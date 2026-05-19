Срам! Популярен модел на Toyota се срина до нула звезди на краш тестовете

19 Май, 2026 16:00 7 496 18

Пълен крах за един от най-обичаните градски модели на пазара в Южна Африка - Toyota Starlet

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Toyota, който традиционно гради имиджа си върху сигурността и надеждността, понесе неочакван и изключително тежък удар под пояса. Бюджетният хечбек Toyota Starlet буквално се разпадна по време на последните независими изпитания за безопасност на Global NCAP, тръгвайки си от полигона с позорния резултат от нула звезди за защита на възрастни пътници.

Подложената на безмилостния тест модификация е сглобена в Индия и на хартия разполага с базовия минимум за съвременен автомобил – електронна система за стабилност и две предни въздушни възглавници. Още при първия челен сблъсък обаче маската падна и лъснаха опасни инженерни компромиси. Носещата конструкция на купето демонстрира катастрофална нестабилност, като пространството около педалите се сви като хармоника, а скелетът на каросерията просто не издържа на генерираното натоварване.

Кошмарът за пасажерите продължи и при симулацията на страничен удар. Поради пълната липса на странични еърбегове в тази версия, главата и гръдният кош на тестовия манекен понесоха съкрушителни децибели от кинетична енергия. Положението се оказа толкова отчайващо, че експертите от организацията взеха безпрецедентно решение и директно отмениха планирания тест за удар в стълб – просто нямаше никакъв смисъл да рискуват скъпата апаратура върху кола, която вече е капитулирала.

Малко по-добре изглеждат нещата при сигурността на най-малките, където моделът успя да изстиска 29,33 точки, равняващи се на три звезди. Но и тук сензорите отчетоха червен флаг – при челния сблъсък главата на куклата, симулираща 3-годишно дете, проби защитната зона и се удари в пластмасите от интериора. Шефът на Global NCAP, Ричард Уудс, не скри възмущението си и определи развръзката като истински шок за индустрията, допълвайки, че е недопустимо бестселър от такъв ранг да предлага толкова компромисна защита на жизненоважни органи.

От централата на японската марка в Южна Африка побързаха да излязат с официално изявление, опитвайки се да потушат репутационния пожар. Те подчертаха, че разбитият пред камерите автомобил е от по-старо поколение, което вече не се продава в дилърската мрежа. Актуалната и модернизирана версия на Toyota Starlet вече е оборудвана с пълен набор от странични въздушни възглавници, тип "завеса". За да изчистят името си, от компанията вече са изпратили анонимно нова бройка на изпитващата организация, така че в най-скоро време очакваме реванша на градското возило на тестовия полигон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 3 Отговор
    Тойота сглобена в Индия -
    отскоро краварите започнаха да сглобяват телефони iShit там...

    16:07 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 съкрушителни децибели

    24 0 Отговор
    от кинетична енергия. Децибели или килонютони? Съкрушителна сатия.

    Коментиран от #12

    16:31 19.05.2026

  • 4 хъхъ

    6 14 Отговор
    По отношение на сигурността немските автомобили са половин век напред пред японските табуретки.

    16:34 19.05.2026

  • 5 Шишо Бакшишо

    2 7 Отговор
    Интересно ми е какви точки ще има Смарт или новото Клио. Предполага се , че са градски коли. В Европейските градове колите не ги блъскат камиони движещи се със 70км/ч.

    Коментиран от #8, #10

    16:50 19.05.2026

  • 6 Крашландинг

    14 0 Отговор
    Дори и Боинг се провалиха поради мизерии и икономии, че какво остава за Тойота.

    16:53 19.05.2026

  • 7 краш текста

    6 1 Отговор
    -------разбитият пред камерите автомобил е от по-старо поколение------
    Който си е купил престижната марка , се е минал в очакванията си.

    17:06 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НВа

    8 0 Отговор
    Добре де, не се ли прави такъв тест на всяко поколение, преди да се пусне на пазара?

    17:16 19.05.2026

  • 10 Хахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шишо Бакшишо":

    В европейските градове може и да не те блъскат камиони със 70 км/ч, но в България е със сигурност. Това е даже минимума.

    Коментиран от #17

    17:20 19.05.2026

  • 11 Реалист

    10 4 Отговор
    Когато ролята на счетоводството е по важна от инженерите , така се получава !
    П.п Когато Питаха Дитер Цетче , защо МБ не произвеждат коли като легендарния 124 , човека отговори : защото такава кола ще струва над 150 К евра , а ние трябва да продаваме хиляди автомобили

    17:38 19.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ХА ХА ИНДИЯ И КОЛИ?…

    4 3 Отговор
    Все едно България и компютри!!! Преди около 30 г се появи една индийска кола на родния пазар май името и беше Сузуки Марути!!! Сравнение с нея дори гърбавия запорожец си беше лимузина!!!

    Коментиран от #15

    17:59 19.05.2026

  • 14 нормално

    4 2 Отговор
    При повечето нови е така. Правят се от пластмаса и картон за да слагат двигатели по-малки от кутия за сок. Още малко и ще ги изкълвават гълабите.

    18:07 19.05.2026

  • 15 ои8уйхътгрф

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "ХА ХА ИНДИЯ И КОЛИ?…":

    Само дето Индия произвежда собствени коли (Тата), макар и смешни и калпави по нашите стандарти ама там е такъв пазара... Произвеждат и продават по близо 1млн. такива смешни коли на година... И под "произвеждат" се разбира пълен цикъл- от рудата за желязото, през пластмасите и се стигне до краен продукт... 1млн. коли на 1,5млрд. човека е смешно- по 1 кола годишно на 700 човека се пада... Така...
    Вие сте 6млн. по преброяване като у ваштъ дупкъ реално сте 5млн. максимум- другите са избягали... За да стигнете Индия трябва да произвеждате (НЕ да сглобявате, а да произвеждате) 7000 компютъра годишно... Дребна цифра, нали... Е, вие не можете и 1 да произведете... Тоест Индия е МНОГО, ама МНООООООГО по-напред от вас...

    Коментиран от #18

    18:24 19.05.2026

  • 16 така

    5 1 Отговор
    Популярен модел, смях, смях. Ами затова живота в европейския съюз е много по-сигурен от другата плоскост на земята. Избирайте в коя плоскост искате да живеете.

    18:44 19.05.2026

  • 17 Шишо Бакшишо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Сега разбирам призивите за увеличаване разходите за въоръжаване. Трябват повече бронетранспортьори и танкове за БГ гражданите ;)

    18:55 19.05.2026

  • 18 СЛАДУР!

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Когато говориш кой е по добре и кой по зле виж на къде текат имигрантските потоци дали от Индия към Европа или от Европа/България/ към Индия. Скоро един индийски шофьор ме вози в Лондон с такси!!! КАза ми милия…тук съм шофьор, ама в Индия съм сахиб имам си шофьор…беше много горд милия…та идея нямам кой е по добре…говоря за индийските коли. Едно време ние правихме компютри “Правец” с подобни качества…с хиляди ги произвеждахме…беше голям смях!

    19:41 19.05.2026