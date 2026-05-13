Пожар в газопреработвателен завод в Астраханска област след падане на отломки от дрон
13 Май, 2026 10:28 1 319 40

Няма жертви, огънят е ограничен и се очаква да бъде потушен в рамките на часове

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отломки от свален украински безпилотен летателен апарат са предизвикали пожар в газопреработвателно предприятие в Астраханска област, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Областният управител Игор Бабушкин заяви в социалната мрежа Telegram, че всички вражески безпилотни апарати са били свалени или неутрализирани чрез системи за радиоелектронна борба, но падащи отломки са причинили възникването на пожара.

По думите му няма загинали или ранени и се очаква огънят да бъде овладян в рамките на няколко часа.

Заводът се намира в близост до Каспийско море, на приблизително 1675 километра от границата с Украйна.


  • 1 Българин

    26 4 Отговор
    Тоя "завод" прилича на запалено бунище в Малашевци. Явно е някаква секретна, безаналогова технология.

    10:30 13.05.2026

  • 2 ужаст

    34 3 Отговор
    Тези отломки само пожари правят, ей!

    Коментиран от #5, #38

    10:33 13.05.2026

  • 3 Ама разбира се, що пък не?

    33 2 Отговор
    Отломките прелетяли едно море и една планина, за да паднат върху завода.

    10:34 13.05.2026

  • 4 Неанонимен

    32 2 Отговор
    Ах тези високоточни, силнозапалими и трудногасими отломки! Добре че не се сещам да питам защо тия дронове ги свалят точно над заводите.

    10:34 13.05.2026

  • 5 И то

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "ужаст":

    Само там където има газови и нефтени предприятия

    10:35 13.05.2026

  • 6 Без аналогова технология

    26 4 Отговор
    Сваляме дронове но неможем да се справим с отломките

    10:37 13.05.2026

  • 7 Миролюб Войнов, редактор

    20 8 Отговор
    Редакцията, от сутринта в Москва горят 4000кв метра сгради, цари паника, московчани на талази се опитват да напуснат опасната Москва по задръстените булеварди !!! Безуспешно ☝️

    10:38 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ГанЯ

    24 3 Отговор
    Добре че са само отломки, че ако ги беше ударил дрона😁

    10:41 13.05.2026

  • 10 Факти

    25 8 Отговор
    Русия е толкова смешна.

    Коментиран от #19

    10:42 13.05.2026

  • 11 Мдаа

    8 13 Отговор
    Le Figaro (Франция). „Европейският съюз е увеличил вноса си на руски втечнен природен газ (ВПГ) от началото на годината, съобщи в петък екологична организация. Междувременно Брюксел преди това обеща напълно да спре газа от Русия до края на 2027 г. Германската организация за научноизследователска и развойна дейност Urgewald, разчитайки на данни от аналитичната компания Kpler, преброи 91 кораба, пристигащи в Европа от руския терминал на полуостров Ямал между януари и април. Така европейският внос на руски ВПГ се е увеличил със 17,2% в сравнение със същия период на 2025 г., от 5,71 милиона тона на 6,69 милиона тона. Тази тенденция противоречи на официалната политика на Европейския съюз, който обяви намерението си да спре напълно руския газ до есента на 2027 г., за да лиши Москва от приходите, които използва за финансиране на конфликта в Украйна. Брюксел, от своя страна, признава леко увеличение на вноса на руски ВПГ от Ямал в началото на 2026 г.“

    Коментиран от #17, #32

    10:43 13.05.2026

  • 12 вятъра носи отломки

    23 1 Отговор
    Къв е тоя дрон, дето поразява с отломките си?!?!

    Коментиран от #14

    10:48 13.05.2026

  • 13 ОНЯ С ДРОНЯ

    14 4 Отговор
    Отломките Летят.

    А СОЛОВЬОВ реве кой
    Бил отговорен за Защитата
    На ПутлеРАЙХА.

    Как Кой Евреин Скапян ,


    Има министър на Отбраната

    Има и Върховен Главнокомандващ....

    Особено Върховния Диктатор

    26 ГОДИНИ Нали ви пазеше

    От НАТО и Враждебния Запад

    Сега защо питаш ,
    Много добре знаеш
    Кремълски Цирей.

    10:53 13.05.2026

  • 14 Захарова

    17 5 Отговор

    До коментар #12 от "вятъра носи отломки":

    Това са безаналогови отломки

    10:58 13.05.2026

  • 15 ех тези отломки бе

    17 3 Отговор
    Добре че го свалиха, че щеше да кръжи 3 дена и да не могат да спят хората.
    Руското ПВО винаги сваля украинските дронове. А отломките от тях винаги поразяват целта.

    11:01 13.05.2026

  • 16 Доктора

    15 4 Отговор
    Няма край крепостната мъка, тавариш Путин не иска вече да излиза на открито.

    11:02 13.05.2026

  • 17 Чакай да те светна

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Находището на п-в Ямал е концесионирано от френската Тотал. Затова там не падат отломки.

    11:05 13.05.2026

  • 18 терористите

    3 9 Отговор
    все по често използват Казахстан, трябва да им се даде урок

    11:08 13.05.2026

  • 19 хахахахха

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Не е по смешна от 🚽ес и натю,5та година не могат да спрат Велика Русия

    Коментиран от #20

    11:11 13.05.2026

  • 20 Ей руски Смех

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "хахахахха":

    За 4г на 40км от Донбас с 1,3милиона ватенки фира.Кой моли Иран за дронове Шахед и ракети,койходи при Ким за войници ,че беше изгубил Курска област,кой чолучи от Ким 6милиона снаряди ,ракети САУ та кой да те питам.3дневния бункерен п л ъ х ли да.Воювал с НАТО ей Смех да те питам къде е руския флот в Черно море избяга какеото остана в Новорусийск

    Коментиран от #22

    12:12 13.05.2026

  • 21 Бахур

    8 3 Отговор
    Отломки ... ама какви отломки -това е карикатура на ПВО
    СмЕх . Разбомбиха ги отвсякъде

    Коментиран от #23

    12:15 13.05.2026

  • 22 хахахахха

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Ей руски Смех":

    доста пошла дезинформация 🤮

    12:15 13.05.2026

  • 23 хахахахха

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "Бахур":

    западналите сте като коне с капаци,вярвате на всяка измишльотина която надраскат

    Коментиран от #25

    12:17 13.05.2026

  • 24 Цеко Цирконя

    7 4 Отговор
    Гори ли ... нищо , сега ще излезе Педя човек и ще ви разкаже любимата сказка за Сърматя - всеки момент влиза на въоръжение няма майтап предпоследно обещание .

    12:21 13.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РИА Новости

    6 3 Отговор
    В началото на войната Украйна имаше 500танка,сега има 5000,имаха 20 000 готови да воюват,сега имат 400 000!
    Е.Пригожин 2023г.

    Коментиран от #27

    12:41 13.05.2026

  • 27 хахахахха

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "РИА Новости":

    фантазиите са безплатни,само това ви остана🤣🤣

    13:19 13.05.2026

  • 28 емил

    7 3 Отговор
    "Заводът се намира в близост до Каспийско море, на приблизително 1675 километра от границата с Украйна.""
    Забележете нещата до къде дойдоха .? Нанасят се удари и то дълбоко в Руските територии на 1675 км ?? Това е прекрасна възможност и като Генерална репетиция за Запада и НАТО --как ще реагира Русия при един сериозен конфликт --? ? Никак ? Путин ще наблюдава всичко това без никаква реакция --както винаги ще махне с ръка сякаш това са дребни незначителни неща . Даже --сигурен съм- Украйна заедно с армиите на НАТО да започнат военни действия срещу Русия и да дойдат пред Москва Путин ще се опита да се свърже с Тръмп за да го помоли да спре настъплението което не е колегиално като на партньор . Ид..от некадърния , нехайник който на всичкото гледа с безразличие , действително тоя ид..от е болен , страхливец и как са го приели да работи в КГБ не мога да си обясня . Облечете тоя в розово и поличката му и токчетатa щe му стоят много добре и ще се хареса на партньорите си много по вече отколкото сега .Той е един мъхльо от който можел -- щял да работи като таксиметров шофьор в Ленинград -- да това може да направи но и не страна като Русия да управлява .

    Коментиран от #29, #30, #31

    13:24 13.05.2026

  • 29 хахахахха

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "емил":

    Нанасят се удари от 50 60 км,от Казахстан и ще съжаляват за това,стига си бълвал евтина пропаганда!

    13:30 13.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бъркаш се

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "емил":

    "щял да работи като таксиметров шофьор в Ленинград -- да това може да направи но и не страна като Русия да управлява"

    затова ли всички от 🚽ес треперят от страх?

    Коментиран от #34

    14:05 13.05.2026

  • 32 стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    До 11 ком - вярно е другарю само че доставките са от остров Сахалин -там сондажите и завода за втечняване са на японска и английска фирма и 70% от печалбата е за тях а за путин 30% и газа е 30% рузки и затова няма санкции

    15:51 13.05.2026

  • 33 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 1 Отговор
    Просията е подпалиха от всякъде,бах тая спициална обосрация......
    .🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:44 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":

    то се вижда кой трепери по количеството евтини тролчета като тебе🤣🤣

    17:20 13.05.2026

  • 36 дядя дръмпирушка

    2 1 Отговор
    Нов шум около потъналия "MV Ursa Major": Превозвал ли е корабът на Путин части от ядрени реактори до Северна Корея?Руският товарен кораб "Голяма мечка" очевидно е имал експлозивен товар на борда, когато мистериозно потъва през декември 2024 г.: компоненти за два ядрени реактора, като тези, използвани в подводници. Това е резултат от обширно изследване на американския телевизионен оператор "CNN", публикувано на 12 май 2026 г.

    Руският "MV Ursa Major" потънал в Средиземно море – нови разкрития за взривен товар
    Руският кораб, собственост на компания, свързана с руското Министерство на отбраната, потъна на 23 декември 2024 г. след няколко експлозии, на около 100 километра от испанското средиземноморско крайбрежие. Двама членове на екипажа загинаха при инцидента, а 14 други бяха спасени. Предисторията на инцидента все още е неясна и днес.

    Изследвания след корабокрушение: Потъна ли "Медвежка Мажор" след торпедни атаки?
    Разкритията на CNN, които вече са публични, предполагат, че частите от реактора на борда на "MV Ursa Major" може да са били предназначени за Северна Корея. Потъването се случи само два месеца след като лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун изпрати войски в подкрепа на руската агресионна война срещу Украйна. Испанските разследващи сега разглеждат доказателства за възможна торпедна атака, както и подозрителна руска военна активност по останките.

    Руският капитан разопакова опаковките си след потъването – разследващите имат тревожни

    Коментиран от #39

    17:38 13.05.2026

  • 37 дядя дръмпирушка

    2 1 Отговор
    Руският капитан разопакова опаковките си след потъването – разследващите имат тревожни подозрения
    Руският капитан Игор Анисимов първоначално даде на испанските разследващи само колеблива информация за товара на кораба си. Според изявление на испанското правителство към опозиционните депутати, той се е страхувал за своята безопасност. Под натиск той най-накрая обясни какво се крие зад обектите, които в корабния документ бяха наречени "капаци на шахти": "Компоненти за два ядрени реактора, подобни на тези в подводниците." Капитанът не можа да потвърди дали реакторите съдържат ядрено гориво. Според източник, запознат с разследването, Анисимов е вярвал, че товарът трябва да бъде доставен в севернокорейското пристанище Расон.

    Испанските разследващи смятат избрания маршрут за силно подозрителен. Официално Владивосток е посочен като пристанище на дестинация. За товар от кранове и празни контейнери, месечно морско пътуване около Европа изглежда невероятно – особено като се има предвид, че Русия разполага с обширна железопътна мрежа.

    Последните часове на "MV Ursa Major" все още са загадка днес

    17:41 13.05.2026

  • 38 Отреазвяващ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ужаст":

    Руснаците поне не лъжат,за разлика от украинците.При украинците всеки паднал,свален,неутрализиран дрон има жертви,да не преувеличаваме,но всеки път и деца.Гнусна пропаганда.

    19:27 13.05.2026

  • 39 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "дядя дръмпирушка":

    Колко пъти да ти казвам,стига с тая пошла пропаганда,бе те бива в това,ела да го лигавиш,по достойно е от сегашните ти занимания

    19:31 13.05.2026

  • 40 ЯХБЗ

    2 1 Отговор
    Дроновете на ВСУ не са толкова опасни, колкото техните отломки - тази нелепа глупост дали някой още й вярва в скапаната пРосия?!

    21:38 13.05.2026

