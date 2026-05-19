Новини
България »
София изригна с Дара и "Бангаранга"

София изригна с Дара и "Бангаранга"

19 Май, 2026 20:37 1 216 79

  • софия-
  • дара-
  • бангаранга

На сцената, изградена за посрещането на DARA след победата на „Евровизия”, кметът на София Васил Терзиев ѝ подари символичен ключ, с който тя е „отворила нашите сърца”

София изригна с Дара и "Бангаранга" - 1
Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България официално посрещна DARA - победителят в 70-ото издание на „Евровизия“. Столичната община и БНТ организираха специално шоу на площад „Княз Александър I“, където всички заедно да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс.

Точно в 19,00 ч. DARA излезе на сцената и откри дългоочаквания си концерт с хита, покорил целия свят - "Бангаранга", съобщи Нова тв.

Празничната програма събра хиляди фенове на звездата. Специален акцент в програмата е 60-метровият червен килим, по който DARA премина сред публиката, за да поздрави присъстващите.

Приповдигнато е настроението и в обособената VIP зона. За да се срещнат с DARА, да я уважат и поздравят, дойдоха не само хиляди граждани, а и десетки официални лица. На площад „Александър I” дойде кметът на Варна Благомир Коцев, политици, общественици, хора на изкуството. На специалното събитие присъства и вицепремиерът Атанас Пеканов.

На сцената, изградена за посрещането на DARA след победата на „Евровизия”, кметът на София Васил Терзиев ѝ подари символичен ключ, с който тя е „отворила нашите сърца”. „Изключително съм щастлив, че виждам тази енергия тук на площада, за да ти покажем колко те обичаме. Пожелавам ти творческо вдъхновение и да получаваш любовта на хората”, каза Терзиев.

София изригна с Дара и "Бангаранга"

По-рано през деня заместник-кметът на Столичната община с ресор култура и туризъм Ирина Дакова заяви, че техническото оформление на сцената включва и големи видеостени, които бяха издигнати непосредствено преди началото на концерта.

За сигурността на събитието имаше шест контролно-пропускателни пункта и временна организация на движението. Към 16:00 часа беше затворен участъкът на бул. „Цар Освободител“, като ограниченията ще останат в сила до около 21:00 часа. Градският транспорт ще се движи по обичайните си маршрути.

„Пет от пропускателните пунктове са за граждани, а шестият - за изпълнители. Проверката и пропускателния режим ще се осъществява от служители, като около 15:30-16:00 ч. гражданите от периметъра бяха помолени да напуснат района, за да се извърши проверка от служители от СОБТ при Главна дирекция „Жандармерия”. Ако вали дъжд, ще бъдат пропускани граждани с чадъри”, заяви ст. инспектор Иван Георгиев от СДВР.

Организаторите подчертават, че София има необходимия капацитет да посреща големи международни събития, като посочват добрата инфраструктура, туристическия растеж и опита на града от предишни мащабни форуми.

Очакванията са подобни инициативи да допринесат за утвърждаването на столицата като културна и туристическа дестинация.

Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община призова всички, които са решили да отидат на площада, да спазват изискванията за масови мероприятия. "Не трябва да се носят стъклени бутилки и пиротехника, както и обемисти багажи, защото това е опасно. Ще има много деца. Аз лично очаквам повече от 10 хиляди души. Предприели сме всички мерки по пожарна безопасност, защита на населението и спешна помощ. Изградили сме и т.нар. буферна зона в средата на площада, за да можем да ограничаваме броя на хората в първа и във втора зона. Осигурили сме и свободен периметър", обясни Димитров.

Създаден е и 70-метров коридор, по който ще преминава DARA. Тя ще бъде достъпна и отстрани, където феновете ще могат да се снимат с нея и да вземат автографи, заяви той.

"Хора в нетрезво състояние или употребили други субстанции няма да бъдат допускани. Това трябва да е ясно на всички. Ще има строги проверки, защото очакваме и много деца - дори под 14-годишна възраст. Затова трябва да вземем всички мерки, за да не допуснем инциденти", категоричен е Димитров.

На площада ще има три медицински екипа, разположени на различни места. "Нашите служители от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще бъдат в централната част, за да реагират при необходимост. Имаме и буферни зони. В лявата част, при градинката, ще бъде разположен съвместен щаб с полицията, откъдето ще реагираме на всеки сигнал", подчерта той.

Около 14:30 часа бул. „Цар Освободител“ беше затворен от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“, а след това бе ограничено движението и в района на Софийския университет и бул. „Цар Освободител“, тъй като трябваше да се изградят контролно-пропускателните пунктове.

Към момента не се налагат сериозни промени в градския транспорт. "По ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“ движението ще продължи. Единствено маршрутите на автобусните линии по бул. „Цар Освободител“ са с временни промени. Организацията е направена и на място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. При необходимост участъкът ще бъде затварян поетапно", подчерта Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    38 11 Отговор
    Това е успех на шепа хора , начело с акулата Саня Армутлиева , а не на България ! Данъкоплатците ще платят за Евровизия в България , а екипа на Армутлиева и тая пикла Дара ще гушнат милионите ! Ама иначе сме БАНГАРАНГА !

    Коментиран от #7, #78

    20:39 19.05.2026

  • 2 Гост

    22 5 Отговор
    Решено е химна се сменя!

    20:39 19.05.2026

  • 3 Гробар

    24 7 Отговор
    Сладуранка е безDARA, но поглежда ли се в огледалото преди да излезе на сцената? Тези гащи са като излезли от гардероба на някой травестит.

    20:40 19.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Кой регистрира BANGARANGA 🤔❓

    20:41 19.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    Кариерата на Дара приключи.Евреите няма да простят загубата на Израел.Да се пази.

    Коментиран от #59

    20:41 19.05.2026

  • 6 баба ви "мангаранга"

    15 2 Отговор
    и аз се кълчих от радост че
    ще ми увеличат пенцийката от юли с 7.8%

    Коментиран от #18, #21

    20:42 19.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Това е успех на екипа на Филип Киркоров.

    Коментиран от #19

    20:42 19.05.2026

  • 8 Хаха

    10 7 Отговор
    Бойко ранга

    20:42 19.05.2026

  • 9 Нема що

    24 7 Отговор
    Голяма работа какво толкова е станало, че даже и почетен гражданин ще я правят. Народа е...

    20:44 19.05.2026

  • 10 Това

    14 9 Отговор
    е народът, такива милион и половина са гласували за муньо.

    20:44 19.05.2026

  • 11 Сталин

    30 5 Отговор
    Само забележете деградацията и упадъка на България за 30 години кошерна демокрация,да се гордеят с чалга мuндили,5 държави бойкотираха тези извращения на Евровизия заради исраhell ,които убиха 6 милиона палестинци жени и деца,а цървулите се радват на геноцида които тези кошерни ууроди извършиха

    20:44 19.05.2026

  • 12 Сталин

    30 6 Отговор
    Само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска п0върня

    Коментиран от #48

    20:45 19.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Варненец

    7 21 Отговор
    Браво момиче. Бангаранга.

    20:46 19.05.2026

  • 15 БезДАРА

    28 4 Отговор
    Само П@ДЕРАСКАТА ЕВРОВИЗИЯ ВИЖВА ИЗКУСТВО" В ТОЗИ ИЗВРАТЕНЯК,ЦАРЯТ Е ГОЛ.

    20:46 19.05.2026

  • 16 Сталин

    19 3 Отговор
    В България само чалги мутри и бангиранги останаха,всичко кадърно изчезна в чужбина

    20:47 19.05.2026

  • 17 Сульо

    10 0 Отговор
    и Пульо си лъскат мижавите рейтинги!

    20:49 19.05.2026

  • 18 Софийски селянин,Пенсионер

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "баба ви "мангаранга"":

    Аз си спомням че казаха 8.6% на база инфлацията за първото шестмесичие,кой лъже...
    Ще правят икономии за банга ранга догодина,30 милиона евро заради тази бездара джипси...

    20:49 19.05.2026

  • 19 Румбаранга

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Киркоров, се приши към успеха на Дара. Тоест, и той сатанист 🤣🤣

    Коментиран от #28

    20:50 19.05.2026

  • 20 Нула

    25 5 Отговор
    Певицата заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, станинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените, недрогирани хора.
    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
    Общото впечатление е отрицателно.

    Зарежете я тази "певица"

    20:50 19.05.2026

  • 21 деда ви "манговасил ранго"

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "баба ви "мангаранга"":

    Минималната ми пенцийка пък става 347,51 евро от 1 юли

    20:51 19.05.2026

  • 22 Раев

    18 4 Отговор
    Навремето излезе една песен Деспаито.Въртеше се по цял ден и след месеци стана вече досадна.Група хора създадоха движение "Спасение от деспасито". Сега положението на петият ден е по-зле и е крайно време да се направи един Бангаранга срещу песента Бангаранга.Изключително тъп текст,досадно звучене,нефелна изпълнителка с неадекватно поведение

    20:51 19.05.2026

  • 23 Защо

    13 1 Отговор
    София не "изригна" когато беше до шия в боклуци!?

    20:52 19.05.2026

  • 24 ШЕФА

    18 6 Отговор
    Стига Бе ей,датегна ни,омръзна ни заболяха ни ушите от тази Дара Кауфланда и това подобие на песен.

    20:52 19.05.2026

  • 25 Иван

    4 7 Отговор
    Българина както винаги мрънка простотията не ходи в гората дай малко ведрина както се казва само кал и злоба

    20:53 19.05.2026

  • 26 .....

    7 9 Отговор
    Честита победа България! Хейтърите яжте бангарангата на Дара🥰👻

    20:53 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Последния Софиянец

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Румбаранга":

    БНТ се обърна към Киркоров за помощ и той събра добър екип за Дара .Украинците го знаят и затова ни дадоха нула точки.

    Коментиран от #36

    20:54 19.05.2026

  • 29 БеГемот

    3 4 Отговор
    Отново триумф на майка България.... хахаха....

    20:55 19.05.2026

  • 30 Много се мъча да разбера

    15 0 Отговор
    Идиотчета ли са или полуидиотчета.
    Опростачването на поне Три поколеният.
    Такива които рептила заслужават публична екзекуция, еб@ти изкуството ,еб@ти утрепките

    20:55 19.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Накратко:

    След шиткойна, хляб няма!

    За тълпата остават само зрелищата...
    🤣🤣🤣

    При потъването на "Титаник", оркестърът е продължавал да свири....

    20:55 19.05.2026

  • 33 БРАВО НА ДАРА!

    1 13 Отговор
    Вече тя е примата на българската забавна музика, а не Лили, която си е доайен!

    Коментиран от #38

    20:56 19.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Три години

    10 1 Отговор
    мисирите ни натрапваха муньо денонощно. Сега ще е барангата пак денонощно. Да я направят Дара почетна тамплиерка, почетна масонка, почетна, каквото още се сетят. Простащина безподобна. Имаше една Бакалова, мотаеше се в Холивуд и за нея клявкаха и я величаеха, както сега Дара. И нищо, както и сега ще е нищо. Дара ще си е Дара. Приматите ще да си примати

    20:58 19.05.2026

  • 36 Румбаранга

    4 11 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Пуделите на Мутрофанова се разчекнаха да джафкат срещу Дара!Като не проработи,взеха да вият за Киркоров.

    20:58 19.05.2026

  • 37 Гост

    10 2 Отговор
    Какво е това Бангаранга? Поздрав за деня на Банго Васил ли е?

    20:58 19.05.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "БРАВО НА ДАРА!":

    Несъпоставими са!
    И като репертоар и като стойност....

    20:59 19.05.2026

  • 39 Джуроданга паратанга

    13 2 Отговор
    За да е пълен купона, Васил Терзиев може да се качи на сцената и да хвърля банани на екзалтираната тълпа

    20:59 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Накратко:

    Пир на Сатаната...
    Ще се моля за душите им!

    Коментиран от #51

    21:00 19.05.2026

  • 42 Дара Дара

    7 1 Отговор
    Гол да го бара! И да го цунка сополив!

    21:01 19.05.2026

  • 43 Възмутен

    1 4 Отговор
    Едно време тук какви манифестации ставаха тук. Първи май, девети септември, седми ноември. Имаше и мавзолей на вожда. На какво прилича това?

    Коментиран от #77

    21:02 19.05.2026

  • 44 участничка от пЕргенът

    3 2 Отговор
    Тези дечурлига защо не са на училище?

    21:02 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 .....

    4 0 Отговор
    Добре че, все пак някой се е напънал да отиде,все пак докара Евровизията в Бг.

    21:05 19.05.2026

  • 47 С/Р

    1 2 Отговор
    Грижи

    21:05 19.05.2026

  • 48 Ох,тоя па

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Сталинчо,кажи колко изпрати към Сибир, все в чуждото си зяпнал😂😂

    21:07 19.05.2026

  • 49 Г-н президент

    5 1 Отговор
    Моля Ви за милост!

    Да продължава ме ли да събираме капачки за кувиози и за детски градини или и Вие ще поддържате тази ИЗВРАТЕНА ЕВРОП@Д@РАСТИЯ.

    21:08 19.05.2026

  • 50 Всяко

    3 1 Отговор
    чудо за три дни
    По-големите за пет ….

    21:10 19.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Доктор

    4 2 Отговор
    Прекалявате. Посредствена песен, изпълнена от посредствена певица.

    21:11 19.05.2026

  • 53 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    Вместо ключ за апартамент ,този "чистофайник" кмета на софия и подари символичен ключ.......Най правилно бе да го удари дара със "символиката" по комунистическата кратуна.софия с тези тротоари и с този боклук е готова да посрещне евровизия.....

    21:13 19.05.2026

  • 54 Някой бе казал

    1 3 Отговор
    "Всяко тържество на България е смъ)рт за русия".

    21:13 19.05.2026

  • 55 123

    2 2 Отговор
    Дара се е продала на Сатанистите. Татусите и са сатанински символи.

    Коментиран от #61

    21:13 19.05.2026

  • 56 Талантливите

    3 1 Отговор
    българи са много. Обаче известност не се постига само с талант, трябва и яко подпиране. Дара пя, както си пее. Но тя беше продукт само продукт!

    21:13 19.05.2026

  • 57 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Друго си е да беше някоя":

    Няма как да се случи!

    Руснаците са вярващи, а не сатанисти!

    Коментиран от #68

    21:14 19.05.2026

  • 58 54321

    0 3 Отговор
    Браво на нашата победителка Дара!Зарадва българския народ като донесе историческа победа.Злобата тепърва се излива от редица държави,но това което мен радва и забавлява е обединението на българите по целия свят и техните деца как умело и задружно пазят тая победа оборвайки на всички езици,които са научили злобните коментари във всички платформи.Викам си ,това са лъвчетата на България ,за зло или добро пръснати по целия свят не дават дума да се издума.Ами то и картата на България ни е лъв!ЗАЕДНО!

    21:15 19.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Като няма хляб, на плебса му организират зрелища. ППдофилът ДС Васко подарява ключа на София на поредната селска пръчка довлякла се от провинцията в големия град да си покаже "бангарангата"
    Простотия до шия!

    21:15 19.05.2026

  • 61 Друго си е да беше някоя

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "123":

    Руска рaZпоретина викаш.

    21:16 19.05.2026

  • 62 Артилерист

    2 3 Отговор
    "Бангаранг" означава шум, а по натурално гюрлотия. Иначе браво, че България влезе в световния медиен шум...

    Коментиран от #67

    21:17 19.05.2026

  • 63 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Всички от прайда са там

    21:17 19.05.2026

  • 64 Хейтвайт си колкото искате

    1 1 Отговор
    Тук вече няма мавзолей на злодей. Няма и БКП.

    21:17 19.05.2026

  • 65 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Ето затова генерал Румен Радев спечели близо 1 милион и половина гласове. Не иска страната ни да дава излишни стотици милиони за едно пошло събитие а в същото време народа да изнемогва. А и се съобразява с обществените настроения като 87 процента се срамуват че са "БангаРанга"

    Коментиран от #71

    21:17 19.05.2026

  • 66 Да е живо и здраво

    2 4 Отговор
    Да е живо и здраво момичето. Малко в повече ми идва тази еуфория,все пак не сме построили совалка. Но карай победата си е победа.

    Коментиран от #70

    21:18 19.05.2026

  • 67 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Артилерист":

    Еми копейката с две мозъчни гънки за равновесие не може да го превъзмогне😂😂

    21:19 19.05.2026

  • 68 Ол1гофрен,

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 81":

    Вярват в мумията на Улянов.

    21:20 19.05.2026

  • 69 Въх значи

    1 2 Отговор
    Като чете коментарите човек ще рече, че форумците на Факти от сутрин до мрак слушат само Рахманинов, докато прелистват Достоевски…
    Предлагам който не в прочел и една книга през последните 12 месеца да сложи един минус, та да се преброим безкнижните… Епицентър, ПИК и страниците на ФСБ във Фейса не се броят.

    Коментиран от #75

    21:20 19.05.2026

  • 70 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Да е живо и здраво":

    Кво си говориш ти, с откритието на века чушкопека,кви совалки.

    21:20 19.05.2026

  • 71 гру гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Сатана Z":

    Фейк.

    21:20 19.05.2026

  • 72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 73 Емигрант

    2 1 Отговор
    Само да попитам живеещите в България, от кога смесихте българската азбука с латинската - "Добре дошла DARA" ? Освен че си забравихте езика имговорите някаква шльокавица от български и неразбираеми английски, немски и испански думи вече и надписите ви са омесени с българо-латински букви ! Единствените които ще запазят българския ще се окажем ние които емигрирахме към ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, а вие в България си сложете ръка на сърцето и признайте, че сте будали и чуждопоклонници които не могат да си изберат свестни управляващи !

    Коментиран от #79

    21:21 19.05.2026

  • 74 Минавам само

    1 2 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    21:21 19.05.2026

  • 75 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Въх значи":

    Ма вижте другари,тва не е литературен конкурс, другарите пак са се объркали😂🎉🎉🎉

    21:22 19.05.2026

  • 76 МЪКЪ,МЪКЪ

    1 0 Отговор
    Русофилска МЪКЪ...

    21:22 19.05.2026

  • 77 Лаик

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Възмутен":

    Дрънчи на кухо

    21:22 19.05.2026

  • 78 Лумпи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Вие сте абсолютен гений! Какво прозрение! Моля кандидатирайте се за управник, ние имаме нужда от вас!

    21:23 19.05.2026

  • 79 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Емигрант":

    Няма бе, следващия път ще участваме с песента Извел е Дельо говеда.

    21:23 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове