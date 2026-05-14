Тайван: Пекин няма право да говори от името на острова
14 Май, 2026 22:00 1 025 6

Външното министерство в Тайпе отговори остро след предупрежденията на Си Дзинпин към Доналд Тръмп за Тайван

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

След разговорите между американския президент Доналд Тръмп и китайския Си Дзинпин в Пекин в четвъртък тайванското Министерство на външните работи заяви, че Тайван и Китай „не са подчинени един на друг“.

Китайската държавна агенция „Синхуа“ съобщи, че Си е предупредил Тръмп, че неправилното управление на тайванския въпрос може да доведе до „сблъсъци и дори конфликт“ и да постави под заплаха отношенията между Китай и САЩ.

В коментар тайванското външно министерство заяви, че Пекин няма право да прави каквито и да било изявления от името на Тайван и не разполага с правомощия да представлява острова на международната сцена.

От министерството допълниха, че военният тормоз и заплахите на китайската армия в сивата зона в района на Първата островна верига и около Тайванския проток — показват, че именно Пекин е основният източник на риск за регионалния мир и стабилност.

Тайван ще продължи да си сътрудничи със Съединените щати и с всички държави, които ценят свободата и демокрацията, за да гарантира сигурността, стабилността и просперитета в региона, подчертаха още от ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 .......

    12 1 Отговор
    Тръмплча искаше да замени Тайван за Ормуз, но Тръмп го разкара.

    Коментиран от #3, #5

    22:04 14.05.2026

  • 2 Тези се ежат, НО

    14 4 Отговор
    Сащ никога няма да рискуват атомна война с Китай, заради тази тяхна покрайнина. 5 човека се отделили на този остров и се смятат за отделна страна? Китай рано или късно ще си ги вземе, ясно е...

    22:07 14.05.2026

  • 3 Ами Китай не е

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    На зор. Хем ще получи в Омурзкия проток, каквото иска, но и Тайван за бонус. Просто сащ се нахакаха много тъпо в този конфликт и сега е трудно да се измъкнат сухи от там... А всичките карти са в Китай...

    22:10 14.05.2026

  • 4 мдаааа

    2 1 Отговор
    Доколкото разбирам и Тайван Ваш , Подруги .. смешниците

    22:20 14.05.2026

  • 5 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    А кой е Тръмплча ? Водкин

    22:34 14.05.2026

  • 6 Тръмп

    5 4 Отговор
    Тайван е китайски.

    22:45 14.05.2026