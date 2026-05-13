Международната агенция по енергетика прогнозира спад в световното търсене на петрол през 2026 г.

13 Май, 2026 12:55

Конфликтът в Близкия изток и ръстът на цените оказват силен натиск върху потреблението на суровината

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международна агенция по енергетика прогнозира, че глобалното търсене на петрол ще намалее с 418 000 барела дневно през 2026 г. на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава ТАСС, предава News.bg.

С тази оценка агенцията значително ревизира предишната си прогноза. През април тя очакваше спад от едва 84 000 барела дневно, което означава, че настоящата прогноза е по-негативна с 334 000 барела дневно.

Същевременно Международната агенция по енергетика отбелязва, че новата оценка е с 1,3 милиона барела дневно по-ниска в сравнение с прогнозата, изготвена преди избухването на конфликта в региона.

Според доклада военните действия променят потреблението на петрол както пряко, така и чрез по-широкото си отражение върху световната икономика. Допълнителен натиск върху търсенето оказва и рязкото поскъпване на петрола от началото на конфликта.

Най-сериозно свиване на потреблението се очаква през второто тримесечие на 2026 г., когато търсенето може да намалее с 2,45 милиона барела дневно. В предишната си оценка агенцията прогнозираше спад от 1,5 милиона барела дневно за същия период.

Според анализа най-силно засегнати са нефтохимическата индустрия и авиационният сектор. При моторните горива въздействието засега остава ограничено, но през второто тримесечие се очаква по-осезаемо понижение на потреблението.

По прогноза на Международната агенция по енергетика световното търсене на петрол през 2026 г. ще достигне 104 милиона барела дневно, спрямо 104,342 милиона барела дневно през 2025 г.


  • 1 И как ще стане тоя спад в търсенето

    10 2 Отговор
    като тия зад Тръмпоча умишлено създадоха дефицит?

    Коментиран от #8

    12:56 13.05.2026

  • 2 хъ хъ хъ

    4 1 Отговор
    Елиии. мноо си...обикновена.

    12:57 13.05.2026

  • 3 Овчар

    9 1 Отговор
    Борда на агенцията иска само кока , елитни проститутки, пари и дезинформация нищо повече..!

    12:58 13.05.2026

  • 4 Сталин

    11 1 Отговор
    Ели не ги разбираш нещо икономиките мойто момиче,повтаряш глупостите на световните спекуланти и бандити,не търсенето на петрол ще спадне ,а производството на петрол ще спадне

    12:59 13.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    петрола...нали имаше запаси за 70г. макс? после ко праим? аре аз няма да съм тук , както и някакви копейки , щот РФ отдавна ще е стигнала до Лисабон(за неделю)/////кво прайте след 70 г.?

    12:59 13.05.2026

  • 6 мдаааа

    5 1 Отговор
    След ненормалните цени на горивата , вкарах ауди-то в гаража , заварих вратите и опознах бирата ... За добро или лошо ..

    13:02 13.05.2026

  • 7 хмммм

    4 1 Отговор
    Фалшиви агенции

    13:02 13.05.2026

  • 8 Кандидат депутат

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "И как ще стане тоя спад в търсенето":

    Най вероятно спада ще съвпадне с фалита на EU

    Коментиран от #11

    13:14 13.05.2026

  • 9 Цък

    1 1 Отговор
    Спад на търсенето . Дори не итжх статията . Няма, ако има и на космически цени.

    13:28 13.05.2026

  • 10 питам ТАСС

    3 1 Отговор
    Колко танкера пратихте за Куба след първия (който стигна за 7 дена)и единствен като с гокеми букви и крясъци обяснявахте как няма да ги изоставите?

    13:33 13.05.2026

  • 11 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кандидат депутат":

    Някакви сънища ... Толкова години все фалити очаквате . И все не се получават

    13:51 13.05.2026

  • 12 А50

    0 0 Отговор
    Буахахахаха потреблението що намаля, но търсенето е засилено и снабдяването е критично важно

    Коментиран от #14

    14:40 13.05.2026

  • 13 Азззззззз

    0 0 Отговор
    То няма да има предлагане.

    14:54 13.05.2026

  • 14 Фъркаш ли още

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А50":

    Фъркаш ли ?!🤭😁

    15:39 13.05.2026

