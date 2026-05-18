Цената на суровия петрол мина $110 за барел за първи път от началото на май

Фючърсите на суровия петрол Brent за юли надхвърлиха 110 долара за барел за първи път от началото на май, според данни за търговия на лондонската борса ICE.

Цената на суровия петрол Brent се повиши с 1,27% до 110,65 долара за барел. За последно се търгуваше над 110 долара на 4 май, достигайки 114,44 долара.

На 17 май президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че „часовникът тиктака“ за Иран и че е по-добре да побърза. Той заплаши, че Вашингтон ще ги удари „много по-силно от преди“, ако Техеран не предложи по-благоприятни условия за сделка. Тръмп също така заяви, че очаква актуализирана оферта от иранците и очаква тя да бъде по-добра от предишната.

Американският лидер отхвърли последното предложение на Иран, наричайки го „глупости“ и „напълно неприемливо“. Той твърди, че дори не го е дочел.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да приеме предложението за прекратяване на войната. Той каза, че колкото по-дълго Съединените щати се бавят, „толкова повече американските данъкоплатци ще плащат“.