Как да направим старите чистачки като нови за 2 минути

Всеки шофьор знае досадното усещане, когато след дъжд или почистване на предното стъкло, перата на чистачките започнат да „скърцат“ или да оставят мазни следи, които размиват видимостта точно в най-неподходящия момент. Преди да се втурнете към магазина за нов комплект, който често струва колкото вечеря в ресторант, опитайте един професионален трик, който отнема точно две минути и изисква само обикновен медицински спирт и памучен тампон.

Причината за влошеното почистване рядко е в самата гума, която се е „изпекла“. По-често върху финия ръб на чистачката се натрупва специфичен слой от графитен прах, мазнини от асфалта и остатъци от ваксата в автомивките. Този „филм“ става твърд и пречи на гумата да прилепне плътно към стъклото. Тук на помощ идва алкохолът.

Ще се изненадате колко мръсотия може да се събере на едно наглед чисто перо! Просто напоете обилно памучен тампон или чиста кърпа със спирт и преминете няколко пъти по цялата дължина на гуменото перо. Повторете процедурата. Спиртът не само разтваря мазнините, но и леко омекотява повърхностния слой на гумата, като същевременно сваля много малко от графитния ѝ слой.

Докато сте „в зоната“, обърнете внимание и на самото предно стъкло. Почистете го със същия спирт, за да премахнете невидимите мазни петна, които карат водата да се размазва, вместо да се оттича. Това е критично важно, ако искате чистачките ви да работят безшумно и ефективно.

След тази процедура чистачките ви ще се плъзгат като по масло, а видимостта ще бъде кристална, без дразнещи ивици. Този лесен лайфхак може да удължи живота на вашите пера с месеци, спестявайки ви време и нерви при следващия проливен дъжд. Малките детайли в поддръжката често правят най-голямата разлика в комфорта зад волана.