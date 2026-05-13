Френска пациентка с хантавирус е в критично състояние, 11 са вече заразените

13 Май, 2026 09:51 2 639 36

Заразата е ограничена до пътници и екипаж, но властите следят за нови случаи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френска гражданка, заразена по време на епидемично огнище на смъртоносния хантавирус на круизния кораб MS Hondius, е в критично състояние и се лекува с апарат за изкуствено подпомагане на белите дробове. Това съобщи лекар от болница в Париж, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.

Броят на регистрираните случаи вече е достигнал 11, като 9 от тях са лабораторно потвърдени.

До момента трима пътници са починали на борда на кораба, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е сред първите заразени след посещение в Южна Америка.

Френската пациентка, която се лекува в Париж, е развила тежка форма на заболяването, довела до сериозни увреждания на белите дробове и сърцето, обясни д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница „Биша“.

По думите му жената е поставена на животоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта ѝ през изкуствен бял дроб, обогатява я с кислород и я връща обратно в организма. Според лекаря това е последният възможен етап на интензивно лечение, с надежда да се даде време на органите да се възстановят.

След евакуацията на всички пътници и голяма част от екипажа корабът се отправя към Нидерландия, където ще бъде напълно почистен и дезинфекциран.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че потвърдени и предполагаеми случаи са установени единствено сред хората на борда на кораба.

Той подчерта, че към момента няма данни за започваща по-широка епидемия, но предупреди, че ситуацията се следи внимателно. Според него, предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно броят на случаите да нарасне през следващите седмици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайска кашлица епизод две

    53 2 Отговор
    Почна се, почнаха ни!

    09:52 13.05.2026

  • 2 Сталин

    59 5 Отговор
    Войната в Украйна свършва ,започва пландемия.
    Кошерните ууроди започнаха новата пандемия ,тези хора които бяха на кораба с "хантавирус" 20 души вече са в Англия и забележете тези хора нямат никакви симптоми но трябва да стоят заключени в къщи за 45 дни ,други 17 американци са също вече в САЩ и са заключени в карантинни изолатори също , очаквайте скоро и при вас , акциите на Модерна скочиха с 30% от миналата седмица защото са вече почти готови с ваксините

    Коментиран от #22

    09:54 13.05.2026

  • 3 ПОЧНА СЕ

    49 3 Отговор
    ПАК НИ САПУНИСВАТ МОЗЪЦИТЕ И НИ ГОТВЯТ ЗА СЛЕДВАЩАТА ПАНДЕМИЯ КЪДЕТО ЩЕ НИ ОСТРИЖАТ ТОТАЛНО.

    09:56 13.05.2026

  • 4 честен ционист

    27 4 Отговор
    Ханта на разговорен иврит значи глупост, празни приказки, нелепица.

    09:58 13.05.2026

  • 5 депутатка новобранка

    20 3 Отговор
    Пак ли ще ни бъркат по носовете? Няма ли кой да ни бръкне и в някоя друга дупка?

    Коментиран от #18

    10:00 13.05.2026

  • 6 Цървул

    47 3 Отговор
    Вместо да ограничат всичко на кораба , те ги пръснаха из цяла европа да заразяват . Сега ще наблюдават - сеира . Интересно и демократично . Освен че са крадци и измамници , вече са и убийци .

    10:00 13.05.2026

  • 7 РумбуРаг

    9 8 Отговор
    добре дошъл !

    10:02 13.05.2026

  • 8 Най големите паразити са в Брюксел,

    45 3 Отговор
    от там идва най голямата зараза!

    10:04 13.05.2026

  • 9 ех, че им хареса

    41 3 Отговор
    предната плаНдемия - много смърт, много страх, много отнемане на права и милиардни печалби. Болните мозъци не спят, те творят картини от ада. Премиерата предстои още следващия месец. Въоръжете се с разум и спокойствие, не се поддавайте на паника, а лекарите в България да изливат новите ваксини и да ваксинират българите с глюкозен разтвори или витамини. Твърде малко останахме, за да си правят опасни експерименти с нас. Който има къща на село, да я прави годна за живот и да засажда градината докато все още има време. Този път са ни подготвили продоволствена и здравна криза в едно.

    10:05 13.05.2026

  • 10 Хантавируса е тотална измама

    29 6 Отговор
    Изобщо не е заразен ,но в момента тече поръчкова медийна кампания за да подготвят за следващия локдаун.

    Коментиран от #11

    10:06 13.05.2026

  • 11 факт

    26 8 Отговор

    До коментар #10 от "Хантавируса е тотална измама":

    Това не е нормален хантавирус, а нов щам, съвсем скоро произведен в лабораториите на Пентагона.

    Коментиран от #23

    10:08 13.05.2026

  • 12 Тиква

    24 3 Отговор
    Доктор урсулаМенгеле се радва, ще има пфайзер майзер, парите на фашистите не миришат.

    10:14 13.05.2026

  • 13 Абе тези психопати

    19 2 Отговор
    пак почват, ама днеска никой не им вярва на нищо!

    10:19 13.05.2026

  • 14 гепирал Муфтаджийски

    19 3 Отговор
    Да си стои вкъщи и да не излиза 14 дни. След това като направи 3 отрицателни теста можехда отиде да си сложи бустерите. Всичко ще се оправи ако спазва заповедите на Щаба. Иначе яко ще се мре.

    Коментиран от #16, #21

    10:19 13.05.2026

  • 15 Ограбването ще е милиарди

    24 2 Отговор
    Подготвят ни за нова пандемия, 50% смъртност. 50% ивалидизиране.

    Започвайте ваксината и тройните бустери

    10:21 13.05.2026

  • 16 Този на него си

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "гепирал Муфтаджийски":

    и на децата си е слагал солена водица, а за другите онези отрови от фащ...

    10:22 13.05.2026

  • 17 Лекувала се била...

    18 2 Отговор
    Апаратът за белодробна вентилация поддържа работата на белия дроб, не лекува. Лекуват антибиотиците, които ѝ вливат. Дано се оправи жената.

    Коментиран от #33

    10:37 13.05.2026

  • 18 депутат със стаж

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "депутатка новобранка":

    Като направиш клизмата заповядай.

    10:38 13.05.2026

  • 19 Туман

    18 1 Отговор
    Миналата година, 2025 има документирани 170 000 случая на този вирус, помните ли така да са тръбели по новините, след ковид ако още не сте се озъзнали, и господ не може да ви помогне

    10:47 13.05.2026

  • 20 ООрана държава

    3 5 Отговор
    Как бе, българките докторчета ни парфюмират че бил безопасен и няма ко да се плашим

    10:53 13.05.2026

  • 21 Хаха яко ще се мре

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "гепирал Муфтаджийски":

    Само Путин да спре войната и Западняците почват с Ковид 2.0

    Ще се дърхпат от хубавите васини и ще излизат на разходки без маски и страх? Недопустимо!!

    10:54 13.05.2026

  • 22 Ха ха

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Круизът е идеалната лаборатория.Пускат им щама и чакат.Кой се разболял,кой умрял и т.н.А всички по 40 дена карантина.Идеално.

    11:31 13.05.2026

  • 23 Румен Решетников

    0 12 Отговор

    До коментар #11 от "факт":

    Грешиш. Произведен е в лабораториите на китайската народна армия, точно както Ковид-19!

    Коментиран от #25

    11:32 13.05.2026

  • 24 Д-р Антон Петев

    2 2 Отговор
    Слагайте бързо карантина за една година напред !

    12:52 13.05.2026

  • 25 604

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Решетников":

    Вече доказаха самите американци го доказаха и показаха къде как и защо е сътворен ковид 19...за туй тихо платена фъашкиьо!

    12:57 13.05.2026

  • 26 Бай Хой -Бесният

    8 0 Отговор
    Вирусите ги тунинговат разни "учени" в лаборатории,не знам с колко нисък морал трябва да си за извършваш срещу пари подобна дейност ,в сравнение с тях наркодилърите и серийните убийци са като Добрият Дядо Коледа !Тези заслужават изтриване на семейното им дърво поне до трето коляно !

    Коментиран от #30

    12:59 13.05.2026

  • 27 Жреца на Ботунеца

    5 0 Отговор
    Даже и богатите плачат !Екзотичните круузове не са добри за вашето здраве !

    Коментиран от #29

    13:02 13.05.2026

  • 28 Хранителните магазини в зградите

    5 0 Отговор
    Развъждат хлебарки и гризачи и трябва да се обработва с химикали.

    13:05 13.05.2026

  • 29 Ми като има мишки

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жреца на Ботунеца":

    На палубата.

    13:06 13.05.2026

  • 30 Казва се до десето коляно

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Хой -Бесният":

    Изтрива се до десето коляно.

    Коментиран от #32

    13:08 13.05.2026

  • 31 много странно

    6 1 Отговор
    вирус, който по принцип не се предава от човек на човек в естествена среда, да е успял да се адаптира до степен, че да е заразил над 11 (а се очаква, че ще са и повече) човека, обитавали огромен круизен кораб.
    Тия пак шикалкавят! Да вземат и да си признават коя лаборатория е пипала вируса!
    Аман, докато не ни редуцират до 4-5 милиарда население, тия няма да се успокоят. Решиха, че ИИ и роботчета са им по-изгодни като работна ръка и айде, не спират с опитите да зачистят хомо сапиенса. И защо избират все бялата раса? Да си по-богат и взискателен към работодателя, явно не е предимство.

    13:13 13.05.2026

  • 32 Бай Хой -Бесният

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Казва се до десето коляно":

    Въпреки ,че се правя на хуманен и милостив ,веднага се съгласих .

    13:19 13.05.2026

  • 33 няма

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Лекувала се била...":

    голям шанс за нея. Докара ли го до тази фаза на болния, вируса побеждава.
    Вярно, това е пирова победа, ама вирусчето няма как да го знае и прави това, което може, т.е. бясно се размножава, убивайки нея и себе си. На медицинско чудо няма какво да се надяваме.

    Точно за тоя вирус ваксини няма, та всички пътници и екипажа трябва да се молят имунната им система да се е справила. Истинския въпрос е защо и как са се формирали условия за разпространението му. При добра лична хигиена, както и обща хигиена на кораба не би трябвало да има разпространение. Нещо куца в цялата история, но никой няма да ни каже.

    13:23 13.05.2026

  • 34 Пал ли

    4 2 Отговор
    Изолация или ваксини искат да ни натресат тоя път не се връзваме

    13:30 13.05.2026

  • 35 Математикът козел

    5 1 Отговор
    Пак ще го виждаме често.

    14:16 13.05.2026

  • 36 Коз

    0 0 Отговор
    Силва Дончева го каза това.

    21:12 14.05.2026

