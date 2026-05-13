Как да направим старите чистачки като нови за 2 минути

Всеки шофьор знае досадното усещане, когато след дъжд или почистване на предното стъкло, перата на чистачките започнат да „скърцат“ или да оставят мазни следи, които размиват видимостта точно в най-неподходящия момент. Преди да се втурнете към магазина за нов комплект, който често струва колкото вечеря в ресторант, опитайте един професионален трик, който отнема точно две минути и изисква само обикновен медицински спирт и памучен тампон.
Причината за влошеното почистване рядко е в самата гума, която се е „изпекла“. По-често върху финия ръб на чистачката се натрупва специфичен слой от графитен прах, мазнини от асфалта и остатъци от ваксата в автомивките. Този „филм“ става твърд и пречи на гумата да прилепне плътно към стъклото. Тук на помощ идва алкохолът.
Ще се изненадате колко мръсотия може да се събере на едно наглед чисто перо! Просто напоете обилно памучен тампон или чиста кърпа със спирт и преминете няколко пъти по цялата дължина на гуменото перо. Повторете процедурата. Спиртът не само разтваря мазнините, но и леко омекотява повърхностния слой на гумата, като същевременно сваля много малко от графитния ѝ слой.
Докато сте „в зоната“, обърнете внимание и на самото предно стъкло. Почистете го със същия спирт, за да премахнете невидимите мазни петна, които карат водата да се размазва, вместо да се оттича. Това е критично важно, ако искате чистачките ви да работят безшумно и ефективно.
След тази процедура чистачките ви ще се плъзгат като по масло, а видимостта ще бъде кристална, без дразнещи ивици. Този лесен лайфхак може да удължи живота на вашите пера с месеци, спестявайки ви време и нерви при следващия проливен дъжд. Малките детайли в поддръжката често правят най-голямата разлика в комфорта зад волана.
1 По-добре...
Коментиран от #3, #9, #34
13:28 13.05.2026
2 Бля бля
Чистачките струват по малко от кутия цигари.
Коментиран от #6, #8, #17
13:28 13.05.2026
3 WD 40 ще замаже стъклото
До коментар #1 от "По-добре...":Става и с ракия
Коментиран от #4, #11
13:29 13.05.2026
4 Гост
До коментар #3 от "WD 40 ще замаже стъклото":Сакън! Приложението и разходването на ракията е описано от науката за други цели!!!
Коментиран от #5
13:34 13.05.2026
5 WD 40 ще замаже стъклото
До коментар #4 от "Гост":Ракията става общо взето за всичко. Затова и Радев ще почне да я конфискува.
13:35 13.05.2026
6 Глюпости ,
До коментар #2 от "Бля бля":Прати ми 10 чифта .. Бош ..
Коментиран от #16, #19
13:40 13.05.2026
8 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Бля бля":Интересно какви цигари пушиш щото аз от поне 10 години не съм купувал чистачките по-евтино от €10/бройката... Бош... 70см. дълги... Задната чистачка ми е €7- значи комплекта става €27 или 50+лв. по старому което никак не е смешна цифра за много хора...
Гаврата е, че едната ми кола е с чистачки дълги 80см. и това е рядко ползван размер по каквито и да е коли- честито, 1 чистачка струва €20... И това е без оглед отде ги купуваш- този размер просто струва двойно навсякъде...
Коментиран от #10
14:11 13.05.2026
9 мамник
До коментар #1 от "По-добре...":Със WD-40 ше стане ама нема да видиш нищо! Що пишете глупости??? Това е смазка а не почистващ преперат за стъкло и гума!
14:16 13.05.2026
10 Реалист
До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":Не знам от къде си купуваш чистачките, но аз преди 3 месеца от кварталния магазин за авточасти си купих Бош предни за 18 лв. чифта. Много съм доволен за сега
Коментиран от #12, #14
14:24 13.05.2026
12 Обаче
До коментар #10 от "Реалист":Някои чистачки са с два различни размера и не са чифт, което е проблем.
Коментиран от #13
14:32 13.05.2026
13 Реалист
До коментар #12 от "Обаче":Ами моите са с различни размери - по-къса и по-дълга. Цената е за 2-те, така че зависи от къде се купуват също - град, област и т.н.
14:34 13.05.2026
14 Бля бля
До коментар #10 от "Реалист":Видно не знаеш цената на цигарите.
Коментиран от #15
14:37 13.05.2026
15 Реалист
До коментар #14 от "Бля бля":да, защото слава на Бога не съм се поддал на този вреден и погиващ тялото навик и цената им не ме интересува.
14:40 13.05.2026
17 СЗО
До коментар #2 от "Бля бля":И издържат почти колкото кутия цигари
14:44 13.05.2026
18 Колко да им удължавам живота?
14:44 13.05.2026
20 ои8уйхътгрф
До коментар #16 от "Бля бля":Смешников, я иди виж пак цените на сайта от който ги цитираш...
70см. чистачка е €11,50...
80см. чистачка е €17...
Май сме далеч от €6,65, а...
Коментиран от #23
14:51 13.05.2026
22 Каспичан
До коментар #16 от "Бля бля":Бош са най-големите боклуци, правят ги в някакъв гараж в някое турско гето.
Един китаец от Кауфланд на промоция обикновено излиза по-надежден от тези криви прехвалени боклуци.
14:55 13.05.2026
24 Читател
Коментиран от #26, #27
15:01 13.05.2026
26 Да допълня
До коментар #24 от "Читател":Името произлиза от Water Displacement, 40th formula (водоизместващ агент, формула 40), разработен за първи път през 1953 г.. Въпреки че е безопасен за много материали (метал, гума, тъкани), той не е дълготрайна смазка, а по-скоро препарат за лека смазка и почистване.
15:09 13.05.2026
27 Ползвател
До коментар #24 от "Читател":ВД40 съдържа основно газ за горене и въглероден диоксид. На стъклото на колата прави мазно петно, което трябва да се мие с препарат.
15:12 13.05.2026
31 Град Лом
До коментар #29 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Свинската мас ти е любима , а ?!🤭😁 Бъркаш у буркана , навеждаш се и ... Не ти требе да сменяш маслото на диференциала ..
15:52 13.05.2026
32 мдаааа
До коментар #30 от "Механик":Ако немаш с какво да ги намажеш , ела ... Ще ти дам специална течност . Сп@рмолин
15:55 13.05.2026
