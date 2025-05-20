Кой има имен ден днес, 20 май 2026 г. Честито!

На 20 май православната църква почита паметта на Света Лидия – първата жена християнка, спомената в Новия Завет, предаде dariknews.bg.
Тя е символ на вярата, добротата и предприемчивостта, като остава в историята с делото си в подкрепа на ранното християнство.
На този ден имен ден празнуват всички, чиито имена са свързани с Лидия, като символ на духовна сила и благородство.
Името Лидия има древногръцки произход и означава “жителка на Лидия”, област в древна Мала Азия. В християнската традиция Света Лидия е първата жена, кръстена от апостол Павел, което прави името символ на духовно просветление и добродетелност.
Коя е Света Лидия?
Св. Лидия е била богата търговка на пурпурни платове в град Филипи. Когато апостол Павел пристига в града, тя първа приема Христовото учение и се кръщава заедно с цялото си семейство.
След това тя приютява Павел и неговите ученици в дома си, превръщайки го в първата християнска църква в Европа. Нейната вяра, добродетелност и щедрост я превръщат в пример за всички християни.
Света Лидия е покровителка на жените, дома и семейния уют.
В миналото в този ден се приготвяли цветни платове или бродерии, за да се почете занаятът, с който Лидия се е занимавала.
Жените палели свещи в църква за благополучие и семейна хармония.
Смята се, че хората с името Лидия са силни, независими и обичат красотата и хармонията.
