Пожар в газопреработвателен завод в Астраханска област след падане на отломки от дрон

Отломки от свален украински безпилотен летателен апарат са предизвикали пожар в газопреработвателно предприятие в Астраханска област, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
Областният управител Игор Бабушкин заяви в социалната мрежа Telegram, че всички вражески безпилотни апарати са били свалени или неутрализирани чрез системи за радиоелектронна борба, но падащи отломки са причинили възникването на пожара.
По думите му няма загинали или ранени и се очаква огънят да бъде овладян в рамките на няколко часа.
Заводът се намира в близост до Каспийско море, на приблизително 1675 километра от границата с Украйна.
1 Българин
10:30 13.05.2026
2 ужаст
Коментиран от #5, #38
10:33 13.05.2026
3 Ама разбира се, що пък не?
10:34 13.05.2026
4 Неанонимен
10:34 13.05.2026
5 И то
До коментар #2 от "ужаст":Само там където има газови и нефтени предприятия
10:35 13.05.2026
6 Без аналогова технология
10:37 13.05.2026
7 Миролюб Войнов, редактор
10:38 13.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ГанЯ
10:41 13.05.2026
10 Факти
Коментиран от #19
10:42 13.05.2026
11 Мдаа
Коментиран от #17, #32
10:43 13.05.2026
12 вятъра носи отломки
Коментиран от #14
10:48 13.05.2026
13 ОНЯ С ДРОНЯ
А СОЛОВЬОВ реве кой
Бил отговорен за Защитата
На ПутлеРАЙХА.
Как Кой Евреин Скапян ,
Има министър на Отбраната
Има и Върховен Главнокомандващ....
Особено Върховния Диктатор
26 ГОДИНИ Нали ви пазеше
От НАТО и Враждебния Запад
Сега защо питаш ,
Много добре знаеш
Кремълски Цирей.
10:53 13.05.2026
14 Захарова
До коментар #12 от "вятъра носи отломки":Това са безаналогови отломки
10:58 13.05.2026
15 ех тези отломки бе
Руското ПВО винаги сваля украинските дронове. А отломките от тях винаги поразяват целта.
11:01 13.05.2026
16 Доктора
11:02 13.05.2026
17 Чакай да те светна
До коментар #11 от "Мдаа":Находището на п-в Ямал е концесионирано от френската Тотал. Затова там не падат отломки.
11:05 13.05.2026
18 терористите
11:08 13.05.2026
19 хахахахха
До коментар #10 от "Факти":Не е по смешна от 🚽ес и натю,5та година не могат да спрат Велика Русия
Коментиран от #20
11:11 13.05.2026
20 Ей руски Смех
До коментар #19 от "хахахахха":За 4г на 40км от Донбас с 1,3милиона ватенки фира.Кой моли Иран за дронове Шахед и ракети,койходи при Ким за войници ,че беше изгубил Курска област,кой чолучи от Ким 6милиона снаряди ,ракети САУ та кой да те питам.3дневния бункерен п л ъ х ли да.Воювал с НАТО ей Смех да те питам къде е руския флот в Черно море избяга какеото остана в Новорусийск
Коментиран от #22
12:12 13.05.2026
21 Бахур
СмЕх . Разбомбиха ги отвсякъде
Коментиран от #23
12:15 13.05.2026
22 хахахахха
До коментар #20 от "Ей руски Смех":доста пошла дезинформация 🤮
12:15 13.05.2026
23 хахахахха
До коментар #21 от "Бахур":западналите сте като коне с капаци,вярвате на всяка измишльотина която надраскат
Коментиран от #25
12:17 13.05.2026
24 Цеко Цирконя
12:21 13.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 РИА Новости
Е.Пригожин 2023г.
Коментиран от #27
12:41 13.05.2026
27 хахахахха
До коментар #26 от "РИА Новости":фантазиите са безплатни,само това ви остана🤣🤣
13:19 13.05.2026
28 емил
Забележете нещата до къде дойдоха .? Нанасят се удари и то дълбоко в Руските територии на 1675 км ?? Това е прекрасна възможност и като Генерална репетиция за Запада и НАТО --как ще реагира Русия при един сериозен конфликт --? ? Никак ? Путин ще наблюдава всичко това без никаква реакция --както винаги ще махне с ръка сякаш това са дребни незначителни неща . Даже --сигурен съм- Украйна заедно с армиите на НАТО да започнат военни действия срещу Русия и да дойдат пред Москва Путин ще се опита да се свърже с Тръмп за да го помоли да спре настъплението което не е колегиално като на партньор . Ид..от некадърния , нехайник който на всичкото гледа с безразличие , действително тоя ид..от е болен , страхливец и как са го приели да работи в КГБ не мога да си обясня . Облечете тоя в розово и поличката му и токчетатa щe му стоят много добре и ще се хареса на партньорите си много по вече отколкото сега .Той е един мъхльо от който можел -- щял да работи като таксиметров шофьор в Ленинград -- да това може да направи но и не страна като Русия да управлява .
Коментиран от #29, #30, #31
13:24 13.05.2026
29 хахахахха
До коментар #28 от "емил":Нанасят се удари от 50 60 км,от Казахстан и ще съжаляват за това,стига си бълвал евтина пропаганда!
13:30 13.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бъркаш се
До коментар #28 от "емил":"щял да работи като таксиметров шофьор в Ленинград -- да това може да направи но и не страна като Русия да управлява"
затова ли всички от 🚽ес треперят от страх?
Коментиран от #34
14:05 13.05.2026
32 стоян
До коментар #11 от "Мдаа":До 11 ком - вярно е другарю само че доставките са от остров Сахалин -там сондажите и завода за втечняване са на японска и английска фирма и 70% от печалбата е за тях а за путин 30% и газа е 30% рузки и затова няма санкции
15:51 13.05.2026
33 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
16:44 13.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хахахахха
До коментар #34 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":то се вижда кой трепери по количеството евтини тролчета като тебе🤣🤣
17:20 13.05.2026
36 дядя дръмпирушка
Руският "MV Ursa Major" потънал в Средиземно море – нови разкрития за взривен товар
Руският кораб, собственост на компания, свързана с руското Министерство на отбраната, потъна на 23 декември 2024 г. след няколко експлозии, на около 100 километра от испанското средиземноморско крайбрежие. Двама членове на екипажа загинаха при инцидента, а 14 други бяха спасени. Предисторията на инцидента все още е неясна и днес.
Изследвания след корабокрушение: Потъна ли "Медвежка Мажор" след торпедни атаки?
Разкритията на CNN, които вече са публични, предполагат, че частите от реактора на борда на "MV Ursa Major" може да са били предназначени за Северна Корея. Потъването се случи само два месеца след като лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун изпрати войски в подкрепа на руската агресионна война срещу Украйна. Испанските разследващи сега разглеждат доказателства за възможна торпедна атака, както и подозрителна руска военна активност по останките.
Руският капитан разопакова опаковките си след потъването – разследващите имат тревожни
Коментиран от #39
17:38 13.05.2026
37 дядя дръмпирушка
Руският капитан Игор Анисимов първоначално даде на испанските разследващи само колеблива информация за товара на кораба си. Според изявление на испанското правителство към опозиционните депутати, той се е страхувал за своята безопасност. Под натиск той най-накрая обясни какво се крие зад обектите, които в корабния документ бяха наречени "капаци на шахти": "Компоненти за два ядрени реактора, подобни на тези в подводниците." Капитанът не можа да потвърди дали реакторите съдържат ядрено гориво. Според източник, запознат с разследването, Анисимов е вярвал, че товарът трябва да бъде доставен в севернокорейското пристанище Расон.
Испанските разследващи смятат избрания маршрут за силно подозрителен. Официално Владивосток е посочен като пристанище на дестинация. За товар от кранове и празни контейнери, месечно морско пътуване около Европа изглежда невероятно – особено като се има предвид, че Русия разполага с обширна железопътна мрежа.
Последните часове на "MV Ursa Major" все още са загадка днес
17:41 13.05.2026
38 Отреазвяващ
До коментар #2 от "ужаст":Руснаците поне не лъжат,за разлика от украинците.При украинците всеки паднал,свален,неутрализиран дрон има жертви,да не преувеличаваме,но всеки път и деца.Гнусна пропаганда.
19:27 13.05.2026
39 хахахахха
До коментар #36 от "дядя дръмпирушка":Колко пъти да ти казвам,стига с тая пошла пропаганда,бе те бива в това,ела да го лигавиш,по достойно е от сегашните ти занимания
19:31 13.05.2026
40 ЯХБЗ
21:38 13.05.2026