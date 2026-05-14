Тайван: Пекин няма право да говори от името на острова

След разговорите между американския президент Доналд Тръмп и китайския Си Дзинпин в Пекин в четвъртък тайванското Министерство на външните работи заяви, че Тайван и Китай „не са подчинени един на друг“.
Китайската държавна агенция „Синхуа“ съобщи, че Си е предупредил Тръмп, че неправилното управление на тайванския въпрос може да доведе до „сблъсъци и дори конфликт“ и да постави под заплаха отношенията между Китай и САЩ.
В коментар тайванското външно министерство заяви, че Пекин няма право да прави каквито и да било изявления от името на Тайван и не разполага с правомощия да представлява острова на международната сцена.
От министерството допълниха, че военният тормоз и заплахите на китайската армия в сивата зона в района на Първата островна верига и около Тайванския проток — показват, че именно Пекин е основният източник на риск за регионалния мир и стабилност.
Тайван ще продължи да си сътрудничи със Съединените щати и с всички държави, които ценят свободата и демокрацията, за да гарантира сигурността, стабилността и просперитета в региона, подчертаха още от ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .......
Коментиран от #3, #5
22:04 14.05.2026
2 Тези се ежат, НО
22:07 14.05.2026
3 Ами Китай не е
До коментар #1 от ".......":На зор. Хем ще получи в Омурзкия проток, каквото иска, но и Тайван за бонус. Просто сащ се нахакаха много тъпо в този конфликт и сега е трудно да се измъкнат сухи от там... А всичките карти са в Китай...
22:10 14.05.2026
4 мдаааа
22:20 14.05.2026
5 да питам
До коментар #1 от ".......":А кой е Тръмплча ? Водкин
22:34 14.05.2026
6 Тръмп
22:45 14.05.2026