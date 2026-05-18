Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Цената на суровия петрол мина $110 за барел за първи път от началото на май

Цената на суровия петрол мина $110 за барел за първи път от началото на май

18 Май, 2026 04:56, обновена 18 Май, 2026 05:00 541 2

  • петрол-
  • цена-
  • барел-
  • иран

За последно се търгуваше над $110 на 4 май, достигайки $114,44

Цената на суровия петрол мина $110 за барел за първи път от началото на май - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фючърсите на суровия петрол Brent за юли надхвърлиха 110 долара за барел за първи път от началото на май, според данни за търговия на лондонската борса ICE.

Цената на суровия петрол Brent се повиши с 1,27% до 110,65 долара за барел. За последно се търгуваше над 110 долара на 4 май, достигайки 114,44 долара.

На 17 май президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че „часовникът тиктака“ за Иран и че е по-добре да побърза. Той заплаши, че Вашингтон ще ги удари „много по-силно от преди“, ако Техеран не предложи по-благоприятни условия за сделка. Тръмп също така заяви, че очаква актуализирана оферта от иранците и очаква тя да бъде по-добра от предишната.

Американският лидер отхвърли последното предложение на Иран, наричайки го „глупости“ и „напълно неприемливо“. Той твърди, че дори не го е дочел.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да приеме предложението за прекратяване на войната. Той каза, че колкото по-дълго Съединените щати се бавят, „толкова повече американските данъкоплатци ще плащат“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ами супер! По-малко превозни средства, по-малко масла, по-малко пластмаси... А също така някои печелят от тренда му.. ;)

    05:06 18.05.2026

  • 2 В безизходица

    3 0 Отговор
    След посещението си в Китай, Тръмп се чуди как да продължи. На какво основание точно САЩ ще приберат обогатения Уран на Иран и какво ще правят с него е въпрос, който никой не задава официално. Европа зае странна позиция по отношение на действията на Израел и притисната в ъгъла от собствената си нерешителност се опитва да прави сделки с Иран под масата. Войната в Украйна продължава да изсмуква ресурсите на Стария континент и да съсипва икономиката. Мирише на революция.

    05:12 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания