Италия подготвя два миночистача за евентуална мисия край Ормузкия проток

13 Май, 2026 13:25

Рим ще разположи военните кораби само при трайно примирие и след одобрение от парламента

Ели Стоянова

Италия предприема подготовка за изпращането на два миночистача в близост до Персийския залив, съобщава Франс Прес, предава News.bg.

Италианските власти уточняват, че корабите ще бъдат включени в международна операция само ако в региона бъде установено трайно и надеждно примирие.

В изказване пред парламента министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви, че евентуална мисия в Ормузкия проток може да бъде осъществена единствено след предварително одобрение от италианските законодатели.

След военните действия между Иран, Съединените американски щати и Израел, Иран на практика блокира Ормузкия проток, през който преди това преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Тази конфронтация предизвика сериозни сътресения в световната икономика, включително рязко поскъпване на петрола и торовете, както и нарушения във веригите за доставки.

Крозето подчерта, че условие за разполагане на корабите няма да бъде единствено действащото прекратяване на огъня, а установяването на истинско, стабилно и надеждно примирие или, по възможност, окончателно мирно споразумение.

Той обясни, че ще са необходими няколко седмици, за да достигнат миночистачите до района. Поради тази причина Италия предварително ги позиционира, като първоначално те ще бъдат разположени в Източното Средиземноморие, а впоследствие и в Червено море.

По думите на министъра това се прави изцяло като предпазна мярка с цел корабите да бъдат разположени сравнително близо до Ормузкия проток.

Великобритания и Франция също обсъждат възможността за военноморски действия в региона, насочени към гарантиране на сигурността на международното корабоплаване.

И двете държави вече обявиха, че предварително разполагат свои военни кораби в близост до района.

Междувременно преговорите между Съединените американски щати и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегическия воден път засега не показват съществен напредък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолах

    5 1 Отговор
    ПЛЯЧКА...!!!

    Коментиран от #13

    13:26 13.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    10 3 Отговор
    На 12 май Владимир Путин се усмихна леко, след като изслуша доклада. Сергей Каракаев, командир на Ракетните войски със стратегическо значение, обяви успешното изстрелване на стратегическата ракетна система „Сармат“. Путин произнесе фраза, която настръхна света: „Тази система ще осигури стратегическия паритет и сигурност на Русия за десетилетия напред.“ С други думи: Русия притежава най-мощните ядрени оръжия в света, така че никой няма да посмее да ги докосне. Системите за противоракетна отбрана на други страни изведнъж се превърнаха в скрап

    Коментиран от #8, #11

    13:27 13.05.2026

  • 3 Тръмп

    6 1 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    13:28 13.05.2026

  • 4 Българин

    4 3 Отговор
    Разположете ги в Киев

    13:28 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    аве ей! тука е на гнома землята, изпепелена

    Коментиран от #18

    13:28 13.05.2026

  • 7 Коста

    7 1 Отговор
    Италия подготовя 2 ибрикa да подмива задникът на Дедо Тчръмпи лудото куче за по-приятни целувки и нещо друго.

    13:28 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    6 1 Отговор
    Подготовката може единствено да изчисти на Сърамър кАнала!!! За радост на обратните британци!!!

    13:30 13.05.2026

  • 10 така, така

    6 1 Отговор
    Военната мощ на европейците е вдъхновяваща - те са неотменните желаещи да участват в решението на всеки конфликт, достигнал фазата на трайно и надеждно примирие.

    Живи да ги ожалиш! Тръгнали да ми се готвят за война с Русия! Горката Европа - без САЩ са нищо, кръгла нула. Със САЩ са слуги - още по-трагична картинка.

    13:31 13.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    С ЯО ли ще атакувате вече?

    13:34 13.05.2026

  • 12 Васил

    3 2 Отговор
    Ще се сетят че ниските цени на горивата зависи от пращането на европейска войска и техника.

    13:38 13.05.2026

  • 13 Рачко Пръдлето

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аятолах":

    Италия евентуално би могла да пръдне , но само след одобрението на парламента!:)

    13:41 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Колко е жалко НАТО

    3 0 Отговор
    Голяма каца с мед са и спорят кой лапа и кой плаща !
    Обаче сложиха си една лъжица с л@йна и бяха до тук !

    13:46 13.05.2026

  • 16 нпо агент

    7 0 Отговор
    Ало..нали чакате да настъпи траен мир в укропия и там да пращате третопололи войници..Нещо приоритетите са промениха..Сега нямате газ нито от Русия, нито от Арабски шейхове..и САЩ могат да откажат да продават на ЕС..Затова елате всички в този проток Ормузски и таман Иран като ви види че сте се събрали и да ви прати при рибките..

    13:57 13.05.2026

  • 17 Пимпира

    2 1 Отговор
    Качвам няколко знойни студентки, едно буре ракия, един бидон кисело зеле, една касетка шпек и една кутия презервативи и палим кораба за Ормуз. Ще взема и няколко яки студенти, ние старите ще гледаме и ще си спомняме за младините.

    13:58 13.05.2026

  • 18 За гнома от

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПП:ДБ става въпрос!

    14:10 13.05.2026

  • 19 таралеж

    1 0 Отговор
    Иран разполага с арсенал от хиляди морски мини, включително модерни "умни" мини с акустични и магнитни сензори, които са трудни за засичане 🛑🛑🛑

    15:04 13.05.2026

  • 20 Иван

    0 0 Отговор
    Гюргя Пъпешова ( както правилно отбелязва Пламен Пасков) да се срещне с шефът на Мосад.

    17:22 13.05.2026

  • 21 БЪЛГАРИЯ ДА ПРАТИ ЕДНА ЛОДКА С ДВАМАТА

    1 0 Отговор
    МОРЯЦИ ОТ БАНКЯ И ГОРНА БАНЯ А КАПИТАН ДА Е ОНЯ БОКЛУК ДЕТО ДЕБАРКИРА НА РОСЕНЕЦ И НЕГОВИЯ МИЧМАН КОМУНЯГА И БАЩА МУ ! ГЕНЕРАЛ АТАНАС И НЕГО ДА ЗЕМАТ !

    19:33 13.05.2026

