Небензя заплаши Балтийските държави: НАТО няма да ги спаси, ако помагат на Украйна с дронове

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация, според която Украйна планира да използва Латвия и други Балтийски държави за изстрелване на военни дронове. Той предупреди, че членството им в НАТО няма да ги предпази от руски ответен удар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Според нови данни на руските спецслужби Киев няма намерение да се ограничи до използването на въздушни коридори, предоставени от Балтийските страни. Те планират и да пускат дронове от територията на тези държави“, заяви Небензя, цитиран от ТАСС.

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украйна, руският дипломат обвини Киев, че вече е разположил оператори на дронове в Латвия.

Постоянният представител на Латвия в ООН Санита Павлута-Десландес незабавно отхвърли обвиненията, като ги определи като „чиста измислица“.

Заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус заяви, че Организацията на обединените нации не е място за отправяне на заплахи към държави членки на Съвета за сигурност и подчерта, че Вашингтон остава твърдо ангажиран със задълженията си към НАТО.