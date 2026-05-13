Как да направим старите чистачки като нови за 2 минути

13 Май, 2026 13:15 6 308 37

Магическата сила на спирта срещу скърцането и размазването

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всеки шофьор знае досадното усещане, когато след дъжд или почистване на предното стъкло, перата на чистачките започнат да „скърцат“ или да оставят мазни следи, които размиват видимостта точно в най-неподходящия момент. Преди да се втурнете към магазина за нов комплект, който често струва колкото вечеря в ресторант, опитайте един професионален трик, който отнема точно две минути и изисква само обикновен медицински спирт и памучен тампон.

Причината за влошеното почистване рядко е в самата гума, която се е „изпекла“. По-често върху финия ръб на чистачката се натрупва специфичен слой от графитен прах, мазнини от асфалта и остатъци от ваксата в автомивките. Този „филм“ става твърд и пречи на гумата да прилепне плътно към стъклото. Тук на помощ идва алкохолът.

Ще се изненадате колко мръсотия може да се събере на едно наглед чисто перо! Просто напоете обилно памучен тампон или чиста кърпа със спирт и преминете няколко пъти по цялата дължина на гуменото перо. Повторете процедурата. Спиртът не само разтваря мазнините, но и леко омекотява повърхностния слой на гумата, като същевременно сваля много малко от графитния ѝ слой.

Докато сте „в зоната“, обърнете внимание и на самото предно стъкло. Почистете го със същия спирт, за да премахнете невидимите мазни петна, които карат водата да се размазва, вместо да се оттича. Това е критично важно, ако искате чистачките ви да работят безшумно и ефективно.

След тази процедура чистачките ви ще се плъзгат като по масло, а видимостта ще бъде кристална, без дразнещи ивици. Този лесен лайфхак може да удължи живота на вашите пера с месеци, спестявайки ви време и нерви при следващия проливен дъжд. Малките детайли в поддръжката често правят най-голямата разлика в комфорта зад волана.


  • 1 По-добре...

    10 4 Отговор
    Става с VD 40 и пак с напоен тампон.

    Коментиран от #3, #9, #34

    13:28 13.05.2026

  • 2 Бля бля

    14 21 Отговор
    Стара баба с нови зъби
    Чистачките струват по малко от кутия цигари.

    Коментиран от #6, #8, #17

    13:28 13.05.2026

  • 3 WD 40 ще замаже стъклото

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "По-добре...":

    Става и с ракия

    Коментиран от #4, #11

    13:29 13.05.2026

  • 4 Гост

    41 0 Отговор

    До коментар #3 от "WD 40 ще замаже стъклото":

    Сакън! Приложението и разходването на ракията е описано от науката за други цели!!!

    Коментиран от #5

    13:34 13.05.2026

  • 5 WD 40 ще замаже стъклото

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Ракията става общо взето за всичко. Затова и Радев ще почне да я конфискува.

    13:35 13.05.2026

  • 6 Глюпости ,

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бля бля":

    Прати ми 10 чифта .. Бош ..

    Коментиран от #16, #19

    13:40 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бля бля":

    Интересно какви цигари пушиш щото аз от поне 10 години не съм купувал чистачките по-евтино от €10/бройката... Бош... 70см. дълги... Задната чистачка ми е €7- значи комплекта става €27 или 50+лв. по старому което никак не е смешна цифра за много хора...
    Гаврата е, че едната ми кола е с чистачки дълги 80см. и това е рядко ползван размер по каквито и да е коли- честито, 1 чистачка струва €20... И това е без оглед отде ги купуваш- този размер просто струва двойно навсякъде...

    Коментиран от #10

    14:11 13.05.2026

  • 9 мамник

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "По-добре...":

    Със WD-40 ше стане ама нема да видиш нищо! Що пишете глупости??? Това е смазка а не почистващ преперат за стъкло и гума!

    14:16 13.05.2026

  • 10 Реалист

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":

    Не знам от къде си купуваш чистачките, но аз преди 3 месеца от кварталния магазин за авточасти си купих Бош предни за 18 лв. чифта. Много съм доволен за сега

    Коментиран от #12, #14

    14:24 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Обаче

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Някои чистачки са с два различни размера и не са чифт, което е проблем.

    Коментиран от #13

    14:32 13.05.2026

  • 13 Реалист

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Обаче":

    Ами моите са с различни размери - по-къса и по-дълга. Цената е за 2-те, така че зависи от къде се купуват също - град, област и т.н.

    14:34 13.05.2026

  • 14 Бля бля

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Видно не знаеш цената на цигарите.

    Коментиран от #15

    14:37 13.05.2026

  • 15 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бля бля":

    да, защото слава на Бога не съм се поддал на този вреден и погиващ тялото навик и цената им не ме интересува.

    14:40 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СЗО

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бля бля":

    И издържат почти колкото кутия цигари

    14:44 13.05.2026

  • 18 Колко да им удължавам живота?

    4 2 Отговор
    Колко да им удължавам живота на пера за 10 евро чифта?

    14:44 13.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бля бля":

    Смешников, я иди виж пак цените на сайта от който ги цитираш...

    70см. чистачка е €11,50...
    80см. чистачка е €17...

    Май сме далеч от €6,65, а...

    Коментиран от #23

    14:51 13.05.2026

  • 21 Северозападняк

    0 3 Отговор
    Аз чистя с олио и зехтин, стават перфектни. Понякога с кореселин, 2-3 бутилчета изпразвам в казанчето за течността за чистачки

    14:53 13.05.2026

  • 22 Каспичан

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Бля бля":

    Бош са най-големите боклуци, правят ги в някакъв гараж в някое турско гето.
    Един китаец от Кауфланд на промоция обикновено излиза по-надежден от тези криви прехвалени боклуци.

    14:55 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Читател

    5 1 Отговор
    Само за информация wd40 не е смаска а разтворител и е универсална но за чистачки не знам.

    Коментиран от #26, #27

    15:01 13.05.2026

  • 25 Кой произвежда пера?

    4 0 Отговор
    Robert Bosch GmbH не се занимава с такива работи.

    15:06 13.05.2026

  • 26 Да допълня

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    Името произлиза от Water Displacement, 40th formula (водоизместващ агент, формула 40), разработен за първи път през 1953 г.. Въпреки че е безопасен за много материали (метал, гума, тъкани), той не е дълготрайна смазка, а по-скоро препарат за лека смазка и почистване.

    15:09 13.05.2026

  • 27 Ползвател

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    ВД40 съдържа основно газ за горене и въглероден диоксид. На стъклото на колата прави мазно петно, което трябва да се мие с препарат.

    15:12 13.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор
    Пробайте и с свинска мас безотказно е.

    Коментиран от #31

    15:38 13.05.2026

  • 30 Механик

    4 4 Отговор
    Ами аз като сложих НОВИ чисачки (БОШ) и скърцат, кво да правя? С какво да ги намажа, че да станат като НОВИ? И колко по-НОВИ ще станат? Моите са на 3 дни. Да не би като ги намажа да санат на минус половин година?

    Коментиран от #32

    15:49 13.05.2026

  • 31 Град Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Свинската мас ти е любима , а ?!🤭😁 Бъркаш у буркана , навеждаш се и ... Не ти требе да сменяш маслото на диференциала ..

    15:52 13.05.2026

  • 32 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Ако немаш с какво да ги намажеш , ела ... Ще ти дам специална течност . Сп@рмолин

    15:55 13.05.2026

  • 33 Благодаря

    2 0 Отговор
    Добра идея !

    16:09 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Директора👨‍✈️

    2 3 Отговор
    Аз знам как, но за 1 мин. Влизаш магазина и си купуваш нови. Стига с измекярски и мишкарски истории. После, да няма статия: Защо се ударих челно в стълб при лек дъжд

    17:00 13.05.2026

  • 36 Айзомби

    3 2 Отговор
    Кво се карате , аз от практис си взех 2 чистачки 600мм и 450мм за 2.40€ и за двете.Какви 30-50 € ми говорите незнам.Но ако могат да се почистят още по-добре , защо да се харчиш за нови.

    18:22 13.05.2026

  • 37 тъпомер

    2 2 Отговор
    Хаха, мойте са на 30 години, и са оригиналните - ама не ги е пекло слънцето, и се почистват, и ползват редовно. На всекидневен автомобил. На другата, пак същата марка кола , предните са вече на 15, задната я смених с рамото, за някви си 10-12 евро. На това казвам ОЕ-качество. Това много ли е, малко ли е? Да ги намажа ли с крем "здраве", или да ги оставя така? Чистят си идеално, и не скърцат, нито тракат. Или да си купя някъв спрей за 20 евро, за да спестя от пера за 10-15, ако случайно се наложи да ги сменя? А не може ли просто да си ги поддържам чисти от боклуци и налепи, за да не гният? Понякога наистина чупите тъпомера.

    09:11 14.05.2026