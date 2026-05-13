Тръмп ще настоява Китай да отвори пазара си за американски компании

13 Май, 2026 09:21 1 378 43

Икономически разговори между Пекин и Вашингтон се провеждат преди срещата на върха на лидерите

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящите разговори в Пекин ще настоява пред китайския лидер Си Цзинпин Китай да отвори своя пазар за американски компании, предава БТА.

По думите му целта е американският бизнес да получи по-широк достъп до китайската икономика, което според него би допринесло за по-нататъшното развитие на Китай.

В публикация в социалните мрежи Тръмп похвали Си Цзинпин като изключителен лидер и заяви, че ще го помоли да даде възможност на американските бизнес представители, които го придружават, да покажат своите възможности и да допринесат за икономическия напредък на страната.

Междувременно делегациите на Китай и Съединените американски щати са започнали предварителни икономически и търговски консултации в Инчон, съобщава китайската информационна агенция Синхуа.

Разговорите се провеждат на летището в Инчон, близо до Сеул, като в тях участват китайският вицепремиер Хъ Лифън и американският министър на финансите Скот Бесънт.

Очаква се именно търговските отношения да бъдат една от основните теми и по време на срещата между лидерите на двете най-големи икономики в света.


Напиши коментар:

  • 1 Иначе

    18 0 Отговор
    ще ходи без гащи.🤔

    Коментиран от #5

    09:22 13.05.2026

  • 2 НЯМА КАК

    44 1 Отговор
    ДА ОТИДЕШ НА КИЛИМЧЕТО НА ДОМАКИНА И ДА ПОСТАВЯШ УЛТИМАТУМИ. КАУБОЕЦ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ДИПЛОМАТ. ЩЕ СЕ ВЪРНЕ С ПРАЗНА ТОРБИЧКА РИЖКО.

    09:24 13.05.2026

  • 3 Китай както винаги

    32 1 Отговор
    тънко и спокойно ще му го сложи и тръмп ще тръгне с подвита опашка!

    09:27 13.05.2026

  • 4 Гоя

    14 1 Отговор
    Всички, с които е в комбина са продажни и манипулируеми!

    Коментиран от #13

    09:28 13.05.2026

  • 5 Проблема е, че

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иначе":

    днес всеки може да произведе форд, нвидия и домати. Пазара гледа цена, гледа и качество.

    09:28 13.05.2026

  • 6 ЧеБурашка

    28 0 Отговор
    Ами аз не съм чувал Китай да е затварял пазара си за когото и да е било...

    09:29 13.05.2026

  • 7 В превод това значи

    31 0 Отговор
    Отиваш на гости и настояваш домакина непременно да си направи харакири.Шашкавелник

    09:30 13.05.2026

  • 8 Коста

    31 0 Отговор
    Че той е отворен. На 90% от всички продукти в САЩ, на американски компании пише, произведено в Китай. Освен на оръжията и газта.

    09:32 13.05.2026

  • 9 Глупости

    27 0 Отговор
    пръмпич отива да се моли и предлага подкуп и облаги, но най-вече е там за ситуацията в Иран.., че иранците го насметоха с помощта на Китай и Русия

    09:35 13.05.2026

  • 10 Само питам

    24 0 Отговор
    Като какво могат да произведат и продадат американците ?

    Коментиран от #20, #31

    09:38 13.05.2026

  • 11 авантгард

    26 1 Отговор
    Ами те са готови китайците да отворели пазара си за чипове Нвидия ама ти забрани да им се доставят.
    От своя страна ти забрани внос в хамерика на оборудване комуникационно от Китай, щото те били шпионирсли.
    Пълна откачалка.

    09:38 13.05.2026

  • 12 Саша Грей

    2 22 Отговор
    Китай купува чипове с ИИ от Интел, но те са хардуерно ограничени за износ. Китайците се опитват да настигнат Интел, АМД и НВидиа, но засега без успех. Един сладур тука се изказа, че НВидиа и АМД били китайски. Е като са китайски защо китайците напират за секретните ИИ чипове? Мечтатели.
    Всъщност Китай иска Тайван точно заради чиповете.

    Коментиран от #15, #22, #23

    09:39 13.05.2026

  • 13 Факт

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гоя":

    Има замесени в нелоялни търгавски практики включително длъжностни лица!

    09:40 13.05.2026

  • 14 Българин

    0 27 Отговор
    Китай трябва да плаща репарации на САЩ! Всеки опит да се измъкне от тези си задължения, ще доведат до световна война! Тръмп няма да им позволи никакви волности по този въпрос и ще си получи парите в пълен мащаб!

    Коментиран от #17

    09:40 13.05.2026

  • 15 жик так

    21 0 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    В последния момент шефът на Nvidia бе включен в делегацията на Тръмп в Китай ...
    Също и Илон Мъск ...

    Яко молене ще пада в Китай ..

    09:45 13.05.2026

  • 16 Емо

    15 0 Отговор
    Демек,шеги удари на молба. Сълзи и сополи.

    Коментиран от #34

    09:46 13.05.2026

  • 17 Само питам

    26 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Ти наред ли си ? Репарации ще плащат кравите на Иран .

    09:46 13.05.2026

  • 18 Можем да се досетим,

    22 0 Отговор
    че Тръмп първо ще заплашва, после ще изнудва, на края ще отстъпи в стил От мен да мине и в крайна сметка нищо няма да постигне.

    Светът вече го разбра що за смешник е!

    09:48 13.05.2026

  • 19 Сън дзу

    0 24 Отговор
    Китай са бедни,няма кво да ядат,бачкат за купа ориз на месец,квото им кажат щатите това правят

    Коментиран от #24, #25, #36

    09:48 13.05.2026

  • 20 Хе хе...

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Айфони! Внос от Китай.

    09:48 13.05.2026

  • 21 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Дава те китайците са будали като нас да ви ядът ГМО л@@@@@@

    09:49 13.05.2026

  • 22 това е от преди година

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    Китайски компании за чипове сe надпреварват към борсата след редица успешни IPO .

    Очаквани силни листвания на осем компании в Шанхай и Хонконг подхранват очаквания за пробив на Китай в AI хардуера

    Акциите на китайския производител на чипове MetaX поскъпнаха с близо 700% при IPO-то в Шанхай

    09:50 13.05.2026

  • 23 Ами Китай е жертва

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    на американският хегемон, който се мисли за световен господар и дава разрешения или забрани по света, в зависимост кой колко е послушен и готов да им е роб! Та поради тази причина, Китай не може да се сдобие с последните литографски технологии и да си ги произвеждат сами!

    Коментиран от #26, #33

    09:51 13.05.2026

  • 24 ха ха ха ....

    19 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сън дзу":

    Още преди 10 години Ауто Билд писа :
    300 милиона Китайци са с доходите на Германци !!!
    Ти си представи за какво става въпрос !!!

    09:52 13.05.2026

  • 25 Баце,

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сън дзу":

    Оправи си календара. 1976та мина отдавна.

    09:52 13.05.2026

  • 26 а дали е така

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами Китай е жертва":

    В Китай вече десетки фирми работят върху AI чипове .

    ....2025г... акциите на производителя на AI чипове Moore Threads Technology Co. поскъпнаха с 425% в първия ден от търговията в Шанхай, а след това книжата на MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. записаха ръст от 693% при листването си.

    „Китай наваксва много бързо в войната на чиповете. Няма да ме изненада, ако през 2026 или 2027 г. имаме „DeepSeek момент“ в производството на чипове, когато Китай започне да произвежда евтини конкурентни чипове“, каза Мат Томс, ръководител на отдела за изпълнение на парични сделки за Азиатско-тихоокеанския регион в Barclays. „Това би било сътресение за Nvidia и нейната верига за доставки.“

    Коментиран от #28

    09:55 13.05.2026

  • 27 цялата дандания е

    10 0 Отговор
    Чичо да не плаща репарации на Иран ..
    Сега ще вади всичко на тезгяха ..

    09:57 13.05.2026

  • 28 Китай разработва и произвежда чипове

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "а дали е така":

    но не могат да се сдобият с последните литографски машини заради САЩ. А това ги спъва да са номер 1.

    Коментиран от #32

    10:00 13.05.2026

  • 29 ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ

    13 0 Отговор
    Тая работа със НАСТОЯВАНЕТО вече не върви.

    10:03 13.05.2026

  • 30 000

    8 0 Отговор
    Тръмп ще моли, няма да настоява! Западния рай приключи.

    10:19 13.05.2026

  • 31 Ами че кво друго ???!

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    ДЪЛГОВЕ

    Хи хи хи

    ианките са най-добрите в тоа "бизнес"

    10:21 13.05.2026

  • 32 в скоро време няма да са им нужни

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Китай разработва и произвежда чипове":

    Да, Китай активно произвежда литографски машини и постига значителен напредък в стремежа си към технологична самодостатъчност. През 2025 г. страната представи първата си литографска машина с електронен лъч за търговска употреба и успешно патентова собствена технология, насочена към производство на 3-нм чипове.

    Собствени технологии: Компании като SMIC и Huawei развиват вътрешни капацитети за производство на чипове, като подготвят 7-нм процеси и по-модерни технологии.

    10:27 13.05.2026

  • 33 Саша Грей

    0 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ами Китай е жертва":

    Хайде още малко да осъвременя познанията Ви. Американците притежават инженерния образец, НО машините за производство и в Тайван и в Китай са нидерландски - ASML Holding N.V.
    Така че патентът е американски и е нормално да продават или не, каквато част от него искат. Патентът за АРМ технологията пък е на Великобритания. По тази технология се произвеждат процесорите на тайванските TSMC, китайските SMIC, както и инженерните образци на руските Елбрус и Байкал, които не се произвеждат заради забрана.

    Коментиран от #35, #42, #43

    11:07 13.05.2026

  • 34 Гоя

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Емо":

    Така ли мислиш?

    11:07 13.05.2026

  • 35 То за теб е нормално

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Саша Грей":

    и САЩ да ти казва на кой ще налагат санкции, на кой не, да вкарват държави във войни, да крадат петрол, да източват Европа и всички тези благини които дава САЩ на света!

    11:10 13.05.2026

  • 36 От чужбина

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сън дзу":

    Мнооого си в грешка. Само направи една малка сметка с по-големи числа. Около 5% от населението на една държава са заможните хора. За Китай това прави около и доста над 5 милиона. От тези 5 млн. ако само 1% са истински богати това означава, че в Китай има минимум 500 000 милионери. Да те светна и друго. Ако дойдеш в Лондон и се поразходиш между сградите на ... примерно Империал Колидж - това е един от престижните им университети на Великобритания, няма начин да не забележиш, че голяма част от студентите са китайци. Този университет се плаща и е скъп. Само заможни или богати родители могат да си позволят детето да учи в такъв скъп университет. И понеже казах, че има много китайци, другите са индиици. Ама това е само в един от престижните университети, а тук има още няколко такива. Сещай се дали няма китайски студенти из Европа, в Америка и в Русия, а и още повече в самия Китай. Дали са бедни?????

    Коментиран от #39

    12:15 13.05.2026

  • 37 От чужбина

    4 0 Отговор
    Чета ви коментарите и виждам, че спорите около производството на чипове... И така, Тайван може да разполага с ключови производства на чипове, но това е технологично предимство, което е до време. Може най-добрите машини да се правят в Холандия, но и това е до време. В момента американците се опитват да възобновят собственото производство на чипове. Т.е ще инвестират в машини и на американска територия ще почнат да си ги правят. Няма да имат зависимост от производствени мощности в Тайван. Какво ще стане тогава с Тайван? Вече няма да е интересен за американците. Добре е да разберете едно важно нещо - всяко техническо предимство е до време. Примери много. Типичен пример е атомната бомба. Американците хвърлят много средства и е правят първи. Германия също работи по въпроса през онези години, но няма необходимите възможности и това ги спъва. След войната доста бързо и СССР и Франция и Великобритания разработват свои ат.бомби, а по-късно и др. държави. Въпрос на време е броя на тези държави да се увеличи.

    Коментиран от #41

    12:27 13.05.2026

  • 38 Икономист

    2 0 Отговор
    Бай Перукан -рижата нищо не може да настоява на килимчето пред Иператор Си на Великата Поднебесна Империя ,а може само да моли за някой къшей !Как ще ви го поднесат продажните медии е друг въпрос ,а дали ще им вържете това единствено зависи от вас !

    13:07 13.05.2026

  • 39 запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "От чужбина":

    От известно време за китайските студенти е по-скъпо да учат в престижен университет в Китай отколкото в престижен университет в Европа. Освен това Австралия стои по-високо в йерархията от Европа за платежоспособните китайци. Китайските университети привличат добри преподаватели и студентите им са много мотивирани - често цялото семейство издържа студент в престижен университет, който след като се дипломира ще започне да помага на друг от семейството да получи престижно образование. Западни университети откриват филиали в Китай.

    13:11 13.05.2026

  • 40 Рублевка

    0 0 Отговор
    Тръмп ще се моли за пари. По-точно за покупка от Китайската народна република на самолети "Боинг", защото компанията е пред фалит.

    17:07 13.05.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "От чужбина":

    Не си наясно. Великобритания няма собствено ЯО и технология. Оръжията и са американски, на половин век и изобщо не е ясно, дали зарядите не са деградирали. Франция се представя добре, но изостава значително от РФ, която обогатява почти половината уран в света. РФ продаваше до преди няколко месеца и на САЩ уран, но Путин забрани.

    17:15 13.05.2026

  • 42 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Саша Грей":

    А какво означава инженерен образец?

    17:23 13.05.2026

  • 43 Гоя

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Саша Грей":

    Познава всякакви патенти за литографски технологии.

    17:38 13.05.2026

