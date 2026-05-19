Срам! Популярен модел на Toyota се срина до нула звезди на краш тестовете

Автомобилният гигант Toyota, който традиционно гради имиджа си върху сигурността и надеждността, понесе неочакван и изключително тежък удар под пояса. Бюджетният хечбек Toyota Starlet буквално се разпадна по време на последните независими изпитания за безопасност на Global NCAP, тръгвайки си от полигона с позорния резултат от нула звезди за защита на възрастни пътници.

Подложената на безмилостния тест модификация е сглобена в Индия и на хартия разполага с базовия минимум за съвременен автомобил – електронна система за стабилност и две предни въздушни възглавници. Още при първия челен сблъсък обаче маската падна и лъснаха опасни инженерни компромиси. Носещата конструкция на купето демонстрира катастрофална нестабилност, като пространството около педалите се сви като хармоника, а скелетът на каросерията просто не издържа на генерираното натоварване.

Кошмарът за пасажерите продължи и при симулацията на страничен удар. Поради пълната липса на странични еърбегове в тази версия, главата и гръдният кош на тестовия манекен понесоха съкрушителни децибели от кинетична енергия. Положението се оказа толкова отчайващо, че експертите от организацията взеха безпрецедентно решение и директно отмениха планирания тест за удар в стълб – просто нямаше никакъв смисъл да рискуват скъпата апаратура върху кола, която вече е капитулирала.

Малко по-добре изглеждат нещата при сигурността на най-малките, където моделът успя да изстиска 29,33 точки, равняващи се на три звезди. Но и тук сензорите отчетоха червен флаг – при челния сблъсък главата на куклата, симулираща 3-годишно дете, проби защитната зона и се удари в пластмасите от интериора. Шефът на Global NCAP, Ричард Уудс, не скри възмущението си и определи развръзката като истински шок за индустрията, допълвайки, че е недопустимо бестселър от такъв ранг да предлага толкова компромисна защита на жизненоважни органи.

От централата на японската марка в Южна Африка побързаха да излязат с официално изявление, опитвайки се да потушат репутационния пожар. Те подчертаха, че разбитият пред камерите автомобил е от по-старо поколение, което вече не се продава в дилърската мрежа. Актуалната и модернизирана версия на Toyota Starlet вече е оборудвана с пълен набор от странични въздушни възглавници, тип "завеса". За да изчистят името си, от компанията вече са изпратили анонимно нова бройка на изпитващата организация, така че в най-скоро време очакваме реванша на градското возило на тестовия полигон.