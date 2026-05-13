Новини
Свят »
Русия »
Лавров: въпреки положителната реторика между САЩ и Русия реален напредък липсва

Лавров: въпреки положителната реторика между САЩ и Русия реален напредък липсва

13 Май, 2026 10:18 1 220 32

  • сергей лавров-
  • сащ-
  • русия

Москва твърди, че диалогът с Вашингтон не е довел до практически резултати

Лавров: въпреки положителната реторика между САЩ и Русия реален напредък липсва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че въпреки множеството положителни изказвания за потенциала на отношенията между Съединените американски щати и Русия, на практика „нищо не се случва“. Това предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

След победата си на президентските избори в САЩ през 2024 г. Доналд Тръмп възстанови диалога с руския президент Владимир Путин и многократно заяви намерение да търси край на войната в Украйна, макар засега без постигнат резултат.

Лавров отбеляза, че „положителните думи“ за сътрудничество в области като технологии, енергетика и други проекти не са се превърнали в конкретни действия, въпреки че Москва оценява самото начало на диалог от страна на Тръмп.

„В реалността обаче нищо не се случва“, обобщи той, като подчерта, че ръководи руската дипломация от 2004 г.

По думите му разговорите между Москва и Вашингтон не се различават съществено от подхода по време на управлението на бившия американски президент Джо Байдън, с изключение на стандартния дипломатически обмен, който е нормален между държави.

Лавров добави, че санкциите, въведени по време на предишната американска администрация, остават в сила, а настоящата администрация на Тръмп също е предприела допълнителни мерки, насочени към руската икономика.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ са вредни за света

    12 4 Отговор
    Всякакъв диалог с тях е излишен и на тяхна дума не може да се вярва! Със сигурност ще те излъжат!

    Коментиран от #24

    10:20 13.05.2026

  • 2 Българин

    8 9 Отговор
    Що бе?!? Русия е все по-близо до разпада, точно според плана на Сорос!

    10:20 13.05.2026

  • 3 Миролюб Войнов, историк

    7 2 Отговор
    За загубилата страна напредъка е само един !!!
    Надолу 👎

    10:21 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въш.кар.ис.тан

    9 6 Отговор
    Опър.дяхте масура ал.каши . Остава ви да си приберете ордите баши.бозук от Украйна и кой откъдето е .

    10:28 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сандо

    7 4 Отговор
    Цял свят разбра,че Западът и американците само будалкат руските управляващи,но те продължават да се надяват,че англосаксите ще се променят и ще спрат с вековните си номера.Е,няма да стане,затова руснаците да се стягат за да понесат още някой пердах.Същото беше и с Украйна:всички виждахме,че нея интензивно я подготвят за война,само кремълските обитатели сякаш живееха и се намираха в някакъв друг свят,пълен с червени линии.

    10:32 13.05.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    8 4 Отговор
    "...в реалността нищо не се случва..."

    Как бе, манифеста мина, нещо си в Москва гори, войната е пред приключване, Путин каже паБеда за нами, крепостни доволни пляскат с ръце.
    Все по плану ☝️

    10:33 13.05.2026

  • 9 Лавро кентавро

    6 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    10:46 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сандо

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов, редактор":

    Умнокрасив господинчо,редакторите са плод на новата ни образователна система,за това излей възмущението си върху соросовите фондации,превзели и докарали образованието ни до тази пропаст.

    10:53 13.05.2026

  • 14 Руснак

    7 7 Отговор
    По-тъпи сме от. ивотни и се молим на САЩ да ни приемат обратно в семейството си.

    10:54 13.05.2026

  • 15 Дернев

    7 5 Отговор
    Върнете си ракетите в Куба за да погледне Тръмп сериозно на отношенията с Русия.

    Коментиран от #16, #17

    11:00 13.05.2026

  • 16 Путин

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дернев":

    Не можем, бан0 ра3 виващи сме.

    11:03 13.05.2026

  • 17 САЩ го заслужават

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дернев":

    В задният им двор да имат руски ракети!

    11:06 13.05.2026

  • 18 Хорст

    5 2 Отговор
    Дърт пър.духел . Украинците ви го подадоха сух и бунк.ерното чудовище те натири да търсиш съчувствие от САЩ

    11:06 13.05.2026

  • 19 договори срещу Иран

    5 0 Отговор
    Тръмп иска да се договори срещу Иран, с Китай. Ще ще заплаши и обещае. Скоро Путин сега се радваше, че Тръмп ще нагъ зззи ЕС за мир с Русия. Предаде всички и обеща всичко но резултат няма.. Тръмп мисли - че и Китай ще лапнат въдицата.. РЕАЛНОСТ Е ТАКАВА: Нетаняху е седнал върху земното кълбо, като на табуретка. Защото играе с марионетките си САЩ и Русия. Държи на конци Путин и Тръмп, марионетките. Марионетката Тръмп държи марионетките ЕС и НАТО, МВФ и други.. Путин марионетката държи на конци целият руски народ.

    11:08 13.05.2026

  • 20 Путин

    3 3 Отговор
    Помолих Тръмп да накара Зеленски на примирие на 09 май защото сме много слаби.

    Коментиран от #22

    11:14 13.05.2026

  • 21 Анти таксиджия

    3 3 Отговор
    Силен лидер от мъжки пол никога нямаше да тръгне да моли Тръмп да моли Зеленски да не му напада парада на 9ти май

    11:16 13.05.2026

  • 22 Супер

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    Това и вчера го троли и оня ден, ама като няма ново и това показва падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Коментиран от #23

    11:16 13.05.2026

  • 23 ФАКТ

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Супер":

    Много боли че ви управлява джендър дето виси като спол на телефона и моли враговете си да му позволят парад

    Коментиран от #25

    11:18 13.05.2026

  • 24 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са вредни за света":

    не е така. САЩ са Господари

    Коментиран от #26

    11:19 13.05.2026

  • 25 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    Няма как да не го боли глупака, че пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав и му се подиграват по форумите.

    11:21 13.05.2026

  • 26 То троленето и реалността

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Путин":

    винаги са наобратно. Гадна ли е истината, че САЩ са световно зло и те ползват, щото си евтин и глупав?

    11:22 13.05.2026

  • 27 хихи

    2 1 Отговор
    ДА визим как Чичо Дончо, ще се върне от Пекин, като Аслан или като Н.сран

    11:55 13.05.2026

  • 28 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Нема напредак,каза бати Пунди путилифонат! Само мо го триели окол гевреко и нема вътре нема нищо!

    12:13 13.05.2026

  • 29 Хаха

    1 2 Отговор
    Дядя Лавров си мисли, че разбира от всичко. Но не вдява, че Китай и САЩ тайничко надничат към Сибир. Русия освен оръжия и природни ресурци друго няма. Дори и руснаци няма - някакви си 100 милиона на огромна площ. И вместо да си развиват икономиката, водят изтощителни войни. Ушанки без мозък!

    12:20 13.05.2026

  • 30 джо знаещият

    2 0 Отговор
    Един нищо и никакъв наркоман вече 5та година си прави това което си иска .? Въпреки ,че отдавна е изтъкал Мандата му като Президент .. Ако беше някой друг не "демократичен " лидер цялата прогресивна , цивилизована , демократична , свободна Западна медия щеше да е в истерив и щяха да вият като бесни песове и да подканват и останалите . Същият наркоман клоун вече 5-та година си "играе " с Русия като не я счита за нищо или да се съобразява с нея --прави това което си иска . Тези Руски дипломати и Путин и цялата му администрация са оcтанали в миналото главите им не са се променили и както начинът на мислене начинът на мислене останал в миналото като талибаните . Когато никой за нищо нито ги счита нито се съобразява с Русия . Важи правилото --Правете каквото си искате -- въведете санкции, блокирайте Руските активи , конфискувайте танкерите и яхтите и недвижимите имоти както на Руската федерация така и на Руските олигарси предоставяте на Украйна всякакво военно оборудване , боеприпаси , нови оръжия от които имате нужда да ги използвате в реални условия да минат изпитанията --г Руския е полигон където всякакво оръжие може да се използва без ограничения прекрасен полигон -- когато можете да убивате когото, където , когато си искате , да нанасяте удари с дронове колкото си искате даже до 1.200-1.500км и за всичко това никой повтарям Никой никога не ще ви застрашава както и Националната ви Безопасност няма да е застрашена . Путин казва--Ние сме

    13:07 13.05.2026

  • 31 джо знаещият

    2 1 Отговор
    Путин казва--Ние сме готови да работим със Запада и съвместни инвестиции с Америка ? ?( за нас е без значение колко са убитите и колко са разрушенията те са дребни неща не заслужаващи внимание незначителни ) Такива възможности се раждат на 200-300 години на веднъж сега е моментът да правите това което си искате без никакви ограничения прекрасна възможност която трябва да се използва .. Нека Путин да фъфли , да хленчи и да се оплаква или да заплашва с новите си ракети не го вземайте на сериозно той това го повтаря от 26 години насам но нищо не се променило и няма да се промени ...

    13:08 13.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания