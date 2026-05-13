Тръмп ще настоява Китай да отвори пазара си за американски компании

Президентът на Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящите разговори в Пекин ще настоява пред китайския лидер Си Цзинпин Китай да отвори своя пазар за американски компании, предава БТА.

По думите му целта е американският бизнес да получи по-широк достъп до китайската икономика, което според него би допринесло за по-нататъшното развитие на Китай.

В публикация в социалните мрежи Тръмп похвали Си Цзинпин като изключителен лидер и заяви, че ще го помоли да даде възможност на американските бизнес представители, които го придружават, да покажат своите възможности и да допринесат за икономическия напредък на страната.

Междувременно делегациите на Китай и Съединените американски щати са започнали предварителни икономически и търговски консултации в Инчон, съобщава китайската информационна агенция Синхуа.

Разговорите се провеждат на летището в Инчон, близо до Сеул, като в тях участват китайският вицепремиер Хъ Лифън и американският министър на финансите Скот Бесънт.

Очаква се именно търговските отношения да бъдат една от основните теми и по време на срещата между лидерите на двете най-големи икономики в света.