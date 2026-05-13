Френска пациентка с хантавирус е в критично състояние, 11 са вече заразените

Френска гражданка, заразена по време на епидемично огнище на смъртоносния хантавирус на круизния кораб MS Hondius, е в критично състояние и се лекува с апарат за изкуствено подпомагане на белите дробове. Това съобщи лекар от болница в Париж, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.
Броят на регистрираните случаи вече е достигнал 11, като 9 от тях са лабораторно потвърдени.
До момента трима пътници са починали на борда на кораба, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е сред първите заразени след посещение в Южна Америка.
Френската пациентка, която се лекува в Париж, е развила тежка форма на заболяването, довела до сериозни увреждания на белите дробове и сърцето, обясни д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница „Биша“.
По думите му жената е поставена на животоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта ѝ през изкуствен бял дроб, обогатява я с кислород и я връща обратно в организма. Според лекаря това е последният възможен етап на интензивно лечение, с надежда да се даде време на органите да се възстановят.
След евакуацията на всички пътници и голяма част от екипажа корабът се отправя към Нидерландия, където ще бъде напълно почистен и дезинфекциран.
Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че потвърдени и предполагаеми случаи са установени единствено сред хората на борда на кораба.
Той подчерта, че към момента няма данни за започваща по-широка епидемия, но предупреди, че ситуацията се следи внимателно. Според него, предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно броят на случаите да нарасне през следващите седмици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Китайска кашлица епизод две
09:52 13.05.2026
2 Сталин
Кошерните ууроди започнаха новата пандемия ,тези хора които бяха на кораба с "хантавирус" 20 души вече са в Англия и забележете тези хора нямат никакви симптоми но трябва да стоят заключени в къщи за 45 дни ,други 17 американци са също вече в САЩ и са заключени в карантинни изолатори също , очаквайте скоро и при вас , акциите на Модерна скочиха с 30% от миналата седмица защото са вече почти готови с ваксините
Коментиран от #22
09:54 13.05.2026
3 ПОЧНА СЕ
09:56 13.05.2026
4 честен ционист
09:58 13.05.2026
5 депутатка новобранка
Коментиран от #18
10:00 13.05.2026
6 Цървул
10:00 13.05.2026
7 РумбуРаг
10:02 13.05.2026
8 Най големите паразити са в Брюксел,
10:04 13.05.2026
9 ех, че им хареса
10:05 13.05.2026
10 Хантавируса е тотална измама
Коментиран от #11
10:06 13.05.2026
11 факт
До коментар #10 от "Хантавируса е тотална измама":Това не е нормален хантавирус, а нов щам, съвсем скоро произведен в лабораториите на Пентагона.
Коментиран от #23
10:08 13.05.2026
12 Тиква
10:14 13.05.2026
13 Абе тези психопати
10:19 13.05.2026
14 гепирал Муфтаджийски
Коментиран от #16, #21
10:19 13.05.2026
15 Ограбването ще е милиарди
Започвайте ваксината и тройните бустери
10:21 13.05.2026
16 Този на него си
До коментар #14 от "гепирал Муфтаджийски":и на децата си е слагал солена водица, а за другите онези отрови от фащ...
10:22 13.05.2026
17 Лекувала се била...
Коментиран от #33
10:37 13.05.2026
18 депутат със стаж
До коментар #5 от "депутатка новобранка":Като направиш клизмата заповядай.
10:38 13.05.2026
19 Туман
10:47 13.05.2026
20 ООрана държава
10:53 13.05.2026
21 Хаха яко ще се мре
До коментар #14 от "гепирал Муфтаджийски":Само Путин да спре войната и Западняците почват с Ковид 2.0
Ще се дърхпат от хубавите васини и ще излизат на разходки без маски и страх? Недопустимо!!
10:54 13.05.2026
22 Ха ха
До коментар #2 от "Сталин":Круизът е идеалната лаборатория.Пускат им щама и чакат.Кой се разболял,кой умрял и т.н.А всички по 40 дена карантина.Идеално.
11:31 13.05.2026
23 Румен Решетников
До коментар #11 от "факт":Грешиш. Произведен е в лабораториите на китайската народна армия, точно както Ковид-19!
Коментиран от #25
11:32 13.05.2026
24 Д-р Антон Петев
12:52 13.05.2026
25 604
До коментар #23 от "Румен Решетников":Вече доказаха самите американци го доказаха и показаха къде как и защо е сътворен ковид 19...за туй тихо платена фъашкиьо!
12:57 13.05.2026
26 Бай Хой -Бесният
Коментиран от #30
12:59 13.05.2026
27 Жреца на Ботунеца
Коментиран от #29
13:02 13.05.2026
28 Хранителните магазини в зградите
13:05 13.05.2026
29 Ми като има мишки
До коментар #27 от "Жреца на Ботунеца":На палубата.
13:06 13.05.2026
30 Казва се до десето коляно
До коментар #26 от "Бай Хой -Бесният":Изтрива се до десето коляно.
Коментиран от #32
13:08 13.05.2026
31 много странно
Тия пак шикалкавят! Да вземат и да си признават коя лаборатория е пипала вируса!
Аман, докато не ни редуцират до 4-5 милиарда население, тия няма да се успокоят. Решиха, че ИИ и роботчета са им по-изгодни като работна ръка и айде, не спират с опитите да зачистят хомо сапиенса. И защо избират все бялата раса? Да си по-богат и взискателен към работодателя, явно не е предимство.
13:13 13.05.2026
32 Бай Хой -Бесният
До коментар #30 от "Казва се до десето коляно":Въпреки ,че се правя на хуманен и милостив ,веднага се съгласих .
13:19 13.05.2026
33 няма
До коментар #17 от "Лекувала се била...":голям шанс за нея. Докара ли го до тази фаза на болния, вируса побеждава.
Вярно, това е пирова победа, ама вирусчето няма как да го знае и прави това, което може, т.е. бясно се размножава, убивайки нея и себе си. На медицинско чудо няма какво да се надяваме.
Точно за тоя вирус ваксини няма, та всички пътници и екипажа трябва да се молят имунната им система да се е справила. Истинския въпрос е защо и как са се формирали условия за разпространението му. При добра лична хигиена, както и обща хигиена на кораба не би трябвало да има разпространение. Нещо куца в цялата история, но никой няма да ни каже.
13:23 13.05.2026
34 Пал ли
13:30 13.05.2026
35 Математикът козел
14:16 13.05.2026
36 Коз
21:12 14.05.2026