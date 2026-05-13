Разговор между лидерите на ОАЕ и САЩ обсъди сътрудничеството и ситуацията в Близкия изток

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е провел телефонен разговор с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, съобщава новинарската агенция на ОАЕ УАМ, цитирана от БТА.
По време на разговора двете страни са обсъдили стратегическото сътрудничество между Вашингтон и Абу Даби, както и възможностите за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения в подкрепа на взаимните интереси.
Лидерите са обменили и мнения относно последните събития и развитието на обстановката в Близкия изток.
Според информацията, територията на ОАЕ е била засегната от ирански въздушни удари от началото на конфликта между Иран, Съединените американски щати и Израел, който започва на 28 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
11:16 13.05.2026
2 Kaлпазанин
11:28 13.05.2026
3 аз съм истината
Коментиран от #4
12:22 13.05.2026
4 аз съм истината
До коментар #3 от "аз съм истината":разтопена стоманена лава е с добро звучене на Ковашки чук,ТРъмпоне.
12:25 13.05.2026