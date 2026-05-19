Срам! Популярен модел на Toyota се срина до нула звезди на краш тестовете

Автомобилният гигант Toyota, който традиционно гради имиджа си върху сигурността и надеждността, понесе неочакван и изключително тежък удар под пояса. Бюджетният хечбек Toyota Starlet буквално се разпадна по време на последните независими изпитания за безопасност на Global NCAP, тръгвайки си от полигона с позорния резултат от нула звезди за защита на възрастни пътници.
Подложената на безмилостния тест модификация е сглобена в Индия и на хартия разполага с базовия минимум за съвременен автомобил – електронна система за стабилност и две предни въздушни възглавници. Още при първия челен сблъсък обаче маската падна и лъснаха опасни инженерни компромиси. Носещата конструкция на купето демонстрира катастрофална нестабилност, като пространството около педалите се сви като хармоника, а скелетът на каросерията просто не издържа на генерираното натоварване.
Кошмарът за пасажерите продължи и при симулацията на страничен удар. Поради пълната липса на странични еърбегове в тази версия, главата и гръдният кош на тестовия манекен понесоха съкрушителни децибели от кинетична енергия. Положението се оказа толкова отчайващо, че експертите от организацията взеха безпрецедентно решение и директно отмениха планирания тест за удар в стълб – просто нямаше никакъв смисъл да рискуват скъпата апаратура върху кола, която вече е капитулирала.
Малко по-добре изглеждат нещата при сигурността на най-малките, където моделът успя да изстиска 29,33 точки, равняващи се на три звезди. Но и тук сензорите отчетоха червен флаг – при челния сблъсък главата на куклата, симулираща 3-годишно дете, проби защитната зона и се удари в пластмасите от интериора. Шефът на Global NCAP, Ричард Уудс, не скри възмущението си и определи развръзката като истински шок за индустрията, допълвайки, че е недопустимо бестселър от такъв ранг да предлага толкова компромисна защита на жизненоважни органи.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
отскоро краварите започнаха да сглобяват телефони iShit там...
16:07 19.05.2026
3 съкрушителни децибели
Коментиран от #12
16:31 19.05.2026
5 Шишо Бакшишо
Коментиран от #8, #10
16:50 19.05.2026
6 Крашландинг
Който си е купил престижната марка , се е минал в очакванията си.
До коментар #5 от "Шишо Бакшишо":В европейските градове може и да не те блъскат камиони със 70 км/ч, но в България е със сигурност. Това е даже минимума.
Коментиран от #17
17:20 19.05.2026
11 Реалист
П.п Когато Питаха Дитер Цетче , защо МБ не произвеждат коли като легендарния 124 , човека отговори : защото такава кола ще струва над 150 К евра , а ние трябва да продаваме хиляди автомобили
17:38 19.05.2026
13 ХА ХА ИНДИЯ И КОЛИ?…
Коментиран от #15
17:59 19.05.2026
15 ои8уйхътгрф
До коментар #13 от "ХА ХА ИНДИЯ И КОЛИ?…":Само дето Индия произвежда собствени коли (Тата), макар и смешни и калпави по нашите стандарти ама там е такъв пазара... Произвеждат и продават по близо 1млн. такива смешни коли на година... И под "произвеждат" се разбира пълен цикъл- от рудата за желязото, през пластмасите и се стигне до краен продукт... 1млн. коли на 1,5млрд. човека е смешно- по 1 кола годишно на 700 човека се пада... Така...
Вие сте 6млн. по преброяване като у ваштъ дупкъ реално сте 5млн. максимум- другите са избягали... За да стигнете Индия трябва да произвеждате (НЕ да сглобявате, а да произвеждате) 7000 компютъра годишно... Дребна цифра, нали... Е, вие не можете и 1 да произведете... Тоест Индия е МНОГО, ама МНООООООГО по-напред от вас...
Коментиран от #18
18:24 19.05.2026
17 Шишо Бакшишо
До коментар #10 от "Хахахаха":Сега разбирам призивите за увеличаване разходите за въоръжаване. Трябват повече бронетранспортьори и танкове за БГ гражданите ;)
18:55 19.05.2026
18 СЛАДУР!
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Когато говориш кой е по добре и кой по зле виж на къде текат имигрантските потоци дали от Индия към Европа или от Европа/България/ към Индия. Скоро един индийски шофьор ме вози в Лондон с такси!!! КАза ми милия…тук съм шофьор, ама в Индия съм сахиб имам си шофьор…беше много горд милия…та идея нямам кой е по добре…говоря за индийските коли. Едно време ние правихме компютри “Правец” с подобни качества…с хиляди ги произвеждахме…беше голям смях!
19:41 19.05.2026