Тайван: Пекин няма право да говори от името на острова

След разговорите между американския президент Доналд Тръмп и китайския Си Дзинпин в Пекин в четвъртък тайванското Министерство на външните работи заяви, че Тайван и Китай „не са подчинени един на друг“.

Китайската държавна агенция „Синхуа“ съобщи, че Си е предупредил Тръмп, че неправилното управление на тайванския въпрос може да доведе до „сблъсъци и дори конфликт“ и да постави под заплаха отношенията между Китай и САЩ.

В коментар тайванското външно министерство заяви, че Пекин няма право да прави каквито и да било изявления от името на Тайван и не разполага с правомощия да представлява острова на международната сцена.

От министерството допълниха, че военният тормоз и заплахите на китайската армия в сивата зона в района на Първата островна верига и около Тайванския проток — показват, че именно Пекин е основният източник на риск за регионалния мир и стабилност.

Тайван ще продължи да си сътрудничи със Съединените щати и с всички държави, които ценят свободата и демокрацията, за да гарантира сигурността, стабилността и просперитета в региона, подчертаха още от ведомството.