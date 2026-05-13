Разговор между лидерите на ОАЕ и САЩ обсъди сътрудничеството и ситуацията в Близкия изток

13 Май, 2026 10:59 1 003 4

Телефонен контакт между Абу Даби и Вашингтон на фона на напрежението в региона

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е провел телефонен разговор с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, съобщава новинарската агенция на ОАЕ УАМ, цитирана от БТА.

По време на разговора двете страни са обсъдили стратегическото сътрудничество между Вашингтон и Абу Даби, както и възможностите за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения в подкрепа на взаимните интереси.

Лидерите са обменили и мнения относно последните събития и развитието на обстановката в Близкия изток.

Според информацията, територията на ОАЕ е била засегната от ирански въздушни удари от началото на конфликта между Иран, Съединените американски щати и Израел, който започва на 28 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ФАКТ

    0 2 Отговор
    Силен лидер от мъжки пол никога нямаше да тръгне да моли Тръмп да звъни Зеленски да не му напада парада на 9ти май

    11:16 13.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    За какво ли са си приказвали лакейчетата на исрахел с клоуна освен да ревът

    11:28 13.05.2026

  • 3 аз съм истината

    1 0 Отговор
    Ако на трампона му отвърнат аятоласите с операция разтопена стоманена лава.Нява ли да му вгорчатпрезидентската дивотия.

    Коментиран от #4

    12:22 13.05.2026

  • 4 аз съм истината

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "аз съм истината":

    разтопена стоманена лава е с добро звучене на Ковашки чук,ТРъмпоне.

    12:25 13.05.2026