Небензя заплаши Балтийските държави: НАТО няма да ги спаси, ако помагат на Украйна с дронове

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация, според която Украйна планира да използва Латвия и други Балтийски държави за изстрелване на военни дронове. Той предупреди, че членството им в НАТО няма да ги предпази от руски ответен удар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Според нови данни на руските спецслужби Киев няма намерение да се ограничи до използването на въздушни коридори, предоставени от Балтийските страни. Те планират и да пускат дронове от територията на тези държави“, заяви Небензя, цитиран от ТАСС.
По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украйна, руският дипломат обвини Киев, че вече е разположил оператори на дронове в Латвия.
Постоянният представител на Латвия в ООН Санита Павлута-Десландес незабавно отхвърли обвиненията, като ги определи като „чиста измислица“.
Заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус заяви, че Организацията на обединените нации не е място за отправяне на заплахи към държави членки на Съвета за сигурност и подчерта, че Вашингтон остава твърдо ангажиран със задълженията си към НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Направиха го едва след 4 -5 години, когато побеждаващите руснаците наближаваха границата на Германия и ВСВ беше решена.
В сегашия случай - напразни обещания. В момента видимо Англия и Франция ще помагат на Русия след победата й във войната, а Укр ще изчезне.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти с кой мислиш, че воюват руснаците в Бандеристан? Натовско разузнаване, натовски оръжия, натовски "доброволци", а от миналата есен официално остатъците от бандерите са минали под натовско командване.
20 Али
До коментар #13 от "Кална ватенка":Руснаците са окупатори с измислени мотиви.
20:34 19.05.2026
Руснаците вече съобщиха в кои военни бази в прибалтика са разположени терористите от ВСУ....
28 Хистори
По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеян отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход от Данцинг до Кьонисберг (днешния Калинингард).
Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше на защита от Англия и да
се включи във войната веднага, а не след 5 години.
До коментар #76 от "Ол1гофрен,":Повтаря се историята преди влизането на руските войски в Украйна. 8 години Русия предупреждаваше, че в Донбас се извършва геноцид, но запада се ослушваше и дори не приложи Минските споразумения. Сега пак се подиграват с предупрежденията на Русия, че въздушното пространство на балтийските държави се използва от украински дронове за удари по руска територия. Руското разузнаване е локализирало 6 позиции в Латвия за изстрелване на дронове по Русия. В случая Русия основателно счита, че те са легитимни цели и засега само предупреждава, но като ги посетят Искандерите да няма пак вой, че Русия е агресор, щото дроновете може и да са украински, но те тръгват от латвийска територия и не се знае чии са операторите. А това вече е директно участие във войната...
