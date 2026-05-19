София изригна с Дара и "Бангаранга"

България официално посрещна DARA - победителят в 70-ото издание на „Евровизия“. Столичната община и БНТ организираха специално шоу на площад „Княз Александър I“, където всички заедно да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс.
Точно в 19,00 ч. DARA излезе на сцената и откри дългоочаквания си концерт с хита, покорил целия свят - "Бангаранга", съобщи Нова тв.
Празничната програма събра хиляди фенове на звездата. Специален акцент в програмата е 60-метровият червен килим, по който DARA премина сред публиката, за да поздрави присъстващите.
Приповдигнато е настроението и в обособената VIP зона. За да се срещнат с DARА, да я уважат и поздравят, дойдоха не само хиляди граждани, а и десетки официални лица. На площад „Александър I” дойде кметът на Варна Благомир Коцев, политици, общественици, хора на изкуството. На специалното събитие присъства и вицепремиерът Атанас Пеканов.
На сцената, изградена за посрещането на DARA след победата на „Евровизия”, кметът на София Васил Терзиев ѝ подари символичен ключ, с който тя е „отворила нашите сърца”. „Изключително съм щастлив, че виждам тази енергия тук на площада, за да ти покажем колко те обичаме. Пожелавам ти творческо вдъхновение и да получаваш любовта на хората”, каза Терзиев.
По-рано през деня заместник-кметът на Столичната община с ресор култура и туризъм Ирина Дакова заяви, че техническото оформление на сцената включва и големи видеостени, които бяха издигнати непосредствено преди началото на концерта.
За сигурността на събитието имаше шест контролно-пропускателни пункта и временна организация на движението. Към 16:00 часа беше затворен участъкът на бул. „Цар Освободител“, като ограниченията ще останат в сила до около 21:00 часа. Градският транспорт ще се движи по обичайните си маршрути.
„Пет от пропускателните пунктове са за граждани, а шестият - за изпълнители. Проверката и пропускателния режим ще се осъществява от служители, като около 15:30-16:00 ч. гражданите от периметъра бяха помолени да напуснат района, за да се извърши проверка от служители от СОБТ при Главна дирекция „Жандармерия”. Ако вали дъжд, ще бъдат пропускани граждани с чадъри”, заяви ст. инспектор Иван Георгиев от СДВР.
Организаторите подчертават, че София има необходимия капацитет да посреща големи международни събития, като посочват добрата инфраструктура, туристическия растеж и опита на града от предишни мащабни форуми.
Очакванията са подобни инициативи да допринесат за утвърждаването на столицата като културна и туристическа дестинация.
Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община призова всички, които са решили да отидат на площада, да спазват изискванията за масови мероприятия. "Не трябва да се носят стъклени бутилки и пиротехника, както и обемисти багажи, защото това е опасно. Ще има много деца. Аз лично очаквам повече от 10 хиляди души. Предприели сме всички мерки по пожарна безопасност, защита на населението и спешна помощ. Изградили сме и т.нар. буферна зона в средата на площада, за да можем да ограничаваме броя на хората в първа и във втора зона. Осигурили сме и свободен периметър", обясни Димитров.
Създаден е и 70-метров коридор, по който ще преминава DARA. Тя ще бъде достъпна и отстрани, където феновете ще могат да се снимат с нея и да вземат автографи, заяви той.
"Хора в нетрезво състояние или употребили други субстанции няма да бъдат допускани. Това трябва да е ясно на всички. Ще има строги проверки, защото очакваме и много деца - дори под 14-годишна възраст. Затова трябва да вземем всички мерки, за да не допуснем инциденти", категоричен е Димитров.
На площада ще има три медицински екипа, разположени на различни места. "Нашите служители от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще бъдат в централната част, за да реагират при необходимост. Имаме и буферни зони. В лявата част, при градинката, ще бъде разположен съвместен щаб с полицията, откъдето ще реагираме на всеки сигнал", подчерта той.
Около 14:30 часа бул. „Цар Освободител“ беше затворен от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“, а след това бе ограничено движението и в района на Софийския университет и бул. „Цар Освободител“, тъй като трябваше да се изградят контролно-пропускателните пунктове.
Към момента не се налагат сериозни промени в градския транспорт. "По ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“ движението ще продължи. Единствено маршрутите на автобусните линии по бул. „Цар Освободител“ са с временни промени. Организацията е направена и на място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. При необходимост участъкът ще бъде затварян поетапно", подчерта Димитров.
ще ми увеличат пенцийката от юли с 7.8%
До коментар #1 от "Асен":Това е успех на екипа на Филип Киркоров.
