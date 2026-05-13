Френска пациентка с хантавирус е в критично състояние, 11 са вече заразените

Френска гражданка, заразена по време на епидемично огнище на смъртоносния хантавирус на круизния кораб MS Hondius, е в критично състояние и се лекува с апарат за изкуствено подпомагане на белите дробове. Това съобщи лекар от болница в Париж, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.

Броят на регистрираните случаи вече е достигнал 11, като 9 от тях са лабораторно потвърдени.

До момента трима пътници са починали на борда на кораба, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е сред първите заразени след посещение в Южна Америка.

Френската пациентка, която се лекува в Париж, е развила тежка форма на заболяването, довела до сериозни увреждания на белите дробове и сърцето, обясни д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница „Биша“.

По думите му жената е поставена на животоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта ѝ през изкуствен бял дроб, обогатява я с кислород и я връща обратно в организма. Според лекаря това е последният възможен етап на интензивно лечение, с надежда да се даде време на органите да се възстановят.

След евакуацията на всички пътници и голяма част от екипажа корабът се отправя към Нидерландия, където ще бъде напълно почистен и дезинфекциран.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че потвърдени и предполагаеми случаи са установени единствено сред хората на борда на кораба.

Той подчерта, че към момента няма данни за започваща по-широка епидемия, но предупреди, че ситуацията се следи внимателно. Според него, предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно броят на случаите да нарасне през следващите седмици.