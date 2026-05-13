Пожар в газопреработвателен завод в Астраханска област след падане на отломки от дрон

Отломки от свален украински безпилотен летателен апарат са предизвикали пожар в газопреработвателно предприятие в Астраханска област, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Областният управител Игор Бабушкин заяви в социалната мрежа Telegram, че всички вражески безпилотни апарати са били свалени или неутрализирани чрез системи за радиоелектронна борба, но падащи отломки са причинили възникването на пожара.

По думите му няма загинали или ранени и се очаква огънят да бъде овладян в рамките на няколко часа.

Заводът се намира в близост до Каспийско море, на приблизително 1675 километра от границата с Украйна.