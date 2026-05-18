Кой има имен ден днес, 18 май 2026 г. Честито!

18 Май, 2026 05:30 10 819 7

  • свети теодот анкирски-
  • имен ден-
  • клавдия

Черпят дамите с името Клавдия

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес почитаме Св. мчци Теодот Анкирски, Петър, Дионисий и дружината им и св. 7 девици, както и Св. мчци Петър, Диориний, Андрей, Павла, Христина (Отдание на Томина неделя), припомня ФОКУС.

Св. Теодот живял по времето на император Диоклетиан.Той подпомагал своите единоверци, давал им храна и подслон. Издирвал и откупвал телата на умрели мъченици, за да ги погребе по християнски. Така станало, че между християните били заловени 7 девици. Те били подложени на изтезания и хвърлени в езеро със завързани на шиите им камъни. Св. Теодот намерил телата им и ги погребал, заради което бил подложен на жестоки мъчения и предаден на смърт.

Имен ден: Клавдия


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да попитам

    8 10 Отговор
    Тоя на снимката врата ли го боли?

    Коментиран от #3

    08:13 18.05.2024

  • 2 Св. Мук

    4 11 Отговор
    Е, как кой, както всеки ден…
    Свети седемте девици, сульо, пульо, Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    08:21 18.05.2024

  • 3 пухльо,

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    различаваш ли снимка от картина(икона)?

    08:24 18.05.2024

  • 4 Да знаеш

    7 5 Отговор
    Много си умен!
    Иконите са в църквите, а това е СНИМКА на икона.

    Коментиран от #5

    08:36 18.05.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 от 365 дена в годината

    2 0 Отговор
    има ли ден да няма имен ден кога е било това

    12:42 18.05.2025