„Пиянството на един народ“: Евгени Минчев с остър коментар след триумфа на DARA

Скандалният PR експерт и светски коментатор Евгени Минчев предизвика бурни реакции в социалните мрежи с емоционален и крайно критичен коментар по повод победата на DARA на "Евровизия 2026". В типичния си провокативен стил той определя успеха не като музикално признание, а като „еврорушвет“ и символ на морален упадък, отправяйки тежки обвинения към съвременното общество, западните ценности и културните тенденции в Европа.
Ето какво написа Евгени Минчев на страницата си във Фейсбук:
"Пиянството на един народ! Махмурлукът ще е нелечим. Не, това не е награда , това е еврорушвет . Прибързано се радвате на победата от тези дни. Тя не е победа, тя е вазелина в подготвеното тотално чукане на света, а анyса за жалост сме ние- страната на хан Аспарух. България, която е най- малко толерантна към хомocекcуализъм и разпищоленост, в която мачизмът вирее като троскот, е избрана за първата брачна нощ между еднополови съпрузи. Като не успяха да ни приобщят към евpoгeйската оргия, днес направо ни разпореждат да участваме в нея а рушвета получихме онзи ден във Виена. И понеже хората си мислят, че това е безплатно, започнаха да се лензят и съпричастват с този „успех“. Нищо, радвайте се, това са стъкълцата с които Америkа подкупи индианците. Едно младо момиче бе принесено в жертва на този Содом и Гoмор, но няма да изгори героично на кладата като Жана Д Арк . Може би е предопределена да изтлее като кибритена клечка преди да предаде злокобната еврoщафета на следващия. Просто стана инструмент на една продажност, но живее в страна, която смятам, е способна да опазва интегритета си. Засега е най-добре да се използва термина- получила а не... спечелила наградата. Радостта ни е напълно неправдоподобна на резултата, който ни очаква. А той е- нахилени, надрусани, невежи деца, които ще си тананикат сатанински строфи, ще си поръчват газирани напитки с чипс, ще ядат пържени пилета с майонеза и ще дебелеят. Ще имат вместо мозък малък брояч на отровните хранителни удоволствия и инстинкт, колкото да си свалят панталоните преди да се изaкат. Ще бъдат материал за празник за пъстри паради и добре подготвен консуматор на сурогати и сурогатни представления. Прибързано пирувате и се радвате на такава победа. Тя не е ваша, тя е победа на изричното Зло, което ни превръща в свои роби, под булото на розови обещания, псевдо ритми и противопоставяне със зрелостта, която линчуваме. Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. И още- бдете и пазете децата си, защото еврo еничарството тепърва започва. С музика и танц ще ги отдалечат от вас, за да бъдат миманс и консуматор в собственото им уродливо шоу. И ако пък решите, вместо за болни деца, започвайте да събирате капачки за EврoВлизия2027- така пак ще подкрепите болни, но мозъци. Докато Иисус казва- Майки, доведете децата си при мен, Рогатият ликува- Майки, децата ви са вече при мен."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Шопо
11:20 19.05.2026
4 Шперца
Коментиран от #132, #133
11:21 19.05.2026
6 АНГЕЛ
11:23 19.05.2026
7 анонимен
Коментиран от #52, #99
11:23 19.05.2026
8 Обикновен
Кучето се е уплашило от салама....или търси да събуди интерес към себе си?
Коментиран от #104
11:24 19.05.2026
17 Кое не ти е ясно
Къде припозна себе си бе Генчо ? Дара си е напълно нормална омъжена жена на 27 години и вече световна звезда .Обградена от любов .Ти си загърнат от копринен халат , а компания ти прави малко кученце .Кой си ти ?
Коментиран от #70
11:29 19.05.2026
18 Порно
До коментар #1 от "коментатор":Той го превърна в професия , която го храни. Няма пак да седне да кара трамвая, нали?
Коментиран от #88
11:29 19.05.2026
32 До Ангел №6
Точно този човек, г- Минчев, известен на всички с обратната си сексуална ориентация, с пристрастенността си към спиртните напитки, не ми е известно да има деца и традиционно семейство, точно той да ни изнася лекция за морал и ценности, най-меко казано е неуместно и нелепо!
Г-н Минчев, пошло, грозно и дори скандално е да се изказвате по този начин за нещо хубаво, което малко или повече е повдигнало и без това смазаното ни самочувствие като на нация! Точно Вие, който повече от времето си прекарвате в чужбина и друго битие!Всичко това е много далечно от моите разбирания, морал и ценности!
11:41 19.05.2026
И той и всички плюещи не са виновни всъщност - просто борят болката в себе си. Тъжна гротеска в скъпи парцалки.
11:42 19.05.2026
37 мандо
До коментар #26 от "Сандо":пот мири мандата
11:43 19.05.2026
49 6135
"Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. "
Все пак и Дара и Сара имат Българска етимология и значение на Български.
Коментиран от #68, #112
11:50 19.05.2026
50 Подробност
Коментиран от #58
11:51 19.05.2026
51 коментатор
Коментиран от #85
11:53 19.05.2026
52 Световна слава
До коментар #7 от "анонимен":И авторитет се печелят с много по-достойни неща! Ама те не са толкова шумно рекламирани!
Това представяне беше, като сбирщина на пет човека в делириум!
Отврат! Отврат и пак отврат!
И аз не съм фен на Минчев, но в случая е абсолютно точен!
11:53 19.05.2026
54 То, горката Дара,
Много хора не видяха нищо позитивно, не се зарадваха, а напротив използваха ситуацията за политика. Започна се от Путин, мина се през Борисов и Пеевски и се стигна до цената на тока, доматите, хляба и петрола! Защо липсват Иран, Китай и Тръмп? Боже, човек не знае да се смее ли, да плаче ли!
То и Дара не е знаела, че като получава статуетката, предизвиква такива главоболия и умствени брожения сред някои свои сънародници! Но, слава Богу, не у всички, защото има и такива, които просто се радват и гордеят от една победа за България!
11:54 19.05.2026
55 Ге.йвизията е троянския кон на ЕС!
"Пазете се от кваса на фарисеите, тоест от лицемерието.“ е казал Исус.
Коментиран от #65
11:55 19.05.2026
57 Минчев да вземе мнението
България е преживяла много но такива като Минчев, не.
11:56 19.05.2026
58 6135
До коментар #50 от "Подробност":Да бе да!
Досега 20 години в Англия като чуят, че съм българин викат "ооо, Стоичков!"
Сега ще стане страшно; ще бъде "Ооо, бангаранга!"
Иначе по принцип, когато съм "в настроение", на "Ооо, Стоичков" отговарям с "Не, Атанасов"
11:59 19.05.2026
62 Минало
Коментиран от #75
12:02 19.05.2026
66 Хммм
Аз харесвам много Дара, но си запушвам ушите от тази отвратителна песен .Песен ли казах - за Бога това е нещо като дрънчене на тигани , ужасен шум, ужасни хора които танцуват и се чекнат като луди .Става ми буквално зле от този етюд .Аз обичам да гледам и слушам Щурците, Адамо, ЖоДасен, Лара Фабиан ...естет човек съм и грозна музика с чекнещи се физиономии ме отблъскват пък нека да съм хейтър.
Коментиран от #72
12:05 19.05.2026
68 Мюфтията
До коментар #49 от "6135":Сара е еврейско име.
Коментиран от #102
12:05 19.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
Нищо
12:09 19.05.2026
72 Aлфа Bълкът
До коментар #66 от "Хммм":Че тя Дара няма друга песен? Може ли да кажеш някоя без търсачката? Трудна работа, Дара се гледа, не се слуша.
Коментиран от #84
12:11 19.05.2026
74 О обратно
До коментар #1 от "коментатор":А ти сигурно си щастлив да си млад педерсст
12:13 19.05.2026
12:15 19.05.2026
79 БравУ,БравУ
Точно в десетката!
Европейските п€дофили гресирани цървули може да те плюят, но със сигурност ти имаш две големи и твърди топки, а не изсъхнали стафиди.
Много добре ни гресираха ските и ни пуснаха по пистата на богатите, а долу ще чака другият гресьор ще ни лубрекира и ще кажа качвайте се ако можете.Сега що крадене ще падне за цялата извр@т€н@ еуфория за посрещането на €врокапутите 7 - ма употреба.
12:15 19.05.2026
81 Истини
До коментар #75 от "Aлфа Bълкът":Ватмана е любимото откротие на Е. Димитров, измъква го от мизерията, дава му контакти. За боцкането е твърде стар по това време.
12:17 19.05.2026
84 Хммм
До коментар #72 от "Aлфа Bълкът":Не мога , прав си .Харесвам я защото е пластична танцьорка и до там .
Тино и Роби само донякъде слушам от младите които имат по мелодични песни .Като цяло съвременната музика е гола вода за това снощи слухах по тубата стари парчета От войник на съдбата до Жилбер Беко и ми се напълни душата .Тези, които постоянно пеят бангаранга са ми непоносими ..
12:20 19.05.2026
85 То това общество...
До коментар #51 от "коментатор":Каквото му сервират, това пасе!
Стига някой да го определи, като модерно и гов.. ла... ще яде! И ще се гордее, че е в тренда. Понеже собствена мисъл = 0!
12:21 19.05.2026
88 Бат Жоро
До коментар #18 от "Порно":Този едвали може да седне изобщо>)
12:29 19.05.2026
90 000
Коментиран от #100
12:31 19.05.2026
91 Гост
Коментиран от #144
12:31 19.05.2026
93 До Меломан
На мен също, много ми харесаха песните на Кипър, Италия, Малта, Израел, о ужас за някои, на Гърция, че дори и на Молдова1
Въобще беше много хубаво, изпипано със светлинни ефекти и др. шоу!
Песента на Дара, обаче, някак си се наби в очите и слуха на зрителя, и забележете, че беше с най-малко светлинни ефекти и други такива, които правят едно изпълнение по-забележимо!
12:41 19.05.2026
99 Григор
До коментар #7 от "анонимен":Аз също се зарадвах на българското знаме в ръцете на Дара, но това не ми пречи внимателно да прочета становището на Евгени Минчев и то няколко пъти. Стана ми много тъжно, защото чувствам, че той е прав. За съжаление!
12:50 19.05.2026
102 6135
До коментар #68 от "Мюфтията":Вярвай си!
И какво означава на еврейски?
12:55 19.05.2026
103 Филип
От друга страна казва и следното : ,,Хора,бъдете бдителни,защото познавам материята отблизо и
пед...стията е курабийката , която ви раздават на Майдана , докато скачате с тенджери на главите , опианени от радост.
После...после следва принудителната мобилизация ( Образно казано).
13:01 19.05.2026
104 Виж сега,
До коментар #8 от "Обикновен":Може да ни предупреждава! Този е обратен, но е умен и честен - той се е родил такъв, няма как да го промени и го признава открито. Но винаги е бил против пропагандирането и афиширането и подтикването към хомосексуалност! А той най-добре знае как стават тия неща и за какво говори!
Чест му прави! Пак излезе по-мъж ит мъжете!
Коментиран от #109
13:02 19.05.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Точно така е
До коментар #104 от "Виж сега,":Евгени Минчев може да е обpaтен и всякакъв, но никога не е бил за популаризирането на хомосексуализмът сред младите, нещо за което работят всички западни (Н)ПО-та. Другият подобен е Мариус Куркински. Де да баха €гейовте ни като тия двамата...
Коментиран от #122
13:10 19.05.2026
112 Сара е еврейско име
До коментар #49 от "6135":И западноевропейско.тези който ни управляват, те и дават победата, това иска да каже... Само че не фго е писал той, тоя няма толкова акъл да напише това ИИ го е писал
13:23 19.05.2026
118 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #129
13:28 19.05.2026
119 Питам
Не знам защо ама много русороби са кисели тези дни!!!
Не обичат България да успява в каквото и да е....
13:28 19.05.2026
120 Много лошо,
Но, щом ки казал, че си такъв, може и да си!
Аз не се приемам, само защото един педал ми го вменил!
13:28 19.05.2026
121 ЕС ЕС ЕС
Коментиран от #124
13:30 19.05.2026
122 Мнение
До коментар #109 от "Точно така е":Да пази Господ от консервативни обратни? Те са най- злобните и най- лошите!
13:32 19.05.2026
123 120 коментар
Жалко, че приемаш нацията си за галоши, защото един "лорд" ти го е казал! "Лорд", ама не съвсем!
13:32 19.05.2026
124 минчев е вътре в нещата има информация
До коментар #121 от "ЕС ЕС ЕС":Евгени знае!
13:33 19.05.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Тити на Кака
Да паднеш от смях с нашенскио лорТ 🤣🤣🤣
13:38 19.05.2026
129 Ивайло Мирчев регулировчик
До коментар #118 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Поздрави и от paznpaните укроби от ППДБ-ЛГБТ.
13:42 19.05.2026
130 тиририрам
Двамата дебели бяха отгледани от онези същите, които навдигат Генка сега да хейти.😎
Изобщо, да знаете, че не е добре едно общество да осъзнава силата си. Това ще развали рахата на много търтеи, свикнали да ги хрантутят.
13:45 19.05.2026
До коментар #4 от "Шперца":Ти може да си там какъвто се самоопределяш, ама аз нямам претенция да съм на твоето невисоко ниво.
13:55 19.05.2026
133 Така де
До коментар #4 от "Шперца":Само един отявлен русофил като Минчев може да бъде толкова циничен и злобен.
13:55 19.05.2026
138 Калина
Нали? Пък не дай Боже от някоя !
14:17 19.05.2026
144 Ива
До коментар #91 от "Гост":Здравейте. Понеже гледам, че сте коментирали като Гост, а ние търсим един очевидец на една катастрофа отпреди няколко години, също публикувал в този сайт тогава като Гост, описал цялата ситуация, да не би да сте вие? Ако не сте извинете за безпокойството.
15:12 19.05.2026
145 АМАН!
Коментиран от #149
15:13 19.05.2026
147 Брееей
Бива наглост, бива, но неговата наглост преминава всички граници!
15:30 19.05.2026
149 Мнение
До коментар #145 от "АМАН!":Кое е по-достойно? Да бягаш от нещо, което считаш, че е неморално или да се опиташ да наложиш там своите морални критерии чрез добрия си пример? Друг е въпросът дали критериите на онзи, който се счита моралист, наистина са високонравствени.
15:35 19.05.2026
