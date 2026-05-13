Андрей Гюров: Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта.

Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров, след като стана ясно, че е свалена охраната от НСО на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Ето и още от коментара на Гюров по темата:

Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост.

Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.

Смелостта не бива да е сезонно явление.