримесечие на 2026 г., когато търсенето може да намалее с 2,45 милиона барела дневно. В предишната си оценка агенцията прогнозираше спад от 1,5 милиона барела дневно за същия период.

Според анализа най-силно засегнати са нефтохимическата индустрия и авиационният сектор. При моторните горива въздействието засега остава ограничено, но през второто тримесечие се очаква по-осезаемо понижение на потреблението.

По прогноза на Международната агенция по енергетика световното търсене на петрол през 2026 г. ще достигне 104 милиона барела дневно, спрямо 104,342 милиона барела дневно през 2025 г.