Кой има имен ден днес, 20 май 2026 г. Честито!

20 Май, 2025 07:01, обновена 19 Май, 2026 13:52

  • света лидия-
  • имен ден-
  • празник

Света Лидия е първата жена християнка, спомената в Новия Завет

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 20 май православната църква почита паметта на Света Лидия – първата жена християнка, спомената в Новия Завет, предаде dariknews.bg.

Тя е символ на вярата, добротата и предприемчивостта, като остава в историята с делото си в подкрепа на ранното християнство.

На този ден имен ден празнуват всички, чиито имена са свързани с Лидия, като символ на духовна сила и благородство.

Името Лидия има древногръцки произход и означава “жителка на Лидия”, област в древна Мала Азия. В християнската традиция Света Лидия е първата жена, кръстена от апостол Павел, което прави името символ на духовно просветление и добродетелност.

Коя е Света Лидия?

Св. Лидия е била богата търговка на пурпурни платове в град Филипи. Когато апостол Павел пристига в града, тя първа приема Христовото учение и се кръщава заедно с цялото си семейство.

След това тя приютява Павел и неговите ученици в дома си, превръщайки го в първата християнска църква в Европа. Нейната вяра, добродетелност и щедрост я превръщат в пример за всички християни.

Света Лидия е покровителка на жените, дома и семейния уют.

В миналото в този ден се приготвяли цветни платове или бродерии, за да се почете занаятът, с който Лидия се е занимавала.

Жените палели свещи в църква за благополучие и семейна хармония.

Смята се, че хората с името Лидия са силни, независими и обичат красотата и хармонията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

