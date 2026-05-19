„Пиянството на един народ“: Евгени Минчев с остър коментар след триумфа на DARA

19 Май, 2026 11:16 5 989 150

Той определя успеха не като музикално признание, а като „еврорушвет“ и символ на морален упадък

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалният PR експерт и светски коментатор Евгени Минчев предизвика бурни реакции в социалните мрежи с емоционален и крайно критичен коментар по повод победата на DARA на "Евровизия 2026". В типичния си провокативен стил той определя успеха не като музикално признание, а като „еврорушвет“ и символ на морален упадък, отправяйки тежки обвинения към съвременното общество, западните ценности и културните тенденции в Европа.

Ето какво написа Евгени Минчев на страницата си във Фейсбук:

"Пиянството на един народ! Махмурлукът ще е нелечим. Не, това не е награда , това е еврорушвет . Прибързано се радвате на победата от тези дни. Тя не е победа, тя е вазелина в подготвеното тотално чукане на света, а анyса за жалост сме ние- страната на хан Аспарух. България, която е най- малко толерантна към хомocекcуализъм и разпищоленост, в която мачизмът вирее като троскот, е избрана за първата брачна нощ между еднополови съпрузи. Като не успяха да ни приобщят към евpoгeйската оргия, днес направо ни разпореждат да участваме в нея а рушвета получихме онзи ден във Виена. И понеже хората си мислят, че това е безплатно, започнаха да се лензят и съпричастват с този „успех“. Нищо, радвайте се, това са стъкълцата с които Америkа подкупи индианците. Едно младо момиче бе принесено в жертва на този Содом и Гoмор, но няма да изгори героично на кладата като Жана Д Арк . Може би е предопределена да изтлее като кибритена клечка преди да предаде злокобната еврoщафета на следващия. Просто стана инструмент на една продажност, но живее в страна, която смятам, е способна да опазва интегритета си. Засега е най-добре да се използва термина- получила а не... спечелила наградата. Радостта ни е напълно неправдоподобна на резултата, който ни очаква. А той е- нахилени, надрусани, невежи деца, които ще си тананикат сатанински строфи, ще си поръчват газирани напитки с чипс, ще ядат пържени пилета с майонеза и ще дебелеят. Ще имат вместо мозък малък брояч на отровните хранителни удоволствия и инстинкт, колкото да си свалят панталоните преди да се изaкат. Ще бъдат материал за празник за пъстри паради и добре подготвен консуматор на сурогати и сурогатни представления. Прибързано пирувате и се радвате на такава победа. Тя не е ваша, тя е победа на изричното Зло, което ни превръща в свои роби, под булото на розови обещания, псевдо ритми и противопоставяне със зрелостта, която линчуваме. Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. И още- бдете и пазете децата си, защото еврo еничарството тепърва започва. С музика и танц ще ги отдалечат от вас, за да бъдат миманс и консуматор в собственото им уродливо шоу. И ако пък решите, вместо за болни деца, започвайте да събирате капачки за EврoВлизия2027- така пак ще подкрепите болни, но мозъци. Докато Иисус казва- Майки, доведете децата си при мен, Рогатият ликува- Майки, децата ви са вече при мен."


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    102 55 Отговор
    Па ти си от тоо народ бе шлифер

    11:20 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шперца

    210 85 Отговор
    Може да е всякакъв, но напълно одобрявам... ние сме прости като галоши и гледаме само повърхностно на нещата... винаги има дълбочина, но явно ни е страх да признаем

    Коментиран от #132, #133

    11:21 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АНГЕЛ

    170 73 Отговор
    ТОЧНО АМА МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    11:23 19.05.2026

  • 7 анонимен

    131 75 Отговор
    Гледах излизането на ДАРА вдигнала високо българското знаме и много се зарадвах , наистина .Радвам се , че нашето момиче спечели Евровизия .Никой друг български изпълнител не постигал световна слава .Евгени може да си запази мнението за себе си .Най -малко той може да споменава Бог.

    Коментиран от #52, #99

    11:23 19.05.2026

  • 8 Обикновен

    114 54 Отговор
    Аз ли не разбирам нещо.....хомосексуалист ни предупреждава, че идва хомо вълна?
    Кучето се е уплашило от салама....или търси да събуди интерес към себе си?

    Коментиран от #104

    11:24 19.05.2026

  • 9 Чавдар войвода

    111 69 Отговор
    Голяма гротеска е този долен, ляв педал. Ако не беше жалък, щеше да смешен.

    11:25 19.05.2026

  • 10 Браво

    116 60 Отговор
    На Евгени! Точна диагноза на нашата българска простотия и невежество.

    11:26 19.05.2026

  • 11 neaнството

    48 43 Отговор
    на един федал

    11:27 19.05.2026

  • 12 критикува я и сигурно я иска за жена

    39 24 Отговор
    но по вероятно и дава акъл за да не и се смеят . такъв текст плаши хората . ако го пуснат по лека нощ в 19:50 децата няма да могат да спят . една се тресе с един микрофон в кози одежди . това е положението .

    11:27 19.05.2026

  • 13 Дида

    79 38 Отговор
    Тоя много да не говори, да си наведе главата, да се свие, да знае, че по голям упадък от хомосексуализма няма. Не знам още как има смелостта да излиза по улиците на София и да се пише учител по морал. Поне да си мълчи и да си гледа трамваите.

    11:28 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смях

    53 32 Отговор
    Като те гледа човек вижда пълен упадък.Всичко сравняваш с вазелин и др.Направо си се врътнал след като всичко го довеждаш до ...........

    11:28 19.05.2026

  • 16 Лопата Орешник

    61 28 Отговор
    Гена, ти си пендайко и разбираш от тия неща, може да си прав! Обаче посочи коя песен беше по хубава? Коя? То просто беше парад на тегобата и отчаяното виене!! Глух щеше да признае, че нашето парче беше най забавното! Ако бяхме с най гадната песен и бяхме спечелили, те тогава тезата ти щеше за звучи валидно!! Сега дори и да си прав, звучиш заядливо и без обоснование!

    11:28 19.05.2026

  • 17 Кое не ти е ясно

    79 30 Отговор
    Евгени , то е написано .И Бог ги създаде , мъж и жена ги създаде и рече :Плодете се ....
    Къде припозна себе си бе Генчо ? Дара си е напълно нормална омъжена жена на 27 години и вече световна звезда .Обградена от любов .Ти си загърнат от копринен халат , а компания ти прави малко кученце .Кой си ти ?

    Коментиран от #70

    11:29 19.05.2026

  • 18 Порно

    47 21 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Той го превърна в професия , която го храни. Няма пак да седне да кара трамвая, нали?

    Коментиран от #88

    11:29 19.05.2026

  • 19 Най иван

    41 31 Отговор
    Да не забравяме че зачести със срещите с Мутрофанова, има си нов кораб майка!

    11:31 19.05.2026

  • 20 Евгени рycoфилиcтикa

    36 51 Отговор
    Го е яд за краха на копейките и че Европа доказа че е велика

    11:31 19.05.2026

  • 21 Някакъв

    43 33 Отговор
    бивш ватман от маалата и той да изсипе малко отрова , правейки се на много оригинален !

    11:32 19.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 меломан

    47 28 Отговор
    Този път наистина музиката доминираше на конкурса .Българската песен беше различна и логично спечели .На мен ми харесаха песните на Италия и Кипър .Евгени кой развращава млади момчета , ти или Дара ?

    11:34 19.05.2026

  • 25 Ивгени

    27 30 Отговор
    пак е заправил да си изпие хапчетата

    11:34 19.05.2026

  • 26 Сандо

    54 20 Отговор
    И защо да е скандален?Защото не се харесва на жълтопаветната сган?И особено на оная част от нея,която я избива налево,а Минчев,макар и с такива наклонности,публично я заклеймява за нейната арогантност,агресивност и наглост.Като не ви харесва,не го цитирайте.Още повече,че надали ви харесват изцепките на един зеленясал клоун,но по цял ден,че и през нощта,ни досаждате с него.

    Коментиран от #37

    11:35 19.05.2026

  • 27 Сатана Z

    51 12 Отговор
    Бангаранганизацията на българите е факт.

    11:35 19.05.2026

  • 28 Стенли

    65 35 Отговор
    Прав е Минчев - и какво от това , че БГ певица е спечелила евровизия - националния доход ли се е вдигнал , заплатите и пенсиите ли са увеличени , здравеопазването и лекарствата по аптеките ли са станали безплатни , безработицата ли е намаляла? По - сугурна ли е обстановката в страната , престъпниците ли са намялали?....Глупаво опиянение на един ..... народ ! Върховно падение...

    11:36 19.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    21 1 Отговор
    Мдаааа , полемиката в случая ме подсеща за един изказ на покойния Божидар Димитров , която преценка всъщност беше доста точна

    11:39 19.05.2026

  • 32 До Ангел №6

    45 27 Отговор
    Точно, ама друг път!
    Точно този човек, г- Минчев, известен на всички с обратната си сексуална ориентация, с пристрастенността си към спиртните напитки, не ми е известно да има деца и традиционно семейство, точно той да ни изнася лекция за морал и ценности, най-меко казано е неуместно и нелепо!
    Г-н Минчев, пошло, грозно и дори скандално е да се изказвате по този начин за нещо хубаво, което малко или повече е повдигнало и без това смазаното ни самочувствие като на нация! Точно Вие, който повече от времето си прекарвате в чужбина и друго битие!Всичко това е много далечно от моите разбирания, морал и ценности!

    11:41 19.05.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    26 24 Отговор
    Много точно казано!

    11:41 19.05.2026

  • 34 ...

    33 20 Отговор
    Извинете, може ли някой обясни кой е Евгений Минчев.

    11:41 19.05.2026

  • 35 Факт

    32 20 Отговор
    Този е символът на новото време-безпардонен нахалник, безсрамник, понякога нямащ връзка с главният мозък..! Пък и ге. на всичкото отгоре.

    11:42 19.05.2026

  • 36 Едно

    34 19 Отговор
    Е да си обикновен пе ндел, но да си застаряващ злобен, изоставен пе ндел е друго ниво. Уж има пари, а никой не се навива да обслужи лорда. Критическата доста го отнася - станал е злобна тетка. А поне чувство за хумор имаше.
    И той и всички плюещи не са виновни всъщност - просто борят болката в себе си. Тъжна гротеска в скъпи парцалки.

    11:42 19.05.2026

  • 37 мандо

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    пот мири мандата

    11:43 19.05.2026

  • 38 Тома

    26 8 Отговор
    Лорд Минчев най добре ги разбира тези работи и сам не знае колко е прав.

    11:43 19.05.2026

  • 39 ЕвгенЯ

    13 17 Отговор
    Сега млъкни и се сети за идола си Емил Димитров. Толкова

    11:44 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тодор

    24 21 Отговор
    Браво, Евгени.

    11:47 19.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 6135

    10 13 Отговор
    Прав е човекът, ама тая заигравка не я разбрах:

    "Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. "

    Все пак и Дара и Сара имат Българска етимология и значение на Български.

    Коментиран от #68, #112

    11:50 19.05.2026

  • 50 Подробност

    27 18 Отговор
    Този човек , обича да скандализира бг обществото. Но какво полезно е направил за България?Самия факт че повече от няколко стотин милиона по света прочетоха името и разбраха за България е повече от достатъчно! Време е такива като него да си знаят мястото в казана!

    Коментиран от #58

    11:51 19.05.2026

  • 51 коментатор

    27 19 Отговор
    Евгени , ако не си разбрал гей обществото също я харесва . Ти си просто един злобен чичак .Язък ,че имаш пари , можеше да направиш много добри дела .Аз също имам някой лев и в момента помагам за съграждането на един храм и това ме прави много смирен човек .Няма значение дали песента ти харесва , зарадвай се ,че едно бългаско момиче развълнува целия свят

    Коментиран от #85

    11:53 19.05.2026

  • 52 Световна слава

    40 19 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    И авторитет се печелят с много по-достойни неща! Ама те не са толкова шумно рекламирани!
    Това представяне беше, като сбирщина на пет човека в делириум!
    Отврат! Отврат и пак отврат!
    И аз не съм фен на Минчев, но в случая е абсолютно точен!

    11:53 19.05.2026

  • 53 Пе е рас,

    13 14 Отговор
    Сър.

    11:54 19.05.2026

  • 54 То, горката Дара,

    19 17 Отговор
    пишман стана, че спечели Евровизия!
    Много хора не видяха нищо позитивно, не се зарадваха, а напротив използваха ситуацията за политика. Започна се от Путин, мина се през Борисов и Пеевски и се стигна до цената на тока, доматите, хляба и петрола! Защо липсват Иран, Китай и Тръмп? Боже, човек не знае да се смее ли, да плаче ли!
    То и Дара не е знаела, че като получава статуетката, предизвиква такива главоболия и умствени брожения сред някои свои сънародници! Но, слава Богу, не у всички, защото има и такива, които просто се радват и гордеят от една победа за България!

    11:54 19.05.2026

  • 55 Ге.йвизията е троянския кон на ЕС!

    44 14 Отговор
    Браво! Много точно казано от Минчев! Право в целта! Не се радвайте на подаръците на фарисеите!
    "Пазете се от кваса на фарисеите, тоест от лицемерието.“ е казал Исус.

    Коментиран от #65

    11:55 19.05.2026

  • 56 Койчо

    17 20 Отговор
    Тоя пък кой го пита. Да вземе да се преведе в приличен външен вид, нали се беше кръстил лорд.

    11:55 19.05.2026

  • 57 Минчев да вземе мнението

    16 18 Отговор
    и да си го затъкне където слънцето не свети.

    България е преживяла много но такива като Минчев, не.

    11:56 19.05.2026

  • 58 6135

    20 6 Отговор

    До коментар #50 от "Подробност":

    Да бе да!
    Досега 20 години в Англия като чуят, че съм българин викат "ооо, Стоичков!"
    Сега ще стане страшно; ще бъде "Ооо, бангаранга!"

    Иначе по принцип, когато съм "в настроение", на "Ооо, Стоичков" отговарям с "Не, Атанасов"

    11:59 19.05.2026

  • 59 Анонимно

    16 12 Отговор
    горкия, достоен за съжаление човек

    12:01 19.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Минало

    14 10 Отговор
    А ако Емил Димитров не беше оценил генчо Ватмана, къдв ли щеше да е сега?

    Коментиран от #75

    12:02 19.05.2026

  • 63 дядо дръмпир!

    15 14 Отговор
    този минчев се издаде като кремълско изчадие!за тази победа основна заслуга има дара и екип!Н о и Вси Българи от различни краища на света!Аз поздравявам най вече Българите от Германия ,защото знам ,че тяхната заслуга е огромна!ПС.Без таланта и геният на Дара този грандиозен успех за Българска нация нямаше как да се случи ,ако ще да се бе излял целият БВП на света!

    12:03 19.05.2026

  • 64 Койчо

    13 12 Отговор
    Тоя пък кой го пита. Да вземе да се преведе в приличен външен вид, нали се беше кръстил лорд.

    12:03 19.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хммм

    27 18 Отговор
    За щастие има и хора , които не припадат от бангаранга.
    Аз харесвам много Дара, но си запушвам ушите от тази отвратителна песен .Песен ли казах - за Бога това е нещо като дрънчене на тигани , ужасен шум, ужасни хора които танцуват и се чекнат като луди .Става ми буквално зле от този етюд .Аз обичам да гледам и слушам Щурците, Адамо, ЖоДасен, Лара Фабиан ...естет човек съм и грозна музика с чекнещи се физиономии ме отблъскват пък нека да съм хейтър.

    Коментиран от #72

    12:05 19.05.2026

  • 67 Жорко

    14 14 Отговор
    Абе маме,може и да си познал за българския народ,но е глупаво да не припознаеш успеха и ползотворите който Дара ще донесе на България,"светски паркетски лъв" идват ми други думи да те нарека,но ще те пожаля.

    12:05 19.05.2026

  • 68 Мюфтията

    14 1 Отговор

    До коментар #49 от "6135":

    Сара е еврейско име.

    Коментиран от #102

    12:05 19.05.2026

  • 69 Анонимен

    17 9 Отговор
    Абсолютно прав

    12:06 19.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мутата

    29 11 Отговор
    Каква световна звезда, какви пет лева. Само с кълчене, въртене на задните части и мятане на вимета световна звезда не се става. Колко песни, албума и т.н.т. е продала, колко концерта е направила и .......
    Нищо

    12:09 19.05.2026

  • 72 Aлфа Bълкът

    19 12 Отговор

    До коментар #66 от "Хммм":

    Че тя Дара няма друга песен? Може ли да кажеш някоя без търсачката? Трудна работа, Дара се гледа, не се слуша.

    Коментиран от #84

    12:11 19.05.2026

  • 73 Учуден

    13 17 Отговор
    Тоя розов педо за ценности и морал ли говори?

    12:11 19.05.2026

  • 74 О обратно

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    А ти сигурно си щастлив да си млад педерсст

    12:13 19.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 сава

    19 10 Отговор
    И този изпълзя от дупката да говори за морал!?

    12:13 19.05.2026

  • 77 Истината е, че

    24 9 Отговор
    тоталното внушаване, че нещо значимо се е случило, обслужва някого. Не е трудно да се разбере кого и защо. Да си спомняте подобни панаири при пристигане на наистина велики българи? А днес разбираме даже къде си е слагала "яката дупара" /цитат от нейна песен/ и колко пъти дневно. И колко този резултат е "за чест и слава на България" - румънски композитор, шведски текст и изпълнение на английски..

    12:15 19.05.2026

  • 78 И сам

    8 1 Отговор
    Войнът е войн, Женя. Време е, че е страшно.

    12:15 19.05.2026

  • 79 БравУ,БравУ

    18 13 Отговор
    Не те харесвах, но сега да!
    Точно в десетката!
    Европейските п€дофили гресирани цървули може да те плюят, но със сигурност ти имаш две големи и твърди топки, а не изсъхнали стафиди.
    Много добре ни гресираха ските и ни пуснаха по пистата на богатите, а долу ще чака другият гресьор ще ни лубрекира и ще кажа качвайте се ако можете.Сега що крадене ще падне за цялата извр@т€н@ еуфория за посрещането на €врокапутите 7 - ма употреба.

    12:15 19.05.2026

  • 80 Ами онази

    14 4 Отговор
    За "яката дупара - вече знаем и кой я бара. - една от причините за тотално одобрение на зрителите от Турция

    12:17 19.05.2026

  • 81 Истини

    11 6 Отговор

    До коментар #75 от "Aлфа Bълкът":

    Ватмана е любимото откротие на Е. Димитров, измъква го от мизерията, дава му контакти. За боцкането е твърде стар по това време.

    12:17 19.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Тишината

    8 9 Отговор
    В спалнята е страшна, а тази в ппппедееската е потресаваща.

    12:20 19.05.2026

  • 84 Хммм

    8 12 Отговор

    До коментар #72 от "Aлфа Bълкът":

    Не мога , прав си .Харесвам я защото е пластична танцьорка и до там .
    Тино и Роби само донякъде слушам от младите които имат по мелодични песни .Като цяло съвременната музика е гола вода за това снощи слухах по тубата стари парчета От войник на съдбата до Жилбер Беко и ми се напълни душата .Тези, които постоянно пеят бангаранга са ми непоносими ..

    12:20 19.05.2026

  • 85 То това общество...

    14 6 Отговор

    До коментар #51 от "коментатор":

    Каквото му сервират, това пасе!
    Стига някой да го определи, като модерно и гов.. ла... ще яде! И ще се гордее, че е в тренда. Понеже собствена мисъл = 0!

    12:21 19.05.2026

  • 86 Замислен

    19 11 Отговор
    Ами прав е!Догодина в България явно ще има два гей парада.Единият ще е цяла седмица.

    12:26 19.05.2026

  • 87 Анализаторски

    19 17 Отговор
    Този човек е болен, както и този, който му дава гласност.

    12:29 19.05.2026

  • 88 Бат Жоро

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Порно":

    Този едвали може да седне изобщо>)

    12:29 19.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 000

    25 15 Отговор
    Евровизия е еманация на упадъка на западната цивилизация - по сцената крещат и се мятат някакви същества омазани с бои и облечени като травестити. А публиката - екзалтирани младежи, които са в предколапсно състоятие незнайно защо.

    Коментиран от #100

    12:31 19.05.2026

  • 91 Гост

    22 15 Отговор
    Един от най смислените коментари от последните дни, браво, Минчев! Само една малка корекция, не е спечелена наградата, ясно е, не е обаче и получена. Най точният термин, спорд мен, е ПРИСЪДЕНА. А най яркият аргумент в за правотата на Минчев е, как всички защинтинци на евровакханалията го обвиняват, че е п-ст. Ирония...едва ли, по точно е целенасочено и напълно умишлено. Пак да кажа, мнооого си прав, Минчев. Вродената ни балканска хомофобия трябва да бъде заобиколена по някакъв начин. С ваксините не стана насила, сега ще стане с "награди" и лека измама. Нека българите си мислят, че са Мачовци, нека си въобразяват, че мразят "такива", нали в крайна сметка воюват в армията от Содом и Гомор.

    Коментиран от #144

    12:31 19.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 До Меломан

    9 9 Отговор
    И, аз мисля, че имаше и други хубави пести на Евровизия!
    На мен също, много ми харесаха песните на Кипър, Италия, Малта, Израел, о ужас за някои, на Гърция, че дори и на Молдова1
    Въобще беше много хубаво, изпипано със светлинни ефекти и др. шоу!
    Песента на Дара, обаче, някак си се наби в очите и слуха на зрителя, и забележете, че беше с най-малко светлинни ефекти и други такива, които правят едно изпълнение по-забележимо!

    12:41 19.05.2026

  • 94 Вярвам на ГeйЛоpдMинчев

    15 5 Отговор
    ако не друго, поне е специалист по вазелините и чукането на aн...уcи.

    12:43 19.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Тъпото руско говедо

    8 19 Отговор
    Русофилският боклук Евгени Минчев и той да се изплюе върху победата на България на "Евровизия". Има неща които са по-важни от политическите ви предпочитания тъпи русофилски 60клуци, едно е да сте против еврото, против Европа и НАТО, но друго е да сте против България... тесногръди русофилски 60клуци.

    12:48 19.05.2026

  • 98 Какво да се каже друго

    4 3 Отговор
    Геите съществуват

    12:49 19.05.2026

  • 99 Григор

    18 8 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    Аз също се зарадвах на българското знаме в ръцете на Дара, но това не ми пречи внимателно да прочета становището на Евгени Минчев и то няколко пъти. Стана ми много тъжно, защото чувствам, че той е прав. За съжаление!

    12:50 19.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 НОВИНА

    9 0 Отговор
    Орбан отстъпи? Беше рушвет от Тръмп към ЕС и НАТО, за да го подкрепят за Иран и да са мили с Израел.

    12:54 19.05.2026

  • 102 6135

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "Мюфтията":

    Вярвай си!
    И какво означава на еврейски?

    12:55 19.05.2026

  • 103 Филип

    14 3 Отговор
    Да! Евгени Минчев е това , което казваме всички.
    От друга страна казва и следното : ,,Хора,бъдете бдителни,защото познавам материята отблизо и
    пед...стията е курабийката , която ви раздават на Майдана , докато скачате с тенджери на главите , опианени от радост.
    После...после следва принудителната мобилизация ( Образно казано).

    13:01 19.05.2026

  • 104 Виж сега,

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "Обикновен":

    Може да ни предупреждава! Този е обратен, но е умен и честен - той се е родил такъв, няма как да го промени и го признава открито. Но винаги е бил против пропагандирането и афиширането и подтикването към хомосексуалност! А той най-добре знае как стават тия неща и за какво говори!
    Чест му прави! Пак излезе по-мъж ит мъжете!

    Коментиран от #109

    13:02 19.05.2026

  • 105 Докъде ни докараха

    14 4 Отговор
    Един средноинтелигентен xомоcекcуалeн мъж да заяви най-адекватната позиция, докато е нападан от бесни платени грантояднигeйзери и пъpвосигнални xетероcексyални... клета ми бивша Българийо!

    13:03 19.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Много точно

    11 9 Отговор
    Учудва ме консерватизма му, но абсолютно съгласен с него.

    13:09 19.05.2026

  • 108 Дика

    4 7 Отговор
    Малоумен анаЛизатор амбреаж.

    13:09 19.05.2026

  • 109 Точно така е

    17 5 Отговор

    До коментар #104 от "Виж сега,":

    Евгени Минчев може да е обpaтен и всякакъв, но никога не е бил за популаризирането на хомосексуализмът сред младите, нещо за което работят всички западни (Н)ПО-та. Другият подобен е Мариус Куркински. Де да баха €гейовте ни като тия двамата...

    Коментиран от #122

    13:10 19.05.2026

  • 110 Дали някой друг не го е писал това?

    2 11 Отговор
    Че от къде ще знае какео е троскот, и с критик към хомото. НАЙ вероятно е АИ да му го е писал. ДАЖЕ не мисля че може да има такъв издържан стил. Фейк, това не Евгени Минчев, няма и 50% от този който го е писал.

    13:11 19.05.2026

  • 111 DMS еднопосочен билет за ЕвГеи

    6 8 Отговор
    Стартира кампания за закупуване на еднопосочен билет и екстрадиране на този неприятник при Киркуров в русия, за да си говорят за пиянството на един медведев, или за пропадналата Европа.

    13:20 19.05.2026

  • 112 Сара е еврейско име

    3 6 Отговор

    До коментар #49 от "6135":

    И западноевропейско.тези който ни управляват, те и дават победата, това иска да каже... Само че не фго е писал той, тоя няма толкова акъл да напише това ИИ го е писал

    13:23 19.05.2026

  • 113 Ганю Балкански

    11 6 Отговор
    Мнооооо яко изказване! Браво, Евгени си е роден за политик!

    13:24 19.05.2026

  • 114 За един приятел питам

    5 5 Отговор
    "ПР експерт " от Прът в Ректyма ли идва ?

    13:25 19.05.2026

  • 115 идиоти вън

    12 4 Отговор
    Ако се замисли човек(който може) върху написаното от Евгени, това е абсолютната истина, а който проявява някакво съмнение, нека да гледа повторно самото откриване на евровизията, това беше категорично, откриване на гей тържество!!! ,,Хора бдете!"

    13:25 19.05.2026

  • 116 Боже, прибери си вересиите

    9 8 Отговор
    Да му имам самочувствието на този нещастник!

    13:26 19.05.2026

  • 117 Ватманка

    7 6 Отговор
    Евгени, очакваме да тропнеш една ръченица и да се направиш на нестинарка, за да бъдеш атрактивен, иначе нЕма за кво да ти обърнеме внимание.

    13:27 19.05.2026

  • 118 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор
    Поздрав от другарите от БСП....и от г.е.ю.в.е.т.е

    Коментиран от #129

    13:28 19.05.2026

  • 119 Питам

    5 10 Отговор
    Евгеният нещо много кисел, да не е в цикъл?
    Не знам защо ама много русороби са кисели тези дни!!!
    Не обичат България да успява в каквото и да е....

    13:28 19.05.2026

  • 120 Много лошо,

    1 6 Отговор
    че се приемаш като галош!
    Но, щом ки казал, че си такъв, може и да си!
    Аз не се приемам, само защото един педал ми го вменил!

    13:28 19.05.2026

  • 121 ЕС ЕС ЕС

    12 2 Отговор
    До година да има гей бракове по конституция!!!!! рушветът е затова!

    Коментиран от #124

    13:30 19.05.2026

  • 122 Мнение

    8 6 Отговор

    До коментар #109 от "Точно така е":

    Да пази Господ от консервативни обратни? Те са най- злобните и най- лошите!

    13:32 19.05.2026

  • 123 120 коментар

    1 4 Отговор
    беше до № 4
    Жалко, че приемаш нацията си за галоши, защото един "лорд" ти го е казал! "Лорд", ама не съвсем!

    13:32 19.05.2026

  • 124 минчев е вътре в нещата има информация

    6 0 Отговор

    До коментар #121 от "ЕС ЕС ЕС":

    Евгени знае!

    13:33 19.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Тити на Кака

    4 3 Отговор
    Проституирал велосипедал громи гласовито моралния упадък?
    Да паднеш от смях с нашенскио лорТ 🤣🤣🤣

    13:38 19.05.2026

  • 128 Пешо от панелката

    5 2 Отговор
    Харесвам големите цици на DARA. Пожелавам на есички млади дами, жени и момичета да имат и те такива големи цици, радост за окото.

    13:38 19.05.2026

  • 129 Ивайло Мирчев регулировчик

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Поздрави и от paznpaните укроби от ППДБ-ЛГБТ.

    13:42 19.05.2026

  • 130 тиририрам

    7 3 Отговор
    Темата за бунта срещу системата не е белег на упадък, а тъкмо обратното!
    Двамата дебели бяха отгледани от онези същите, които навдигат Генка сега да хейти.😎
    Изобщо, да знаете, че не е добре едно общество да осъзнава силата си. Това ще развали рахата на много търтеи, свикнали да ги хрантутят.

    13:45 19.05.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Глей ся, Шперц

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шперца":

    Ти може да си там какъвто се самоопределяш, ама аз нямам претенция да съм на твоето невисоко ниво.

    13:55 19.05.2026

  • 133 Така де

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Шперца":

    Само един отявлен русофил като Минчев може да бъде толкова циничен и злобен.

    13:55 19.05.2026

  • 134 Бай онзи

    6 3 Отговор
    Тези дни е някакъв кошмар.Навсякъде бангиранги.Да вземат да премахнат поздравите добър ден,добър вечер и добро утро и да вкарат банка ранга.Където се срещнем,вместо добър ден--БАНГАРАНГА.

    13:55 19.05.2026

  • 135 дедо

    2 4 Отговор
    На полуфинала се видя, че песента на Дара, няма сериозна конкуренция. По шестобалната, ако оценим Дара с петица, имаше още две или три четворки, останалото бяха тройки и двойки. Затова тя спечели заслужено и с убедителна разлика. Но да си останем реалисти.

    14:05 19.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Калина

    5 3 Отговор
    Ама, Евгени Минчев не е развявал БЪЛГАРСКИЯТ ФЛАГ от никоя сцена!
    Нали? Пък не дай Боже от някоя !

    14:17 19.05.2026

  • 139 стихосбирката

    2 1 Отговор
    Майката на Минчев така и не е успяла да го заведе на правилното място.;)

    14:35 19.05.2026

  • 140 Кофти

    3 2 Отговор
    Старата леля пак се е вкиснала... Нали знаете жените като не ги оправят много време и как вечно са недоволни и в лошо настроение та и този/тази така...

    14:43 19.05.2026

  • 141 пътник

    2 2 Отговор
    Тая пачанга явно много разбира от рушвети.Колко ли РУСКОрушвети е получил за снимки с Митрофанова.

    14:58 19.05.2026

  • 142 Ддд

    3 2 Отговор
    Минчев пресоли манджата. Точно пък той да говори назидателно за ценности, култура и религия.....някак в повече ми идва. Завистлив и злобен чичка/лелка/.

    15:04 19.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Гост":

    Здравейте. Понеже гледам, че сте коментирали като Гост, а ние търсим един очевидец на една катастрофа отпреди няколко години, също публикувал в този сайт тогава като Гост, описал цялата ситуация, да не би да сте вие? Ако не сте извинете за безпокойството.

    15:12 19.05.2026

  • 145 АМАН!

    2 2 Отговор
    Не е нужно да коментираме кой и какъв е Евгени Минчев. А става въпрос за неговият коментар, който в този случай е правилен и еднакъв с мнението и опасенията на много нашенци. Дори в сайта на "лупа.бг" прочетох, че една българка е притеснена от това, което се случи на този оспорван, саботиран от много народи конкурс и парчето, което е представило нашата страна, а още повече за домакинство на следващия такъв порочен конкурс с несправедливи двойни стандарти и пропаганда на морално извратени неща. Тази българска е иницирала подписка оспорваща това нашата страна да бъде домакин на следващия такъв конкурс, която подписка още в началото е била подписана от стотици загрижени за децата си българи, повечето майки. МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПОДПИСКАТА, АКО СТЕ ЗАГРИЖЕНИ ЗА СТРАНАТА И ДЕЦАТА СИ. Значи Турция от 2013 година не участва по свое желание в тоя порочен за нея конкурс. На Русия е забранено да участва, а на по-наглия военен агресор Израел е позволено. Неслучайно много достойни нравствени държави са бойкотирали и отказали да участват в този конкурс. А има друга новина, че Дара при първо излизане на сцената там е изказала поздрав и призив към турците на турски език, като е заявила, че мъжът й е турчин и тя редовно учи турски език, ще посещава Турция. Така че, вероятно може по тази линия да е била подкрепена и от турци, както е започнала да се турчее. Що се отнася до споменатото име Сара, това е името на еврейката Сара, която е станала втората съпруга на български

    Коментиран от #149

    15:13 19.05.2026

  • 146 Интересен факт

    3 1 Отговор
    Самия Eвгeнu Muнчeв е мopaлeн yпaдък...

    15:20 19.05.2026

  • 147 Брееей

    1 1 Отговор
    Евгени Минчев коментира морала на други хора?!
    Бива наглост, бива, но неговата наглост преминава всички граници!

    15:30 19.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "АМАН!":

    Кое е по-достойно? Да бягаш от нещо, което считаш, че е неморално или да се опиташ да наложиш там своите морални критерии чрез добрия си пример? Друг е въпросът дали критериите на онзи, който се счита моралист, наистина са високонравствени.

    15:35 19.05.2026

  • 150 То не се вижда какво представлява

    1 0 Отговор
    Това нещо на снимката ли претендира за интелигентност, нравственост и изискан вкус?!

    15:37 19.05.2026