Китай заяви твърда позиция срещу независимостта на Тайван

Китайското ръководство е категорично в намерението си да се противопостави на всякакви стремежи към независимост на Тайван, а способността на страната да потуши сепаратистките движения е „непоколебима“. Това заяви говорителят на Службата по въпросите на Тайван Чжан Хан, предава БТА.

Изявлението беше направено два дни преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Според Ройтерс въпросът за демократично управлявания остров, който Китай счита за част от своята територия, със сигурност ще бъде сред основните теми по време на срещата между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

Президентът на Тайван Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова и подчертава, че Тайван е суверенна и независима държава.

Чжан Хан заяви, че независимо колко пъти Лай Чин-те повтаря своите твърдения, те няма да се превърнат в истина. По думите му решимостта на Китай да се противопоставя на независимостта на Тайван е „твърда като скала“, а възможностите на страната да прекрати подобни действия са „неразрушими“.

Китай никога не е изключвал възможността да използва военна сила, за да установи контрол над Тайван, но официалната позиция на Пекин остава, че предпочитаният подход е „мирно обединение“.

Съединените американски щати са най-важният международен съюзник и основен доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения.

През декември администрацията на Тръмп одобри продажба на оръжия за Тайван на обща стойност 11 милиарда щатски долара - най-голямата подобна сделка досега.