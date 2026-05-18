CNN: Иран насочва вниманието си към скритите артерии на световната икономика - подводните кабели под Ормузкия проток

18 Май, 2026 04:49, обновена 18 Май, 2026 04:54 1 115 8

Техеран иска да начисли такси на най-големите технологични компании в света за използването им

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След блокадата на Ормузкия проток, Иран е насочил поглед към една от „скритите артерии на световната икономика“ – подводните кабели, положени под този воден път, които пренасят огромни обеми интернет трафик и финансови транзакции между Европа, Азия и Персийския залив, съобщава CNN.

Техеран иска да начисли такси на най-големите технологични компании в света за използването на подводните интернет кабели, положени под пролива.

„Ще начисляваме такси за интернет кабели“, заяви миналата седмица в X говорителят на иранската армия Ибрахим Золфагари.

Според CNN, позовавайки се на медии, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран, планът на Техеран е да изисква от компании като Google, Microsoft, Meta и Amazon да спазват иранското законодателство, като същевременно изисква от компаниите, полагащи подводните кабели, да плащат лицензионни такси. Кабелите ще се поддържат изключително от ирански фирми.

Някои от тези компании са инвестирали в кабели, преминаващи през Ормузкия проток и Персийския залив, но не е ясно дали те преминават през ирански води. Не е ясно и как Техеран ще принуди технологичните гиганти да се съобразят с изискванията, ако им бъде забранено да извършват плащания към Иран поради санкциите на САЩ, отбелязва каналът.

Няколко големи междуконтинентални подводни кабела преминават през Ормузкия проток. Международните оператори избягват иранските води, концентрирайки по-голямата част от кабелите си в тясна ивица по оманската страна на водния път, обясни Мостафа Ахмед, старши научен сътрудник в Изследователския център Хабтур (ОАЕ).

Два от тези кабели обаче, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), преминават през иранските териториални води, обясни Алън Молдлин от TeleGeography, компания за телекомуникационни изследвания.

Ахмед предупреди, че всяка атака на IRGC срещу кабелите може да предизвика каскадна „цифрова катастрофа“ на няколко континента. Той отбеляза, че протокът е ключов дигитален коридор между азиатски центрове за данни като Сингапур и някои телекомуникационни центрове в Европа. Всякакви прекъсвания биха могли да забавят търговията и трансграничните транзакции между Европа и Азия и биха могли да причинят прекъсвания на интернет в части от Източна Африка.

TeleGeography обаче отбеляза, че „кабелите, преминаващи през Ормузкия проток, представляват по-малко от 1% от общия световен капацитет на честотната лента към 2025 г.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, щом

    2 0 Отговор
    Е такъв малък процент, да ги режат иранците тогава - за някои, ефектът и загубите ще са 100%!

    05:21 18.05.2026

  • 2 А, бе не са важни

    2 0 Отговор
    Обаче не ги режете...Хубаво е, че почна да излиза информация и за този аспект на войната в залива. Дори ако американците + Израел ударят отново Иран, кабелите и центровете за данни в Близкия изток ще пострадат. Кой ще плаща загубите?

    Коментиран от #8

    05:30 18.05.2026

  • 3 Джихади Йово

    3 0 Отговор
    "Не е ясно и как Техеран ще принуди технологичните гиганти да се съобразят с изискванията, ако им бъде забранено да извършват плащания към Иран поради санкциите на САЩ" - ами как... Клъц-клъц! Ще пуснат един огромен овцевоз за по-невинно.. :)))))))))))))))))))

    05:31 18.05.2026

  • 4 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Сега 1А ще има с какво да се оправдава за скапания нет

    06:30 18.05.2026

  • 5 Ееее Дончо, Дончооо...

    2 1 Отговор
    Ква я мислехме, ква стана...
    Да би мирно седяло не би чудо видяло!!!
    И волът рие с рогата, а то му пада по гърба!!!
    Умен е народа... правилно ги казва...

    06:39 18.05.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Всичко ни е публично обявено. Затова рие от злоба!

    06:40 18.05.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Еврейското господство е към края си

    06:46 18.05.2026

  • 8 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "А, бе не са важни":

    Загубите ги плаща иранският народ, заради аятоласите си! Пак ще ги нареждат като жив щит пред атомни централи

    06:49 18.05.2026

