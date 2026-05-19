Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Небензя заплаши Балтийските държави: НАТО няма да ги спаси, ако помагат на Украйна с дронове
  Тема: Украйна

Небензя заплаши Балтийските държави: НАТО няма да ги спаси, ако помагат на Украйна с дронове

19 Май, 2026 20:21 1 657 103

  • украйна-
  • балтийски държави-
  • нато-
  • дрон

Русия твърди, че Киев планира да изстрелва безпилотни апарати от Латвия и други страни от региона, а Рига и Вашингтон остро отхвърлиха обвиненията.

Небензя заплаши Балтийските държави: НАТО няма да ги спаси, ако помагат на Украйна с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация, според която Украйна планира да използва Латвия и други Балтийски държави за изстрелване на военни дронове. Той предупреди, че членството им в НАТО няма да ги предпази от руски ответен удар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Според нови данни на руските спецслужби Киев няма намерение да се ограничи до използването на въздушни коридори, предоставени от Балтийските страни. Те планират и да пускат дронове от територията на тези държави“, заяви Небензя, цитиран от ТАСС.

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украйна, руският дипломат обвини Киев, че вече е разположил оператори на дронове в Латвия.

Постоянният представител на Латвия в ООН Санита Павлута-Десландес незабавно отхвърли обвиненията, като ги определи като „чиста измислица“.

Заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус заяви, че Организацията на обединените нации не е място за отправяне на заплахи към държави членки на Съвета за сигурност и подчерта, че Вашингтон остава твърдо ангажиран със задълженията си към НАТО.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    33 21 Отговор
    Латвия си заминава.

    Коментиран от #53

    20:22 19.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 11 Отговор
    аре бе нападнете и НАТО , моля ви се

    Коментиран от #8, #14, #17, #31, #79

    20:24 19.05.2026

  • 3 Правилно им каза Медведев

    36 18 Отговор
    че са с малки мозъци! 😄 Ако го допуснат това, ще останат без държави глупаците, но фашизма си е фашизъм!

    Коментиран от #85

    20:24 19.05.2026

  • 4 Сатана Z

    20 11 Отговор
    Външният на Латвия днес призова да се удари Калининград,а е едва вторник.

    Коментиран от #11

    20:25 19.05.2026

  • 5 койдазнай

    13 30 Отговор
    Тези въпроси трябва да се уреждат от ООН. А не някакъв си небезня да заплашва, като махленски престъпник!

    Коментиран от #15, #59

    20:26 19.05.2026

  • 6 Спомен

    19 13 Отговор
    Балтика е прокаторка за войната.Задълженията на Запада към Украйна и Балтика ми напомнят на обещанията на Англия и Франция към Полша да воюват с Германия при нападението на Германия на Полша през 1939

    Направиха го едва след 4 -5 години, когато побеждаващите руснаците наближаваха границата на Германия и ВСВ беше решена.

    В сегашия случай - напразни обещания. В момента видимо Англия и Франция ще помагат на Русия след победата й във войната, а Укр ще изчезне.

    Коментиран от #16

    20:29 19.05.2026

  • 7 гост

    14 25 Отговор
    Те могат да нападат Украйна от Беларус,обаче от Латвия не става да ги нападат...Пробвайте и нападнете НАТО...Това са хора без акъл в буквалният смисъл...Пролетната офанзива се проваля и пак започват със заплахите,между другото този защо още не е паднал от високо...

    20:29 19.05.2026

  • 8 И кво бе,

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    освен да квичат от нато,друго няма да направят!

    20:29 19.05.2026

  • 9 Много приятни хора

    13 12 Отговор
    Всеки ден четем от някой отговорен човек, как щели да бомбят тоя или оня, атома къде щели да хвърлят и т.н.

    20:29 19.05.2026

  • 10 Овчар

    23 9 Отговор
    Зеления се опитва да разпали трета световна и за момента успява...! Докато кукловодите и оръжейната индустрия го държи той ще е недосегаем..! Само Русия и Китай могат да изрежат тумора...!

    20:29 19.05.2026

  • 11 ще си събираш

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    кар ан тийте

    20:30 19.05.2026

  • 12 Къв тоз

    10 8 Отговор
    Маимунин?Тези и на хора не приличат😅😅😅

    20:31 19.05.2026

  • 13 Кална ватенка

    12 15 Отговор
    Ако руската пропаганда за външни заплахи изчезне, руската федерация ще се разпадне на следващия ден.

    Коментиран от #20

    20:31 19.05.2026

  • 14 т-п тpoл copoсоиден

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти с кой мислиш, че воюват руснаците в Бандеристан? Натовско разузнаване, натовски оръжия, натовски "доброволци", а от миналата есен официално остатъците от бандерите са минали под натовско командване.

    Коментиран от #56

    20:31 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 койдазнай

    15 12 Отговор

    До коментар #6 от "Спомен":

    На времето Полша е била провокатор на войната, сега Украйна.
    Всичко се повтаря!

    20:32 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тодар Живков

    13 17 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #33

    20:33 19.05.2026

  • 19 Рамбо

    13 14 Отговор
    Този рашистки боклук, може да използва жълти, беларуси и чалмите но укрите нямали право. Ега ти тъпия рашист.

    20:34 19.05.2026

  • 20 Али

    16 13 Отговор

    До коментар #13 от "Кална ватенка":

    Руснаците са окупатори с измислени мотиви.

    20:34 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 az СВО Победа 81

    20 9 Отговор
    Ще ги посети "Орешник"!

    Тъкмо ще видим колко струва ПВО/ПРО - то на НАТО! 🤣🤣🤣

    Руснаците вече съобщиха в кои военни бази в прибалтика са разположени терористите от ВСУ....
    Иьобщо няма да ги бавят!

    Коментиран от #26, #27, #29, #36, #37, #46, #52

    20:35 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путин гол до кръста на пони

    9 8 Отговор
    Вия като вук на месечина!

    20:36 19.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Натопорчен

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Водиш ли духовен живот?

    20:36 19.05.2026

  • 27 Киев за три дни

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    И мен не ме бавиха! За три дни!

    Коментиран от #34

    20:37 19.05.2026

  • 28 Хистори

    19 6 Отговор
    През лятото на 2022 г. Литва и ЕС наложиха ограничения за пътуване на руски превозни средства, като попречиха на придвижването им през Сувалския проход.

    По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеян отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход от Данцинг до Кьонисберг (днешния Калинингард).

    Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше на защита от Англия и да
    се включи във войната веднага, а не след 5 години.

    Сега Литва прави нещо подобно. Това е вероятна причина за Трета СВ.

    Коментиран от #35, #38

    20:37 19.05.2026

  • 29 Ще ще ще ще ще ще

    10 10 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ. 🤣😂🤣

    20:37 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А Мала Токмачка?

    10 9 Отговор
    Ватенките щурмуват щурмуват ли още Мала Токмачка?

    20:39 19.05.2026

  • 33 Тодор Живков

    9 10 Отговор

    До коментар #18 от "Тодар Живков":

    Колега, никой не може да се мери с Русия! Особено що се отнася до глупостта! Прочетете книгите ми!

    20:40 19.05.2026

  • 34 Пиро на дупиту има ли?

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "Киев за три дни":

    Наблегни повечко на Киев за три дни, може пък и да покълне на глупака на дупиту! 😄

    Коментиран от #43

    20:41 19.05.2026

  • 35 Нешанъл Жеографик

    12 11 Отговор

    До коментар #28 от "Хистори":

    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейките-цял живот.

    Коментиран от #45

    20:41 19.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Копейкотрошач

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Теслата!

    20:42 19.05.2026

  • 38 Путин гол до кръста на пони

    6 9 Отговор

    До коментар #28 от "Хистори":

    Задунайчик! Бленуваш Трета световна война! Това не е като Киев, да го сгазя за три дни!!!

    20:42 19.05.2026

  • 39 Твърде голям глупак питаш 😄

    0 11 Отговор
    Той ако бе по умен, нямаше да го ползват за глупака на форума. 😄 За глупака в ком. 2

    20:42 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Те го

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "Първо ще ти го":

    Тотална деградация на един глупак, показващ деградацията на запада.

    20:43 19.05.2026

  • 42 Голяма простотия направиха

    7 11 Отговор
    САЩ и Великобритания 1945 година като приеха отново СеСеСеРето в ООН. Хубаво си го бяха изгонили 39-а послучай Финландската война, ама на - имало беля да става.
    Това дефакто сложи началото на края на ООН.

    Коментиран от #54

    20:45 19.05.2026

  • 43 Киев за три дни

    6 7 Отговор

    До коментар #34 от "Пиро на дупиту има ли?":

    Беше лесно ка.Путин да ме превземе за три дни. Виж Мала Токмачка е силно укрепена!

    Коментиран от #47

    20:45 19.05.2026

  • 44 Марко Рубио:

    7 10 Отговор
    Руснаците дават по 15-20 хиляди убити на месец.Именно убити, не ранени.

    Коментиран от #48, #50

    20:46 19.05.2026

  • 45 Копейка без глава

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "Нешанъл Жеографик":

    В Русия всички сме такива!

    20:47 19.05.2026

  • 46 Геро

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #49

    20:48 19.05.2026

  • 47 Напъвай! С теб сме! 😄

    7 5 Отговор

    До коментар #43 от "Киев за три дни":

    Наблегни повечко на Киев за три дни, може пък и да покълне на глупака пиро на дупиту! 😄

    Коментиран от #55

    20:49 19.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Е да бе замълчал глупав

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Геро":

    вместо да се покажеш.

    20:49 19.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 руската мечка

    5 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:51 19.05.2026

  • 52 Бега бе .Орешник викаш

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Русия умира веднага.

    20:51 19.05.2026

  • 53 Ха-ха

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    То Русийката си замина, ти за Латвия се притесняваш.!

    20:52 19.05.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Голяма простотия направиха":

    Изгонили го 1939-та от създадената на ...
    24 октомври 1945 г. организация🤔❗
    Пак не си разбрал ОТпосолствоТО какво са ти казАли❗

    Коментиран от #60

    20:52 19.05.2026

  • 55 Киев за три дни

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Напъвай! С теб сме! 😄":

    Напъъъвам! Ама съм сам! Нема Мала Токмачка, нема Покровск, нема ...кви беха тия другите де не се дават? 😰

    Коментиран от #65

    20:52 19.05.2026

  • 56 Руската пропаганда

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "т-п тpoл copoсоиден":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #62

    20:52 19.05.2026

  • 57 Русия много ги изтърпя!

    8 4 Отговор
    Крайно време е мечката да настъпи яко пинчерите! Най вече за това, че там руското нсселение е подложено на нечовешки терор!

    20:53 19.05.2026

  • 58 Както

    5 4 Отговор
    Както се е наежил света съм сигурен че някой ще метне малка атомна бомба в полето.

    20:53 19.05.2026

  • 59 Ха-ха

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Русийката никой не я бръсне за слива, камо ли пък това руско зомби от ООН.!

    20:54 19.05.2026

  • 60 Гресирана ватенка

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш без грес 😁😁😁

    Коментиран от #80

    20:54 19.05.2026

  • 61 Иван

    6 5 Отговор
    Вие само опитайте и ще ви навреме в бункера заедно с фашиста путлер

    20:55 19.05.2026

  • 62 Така е

    9 5 Отговор

    До коментар #56 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #67

    20:55 19.05.2026

  • 63 Само питам

    5 5 Отговор
    Тоя въшшкар кво прави в ООН.

    20:56 19.05.2026

  • 64 Ами пробвайте бе.

    4 5 Отговор
    Руски шибеци.

    20:56 19.05.2026

  • 65 Давай! Стискам палци 😄

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Киев за три дни":

    Наблегни повечко на Киев за три дни, може пък и да покълне на глупака пиро на дупиту! 😄

    20:57 19.05.2026

  • 66 оня с коня

    6 6 Отговор
    Чистокръвният руски Обезян представящ се за НЕ-Обезян не дава Балтийските Държави да помагат на Украйна,но няма нищо против С.Корея,Чечения,Иран и цели орди Наемници от Африка и Ю.Америка да воюват в полза на Русия.МАНДЕЙТЕ ТЪЙ да се напъвате бе Братушки щото ше скъсате някой Менискус като бат Бойко и ще ви боли,болиии...

    Коментиран от #70

    20:57 19.05.2026

  • 67 Лекар

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Така е":

    Циклофренията не се лекува но пробвай с парен чук 🔨 по празната ти чутура.

    Коментиран от #71, #73, #95, #100

    20:58 19.05.2026

  • 68 Артилерист

    7 4 Отговор
    Повтаря се историята преди влизането на руските войски в Украйна. 8 години Русия предупреждаваше, че в Донбас се извършва геноцид, но запада се ослушваше и дори не приложи Минските споразумения. Сега пак се подиграват с предупрежденията на Русия, че въздушното пространство на балтийските държави се използва от украински дронове за удари по руска територия. Руското разузнаване е локализирало 6 позиции в Латвия за изстрелване на дронове по Русия. В случая Русия основателно счита, че те са легитимни цели и засега само предупреждава, но като ги посетят Искандерите да няма пак вой, че Русия е агресор, щото дроновете може и да са украински, но те тръгват от латвийска територия и не се знае чии са операторите. А това вече е директно участие във войната...

    Коментиран от #74, #76

    20:58 19.05.2026

  • 69 Цеко Бомбардировача

    5 6 Отговор
    Неебемзя, като чистокръвна русня и конченъй фашист, ги говори като... пиян алкаш с меката си чурка! Мачи се а оправдае безпомощния монголски КЕН еф, педофила и смешното ПВО с..некви дронове от други държави! А истината е, че една Украйна,..САМА,.. МАН Дръса 22 ядрени монголо- Мюсюлмански Републики и РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на Ким...веке 13 годин!
    Скина им.. гевреко
    Хахахахаха

    Коментиран от #81

    20:58 19.05.2026

  • 70 Дава бе

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "оня с коня":

    Само предупреждава глупаците за мераците им! Кой може да спре глупака да е глупав? 😄

    20:59 19.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Цомчо Плюнката

    6 6 Отговор
    Руснацте са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    20:59 19.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Как е бизнесът на Кобзон?

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "Артилерист":

    Върви ли бангарангата?

    Коментиран от #75

    21:01 19.05.2026

  • 75 Чети а не троли

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Изглеждаш и жалко и глупаво!

    21:02 19.05.2026

  • 76 Ол1гофрен,

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Артилерист":

    Руснаците освен да скимтят друго не им остана.

    Коментиран от #78, #99

    21:03 19.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Копи пейст. Чети глупав!

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ол1гофрен,":

    Повтаря се историята преди влизането на руските войски в Украйна. 8 години Русия предупреждаваше, че в Донбас се извършва геноцид, но запада се ослушваше и дори не приложи Минските споразумения. Сега пак се подиграват с предупрежденията на Русия, че въздушното пространство на балтийските държави се използва от украински дронове за удари по руска територия. Руското разузнаване е локализирало 6 позиции в Латвия за изстрелване на дронове по Русия. В случая Русия основателно счита, че те са легитимни цели и засега само предупреждава, но като ги посетят Искандерите да няма пак вой, че Русия е агресор, щото дроновете може и да са украински, но те тръгват от латвийска територия и не се знае чии са операторите. А това вече е директно участие във войната...

    Коментиран от #89

    21:04 19.05.2026

  • 79 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Владимир Владимирович, моля не нападайте НАТО, защото при ядрени удари жертвите в ЕС ще са 98% от населението. За урките не ме е грижа. Но пощадете София и българите.

    21:05 19.05.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Гресирана ватенка":

    Имам си го и го слагам, а на теб как ти го СЛАГАТ въобще не ми дреме❗

    21:06 19.05.2026

  • 81 Сатана Z

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Цеко Бомбардировача":

    Така е но оная Пияната цака/ за сега/..редовно.Макар че не вярвам изкуфелия старчок да живурка още дълго

    21:07 19.05.2026

  • 82 Нямат край

    3 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #87

    21:08 19.05.2026

  • 83 Въпрос

    3 2 Отговор
    Напоследък се чудя, колко човека коментират бруталии под всяка статия за Русия и Украйна. Почти веднага след публикуването.
    Според мен са между 10 и 20.

    Коментиран от #86, #92

    21:08 19.05.2026

  • 84 Цък

    4 2 Отговор
    Крайно време е краварите да спрат да се перят. Никой не ги взема на сериозно. Видяхме какво стана в залива, Иран разпердушини всички държави окозващи помощ на САЩ и затри американски бази за милиарди, а може би за трильони

    21:09 19.05.2026

  • 85 хаха🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно им каза Медведев":

    остави го Медведа какво говори🤣от комбинацията на бело + одеколон за пиене съвсем му се е изпържил мозъка🤣

    Коментиран от #88

    21:10 19.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Рублевка

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Нямат край":

    Добре, че Владимир Владимирович Путин е разумен и търпелив. 12 години търпи провокации и обиди, но не удря с атома.
    Украйна провокира ядрена война и заличаване на европейската цивилизация.

    21:11 19.05.2026

  • 88 Как да го оставя бре

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "хаха🤣":

    Толкова точно го е казал Медведев на тия глупаци, че са с малки мозъци. То не, че тролея е с по голям. 😄

    21:12 19.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Копи пейст. Чети глупав!

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Фикри Салимехмедов":

    Повтаря се историята преди влизането на руските войски в Украйна. 8 години Русия предупреждаваше, че в Донбас се извършва геноцид, но запада се ослушваше и дори не приложи Минските споразумения. Сега пак се подиграват с предупрежденията на Русия, че въздушното пространство на балтийските държави се използва от украински дронове за удари по руска територия. Руското разузнаване е локализирало 6 позиции в Латвия за изстрелване на дронове по Русия. В случая Русия основателно счита, че те са легитимни цели и засега само предупреждава, но като ги посетят Искандерите да няма пак вой, че Русия е агресор, щото дроновете може и да са украински, но те тръгват от латвийска територия и не се знае чии са операторите. А това вече е директно участие във войната...

    Коментиран от #96

    21:12 19.05.2026

  • 91 Извинете, още ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Трима глупака":

    Бъркате в дебелото черво да търсите...шоколад?

    Коментиран от #93

    21:15 19.05.2026

  • 92 Трима глупака

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Въпрос":

    са тролеите бълващи денонощно глупави лъжи, простотия и евтина пропаганда срещу Русия, но правят купища по мия и гнусят хората!

    21:16 19.05.2026

  • 93 Те го

    0 3 Отговор

    До коментар #91 от "Извинете, още ли си":

    Тотално деградирал глупак, показващ трагедията и деградацията на запада!

    21:16 19.05.2026

  • 94 Рублевка

    1 2 Отговор
    Със своите действия бандеровците провокират ядрена война и заличаване на европейската цивилизация. Владимир Владимирович Путин е защитник на европейския мир и нашата цивилизация!

    21:17 19.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Фикри Салимехмедов

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Копи пейст. Чети глупав!":

    Много си се напрегнала бульо, ти олабим.. гевреко? ;)
    Мене опорки не ме интересуват

    Коментиран от #98, #102

    21:19 19.05.2026

  • 97 ТОЧКАТА

    1 3 Отговор
    NYtimes..Адам Ентоус...Шаш!Пълен шаш когато разбереш колко дълбоко са вплетени западът и укра в борбата срещу Русия!!!Защото западът счита ,че Русия трябва да и е Подчинена и Победена.Съюзът Запад /Украйна действа в сянката на Големият страх ,че путин ще сметне Червената линия за прегазена и да Изпълни Обещаното!!!!Историята показва ,че У.и З. са били винаги Стъпили на Червената линия!!!БЕЗ ДА Я МИНАВАТ!...Разработени са Подробни протоколи от МИ6, ЦРУ и ред мозъчни тръстове като РАНД,КЕЙТО,английски,канадски ,германски КАК да останат от Безопасната страна!!Наблюдавали са и Анализирали реакцийте на Путин под микроскоп и с ИИ>>>ВСичко е било впрегнато в мисията Как да Нанесат ТОЧКОВИ удари ДЪЛБОКО в Русия без да има ОТГОВОР от нея!!!И успяват!Заедно с инфовойната Западът се самонавива ,че Русия е СЛАБА

    21:19 19.05.2026

  • 98 Копи пейст. Чети глупав!

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Фикри Салимехмедов":

    Повтаря се историята преди влизането на руските войски в Украйна. 8 години Русия предупреждаваше, че в Донбас се извършва геноцид, но запада се ослушваше и дори не приложи Минските споразумения. Сега пак се подиграват с предупрежденията на Русия, че въздушното пространство на балтийските държави се използва от украински дронове за удари по руска територия. Руското разузнаване е локализирало 6 позиции в Латвия за изстрелване на дронове по Русия. В случая Русия основателно счита, че те са легитимни цели и засега само предупреждава, но като ги посетят Искандерите да няма пак вой, че Русия е агресор, щото дроновете може и да са украински, но те тръгват от латвийска територия и не се знае чии са операторите. А това вече е директно участие във войната...

    21:20 19.05.2026

  • 99 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ол1гофрен,":

    Така е приятел. Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #101

    21:20 19.05.2026

  • 100 Пробвай

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Лекар":

    Дано имаш късмет да се спасиш от мъката да тролиш и лъжеш и ни освободиш от тъпотия!

    21:24 19.05.2026

  • 101 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Град Козлодуй":

    Заминавай за източния фронт. В окопите вече има много пияни украинки, защото мъжете не достигат. Там ти е мястото.

    21:26 19.05.2026

  • 102 Кое са опорки бе лъжец

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Фикри Салимехмедов":

    Че Русия предупреждаваше 8 години ли, Че сега пак се повтаря?

    21:27 19.05.2026

  • 103 Гориил

    1 0 Отговор
    Една грешна дума и това наистина се превръща в евтина, черна пропаганда. Небензя не е заплашвал никого. Като опитен дипломат, той никога не би направил подобно нещо и никога не би отправил толкова нагли и груби заплахи. Подобно поведение не е приемливо в руската школа по дипломация. Всъщност Небензя предупреждаваше за грешки и очертаваше възможните последици, ако те не бъдат коригирани. Този дипломатически език е обичаен за изразяване на страховете и тревогите на Москва. Един умен и опитен дипломат би се съгласил с това перфектно балансирано и спокойно значение на речта на Небензя.

    21:29 19.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания