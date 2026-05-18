Тръмп и Си Дзинпин потвърдиха общата си цел за денуклеаризация на Северна Корея

След посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, той и китайският президент Си Дзинпин потвърдиха отново своята „споделена цел“ за денуклеаризация на Северна Корея, съобщи пресслужбата на Белия дом.

Лидерите също така се съгласиха, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия и подкрепиха повторното отваряне на Ормузкия проток. Те също така се съгласиха, че на никоя държава или организация не трябва да бъде позволено да налага такси за преминаване през морския път.

Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI) изчислява, че към януари 2025 г. Северна Корея притежава приблизително 50 ядрени бойни глави и има достатъчно делящ се материал, за да произведе още до 40. Производството на нов ядрен материал също се ускорява.

През юли 2024 г. южнокорейските власти обявиха, че Северна Корея е в „последните етапи“ на разработването на тактически ядрени оръжия. През ноември 2024 г. севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова за „неограничено“ разширяване на ядрената програма на страната. През април 2026 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Северна Корея е постигнала „много значителен“ напредък в ядрената си програма, по-специално чрез изграждането на съоръжение за обогатяване на уран.

През август 2025 г. южнокорейският външен министър Чо Хьон и държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея. В същото време двете страни подчертаха необходимостта от стриктно спазване на международните санкции срещу Северна Корея и изразиха загриженост относно военното ѝ сътрудничество с Русия.

Въпросът за денуклеаризацията на Корейския полуостров вече беше в дневния ред на САЩ по време на първия мандат на Тръмп. Така Пхенян се ангажира да денуклеаризира тези територии в замяна на гаранции за сигурност от Съединените щати след първата среща между Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Сингапур през 2018 г. През март 2019 г. Държавният департамент прогнозира пълна денуклеаризация на Северна Корея до 2021 г., с уговорката, че Вашингтон няма изкуствено да определя никакви срокове за Пхенян да демонтира ядрената си програма.

През декември същата година обаче представителят на Северна Корея в ООН, Ким Сонг, заяви, че денуклеаризацията вече не е предмет на преговори със Съединените щати. „Не са ни необходими дълги преговори със Съединените щати и денуклеаризацията вече не е в дневния ред на преговорите“, каза той.

Тръмп пристигна в Китай на 13 май; това беше първото му посещение в Китай от 2017 г. Първите разговори между лидерите се проведоха на 14 май. На този ден страните обсъдиха търговските ограничения и тайванския въпрос, както и конфликта между Вашингтон и Техеран. Малко след срещата Тръмп обяви предложението на Китай да помогне на Съединените щати за осигуряване на корабоплаването през Ормузкия проток.

На 15 май, третия ден от посещението, Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха в държавната резиденция на китайския лидер. След срещата президентът на САЩ заяви, че двете страни са постигнали „фантастични търговски сделки“.

По-късно Белият дом разкри подробности за споразуменията, които обхващат създаването на нови механизми за търговско и инвестиционно сътрудничество, доставките на американски продукти и закупуването на самолети Boeing за китайските авиокомпании.