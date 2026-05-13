Лавров: въпреки положителната реторика между САЩ и Русия реален напредък липсва

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че въпреки множеството положителни изказвания за потенциала на отношенията между Съединените американски щати и Русия, на практика „нищо не се случва“. Това предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
След победата си на президентските избори в САЩ през 2024 г. Доналд Тръмп възстанови диалога с руския президент Владимир Путин и многократно заяви намерение да търси край на войната в Украйна, макар засега без постигнат резултат.
Лавров отбеляза, че „положителните думи“ за сътрудничество в области като технологии, енергетика и други проекти не са се превърнали в конкретни действия, въпреки че Москва оценява самото начало на диалог от страна на Тръмп.
„В реалността обаче нищо не се случва“, обобщи той, като подчерта, че ръководи руската дипломация от 2004 г.
По думите му разговорите между Москва и Вашингтон не се различават съществено от подхода по време на управлението на бившия американски президент Джо Байдън, с изключение на стандартния дипломатически обмен, който е нормален между държави.
Лавров добави, че санкциите, въведени по време на предишната американска администрация, остават в сила, а настоящата администрация на Тръмп също е предприела допълнителни мерки, насочени към руската икономика.
