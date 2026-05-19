„Пиянството на един народ“: Евгени Минчев с остър коментар след триумфа на DARA

Скандалният PR експерт и светски коментатор Евгени Минчев предизвика бурни реакции в социалните мрежи с емоционален и крайно критичен коментар по повод победата на DARA на "Евровизия 2026". В типичния си провокативен стил той определя успеха не като музикално признание, а като „еврорушвет“ и символ на морален упадък, отправяйки тежки обвинения към съвременното общество, западните ценности и културните тенденции в Европа.

Ето какво написа Евгени Минчев на страницата си във Фейсбук:

"Пиянството на един народ! Махмурлукът ще е нелечим. Не, това не е награда , това е еврорушвет . Прибързано се радвате на победата от тези дни. Тя не е победа, тя е вазелина в подготвеното тотално чукане на света, а анyса за жалост сме ние- страната на хан Аспарух. България, която е най- малко толерантна към хомocекcуализъм и разпищоленост, в която мачизмът вирее като троскот, е избрана за първата брачна нощ между еднополови съпрузи. Като не успяха да ни приобщят към евpoгeйската оргия, днес направо ни разпореждат да участваме в нея а рушвета получихме онзи ден във Виена. И понеже хората си мислят, че това е безплатно, започнаха да се лензят и съпричастват с този „успех“. Нищо, радвайте се, това са стъкълцата с които Америkа подкупи индианците. Едно младо момиче бе принесено в жертва на този Содом и Гoмор, но няма да изгори героично на кладата като Жана Д Арк . Може би е предопределена да изтлее като кибритена клечка преди да предаде злокобната еврoщафета на следващия. Просто стана инструмент на една продажност, но живее в страна, която смятам, е способна да опазва интегритета си. Засега е най-добре да се използва термина- получила а не... спечелила наградата. Радостта ни е напълно неправдоподобна на резултата, който ни очаква. А той е- нахилени, надрусани, невежи деца, които ще си тананикат сатанински строфи, ще си поръчват газирани напитки с чипс, ще ядат пържени пилета с майонеза и ще дебелеят. Ще имат вместо мозък малък брояч на отровните хранителни удоволствия и инстинкт, колкото да си свалят панталоните преди да се изaкат. Ще бъдат материал за празник за пъстри паради и добре подготвен консуматор на сурогати и сурогатни представления. Прибързано пирувате и се радвате на такава победа. Тя не е ваша, тя е победа на изричното Зло, което ни превръща в свои роби, под булото на розови обещания, псевдо ритми и противопоставяне със зрелостта, която линчуваме. Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. И още- бдете и пазете децата си, защото еврo еничарството тепърва започва. С музика и танц ще ги отдалечат от вас, за да бъдат миманс и консуматор в собственото им уродливо шоу. И ако пък решите, вместо за болни деца, започвайте да събирате капачки за EврoВлизия2027- така пак ще подкрепите болни, но мозъци. Докато Иисус казва- Майки, доведете децата си при мен, Рогатият ликува- Майки, децата ви са вече при мен."