Андрей Гюров: Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта

13 Май, 2026 13:06 2 119 40

Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност, коментира още бившият служебен премиер

Снимка: Фейсбук/ А. Гюров
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта.
Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров, след като стана ясно, че е свалена охраната от НСО на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Ето и още от коментара на Гюров по темата:

Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост.
Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.
Смелостта не бива да е сезонно явление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 24 Отговор
    Гюров е човек на Дълбоката държава.Кой ще пипне? Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #5, #13

    13:10 13.05.2026

  • 2 Кирил

    11 6 Отговор
    Имам пари угаждам си

    13:12 13.05.2026

  • 3 Ъхъ

    25 11 Отговор
    Е добре, това опростява нещата! Остава да кажеш с коя ръка подписа договора с нацистите!

    Коментиран от #21

    13:13 13.05.2026

  • 4 честен ционист

    14 6 Отговор
    Този го пази вече СБУ.

    Коментиран от #23

    13:13 13.05.2026

  • 5 Нищо не помага!

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То и Илия Павлов и Георги Илиев бяха голяма работа, с голяма охрана! Пък Луканов беше от най дълбоката държава.

    Коментиран от #24, #26

    13:18 13.05.2026

  • 6 Жайме

    12 2 Отговор
    Смелостта не бива да е сезонно явление,тя е в душата ни,защото знаем твърдо,че нашият Господ Исус Христос ни пази.

    13:20 13.05.2026

  • 7 смях

    23 13 Отговор
    Фукльото не спира с напъните да става президент - кой днес се интересува от неговото мнение, та се изказва.

    13:25 13.05.2026

  • 8 Един не-трол

    14 12 Отговор
    То плужек като тебе от какво да го пазиш? Пази боже сляпо да прогледне. Виж Бойко доста интереси е настъпил. Сега, ако го убият се знае кои са отговорни.

    13:29 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Р.Н

    16 20 Отговор
    Един достоен мъж..Браво

    13:31 13.05.2026

  • 11 Добре

    18 8 Отговор
    То беше смешно, жълто паве с охрана...

    13:32 13.05.2026

  • 12 очевидец

    9 5 Отговор
    Тиквички за 0.60 € стигат до 4 евро при нас не заради “дълги вериги на доставки”, а заради решенията на КЕВР и бюджетите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Токът, водата, парното, винетките и тол таксите поскъпнаха именно заради това.

    Спирането на енергийните компенсации за бизнеса отне предвидимостта на фирмите. А когато бизнесът няма предвидимост, започва да вдига цени, вместо заплати.

    13:37 13.05.2026

  • 13 За размисъл

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той човека си е заминал още през 2011г. , ама лакърдия да става. Много сме интересни.

    13:37 13.05.2026

  • 14 Васил

    10 1 Отговор
    Нсо и Данс трябва да се закрият нула работа а в същото време взимат заплати.

    13:39 13.05.2026

  • 15 Безличен и безполезен

    16 6 Отговор
    Каква охрана , бе охлюв незначителен Кой и за какво да те охранява , като не си направил нищо на никого. Охраняват се Мъже , които са засегнали бандити и олигарси , а ти не си от тях.

    13:39 13.05.2026

  • 16 Какъв героизъм

    12 6 Отговор
    Гюро, а ще се откажеш ли от доживотните ти облаги? Два месеца цар, цял живот господар!

    13:41 13.05.2026

  • 17 Край

    9 8 Отговор
    Не е трудно да се откажеш от охрана когато от теб нищо не зависи. Ако обаче с подписа ти са разпределени няколко стотин милиарда през годините както е случая на Борисов, дали всички са били доволни и дали нямаш врагове които да ти търсят цаката. Това дето министри ходят с колело на работа означава само едно това са сламени хора а хората с реална власт им дърпат конците без да се показват.

    Коментиран от #25

    13:45 13.05.2026

  • 18 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?

    8 4 Отговор
    Мумията Нейски помисли малко и отговори:
    - Няма Гюро глава защото по Коледа не си купи нова шапка.

    13:51 13.05.2026

  • 19 а андрешко требеше да се

    6 4 Отговор
    Откажеш от охраната от НСО в деня, в който се уреди на кратката службица в властта

    13:56 13.05.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    3 5 Отговор
    Ми на кой кво си направил бе Гюро,утре си пак у на банката талаша!

    13:58 13.05.2026

  • 21 Феликс Дж

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    Не ръката му е виновна. Главата е причината. Дали за него не е онази приказка: има ли гюро глава или няма, трябва да има, нали си купува капа.

    13:58 13.05.2026

  • 22 Мухъла

    10 6 Отговор
    Тоя па,самозабравил се петроханец.Смята се за мин.предс. заслужаващ внимание?

    Коментиран от #30

    13:59 13.05.2026

  • 23 Феликс Дж

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Тъкмо. има едни нашенци, които си имат от много време сметки за уреждане с тях.

    13:59 13.05.2026

  • 24 Няма спасение

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо не помага!":

    Да,и Джордж Вашингтон в операта,и Кенеди в автомобила.

    Коментиран от #31

    14:01 13.05.2026

  • 25 Смехоран

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Край":

    Е че то винаги ще има недоволни.Значи ли че всички отговорни трябва да бъдат избити?Значи да очакваме и Мунчо???

    14:05 13.05.2026

  • 26 Лалугер

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо не помага!":

    Аха,и още десетина български министър-председатели.

    14:10 13.05.2026

  • 27 хмммм

    9 3 Отговор
    На такъв безличен като тебе защо му е охрана изобщо?

    14:11 13.05.2026

  • 28 Калин

    9 2 Отговор
    Голяма грешка Гюров, едни хора те търсят да те бият, ти знаеш защо!

    14:15 13.05.2026

  • 29 Хмм

    8 2 Отговор
    това добре, но 17 млн. за украйна, украинския в училище, командировката на цялото МВР заедно с министъра и главния секретар в САЩ, те не могат да заминат без премиерът да подпише, ами договорите за милиони в последния момент, ами Петрохан - два месеца истерия, песни, протести и накрая нямало данни за външна намеса

    14:16 13.05.2026

  • 30 Хмм

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Мухъла":

    ако не беше той, щеше пак да е главчев и борисов и пеевски с по двайсет и кусур процента заедно с бащата на Сияна - мнозинство, ако беше сезанимавал само с изборите щеше да е харесван от всички, но той тури украинското знаме на ревера и отиде да угодничи на зеленски, както и на софийския кмет за Петрохан

    14:20 13.05.2026

  • 31 Биско Чекмеджето

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма спасение":

    Малка корекция: Линкълн, а не Вашингтон

    14:31 13.05.2026

  • 32 Ти си безкрайно безинтересен, Гюров

    7 2 Отговор
    И си лесно заменим. Тепърва ще имаш да го осъзнаваш по тъжния път към пенсионирането си.

    14:31 13.05.2026

  • 33 Цвете

    2 8 Отговор
    КАКВО МОЖЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА СЕ КАЖЕ?! ЕДИН НАИСТИНА ДОСТОЕН МИНИСТЪР, КОЙТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С ПОЛОЖЕНИЕТО СИ. 🇧🇬👏🇧🇬

    14:41 13.05.2026

  • 34 Цвете

    1 8 Отговор
    22 НОМЕР " МУХЪЛА " .ПРЕКРАСЕН ПРЯКОР ИМАШ. НАВЕРНО И В ГЛАВАТА ТИ ИМА НАЧЕНКИ НА МУХЪЛ.😠👎☹️

    14:46 13.05.2026

  • 35 Един

    7 1 Отговор
    Чудесна новина! Само да питам Гюро, кога да го очакваме в Тик Так видеото с отказа.

    14:47 13.05.2026

  • 36 Гююров,ти си елементарен тъпанар,затова

    7 1 Отговор
    раздаде на богатите и крадливи фашисти над 50млн. евро,при положение че бедността се шири сред българското население!Глупак!

    15:26 13.05.2026

  • 37 На Дедо

    6 0 Отговор
    Идва лятото! Гюро отива да събира, топките?! На голф ⛳ игрището.

    16:13 13.05.2026

  • 38 Папа Лъв съм

    6 0 Отговор
    Веднага ще канонизирам укроГюро за католически мъченик и светец!

    17:07 13.05.2026

  • 39 ЧЕ КОЙ ЩЕ СИ ФЪРЛИ И СОПОЛА

    1 0 Отговор
    НА ТЕБЕ БЕ ГУРЛЬО ?

    19:08 13.05.2026

  • 40 досадно

    1 0 Отговор
    Тоя до кога ще си прави самореклама?

    19:12 13.05.2026

