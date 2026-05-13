Италия подготвя два миночистача за евентуална мисия край Ормузкия проток

Италия предприема подготовка за изпращането на два миночистача в близост до Персийския залив, съобщава Франс Прес, предава News.bg.
Италианските власти уточняват, че корабите ще бъдат включени в международна операция само ако в региона бъде установено трайно и надеждно примирие.
В изказване пред парламента министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви, че евентуална мисия в Ормузкия проток може да бъде осъществена единствено след предварително одобрение от италианските законодатели.
След военните действия между Иран, Съединените американски щати и Израел, Иран на практика блокира Ормузкия проток, през който преди това преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол.
Тази конфронтация предизвика сериозни сътресения в световната икономика, включително рязко поскъпване на петрола и торовете, както и нарушения във веригите за доставки.
Крозето подчерта, че условие за разполагане на корабите няма да бъде единствено действащото прекратяване на огъня, а установяването на истинско, стабилно и надеждно примирие или, по възможност, окончателно мирно споразумение.
Той обясни, че ще са необходими няколко седмици, за да достигнат миночистачите до района. Поради тази причина Италия предварително ги позиционира, като първоначално те ще бъдат разположени в Източното Средиземноморие, а впоследствие и в Червено море.
По думите на министъра това се прави изцяло като предпазна мярка с цел корабите да бъдат разположени сравнително близо до Ормузкия проток.
Великобритания и Франция също обсъждат възможността за военноморски действия в региона, насочени към гарантиране на сигурността на международното корабоплаване.
И двете държави вече обявиха, че предварително разполагат свои военни кораби в близост до района.
Междувременно преговорите между Съединените американски щати и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегическия воден път засега не показват съществен напредък.
