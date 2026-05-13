Доц. д-р Борислав Цеков: Фанатизъм или нормализация?

13 Май, 2026 13:01 2 164 30

Онлайн тълпите функционират като революционни трибунали

Доц. д-р Борислав Цеков: Фанатизъм или нормализация? - 1
Снимка: БГНЕС
През последните години България понесе тежки поражения върху и без това прекалено крехката си демократична култура и институции. Политиката беше сведена до маниакалните обсесии на шепа политически посредствености, превърнали партийното битие в препитание, а държавата - в арена на постоянна истерия и маниакални обсесии. Омразата, кресливият фанатизъм, тик-ток простащината и партийният примитивизъм постепенно изместиха държавническия разговор и политическия разум.

Останалите, за съжаление, се нагодиха към този ритъм и този тон. Политиката се превърна в своеобразен обществен психодиспансер, в който крясъците на фанатизма бяха издигнати в култ. Политическият език деградира до неграмотност, а публичният дебат - до поредица от емоционални импулси. Под претекст, че новите поколения „не разбирали от друго“, част от политическата класа реши да принизи самата политика до нивото на масовия импулс и първичните инстинкти на дигиталните тълпи.

Радикализация. Колкото повече, толкова по-добре. Това се превърна в бойния вик на нашето време. Какво ни разказва историята за бъдещето?

На 7 май 1794 г. Максимилиан Робеспиер излиза на трибуната на френския Конвент и произнася реч, която и днес звучи като предупреждение към всяка демокрация. Формално той говори за добродетелта, морала и новата деистична идеология, която предлага в замяна религията - за *Върховното същество“. Но зад този език прозира нещо далеч по-опасно - фанатичното убеждение, че обществото може да бъде „пречистено“ чрез политическо насилие и че свободата трябва да бъде спасена чрез страх и терор.

Само седмици по-късно Париж вече живее под ритъма на гилотината и Големия терор. Властта убива не заради престъпления, а заради подозрения, думи или „неправилно“ мислене. Революцията, започнала с обещание за свобода, попада в ръцете на фанатици и се превръща в машина за морално и политическо унищожение. Тук започва и големият урок: най-трудното изпитание за една демокрация е да бъде опазена от фанатиците, които твърдят, че действат от нейно име.

В края на XVIII век Париж е интелектуалното сърце на Европа. Кафенетата под колонадите на Пале Роял и литературните салони са социалната мрежа на епохата. Там се формира политическо мислене, там възниква модерната политическа мобилизация. Там се обсъждат Русо и Монтескьо, гражданските права, народният суверенитет и ограниченията на политическата власт.

Показателен е контрастът с настоящето. Ако кафенетата на Париж са били работилници за идеи, днешните социални мрежи приличат на вакханалия на посредствеността. Тогава разпалените диалози раждат политическа философия; днес алгоритмите произвеждат масова истерия. Вместо аргументи - крясъци и обиди. Вместо размисъл - импулсивен гняв. Вместо идеи - примитивен нарцисизъм. Простащината се превърна в публичен ритуал, а маймунджилъците - в политическа валута.

Този културен упадък има тежки политически последици. Всяка демокрация зависи от качеството на обществения разговор. Когато публичното пространство се изпълни с истерия, политиката неизбежно започва да се радикализира. Именно това се случва и във Франция след 1789 година.

Първоначалната революция има умерен и либерален характер. Нейната цел е ограничаване на абсолютната монархия, конституционен ред и граждански свободи. Сред най-ярките фигури на този ранен етап са Оноре Габриел дьо Мирабо - блестящ оратор, държавник и политически реалист - и Еманюел-Жозеф Сийес - конституционалистът, който формира фундаментите. Големият френски историк Франсоа Фюре ги нарича „артистът и мислителят на революцията“.

Мирабо разбира фундаменталната истина, че свободата не може да оцелее без стабилни представителни институции и без ефективни ограничения на властта. Сийес концептуализира тази идея и я превръща във фундамент на модерната конституционна държава.

За разлика от Робеспиер, Мирабо не е моралист нито в живота, нито в политиката. Той не говори за „политическа чистота“ и „революционна добродетел“. Низвергнат от „своите“ аристократ, затьнал в дългове и скандали, революцията го превръща в обичан от масите народен трибун, който мисли и действа държавнически. В едно негово знаменито предреволюционно есе, издадено в Англия заради цензурата, той подлага на унищожителна критика монархическия деспотизъм и се застъпва за конституционна монархия по английски модел.

Робеспиер стои на другия полюс. Ако Мирабо е архитект на разума и компромиса, Робеспиер е мрачен пророк на фанатизма. Ако единият търси свобода чрез умереност, другият търси имагинерна „добродетел“ чрез брутално насилие. Робеспиер превръща политиката от сблъсък на идеи и интереси в жестока война между „чисти“ и „нечисти“, самообявявайки се за носител и изразител „чистата“ истина. За него другомислието вече не е опонент, а „нечистота“, враг на народа, предателство.

Когато политиката се превърне в такъв квазирелигиозен фанатизъм, компромисът вече се смята за ерес. А когато една власт се обяви за носител на абсолютната истина, терорът неизбежно се превръща в инструмент на „доброто“. Така революцията ражда един от най-мрачните парадокси на модерния свят - стремежът към свобода довежда до диктатура. Революцията се изражда във варварската касапница на якобинската диктатура. Това отваря впоследствие и пътя на Наполеон, който концентрира власт и се самопровъзгласява за император. Анархията и насилието раждат деспотизъм. Разрушаването на институциите отваря пътя за авторитарната власт. Това е една от най-жестоките закономерности на историята.

Днес Европа отново се сблъсква с подобни рискове, макар и в различна форма. Социалните мрежи създадоха нов тип дигитално якобинство. Онлайн тълпите функционират като революционни трибунали. Те не търсят истина, а сочат виновници. Хора биват публично унищожавани и унижавани заради слово, мнение или неудобни позиции. Репутации падат под ударите на виртуални гилотини. Механизмът е същият като през 1793 година - морална истерия, която отказва правото на различно мнение.

А междувременно сериозният разговор изчезва. Алгоритмите възнаграждават не мъдростта, а крайността и радикализацията. Не държавническия разум на Мирабо, а кресливата самоувереност на новите робеспиеровци. Така демокрацията започва да губи най-важната си основа - културата на рационалния диалог и баланса на интереси.

Именно затова Френската революция остава толкова актуална и днес. Тя ни учи, че свободата без институции се превръща в хаос; че фанатизмът често идва под маската на „нов морал“; и че демокрацията не оцелява чрез революционна екзалтация, а чрез баланс, ограничения и политически разум.

Големият сблъсък на Френската революция всъщност е сблъсък между две философии. Мирабо и Сийес - държавниците, които разбират, че Свободата има нужда от ред и баланс, а насилието ражда само насилие. Робеспиер - фанатикът, който вярва, че „добродетелта“ оправдава терора. Европа днес все още е пространство на свобода, защото в крайна сметка избира пътя на Мирабо и Сийес, а не този на Робеспиер.

Това е урок, който звучи особено актуално в епоха, когато шумът все по-често измества мисълта, а моралната истерия - разума. Всяка цивилизация загива не само когато изгуби силата си, но и когато изгуби способността си да различава свободата от фанатизма.

България - а и никоя нормална държава! - няма нужда от нови робеспиеровци. Но има нужда от държавници като Мирабо и Сийес. Има нужда от нормализация, а не от радикализация.

Ако с поуките на историята се пренесем в днешния ден на България, то целият въпрос е дали управлението на Румен Радев, което идва със заявки за „нов морал“, ще се завърти в омагьосания кръг на фанатизма и радикализацията или ще положи основите на трайна политическа нормализация.

Ще поживеем - ще видим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман от глупостите

    30 5 Отговор
    и на тoя "дeмокpатичен" cмърдeл!

    Коментиран от #17

    13:04 13.05.2026

  • 2 честен ционист

    27 2 Отговор
    В България никога не е имало демокрация, дори и крехка. Страната се люшка от феодален фашизъм до колхолзен комунизъм в циклични период от по 45г

    13:05 13.05.2026

  • 3 Цитирането на един куп личности

    27 5 Отговор
    Прави ли човека по умен ?

    13:07 13.05.2026

  • 4 родител

    25 5 Отговор
    А този отпаддък тряба да е изведен от университета с белезници , защото насажда на студентите омраза и лъжи !!

    13:10 13.05.2026

  • 5 НАЛИ

    20 6 Отговор
    Този е "човек" на един останал без охрана от утре...

    13:11 13.05.2026

  • 6 силистренеца

    20 6 Отговор
    Тоя е Изключително противна личност!

    13:11 13.05.2026

  • 7 ССС

    20 3 Отговор
    ДПСарче нещатно, пишман юристе, квази конституционалисте, не подкупен социоложе, академични несъстоятелнико, аман от тебе и от ортака ти. Ще не се наврете там къде слънце не огрява.

    13:20 13.05.2026

  • 8 безпартиен

    14 2 Отговор
    И този до ЦЕНТ взима!Ресто не връща!

    13:26 13.05.2026

  • 9 Тоя също

    11 1 Отговор
    Не е лошо гилотината да пощтрака и на ЦСП. Има много бракувана паплач, която е време да върнем на Производителят!

    13:28 13.05.2026

  • 10 и тоз е за лекуване

    12 1 Отговор
    Само доктор Гилотин ще вкара тази територия в правият път

    Коментиран от #27

    13:41 13.05.2026

  • 11 Боядисан пръч

    13 2 Отговор
    От тоя се стича мазнотия и пошлост!
    Гнус ме е, дори да го гледам!

    13:53 13.05.2026

  • 12 Опа

    12 4 Отговор
    Не лоша статия, ама...от борислав цеков. Гербаджия (уж бивш) и тръмпетчия. И купи фалшивата агенцийка на кънчовците...

    13:56 13.05.2026

  • 13 качеството е нулево или отрицателно.

    7 1 Отговор
    "Политическият език деградира до неграмотност, а публичният дебат - до поредица от емоционални импулси."

    Културата на последно място. Оркестърът на Българското радио стачкува срещу ниското заплащане.

    А образованието? Сега студентите са функционално неграмотни. По Тошково време имаше четири университета - СДУ, МЕИ, ХТИ ИСИ и два техникуму Лесотехническия университет и МГИ. Сега са 62!!! Влзаше се с конкурс писмени устен изпит с конкуренция 7-8 души на място.

    Хайде да обсъдим качеството на вишистите. Както всички дейности след демокрацията то качеството е нулево или отрицателно. Но само то ли е? Във всички сфери плен крах, разпад, организиран от Запада у нас натрапената демокрация. Нещо важно за българите построено в икономическо отношение?

    Коментиран от #21

    14:02 13.05.2026

  • 14 Къде Видя ?

    3 0 Отговор
    Демократична Култура ?

    Освен Ако Смяташ !

    Отнемането на Гражданските права на Българина !

    За Такава !

    Ти Чувал Ли Си ?

    Въобще ?

    За Конституция ?

    И Знаеш Ли ?

    Какво Значи !

    Това ?

    14:06 13.05.2026

  • 15 д-р Дулитъл

    4 0 Отговор
    Тоя е Екстрам...нт!

    14:08 13.05.2026

  • 16 Много те моля

    9 1 Отговор
    Много те моля, скрий се, гел!
    Стига бълвочи, няма какво да ми кажеш, малоумни михлюзи като теб- навсякъде, гледаме те и те слушаме 20 години, на кого си полезен, замисли се и си скрий надълбоко!

    14:15 13.05.2026

  • 17 Да........

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аман от глупостите":

    Написаното не е за "прекалено умни интелектуалци" като теб. Ти нищо от прочетеното не си разбрал, но имаш мнение, мнение на сви нар, използвал за последно баня преди мнооооого години.

    14:27 13.05.2026

  • 18 Този

    7 1 Отговор
    Скрий се някъде Господинчо!
    Стана за смях с твоите изцепки.

    14:29 13.05.2026

  • 19 Бля бля...

    6 1 Отговор
    Що па нема една добра дума за това перекенде...

    14:31 13.05.2026

  • 20 Гоя

    2 0 Отговор
    Якобинския моралист заслужено става жертва на бесовете, които отглежда. Циникът либертарианец умира отровен. Много наши съвременници са техни превъплъщения!

    Коментиран от #22

    14:33 13.05.2026

  • 21 Ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "качеството е нулево или отрицателно.":

    Ти, който нямаш и основно образование, може да си чувал само за тези 4 университета, но имаше и много други, много по-престижни - във Варна - 4 бр., в Пловдив, в Бургас, в Русе..... Ама ти откъде да си чувал за тях !?
    И да те открехна още малко - България не свършва до крайните софийски гета. Има и друга, много по-стойностна част от нашата родина. И точно в тази нейна част се работи и учи здраво. В столицата, освен министри, депутати, зам. министри, лишпери във всякакви многобройни безсмислени агенции, чиновници от всякакъв калибър,...... друго не се вижда.

    Коментиран от #30

    14:39 13.05.2026

  • 22 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гоя":

    Едва ли сравнението у много удачно. Макар България да има нужда да изолира кресливите гащници, монополизирали общественото пространство.

    14:52 13.05.2026

  • 23 Селски хитрец

    4 3 Отговор
    Платен трактат, който зове да няма радикализация, т.е. който крал, крал!
    Този беше натирен от Президенството, ама не си признава защо!

    15:04 13.05.2026

  • 24 славитУУУУ

    2 2 Отговор
    тошковчетата и ДС отттрепките зад тях направиха тази поразия, че да дойде недоразумението румен решетников на бял кон.

    15:17 13.05.2026

  • 25 Този глист

    5 3 Отговор
    пак изпълзя да дрънка глупости. Само като му видиш гнусната физиономия и да ти се придрайфа.

    15:22 13.05.2026

  • 26 9689

    2 1 Отговор
    Цървулане,скрий се.

    16:25 13.05.2026

  • 27 Не бе човече

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "и тоз е за лекуване":

    На Български бочко хонориз каузата е приятел (АМАН ОТ ИЗМИСЛЕНИ ПРОФЕСОРИ)

    19:28 13.05.2026

  • 28 боико борисоф

    2 0 Отговор
    тоя мишок му се клатят краката мръсна подлога е тоя цеков

    21:16 13.05.2026

  • 29 РАДЕВ ПРАВИЛНО ГО УВОЛНИ ЩОТО Е ПОДЛОГА

    1 0 Отговор
    НА ТИКВОЧА И НЕКАДЪРНИК , НО ЕТО ЧЕ ПЕЕВСКИ МУ ДАВА ТРИБУНА ОТ ТУК ДА ПЛЮЕ РАДЕВ !

    12:06 14.05.2026

  • 30 Сорри

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха":

    Указаните от тебе Институти бяха филиали на софийските, с изключение на 1-2. Качетвото на обучение на последните беше ралично от качетвото, указаните от мене, като това на разликата Кембридж и сегашния Пернишкия университет.

    12:07 14.05.2026