Китай заяви твърда позиция срещу независимостта на Тайван

13 Май, 2026 07:45 1 882 19

Пекин подчерта, че разполага с достатъчно възможности да пресече всякакви опити за отделяне на острова

Китай заяви твърда позиция срещу независимостта на Тайван
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайското ръководство е категорично в намерението си да се противопостави на всякакви стремежи към независимост на Тайван, а способността на страната да потуши сепаратистките движения е „непоколебима“. Това заяви говорителят на Службата по въпросите на Тайван Чжан Хан, предава БТА.

Изявлението беше направено два дни преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Според Ройтерс въпросът за демократично управлявания остров, който Китай счита за част от своята територия, със сигурност ще бъде сред основните теми по време на срещата между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

Президентът на Тайван Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова и подчертава, че Тайван е суверенна и независима държава.

Чжан Хан заяви, че независимо колко пъти Лай Чин-те повтаря своите твърдения, те няма да се превърнат в истина. По думите му решимостта на Китай да се противопоставя на независимостта на Тайван е „твърда като скала“, а възможностите на страната да прекрати подобни действия са „неразрушими“.

Китай никога не е изключвал възможността да използва военна сила, за да установи контрол над Тайван, но официалната позиция на Пекин остава, че предпочитаният подход е „мирно обединение“.

Съединените американски щати са най-важният международен съюзник и основен доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения.

През декември администрацията на Тръмп одобри продажба на оръжия за Тайван на обща стойност 11 милиарда щатски долара - най-голямата подобна сделка досега.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЩЕ ИМА

    13 6 Отговор
    Китайски шут по подлите англосакси.

    07:47 13.05.2026

  • 2 Някой

    10 5 Отговор
    Цепят се при комунистическата революция. По решение на ООН островът Тайван е част от единен Китай. Наричат себе си Република Китай.

    07:48 13.05.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    14 8 Отговор
    Каква независимост, Тайван е китайски остров и това е признато от САЩ и ООН!

    Коментиран от #16

    07:50 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зависняк

    3 13 Отговор
    Китайците какво пак хленчат? Тайван Е независим в момента и това е повече от очевидно. Или да воюват и анексират или да спрат с тези празнодумия. Ревльовци.

    08:08 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    8 2 Отговор
    обичаен бизнес. И в тази част на света, западните терористи се опитват да разпалят война в продължение на десетилетия. Защо иначе ще въоръжават китайците на този остров?

    08:09 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха😂😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Много си се возил в кемпера на Ламата! Мозъкът ти е изтекъл отзаДи!😋

    Коментиран от #14

    08:19 13.05.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор
    пренаселено островче, голямо колкото Молдова с 20 милиона население с претенции да противостои на Китай, в който поне 5 града имат същия брой население.

    08:20 13.05.2026

  • 12 Дзак

    4 0 Отговор
    Тайван има силни икономически връзки с Китай.

    08:25 13.05.2026

  • 13 Ако

    7 2 Отговор
    на мястото на Китай беше САЩ, островът отдавна щеше да е под тотална военна и икономическа блокада и ако това не беше достатъчно щяха да пуснат ядрени бомби и да го заличат от картата на света.
    Китай е хуманен и търпелив.

    08:26 13.05.2026

  • 14 Гресирана Ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Но това по никакъв начин не пречи....☝️😄

    08:35 13.05.2026

  • 15 Си Дзинпин, генерален секретар

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Си подводния камък в русия":

    Това, че Сибир е китайски на подлежи на обсъждане !!! Въпроса е не дали, а когда ☝️

    08:38 13.05.2026

  • 16 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    Еми китайски е Тайван, там живеят китайци и се казва Република Китай. И Китайската народна република е китайска. Що не вземе КНР да се присъедини към Република Китай, да смени режима и Китай да се обедини?

    08:59 13.05.2026

  • 17 Тайван

    2 2 Отговор
    и сега си е независим. Бил съм там много пъти. За каква повече "независимост" говорят китайците? Тайван в момента въобще не се вълнува какво мислят китайците и просто си живеят свободно и щастливо (и доста по-богато отколкото континентален Китай)

    Коментиран от #18

    09:12 13.05.2026

  • 18 Когато те командват зад океана

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тайван":

    независимост нямаш!

    10:22 13.05.2026

  • 19 Нов

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Права си, Русия не е държава , а империя на площ над 11 часови пояса и върви към 12 -я.

    10:46 13.05.2026