Кой има имен ден днес, 18 май 2026 г. Честито!

Днес почитаме Св. мчци Теодот Анкирски, Петър, Дионисий и дружината им и св. 7 девици, както и Св. мчци Петър, Диориний, Андрей, Павла, Христина (Отдание на Томина неделя), припомня ФОКУС.
Св. Теодот живял по времето на император Диоклетиан.Той подпомагал своите единоверци, давал им храна и подслон. Издирвал и откупвал телата на умрели мъченици, за да ги погребе по християнски. Така станало, че между християните били заловени 7 девици. Те били подложени на изтезания и хвърлени в езеро със завързани на шиите им камъни. Св. Теодот намерил телата им и ги погребал, заради което бил подложен на жестоки мъчения и предаден на смърт.
Имен ден: Клавдия
18 Май, 2026
Черпят дамите с името Клавдия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #3
08:13 18.05.2024
2 Св. Мук
Свети седемте девици, сульо, пульо, Генчо, Пенчо, Атанас и аз…
08:21 18.05.2024
3 пухльо,
До коментар #1 от "да попитам":различаваш ли снимка от картина(икона)?
08:24 18.05.2024
4 Да знаеш
Иконите са в църквите, а това е СНИМКА на икона.
Коментиран от #5
08:36 18.05.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 от 365 дена в годината
12:42 18.05.2025