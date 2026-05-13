Пекин приветства визитата на Тръмп и призовава за по-тясно сътрудничество със САЩ

Китай обяви, че приветства предстоящото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и изрази готовност да засили сътрудничеството между двете страни с цел укрепване на международната стабилност, съобщава Франс Прес, предава БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви на редовна пресконференция, че Пекин приветства държавната визита на Тръмп.

Той допълни, че Китай е готов да работи със Съединените американски щати за разширяване на взаимодействието между двете държави и за уреждане на съществуващите спорове.

По думите му подобно сътрудничество би допринесло за повече стабилност и сигурност в един свят, който се намира в период на бързи промени и международни сътресения.