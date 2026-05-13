Тръмп ще настоява Китай да отвори пазара си за американски компании

Президентът на Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящите разговори в Пекин ще настоява пред китайския лидер Си Цзинпин Китай да отвори своя пазар за американски компании, предава БТА.
По думите му целта е американският бизнес да получи по-широк достъп до китайската икономика, което според него би допринесло за по-нататъшното развитие на Китай.
В публикация в социалните мрежи Тръмп похвали Си Цзинпин като изключителен лидер и заяви, че ще го помоли да даде възможност на американските бизнес представители, които го придружават, да покажат своите възможности и да допринесат за икономическия напредък на страната.
Междувременно делегациите на Китай и Съединените американски щати са започнали предварителни икономически и търговски консултации в Инчон, съобщава китайската информационна агенция Синхуа.
Разговорите се провеждат на летището в Инчон, близо до Сеул, като в тях участват китайският вицепремиер Хъ Лифън и американският министър на финансите Скот Бесънт.
Очаква се именно търговските отношения да бъдат една от основните теми и по време на срещата между лидерите на двете най-големи икономики в света.
1 Иначе
Коментиран от #5
09:22 13.05.2026
2 НЯМА КАК
09:24 13.05.2026
3 Китай както винаги
09:27 13.05.2026
4 Гоя
Коментиран от #13
09:28 13.05.2026
5 Проблема е, че
До коментар #1 от "Иначе":днес всеки може да произведе форд, нвидия и домати. Пазара гледа цена, гледа и качество.
09:28 13.05.2026
6 ЧеБурашка
09:29 13.05.2026
7 В превод това значи
09:30 13.05.2026
8 Коста
09:32 13.05.2026
9 Глупости
09:35 13.05.2026
10 Само питам
Коментиран от #20, #31
09:38 13.05.2026
11 авантгард
От своя страна ти забрани внос в хамерика на оборудване комуникационно от Китай, щото те били шпионирсли.
Пълна откачалка.
09:38 13.05.2026
12 Саша Грей
Всъщност Китай иска Тайван точно заради чиповете.
Коментиран от #15, #22, #23
09:39 13.05.2026
13 Факт
До коментар #4 от "Гоя":Има замесени в нелоялни търгавски практики включително длъжностни лица!
09:40 13.05.2026
14 Българин
Коментиран от #17
09:40 13.05.2026
15 жик так
До коментар #12 от "Саша Грей":В последния момент шефът на Nvidia бе включен в делегацията на Тръмп в Китай ...
Също и Илон Мъск ...
Яко молене ще пада в Китай ..
09:45 13.05.2026
16 Емо
Коментиран от #34
09:46 13.05.2026
17 Само питам
До коментар #14 от "Българин":Ти наред ли си ? Репарации ще плащат кравите на Иран .
09:46 13.05.2026
18 Можем да се досетим,
Светът вече го разбра що за смешник е!
09:48 13.05.2026
19 Сън дзу
Коментиран от #24, #25, #36
09:48 13.05.2026
20 Хе хе...
До коментар #10 от "Само питам":Айфони! Внос от Китай.
09:48 13.05.2026
21 Kaлпазанин
09:49 13.05.2026
22 това е от преди година
До коментар #12 от "Саша Грей":Китайски компании за чипове сe надпреварват към борсата след редица успешни IPO .
Очаквани силни листвания на осем компании в Шанхай и Хонконг подхранват очаквания за пробив на Китай в AI хардуера
Акциите на китайския производител на чипове MetaX поскъпнаха с близо 700% при IPO-то в Шанхай
09:50 13.05.2026
23 Ами Китай е жертва
До коментар #12 от "Саша Грей":на американският хегемон, който се мисли за световен господар и дава разрешения или забрани по света, в зависимост кой колко е послушен и готов да им е роб! Та поради тази причина, Китай не може да се сдобие с последните литографски технологии и да си ги произвеждат сами!
Коментиран от #26, #33
09:51 13.05.2026
24 ха ха ха ....
До коментар #19 от "Сън дзу":Още преди 10 години Ауто Билд писа :
300 милиона Китайци са с доходите на Германци !!!
Ти си представи за какво става въпрос !!!
09:52 13.05.2026
25 Баце,
До коментар #19 от "Сън дзу":Оправи си календара. 1976та мина отдавна.
09:52 13.05.2026
26 а дали е така
До коментар #23 от "Ами Китай е жертва":В Китай вече десетки фирми работят върху AI чипове .
....2025г... акциите на производителя на AI чипове Moore Threads Technology Co. поскъпнаха с 425% в първия ден от търговията в Шанхай, а след това книжата на MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. записаха ръст от 693% при листването си.
„Китай наваксва много бързо в войната на чиповете. Няма да ме изненада, ако през 2026 или 2027 г. имаме „DeepSeek момент“ в производството на чипове, когато Китай започне да произвежда евтини конкурентни чипове“, каза Мат Томс, ръководител на отдела за изпълнение на парични сделки за Азиатско-тихоокеанския регион в Barclays. „Това би било сътресение за Nvidia и нейната верига за доставки.“
Коментиран от #28
09:55 13.05.2026
27 цялата дандания е
Сега ще вади всичко на тезгяха ..
09:57 13.05.2026
28 Китай разработва и произвежда чипове
До коментар #26 от "а дали е така":но не могат да се сдобият с последните литографски машини заради САЩ. А това ги спъва да са номер 1.
Коментиран от #32
10:00 13.05.2026
29 ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ
10:03 13.05.2026
30 000
10:19 13.05.2026
31 Ами че кво друго ???!
До коментар #10 от "Само питам":ДЪЛГОВЕ
Хи хи хи
ианките са най-добрите в тоа "бизнес"
10:21 13.05.2026
32 в скоро време няма да са им нужни
До коментар #28 от "Китай разработва и произвежда чипове":Да, Китай активно произвежда литографски машини и постига значителен напредък в стремежа си към технологична самодостатъчност. През 2025 г. страната представи първата си литографска машина с електронен лъч за търговска употреба и успешно патентова собствена технология, насочена към производство на 3-нм чипове.
Собствени технологии: Компании като SMIC и Huawei развиват вътрешни капацитети за производство на чипове, като подготвят 7-нм процеси и по-модерни технологии.
10:27 13.05.2026
33 Саша Грей
До коментар #23 от "Ами Китай е жертва":Хайде още малко да осъвременя познанията Ви. Американците притежават инженерния образец, НО машините за производство и в Тайван и в Китай са нидерландски - ASML Holding N.V.
Така че патентът е американски и е нормално да продават или не, каквато част от него искат. Патентът за АРМ технологията пък е на Великобритания. По тази технология се произвеждат процесорите на тайванските TSMC, китайските SMIC, както и инженерните образци на руските Елбрус и Байкал, които не се произвеждат заради забрана.
Коментиран от #35, #42, #43
11:07 13.05.2026
34 Гоя
До коментар #16 от "Емо":Така ли мислиш?
11:07 13.05.2026
35 То за теб е нормално
До коментар #33 от "Саша Грей":и САЩ да ти казва на кой ще налагат санкции, на кой не, да вкарват държави във войни, да крадат петрол, да източват Европа и всички тези благини които дава САЩ на света!
11:10 13.05.2026
36 От чужбина
До коментар #19 от "Сън дзу":Мнооого си в грешка. Само направи една малка сметка с по-големи числа. Около 5% от населението на една държава са заможните хора. За Китай това прави около и доста над 5 милиона. От тези 5 млн. ако само 1% са истински богати това означава, че в Китай има минимум 500 000 милионери. Да те светна и друго. Ако дойдеш в Лондон и се поразходиш между сградите на ... примерно Империал Колидж - това е един от престижните им университети на Великобритания, няма начин да не забележиш, че голяма част от студентите са китайци. Този университет се плаща и е скъп. Само заможни или богати родители могат да си позволят детето да учи в такъв скъп университет. И понеже казах, че има много китайци, другите са индиици. Ама това е само в един от престижните университети, а тук има още няколко такива. Сещай се дали няма китайски студенти из Европа, в Америка и в Русия, а и още повече в самия Китай. Дали са бедни?????
Коментиран от #39
12:15 13.05.2026
37 От чужбина
Коментиран от #41
12:27 13.05.2026
38 Икономист
13:07 13.05.2026
39 запознат
До коментар #36 от "От чужбина":От известно време за китайските студенти е по-скъпо да учат в престижен университет в Китай отколкото в престижен университет в Европа. Освен това Австралия стои по-високо в йерархията от Европа за платежоспособните китайци. Китайските университети привличат добри преподаватели и студентите им са много мотивирани - често цялото семейство издържа студент в престижен университет, който след като се дипломира ще започне да помага на друг от семейството да получи престижно образование. Западни университети откриват филиали в Китай.
13:11 13.05.2026
40 Рублевка
17:07 13.05.2026
41 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #37 от "От чужбина":Не си наясно. Великобритания няма собствено ЯО и технология. Оръжията и са американски, на половин век и изобщо не е ясно, дали зарядите не са деградирали. Франция се представя добре, но изостава значително от РФ, която обогатява почти половината уран в света. РФ продаваше до преди няколко месеца и на САЩ уран, но Путин забрани.
17:15 13.05.2026
42 Дзак
До коментар #33 от "Саша Грей":А какво означава инженерен образец?
17:23 13.05.2026
43 Гоя
До коментар #33 от "Саша Грей":Познава всякакви патенти за литографски технологии.
17:38 13.05.2026