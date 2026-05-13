Новини
Свят »
Китай »
Пекин приветства визитата на Тръмп и призовава за по-тясно сътрудничество със САЩ

13 Май, 2026 11:55

  • пекин-
  • доналд тръмп-
  • сътрудничество-
  • сащ-
  • визита-
  • китай

Китай заявява готовност за диалог с Вашингтон с цел „повече стабилност“ в международните отношения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай обяви, че приветства предстоящото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и изрази готовност да засили сътрудничеството между двете страни с цел укрепване на международната стабилност, съобщава Франс Прес, предава БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви на редовна пресконференция, че Пекин приветства държавната визита на Тръмп.

Той допълни, че Китай е готов да работи със Съединените американски щати за разширяване на взаимодействието между двете държави и за уреждане на съществуващите спорове.

По думите му подобно сътрудничество би допринесло за повече стабилност и сигурност в един свят, който се намира в период на бързи промени и международни сътресения.


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор
    ма разбира се-Китай-фабриката на запада! и помнете копейки-фалира ли купувача , фалира и фабриката , щот няма на кой да продава...аре за БРИКС нещо ми изнесете лекция

    Коментиран от #14

    11:58 13.05.2026

  • 2 Шеломов Вова

    8 4 Отговор
    Пак нож в гъ.ъ.

    11:59 13.05.2026

  • 3 Путин

    5 15 Отговор
    Браво на китайските милиционери, че и те като нас козируват на Господарите от САЩ. Копеите също обичат САЩ и си пращат там децата, а не в Русийката

    12:00 13.05.2026

  • 4 А50

    9 4 Отговор
    Тръмп на килимчето в неизгодна позиция. Искаше да спре Ванецуелския и Ирански нефт за Китай и да ги изнудва, сега сам е в капан. Китай може да му прости срещу безпрепядствено връщане на Тайван

    Коментиран от #5

    12:16 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Оризите ка е било и лани си искат тейнологии а амереканците искат да видат файда од целата галимация.

    12:17 13.05.2026

  • 7 Щом идва,

    4 1 Отговор
    значи е съгласен да сътрудничи.

    12:18 13.05.2026

  • 8 А50

    9 4 Отговор
    Помнете умно.красиви, Тръмп отиде в Китай не като победител, а по неволя и от конфуз да отлага визитата до по-добри дни за Сащ на фона на това което забърка. Пекин не вярва на сълзи, те не са по малко тарикати

    12:20 13.05.2026

  • 9 Овчар

    9 5 Отговор
    Дони не осъзнава какъв капан са му заложили , целия американски народ ще страда заради един сопол..!

    Коментиран от #15

    12:24 13.05.2026

  • 10 Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА

    4 12 Отговор
    Взеха си цял СИБИР, включително езерото Байкал и направиха монгольята от блатата.. Васали!
    Ще се повторя но .. Китай приятели НЯМА!! Само ИНТЕРЕСИ!
    С удоволствие наблюдаваха как П едерацията се превръща в жалка и безпомощна сбирщина от нищеброди а Фюрера им в посмешище!

    Коментиран от #11

    12:25 13.05.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА":

    Ей, пак си изпуснал инструктажа- какъ ти Галюн заповяда тази тъпъ опорка да НЕ се използва още преди 3 месеца и сега ще си припомниш що е то глад и ровене по кофите щото поне 1 месец няма ще тролиш безплатно

    12:32 13.05.2026

  • 12 Коста

    1 1 Отговор
    Половината Тайван на Китай другата половина на Дедо Тчръмпи лудото куче, е достойно бъдеще за китайският остров Тайван.

    12:42 13.05.2026

  • 13 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Бай Дончо направи пътека до Китай.Направо му се изтъркаха подметките .Сигурно ще е гладен и в лошо настроение от мисълта,че ще превива гръбнак пред Председателя Си.

    12:46 13.05.2026

  • 14 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Карай си таксито и не се занимавай с теми за висшисти!

    Коментиран от #17

    12:53 13.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Овчар

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Поздрави на Поптодорова и Паси , вижда им се края и на тях....! Къде ще избягат..?

    13:03 13.05.2026

