The Times: Уволниха заместник-посланика на Великобритания в САЩ Джеймс Роскоу

Джеймс Роскоу, заместник-посланикът на Обединеното кралство в САЩ, е бил внезапно уволнен от поста си, съобщи The Times.

Според вестника уволнението на втория по ранг британски дипломат във Вашингтон е свързано с разследване на изтичането на класифицирана информация, обсъдено на заседание на Съвета за национална сигурност. В статията се посочва, че това изтичане е довело до изявления на британски министри относно война срещу Иран, изтекли в медиите през последните седмици.

The Times пише, че оставката на дипломата е дошла като изненада и на служителите на посолството, които са били уведомени за нея по имейл на 19 май, не са били посочени никакви причини за решението.

След уволнението на Питър Манделсън, британски посланик, който е бил приятел с американския финансист Джефри Епстийн, осъден за педофилия, през септември 2025 г., Роскоу е изпълнявал длъжността ръководител на дипломатическата мисия в продължение на пет месеца. Той играе активна роля в организирането на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания миналата година и повторното държавно посещение на крал Чарлз III през април 2026 г.

Роскоу беше разглеждан за посланическия пост, но в крайна сметка позицията беше присъдена на кариерния дипломат и бивш постоянен представител на Обединеното кралство в ООН Крисчън Търнър през декември 2025 г.