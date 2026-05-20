За първи път: Сенатът на САЩ подкрепи резолюция за край на военните действия срещу Иран

По време на процедурно гласуване, Сенатът на САЩ за първи път подкрепи резолюция, която на практика нарежда на администрацията на Вашингтон да прекрати военните действия срещу Иран.

Петдесет законодатели гласуваха в подкрепа на резолюцията, докато 47 бяха против. Заедно с мнозинството от представителите на Демократическата партия, републиканците Ранд Пол (Кентъки), Лиза Мурковски (Аляска), Сюзън Колинс (Мейн) и Бил Касиди (Луизиана) гласуваха за резолюцията. Единственият демократ, който изрази несъгласие, беше Джон Фетерман (Пенсилвания). Горната камара на Конгреса преди това отхвърли резолюцията седем пъти по време на подобни гласувания.

Американският вестник The Hill подчертава, че дори ако резолюцията бъде одобрена от Сената, а след това и от Камарата на представителите след окончателното гласуване, президентът Доналд Тръмп ще ѝ наложи вето.

Междувременно Тръмп изрази надежда, че конфликтът с Иран ще приключи много скоро. Той направи това съобщение, докато говори на събитие с американски законодатели в Белия дом във вторник.

„Ще прекратим тази война много бързо. Те наистина искат сделка, уморени са“, каза американският лидер. „Това ще се случи и ще се случи бързо“, добави той.

Според Тръмп САЩ са започнали войната срещу Ислямската република, защото „са имали предвид ядрени оръжия“. „Няма да им позволим да се сдобият с ядрени оръжия“, заяви държавният глава. „Ще прекратим това бързо и те няма да имат ядрени оръжия. Надявам се да го направим много учтиво“, добави той.

Вечерта на 18 май президентът на САЩ Доналд Тръмп е свикал среща на екипа си по национална сигурност, за да представи варианти за използване на военна сила срещу Иран, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Те отбелязват, че срещата първоначално е била насрочена за 19 май и някои служители на администрацията са очаквали Тръмп да реши за удари срещу Ислямската република. Срещата обаче в крайна сметка се е провела само часове след като американският лидер обяви, че е отложил атака срещу Иран. На срещата присъствали вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник на президента Стив Уиткоф, секретарят на Пентагона Пит Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратклиф.

„Тя се фокусира върху по-нататъшни действия във войната срещу Иран, състоянието на дипломатическите усилия и различни планове на САЩ за удари срещу Иран“, отбелязва Axios, оценявайки срещата като доказателство, че американският президент сериозно обмисля възобновяване на конфликта. В понеделник Тръмп обяви, че е решил да отложи възобновяването на военните действия срещу Иран по искане на Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, позовавайки се на възможността за постигане на споразумение с Техеран.