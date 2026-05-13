Пекин приветства визитата на Тръмп и призовава за по-тясно сътрудничество със САЩ

Китай обяви, че приветства предстоящото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и изрази готовност да засили сътрудничеството между двете страни с цел укрепване на международната стабилност, съобщава Франс Прес, предава БТА.
Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви на редовна пресконференция, че Пекин приветства държавната визита на Тръмп.
Той допълни, че Китай е готов да работи със Съединените американски щати за разширяване на взаимодействието между двете държави и за уреждане на съществуващите спорове.
По думите му подобно сътрудничество би допринесло за повече стабилност и сигурност в един свят, който се намира в период на бързи промени и международни сътресения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14
11:58 13.05.2026
2 Шеломов Вова
11:59 13.05.2026
3 Путин
12:00 13.05.2026
4 А50
Коментиран от #5
12:16 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Архимандрисандрит Бибиян
12:17 13.05.2026
7 Щом идва,
12:18 13.05.2026
8 А50
12:20 13.05.2026
9 Овчар
Коментиран от #15
12:24 13.05.2026
10 Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА
Ще се повторя но .. Китай приятели НЯМА!! Само ИНТЕРЕСИ!
С удоволствие наблюдаваха как П едерацията се превръща в жалка и безпомощна сбирщина от нищеброди а Фюрера им в посмешище!
Коментиран от #11
12:25 13.05.2026
11 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА":Ей, пак си изпуснал инструктажа- какъ ти Галюн заповяда тази тъпъ опорка да НЕ се използва още преди 3 месеца и сега ще си припомниш що е то глад и ровене по кофите щото поне 1 месец няма ще тролиш безплатно
12:32 13.05.2026
12 Коста
12:42 13.05.2026
13 Сатана Z
12:46 13.05.2026
14 Коста
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Карай си таксито и не се занимавай с теми за висшисти!
Коментиран от #17
12:53 13.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Овчар
До коментар #14 от "Коста":Поздрави на Поптодорова и Паси , вижда им се края и на тях....! Къде ще избягат..?
13:03 13.05.2026