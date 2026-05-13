Андрей Гюров: Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта.
Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров, след като стана ясно, че е свалена охраната от НСО на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Ето и още от коментара на Гюров по темата:
Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост.
Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.
Смелостта не бива да е сезонно явление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:10 13.05.2026
5 Нищо не помага!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То и Илия Павлов и Георги Илиев бяха голяма работа, с голяма охрана! Пък Луканов беше от най дълбоката държава.
13:18 13.05.2026
12 очевидец
Спирането на енергийните компенсации за бизнеса отне предвидимостта на фирмите. А когато бизнесът няма предвидимост, започва да вдига цени, вместо заплати.
13:37 13.05.2026
13 За размисъл
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той човека си е заминал още през 2011г. , ама лакърдия да става. Много сме интересни.
13:37 13.05.2026
13:45 13.05.2026
18 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?
- Няма Гюро глава защото по Коледа не си купи нова шапка.
13:51 13.05.2026
21 Феликс Дж
До коментар #3 от "Ъхъ":Не ръката му е виновна. Главата е причината. Дали за него не е онази приказка: има ли гюро глава или няма, трябва да има, нали си купува капа.
13:58 13.05.2026
23 Феликс Дж
До коментар #4 от "честен ционист":Тъкмо. има едни нашенци, които си имат от много време сметки за уреждане с тях.
24 Няма спасение
До коментар #5 от "Нищо не помага!":Да,и Джордж Вашингтон в операта,и Кенеди в автомобила.
14:01 13.05.2026
25 Смехоран
До коментар #17 от "Край":Е че то винаги ще има недоволни.Значи ли че всички отговорни трябва да бъдат избити?Значи да очакваме и Мунчо???
14:05 13.05.2026
26 Лалугер
До коментар #5 от "Нищо не помага!":Аха,и още десетина български министър-председатели.
14:10 13.05.2026
30 Хмм
До коментар #22 от "Мухъла":ако не беше той, щеше пак да е главчев и борисов и пеевски с по двайсет и кусур процента заедно с бащата на Сияна - мнозинство, ако беше сезанимавал само с изборите щеше да е харесван от всички, но той тури украинското знаме на ревера и отиде да угодничи на зеленски, както и на софийския кмет за Петрохан
14:20 13.05.2026
31 Биско Чекмеджето
До коментар #24 от "Няма спасение":Малка корекция: Линкълн, а не Вашингтон
14:31 13.05.2026
